Пыль превращается в гору: терпение и настойчивость в японских пословицах

Изучаем и любим японский язык

Немало японских пословиц призывают проявлять настойчивость, избегать спешки или принимать свою судьбу, когда нет возможности её изменить.

Не сдаваться день за днём

Даже если путь к успеху лежит через тернии и занимает долгое время, не стоит сдаваться, а лучше проявить настойчивость, как советует ряд японских пословиц. Иногда даже простое ожидание может привести к переменам к лучшему.

七転び八起き — Нана короби я оки. «Семь раз упасть, восемь раз подняться» – это значит оставаться непоколебимым, несмотря на череду неудач, и продолжать стремиться к чему-то. Эта фраза часто ассоциируется с круглыми красно-белыми фигурами Дарумы (Бодхидхармы), буддийского монаха, который, согласно легенде, от постоянной медитации утратил руки и ноги. Такие фигуры аналогичны кукле-неваляшке, и если их наклонить, они поднимаются снова.

石の上にも三年 — Иси-но уэ ни мо сан нэн. Если посидеть «три года на камне», то и камень в конце концов нагреется, как говорится в этой метафоре выносливости и упорства.

塵も積もれば山となる — Тири мо цуморэба яма то нару. «Если пыль накопится, она превратится в гору». Другими словами, множество мелких действий, совершаемых на протяжении длительного времени, могут привести к неожиданно большим и значительным результатам.

待てば海路の日和あり — Матэба кайро но хиёри ари. «Если подождать, на морском пути наступит хорошая погода». Даже если сейчас перспективы не слишком радужные, то можно дождаться подходящих условий, и уже потом предпринимать действия с большими шансами на успех.

Осторожность нужна, но ошибиться может каждый

Есть три очень похожих пословицы, которые выражают идею о том, что каждый может совершать ошибки. Вместе с тем их можно воспринимать и как предостережение от невнимательности или нетерпения и спешки, возникающих из-за чрезмерной уверенности в своих силах. Ещё одна поговорка рекомендует проявлять осторожность.

猿も木から落ちる — Сару мо ки кара отиру. «Даже обезьяна падает с дерева», то есть даже мастер своего дела не застрахован от ошибок.

河童の川流れ — Каппа-но каванагарэ. «Водяной каппа унесён рекой». Так говорят о маловероятном ходе событий, поскольку это сверхъестественное существо известно тем, что живёт в воде и охотится на плохих пловцов. Однако это выражение может указывать и на недостаток осторожности.

弘法にも筆の誤り — Ко:бо: ни мо фудэ-но аямари. Кукай (774-835), один из первых монахов-проповедников, распространивших буддизм по всей Японии, которого также называют по посмертному имени Кобо Дайси, был известен как выдающийся каллиграф. Однако «даже у Кобо бывали ошибки (при письме) кистью». Кстати, это не единственная известная японская пословица, относящаяся к каллиграфии Кукая.

石橋をたたいて渡る — Исибаси о татайтэ ватару. Люди, которые «стучат по каменному мосту перед тем, как перейти», хотят удостовериться, действительно ли он такой крепкий, как выглядит, и не рухнет ли он. Таких людей уж точно нельзя назвать поспешными или легкомысленными.

Тирания неблагоразумия

Этот окончательный выбор предлагает множество причин, почему терпеливый подход является лучшим.

捕らぬ狸の皮算用 — Торану тануки-но кава-дзанъё:. Самоуверенный охотник может «считать шкуры енотов (тануки) до того, как их поймает», но такой подход может привести к разочарованию – это как делить шкуру неубитого медведя, или считать цыплят до того, как наступит осень.

泣く子と地頭には勝てぬ — Наку ко то дзито: ни ва катэну. «Невозможно победить плачущего ребенка или управителя поместья», – предупреждает эта фраза, поскольку и крошечные малыши, и дзито:, управляющие средневековых поместий, имевшие репутацию бессердечных тиранов, не восприимчивы к доводам разума. В таких случаях единственное, что можно сделать, это смириться с ситуацией, которую нельзя изменить.

生兵法は大怪我の基 — Нама бё:хо: ва оокэга-но мото. «Непродуманная военная тактика приводит к серьёзным травмам», так что лучше не быть слишком поспешным, если вы знаете, что вам не хватает знаний или навыков.

Фотография к заголовку: Горы в Южных Японских Альпах (© Pixta)