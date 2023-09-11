Что произошло с родом сёгунов Токугава после Реставрации Мэйдзи?

Исследования по истории Японии

В 1871 году (4 год Мэйдзи) новое правительство Мэйдзи упразднило княжества «хан», управлявшиеся прежними феодалами даймё, и учредило префектуры (кэн) и округа (фу), которые находились под непосредственным контролем государства. Более 260 феодалов по всей стране лишились своих территорий и положения местных правителей в ходе беспрецедентной в мировой истории «революции». Та же участь постигла и с семьи сёгунского рода Токугава. Что с ними происходило после этого?

Ёсинобу, последний сёгун, одарённый человек, живущий своими увлечениями

В январе этого года в новостях запестрили сообщения о том, что Токугава Иэхиро стал 19-м главой рода Токугава. Род Токугава был основан Иэясу, первым сёгуном сёгуната Эдо (1603-1868). Как же жили после падения сёгуната в эпоху Мэйдзи члены рода Токугава и «три семейства» го-санкэ, то есть три ветви рода Токугава рангом ниже главной ветви рода, которые могли использовать фамилию «Токугава» и наследовать главной ветви, если та иссякала?

Последний сёгун Ёсинобу, 15-й сёгун, передал власть императору и отказался от титула 3 января 1868 г. (9-й день 12-й луны 3 года Кэйо), всего через год после вступления в должность. Около четырёх лет до этого живший в Киото Ёсинобу перенёс свою резиденцию из замка Нидзё в Киото в замок Осака, а когда армия сёгуната потерпела поражение от армии нового правительства в битве при Тоба-Фусими, бежал в Эдо, где затворился в храме Канъэйдзи в Уэно.



Замок Нидзё (объект Всемирного наследия, район Накагё, город Киото) был административным центром сёгуната в Киото. Ёсинобу объявил о восстановлении императорского правления в Большом зале (оо-хирома) дворца Ниномару (Национальное достояние) (Jiji Press)



Ёсинобу в военной форме, подаренной французским Наполеоном III (Исторический музей префектуры Ибараки, Jiji Press)

Новое правительство, считавшее Ёсинобу врагом императорского двора, отправило из Киото военную экспедицию на восток. Однако благодаря встрече Кацу Кайсю, выступавшего на стороне сёгуната, и Сайго Такамори, штабного офицера армии нового правительства, полномасштабное наступление на замок Эдо было остановлено, и 3 мая 1868 года (11-й день 4-й луны 4-го года Кэйо) род Токугава бескровно сдал замок Эдо. В этот день Ёсинобу был помилован, таким образом избежал казни и был отправлен в его родной город Мито.

Пост главы основной ветви рода Токугава унаследовал шестилетний Камэносукэ, глава семейства Таясу из го-санкё, семей, происходящих от потомков 8-го сёгуна Ёсимунэ. Он стал 16-м главой рода Токугава под именем Иэсато, и получил во владение земли с доходом в 700 000 коку в Сумпу (совр. префектура Сидзуока). В конце концов и Ёсинобу переехал в Ходайин, семейный храм рода Токугава в Сумпу.

В следующем году Ёсинобу получил официальное помилование от нового правительства, а в 1871 году в связи с упразднением феодальных владений и созданием префектур исчезло и княжество Сумпу. Хотя Иэсато со своим окружением переехал в Токио, Ёсинобу продолжал оставаться в Сидзуоке. Он посвятил себя соколиной охоте, верховой езде и ловле рыбы закидной сетью, а также с головой ушёл в другие увлечения – поэзию вака и хайку, игру го, каллиграфию и театр Но. Он стал фотографом профессионального уровня и его фотография получила 2-е место на конкурсе фотографий аристократического фотожурнала «Кагэй». Хотя его брак с законной женой Микако остался бездетным, у него было более 20 детей (многие умерли в юности) от наложниц О-Ко и О-Син.

В 1897 году Ёсинобу наконец покинул Сидзуоку и переехал в район Сугамо в Токио. К тому времени ему уже было 60 лет. В следующем году Ёсинобу посетил императорский дворец и получил теплый приём у императора Мэйдзи. Ёсинобу умер в возрасте 77 лет, уже после окончания периода Мэйдзи (1868-1912), в 1913 году. В цепочке наследования титула Ёсинобу пробыл сёгуном самый короткий срок, зато прожил дольше всех других сёгунов.



Могила Ёсинобу и его жены Микако на кладбище Янака в районе Тайто, Токио. Могилы имеют круглую форму так как в соответствии с завещанием Ёсинобу его похоронили по синтоистскому обряду (PIXTA)

Иэсато, 16-й глава рода Токугава, отказавшийся от императорского приказа сформировать кабинет

Иэсато, третий сын семейства Таясу, родился в 1863 году и унаследовал пост главы рода Токугава в возрасте шести лет после Ёсинобу. Он был направлен в Сумпу в качестве тихандзи – одного из губернаторов, которых назначали в каждое княжество переданное под управление императорского правительства. Иэсато сопровождало всего восемь человек. Какое-то время он перемещался в разные регионы страны, а с 1872 года поселился в токийском районе Акасака. В отдельном доме в усадьбе жила Тэнсёин Ацухимэ, законная жена Иэсады, 13-го сёгуна, и она занялась обучением Иэсато.



Руины замка Сумпу (район Аой, город Сидзуока), где жил Иэсато, когда исполнял обязанности губернатора. Пожар 1635 года уничтожил большую часть построек, включая главную башню. Хоммару и Ниномару, главная и вторая площадки замка превращены в парк Сумпу, а ворота Тацуми Ягура и Хигасигомон были восстановлены и открыты для публики (PIXTA)

Иэсато не испытывал добрых чувств к Ёсинобу и иногда говорил: «Ёсинобу сокрушил дом Токугава, а я его отстраиваю». Кроме того, ему не нравилось, когда его называли главой рода в 16-м поколении после 15-го сёгуна Ёсинобу – по его словам, «Род Токугава пресёкся на 15-м сёгуне. Я основал новый род, пользуясь императорской милостью».

Такие высказывания Иэсато могли быть сделаны под влиянием Ацухимэ. Во время войны Босин, когда войска нового правительства в 1868 году окружили Эдо, Ацухимэ обратилась в императорский суд с ходатайством о сохранении рода Токугава. О Ёсинобу, который спровоцировал ​​конфликт, она говорила, что его судьба ей безразлична.

Начиная с 1877 года он на протяжении пяти лет изучал политику в Англии, а по возвращении в Японию был удостоен титула герцога, высшего из новых аристократических титулов. В 1903 году он был назначен председателем Палаты пэров, несмотря на молодой возраст. С тех пор он продолжал занимать ту же должность в течение 31 года на протяжении эпох Мэйдзи (1868-1912), Тайсё (1912-1926) и Сёва (1926-1989). Это был рекордно долгий срок бессменного пребывания кого-либо на этом посту.



Токугава Иэсато на посту председателя Палаты пэров (коллекция Национальной парламентской библиотеки)

Как председатель, Иэсато не присоединялся к фракциям и коалициям и вёл дела справедливо и строго. При таком политическом мастерстве от него ожидали ещё больших достижений, и в 1914 году Иэсато получил императорский указ сформировать кабинет. Однако он отказался, заявив, что не достоин быть премьер-министром.

В то время набирало силу движение за формирование партийных кабинетов согласно конституции, и принять должность премьер-министра было всё равно что согласиться таскать каштаны из огня. В конце концов кабинет сформировал Окума Сигэнобу, но из-за проблемы с коррупцией на выборах его рейтинг поддержки упал, и кабинет Окума распался. Исходя из этого, можно предположить, что Иэсато принял мудрое решение.

В 1921 году он стал одним из полномочных послов на Вашингтонской конференции, на которой обсуждался послевоенный международный порядок и военно-морское разоружение после Первой мировой войны. На эту роль его выдвинул премьер-министр Хара Такаси. Он возлагали большие надежды на зарубежные связи и социальные навыки Иэсато. И действительно, Иэсато активно участвовал в званых ужинах и светских раутах, которые проводились почти каждый день, и представители многих стран посещали их, чтобы отдать дань уважения Японии.

Он также с энтузиазмом относился к проектам социального обеспечения и служил чиновником и советником Токийской ассоциации Дзикэй и Императорского благотворительного фонда Сайсэйкай, занимавшихся медицинской помощью неимущим, а также вложил огромное количество личных средств в префектуру Сидзуока, которая когда-то была его владениями, и в дела своих бывших вассалов. Став президентом Японского общества Красного Креста в 1929 году, он за свой счёт путешествовал по Европе и Соединённым Штатам, чтобы Международная конференция Красного Креста впервые собралась в Азии, и пять лет спустя ему удалось принять её в Токио.

В 1938 году исполнилось 70 лет с того момента, как он унаследовал титул главы рода Токугава, и была проведена грандиозная церемония, посвящённая этому юбилею. В мае того же года Иэсато направился в Англию для участия в Международной конференции Красного Креста, но по дороге в Канаде он перенёс сердечный приступ и был вынужден вернуться домой. После этого он оказался прикован к постели и продолжал лечение дома, но умер 5 июня 1940 года в возрасте 76 лет.



В январе этого года Токугава Иэхиро в возрасте 57 лет стал 19-м главой рода Токугава. Смена главы рода впервые за 60 лет привлекла большое внимание. В настоящее время он работает политическим и экономическим обозревателем, а также является председателем Мемориального фонда Токугава (Jiji Press)

Ёсикацу из рода Овари Токугава, преданный сторонник императора, спасавший от нищеты жителей своих бывших владений

Далее мы расскажем о главах трёх семейств го-санкэ – ветвей рода Токугава, занимавших следующий после рода Сёгуна ранг по влиятельности среди феодалов. Это Токугава из Овари, Кисю и Мито.

Прежде всего следует сказать о роде правителей княжества Овари, который считался лидером среди семейств го-санкэ. Во время войны Босин реальной властью над родом обладал бывший правитель княжества Токугава Ёсикацу. К слову, Токугава Ёсинобу был 7-м сыном Токугавы Нариаки, правителя княжества Мито в 9-м поколении, а Ёсикацу был сыном старшей сестры Нариаки, Норихимэ, так что они были двоюродными братьями.

Армия сёгуната в битве при Тоба-Фусими потерпела поражение, но сразу после этого посланник от Ивакуры Томоми, высокопоставленного чиновника нового правительства, посетил находившегося в Киото Ёсикацу и предложил ему выбрать, присоединится ли он к силам нового правительства, или же решит остаться на стороне сёгуната.

На самом деле Ивакура, похоже, получил информацию о том, что сторонники сёгуната княжества Овари в Нагоя хотели присоединиться к силам сёгуната во главе с Ёсинобу, сыном Ёсикацу и тогдашним правителем княжества. Удивлённый Ёсикацу вернулся в Нагоя и решительно покарал поддерживающих сёгунат (инцидент Аомацуба). В результате княжество Овари присоединилось к императорским силам.

Кроме того, чтобы рассеять подозрения нового правительства, перед тем, как императорская армия двинулась на Эдо, Ёсикацу отправил около 40 своих подчинённых в княжества и к сёгунским вассалам хатамото у трактов Токайдо и Накасэндо. Он убеждал их встать на сторону нового правительства и заставил княжества, перешедшие на сторону императора, подать клятву верности императору в письменном виде. Таким образом, всего за две недели все даймё и хатамото вдоль трактов Токайдо и Накасэндо обязались встать на сторону нового правительства.



Замок Нагоя, символ города Нагоя, известен золотыми фигурами животных сятихоко на крыше главной башни. Он стал резиденцией 17-го главы рода Овари Токугава, а в 1930 году стал первым замком, признанным национальным достоянием (PIXTA)

Ёсикацу стал губернатором ранее принадлежавшего ему княжества, а после упразднения княжеств и учреждения префектур получил от нового правительства усадьбу в Каварамати в токийском районе Асакуса, однако после смерти Ёсинобу в 1875 году ему пришлось вновь стать главой рода Овари.

Ёсикацу поддерживал своими средствами обедневших вассалов рода Овари, чтобы побудить их заняться сельским хозяйством, и основал текстильную фабрику и шёлковую ферму в Нагое, чтобы дать работу их детям и жёнам. В 1877 году он разработал план развития Хоккайдо и по его просьбе Курода Киётака, глава Комиссии по развитию, бесплатно предоставил ему 1,5 миллиона цубо (около 500 га) в регионе Ибури (юго-западная часть Хоккайдо). Ёсикацу назвал этот район деревней Якумо (сейчас – посёлок Якумо).

Ёсикацу, один из лидеров семейств Токугава го-санкэ, сыграл ведущую роль в свержении сёгуната и проложил путь к рождению нового правительства. Он умер в августе 1883 года в возрасте 60 лет.

Мотицугу из рода Кии Токугава, навлёкший гнев нового правительства и впоследствии создавший сильную армию

В отличие от Ёсикацу, Токугава Мотицугу, последний правитель княжества Кисю, принял под свою защиту вассалов сёгуната и воинов клана Айдзу, потерпевших поражение в битве при Тоба-Фусими, снабдил их провиантом и отправил на кораблях в Эдо. Этим он навлёк на себя гнев нового правительства, и ему было приказано сделать огромное пожертвование в размере 150 000 рё на том основании, что в войне Босин участвовало мало солдат княжества. Княжеству удалось собрать 30 000 рё и передать императорскому двору, но больше они собрать не смогли и вместо денег отправили 1500 солдат.

Мотицугу, с которым обращались как с неприятелем, обратился за помощью к Муцу Мунэмицу, выходцу из Кисю, который занял высокую должность в новом правительстве. Муцу договорился с правительством об освобождении от всех платежей, но вместо этого от Мотицугу потребовали полностью реформировать управление княжеством.



Замок Вакаяма, резиденция рода Кисю Токугава. Он известен как один из трёх замков с комплексной структурой главной башни наряду с замками Химэдзи и Мацуяма. Замок расположен на вершине горы Торафусу, откуда во всех направлениях открывается широкая панорама (PIXTA)

Из этого же княжества происходил Цуда Идзуру, который отправился в Эдо, чтобы изучать «голландскую науку» и западное военное искусство, а после возвращения в княжество посвятил себя преподаванию «голландской науки». Ему Мотицугу полностью доверил политическую реформу. Цуда провёл выравнивание системы заработной платы, равномерно уменьшив семейные выплаты до 1/10 для вассалов с доходом 550 коку и более, до 50 хё (около 20 коку) для тех, у кого доходы составляли от 25 до 550 коку, оставив без изменений выплаты нижним чинам с доходом менее чем 24 коку.

Кроме того, самураям, не имевшим официальных должностей в княжестве, объявили, что отныне они могут заниматься любой работой, в том числе земледелием или торговлей, они более не обязаны жить в призамковом городе и могут свободно выбирать место жительства. Так реализовывалась идея сословного равенства ещё до того, как она стала правительственной политикой.

Далее, всех взрослых мужчин старше 20 лет проверяли на годность к военной службе и прошедших проверку отправляли на службу на три года. Указ о воинском призыве в этом княжестве был введен в действие на три года раньше, чем в масштабах всей страны. Княжество Кисю имело регулярную армию в 3000 человек, но за счёт призыва она выросла до 7000 человек, а с учетом резервистов и солдат запаса (второй очереди) – примерно до 14 000 человек, то есть сразу в пять раз.

Он внедрил прусскую военную систему и закупил большое количество новейших винтовок, а также создал оружейный и пороховой заводы, производя 10 000 патронов в день. Вероятно, если бы армия Кисю воевала против нового правительства, она могла бы победить. Однако с упразднением системы княжеств и учреждением префектур армия Кисю была расформирована, а Мотицугу было приказано жить в Токио.

В январе 1877 г. недовольные из сословия самураев, которые после Реставрации Мэйдзи в результате реформ лишились множества привилегий, подняли Сацумское восстание под руководством Сайго Такамори. В то время Мотицугу поехал в Кисю под предлогом посещения могил, объявил о создании ассоциации, позднее получившей название Токугися, для спасения самураев от бедности и предоставил 100 000 йен капитала. Он строго предупредил своих бывших вассалов, чтобы они не поддерживали Сайго, и убеждал их подать заявление на государственную добровольческую службу. В результате бывшие воины Кисю подали множество заявок и составили четверть из 7500 солдат добровольческой армии, собранных со всей страны.

Основанная Мотицугу ассоциация Токугися купила 39 гектаров земли, которую отдали в управление богатым фермерам и людям, пользующимся влиянием в тех местах, что сыграло важную роль в спасении сословия самураев. В 1885 году он купил рисовые поля за 100 000 йен. С этим капиталом он основал школу для детей семейств бывших самураев Кисю. И потом всякий раз, когда в префектуре Вакаяма происходило стихийное бедствие, он выплачивал пострадавшим большие суммы денег.

После принятия конституции он был активным членом Палаты пэров, но в 1906 году у него развилась пневмония от кори, за которой последовала уремия, и он умер в возрасте 63 лет.

Акитакэ, младший брат Ёсинобу, обучавшийся дипломатии во Франции

В мае 1868 года, когда произошла бескровная капитуляция Эдо, в княжестве Мито в возрасте 37 лет умер правитель княжества Токугава Ёсиацу, старший брат Ёсинобу. В связи с этим его младший брат Акитакэ, учившийся во Франции, вернулся в Японию и стал 11-м правителем княжества. Всего за месяц до этого вассалы княжества разделились на тех, кто поддерживал императора, и на сторонников сёгуната, и между ними шла война, так что Акитакэ вначале стал объезжать свои обедневшие владения и утихомиривать страсти. В следующем году он обратился к правительству с просьбой о проекте мелиорации Хоккайдо, отправил туда вассалов и сам направился туда же.



Токугава Акитакэ, последний правитель княжества Мито (собрание Национальной парламентской библиотеки)

Акитакэ, который после упразднения княжеств потерял свой статус правителя Мито, переехал в Коумэ в токийском районе Мукодзима, где располагалась усадьба княжества Мито. В следующем году он обручился с Эйхимэ (Эйко), дочерью придворного аристократа Наканоина Мититоми.

После этого по приказу правительства Акитакэ стал младшим лейтенантом в армии, а в 1876 году его назначили официальным представителем на Всемирной выставке, проходившей в Соединённых Штатах, и он отправился в США. Он сам искренне этого хотел и после выполнения своих обязанностей вернулся в Париж, где вновь погрузился в учёбу.

В 1881 году он вернулся в Японию. На следующий Новый год Акитакэ впервые за 15 лет встретился со своим старшим братом Ёсинобу, который был старше его на 16 лет и жил в Сидзуоке. После этого они продолжали тесно общаться, и когда Ёсинобу время от времени приезжал в Токио, они почти всё время проводили вместе.

На территории своих бывших владений в районе Оно (северная часть префектуры Ибараки) Акитакэ открыл животноводческую ферму, потратив в течение десяти лет 60 000 йен на строительство дорог, амбаров и т. п. В следующем году он начал высаживать криптомерии суги, кипарисы хиноки и сосны в районе Тэнрюин. Похоже, что Акитакэ хорошо ладил с императором Мэйдзи, который был на год старше, и тот даже посетил его в Коумэ в 1882 году.

В 1883 году Акитакэ сложил с себя обязанности главы рода Мито. Ему было всего 30 лет, и он уступил пост главы рода Ацуёси, сыну бывшего правителя княжества, который тогда вернулся в Японию после обучения за границей во Франции.

Вышедший в отставку Акитакэ построил особняк в японском стиле на холме в Тодзё (город Мацудо, префектура Тиба) и жил там со своей матерью Муцуко. От второй жены Яэ у него родилось трое детей. Кроме того, он построил горную усадьбу Юдзэнтэй в районе Тэнрюин и часто уезжал туда, занимаясь сельским хозяйством и посадкой деревьев.



Резиденция Тодзё, где Токугава Акитакэ провёл вторую половину жизни. В задней комнате в покоях его жены Яэ есть круглое окно, через которое открывается прекрасный вид на осеннюю листву в саду (живописное место национального значения)

Он по-прежнему сохранял хорошие отношения со своим старшим братом Ёсинобу, с которым любил охотиться на уток в пригородах Токио и на фазанов и кроликов в Оно. Как и у Ёсинобу, у него было много увлечений, и он фотографировал людей и пейзажи камерой французского производства. Говорят, что Акитакэ обучал Ёсинобу фотографии.

В 1908 году он заболел, и ему удалили почку. В следующем году он ездил на лечение горячими источниками в Атами и Одавара, но 3 июля умер в возрасте 58 лет.

Таким образом, главы разных ветвей дома Токугава, пережившие неспокойный период Реставрации Мэйдзи, вели по-настоящему насыщенную жизнь. На самом деле множество правителей княжеств (даймё) тогда столкнулись с драматическими и бурными переменами в их жизни, и я хотел бы рассказать об этом в другой раз.

Фотография к заголовку: Резиденция Тодзё (Национальное культурное достояние), которую в 1884 году построил Токугава Акитакэ, последний глава рода Мито, в городе Мацудо, префектура Тиба. Это единственная практически полностью сохранившаяся резиденция семьи дома Токугава периода Мэйдзи. Она достраивалась, и сейчас в неё входит девять построек, соединённых коридорами (PIXTA)