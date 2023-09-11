Исследования по истории Японии
Что произошло с родом сёгунов Токугава после Реставрации Мэйдзи?Общество История
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Ёсинобу, последний сёгун, одарённый человек, живущий своими увлечениями
В январе этого года в новостях запестрили сообщения о том, что Токугава Иэхиро стал 19-м главой рода Токугава. Род Токугава был основан Иэясу, первым сёгуном сёгуната Эдо (1603-1868). Как же жили после падения сёгуната в эпоху Мэйдзи члены рода Токугава и «три семейства» го-санкэ, то есть три ветви рода Токугава рангом ниже главной ветви рода, которые могли использовать фамилию «Токугава» и наследовать главной ветви, если та иссякала?
Последний сёгун Ёсинобу, 15-й сёгун, передал власть императору и отказался от титула 3 января 1868 г. (9-й день 12-й луны 3 года Кэйо), всего через год после вступления в должность. Около четырёх лет до этого живший в Киото Ёсинобу перенёс свою резиденцию из замка Нидзё в Киото в замок Осака, а когда армия сёгуната потерпела поражение от армии нового правительства в битве при Тоба-Фусими, бежал в Эдо, где затворился в храме Канъэйдзи в Уэно.
Новое правительство, считавшее Ёсинобу врагом императорского двора, отправило из Киото военную экспедицию на восток. Однако благодаря встрече Кацу Кайсю, выступавшего на стороне сёгуната, и Сайго Такамори, штабного офицера армии нового правительства, полномасштабное наступление на замок Эдо было остановлено, и 3 мая 1868 года (11-й день 4-й луны 4-го года Кэйо) род Токугава бескровно сдал замок Эдо. В этот день Ёсинобу был помилован, таким образом избежал казни и был отправлен в его родной город Мито.
Пост главы основной ветви рода Токугава унаследовал шестилетний Камэносукэ, глава семейства Таясу из го-санкё, семей, происходящих от потомков 8-го сёгуна Ёсимунэ. Он стал 16-м главой рода Токугава под именем Иэсато, и получил во владение земли с доходом в 700 000 коку в Сумпу (совр. префектура Сидзуока). В конце концов и Ёсинобу переехал в Ходайин, семейный храм рода Токугава в Сумпу.
В следующем году Ёсинобу получил официальное помилование от нового правительства, а в 1871 году в связи с упразднением феодальных владений и созданием префектур исчезло и княжество Сумпу. Хотя Иэсато со своим окружением переехал в Токио, Ёсинобу продолжал оставаться в Сидзуоке. Он посвятил себя соколиной охоте, верховой езде и ловле рыбы закидной сетью, а также с головой ушёл в другие увлечения – поэзию вака и хайку, игру го, каллиграфию и театр Но. Он стал фотографом профессионального уровня и его фотография получила 2-е место на конкурсе фотографий аристократического фотожурнала «Кагэй». Хотя его брак с законной женой Микако остался бездетным, у него было более 20 детей (многие умерли в юности) от наложниц О-Ко и О-Син.
В 1897 году Ёсинобу наконец покинул Сидзуоку и переехал в район Сугамо в Токио. К тому времени ему уже было 60 лет. В следующем году Ёсинобу посетил императорский дворец и получил теплый приём у императора Мэйдзи. Ёсинобу умер в возрасте 77 лет, уже после окончания периода Мэйдзи (1868-1912), в 1913 году. В цепочке наследования титула Ёсинобу пробыл сёгуном самый короткий срок, зато прожил дольше всех других сёгунов.
Иэсато, 16-й глава рода Токугава, отказавшийся от императорского приказа сформировать кабинет
Иэсато, третий сын семейства Таясу, родился в 1863 году и унаследовал пост главы рода Токугава в возрасте шести лет после Ёсинобу. Он был направлен в Сумпу в качестве тихандзи – одного из губернаторов, которых назначали в каждое княжество переданное под управление императорского правительства. Иэсато сопровождало всего восемь человек. Какое-то время он перемещался в разные регионы страны, а с 1872 года поселился в токийском районе Акасака. В отдельном доме в усадьбе жила Тэнсёин Ацухимэ, законная жена Иэсады, 13-го сёгуна, и она занялась обучением Иэсато.
Иэсато не испытывал добрых чувств к Ёсинобу и иногда говорил: «Ёсинобу сокрушил дом Токугава, а я его отстраиваю». Кроме того, ему не нравилось, когда его называли главой рода в 16-м поколении после 15-го сёгуна Ёсинобу – по его словам, «Род Токугава пресёкся на 15-м сёгуне. Я основал новый род, пользуясь императорской милостью».
Такие высказывания Иэсато могли быть сделаны под влиянием Ацухимэ. Во время войны Босин, когда войска нового правительства в 1868 году окружили Эдо, Ацухимэ обратилась в императорский суд с ходатайством о сохранении рода Токугава. О Ёсинобу, который спровоцировал конфликт, она говорила, что его судьба ей безразлична.
Начиная с 1877 года он на протяжении пяти лет изучал политику в Англии, а по возвращении в Японию был удостоен титула герцога, высшего из новых аристократических титулов. В 1903 году он был назначен председателем Палаты пэров, несмотря на молодой возраст. С тех пор он продолжал занимать ту же должность в течение 31 года на протяжении эпох Мэйдзи (1868-1912), Тайсё (1912-1926) и Сёва (1926-1989). Это был рекордно долгий срок бессменного пребывания кого-либо на этом посту.
Как председатель, Иэсато не присоединялся к фракциям и коалициям и вёл дела справедливо и строго. При таком политическом мастерстве от него ожидали ещё больших достижений, и в 1914 году Иэсато получил императорский указ сформировать кабинет. Однако он отказался, заявив, что не достоин быть премьер-министром.
В то время набирало силу движение за формирование партийных кабинетов согласно конституции, и принять должность премьер-министра было всё равно что согласиться таскать каштаны из огня. В конце концов кабинет сформировал Окума Сигэнобу, но из-за проблемы с коррупцией на выборах его рейтинг поддержки упал, и кабинет Окума распался. Исходя из этого, можно предположить, что Иэсато принял мудрое решение.
В 1921 году он стал одним из полномочных послов на Вашингтонской конференции, на которой обсуждался послевоенный международный порядок и военно-морское разоружение после Первой мировой войны. На эту роль его выдвинул премьер-министр Хара Такаси. Он возлагали большие надежды на зарубежные связи и социальные навыки Иэсато. И действительно, Иэсато активно участвовал в званых ужинах и светских раутах, которые проводились почти каждый день, и представители многих стран посещали их, чтобы отдать дань уважения Японии.
Он также с энтузиазмом относился к проектам социального обеспечения и служил чиновником и советником Токийской ассоциации Дзикэй и Императорского благотворительного фонда Сайсэйкай, занимавшихся медицинской помощью неимущим, а также вложил огромное количество личных средств в префектуру Сидзуока, которая когда-то была его владениями, и в дела своих бывших вассалов. Став президентом Японского общества Красного Креста в 1929 году, он за свой счёт путешествовал по Европе и Соединённым Штатам, чтобы Международная конференция Красного Креста впервые собралась в Азии, и пять лет спустя ему удалось принять её в Токио.
В 1938 году исполнилось 70 лет с того момента, как он унаследовал титул главы рода Токугава, и была проведена грандиозная церемония, посвящённая этому юбилею. В мае того же года Иэсато направился в Англию для участия в Международной конференции Красного Креста, но по дороге в Канаде он перенёс сердечный приступ и был вынужден вернуться домой. После этого он оказался прикован к постели и продолжал лечение дома, но умер 5 июня 1940 года в возрасте 76 лет.
Ёсикацу из рода Овари Токугава, преданный сторонник императора, спасавший от нищеты жителей своих бывших владений
Далее мы расскажем о главах трёх семейств го-санкэ – ветвей рода Токугава, занимавших следующий после рода Сёгуна ранг по влиятельности среди феодалов. Это Токугава из Овари, Кисю и Мито.
Прежде всего следует сказать о роде правителей княжества Овари, который считался лидером среди семейств го-санкэ. Во время войны Босин реальной властью над родом обладал бывший правитель княжества Токугава Ёсикацу. К слову, Токугава Ёсинобу был 7-м сыном Токугавы Нариаки, правителя княжества Мито в 9-м поколении, а Ёсикацу был сыном старшей сестры Нариаки, Норихимэ, так что они были двоюродными братьями.
Армия сёгуната в битве при Тоба-Фусими потерпела поражение, но сразу после этого посланник от Ивакуры Томоми, высокопоставленного чиновника нового правительства, посетил находившегося в Киото Ёсикацу и предложил ему выбрать, присоединится ли он к силам нового правительства, или же решит остаться на стороне сёгуната.
На самом деле Ивакура, похоже, получил информацию о том, что сторонники сёгуната княжества Овари в Нагоя хотели присоединиться к силам сёгуната во главе с Ёсинобу, сыном Ёсикацу и тогдашним правителем княжества. Удивлённый Ёсикацу вернулся в Нагоя и решительно покарал поддерживающих сёгунат (инцидент Аомацуба). В результате княжество Овари присоединилось к императорским силам.
Кроме того, чтобы рассеять подозрения нового правительства, перед тем, как императорская армия двинулась на Эдо, Ёсикацу отправил около 40 своих подчинённых в княжества и к сёгунским вассалам хатамото у трактов Токайдо и Накасэндо. Он убеждал их встать на сторону нового правительства и заставил княжества, перешедшие на сторону императора, подать клятву верности императору в письменном виде. Таким образом, всего за две недели все даймё и хатамото вдоль трактов Токайдо и Накасэндо обязались встать на сторону нового правительства.
Ёсикацу стал губернатором ранее принадлежавшего ему княжества, а после упразднения княжеств и учреждения префектур получил от нового правительства усадьбу в Каварамати в токийском районе Асакуса, однако после смерти Ёсинобу в 1875 году ему пришлось вновь стать главой рода Овари.
Ёсикацу поддерживал своими средствами обедневших вассалов рода Овари, чтобы побудить их заняться сельским хозяйством, и основал текстильную фабрику и шёлковую ферму в Нагое, чтобы дать работу их детям и жёнам. В 1877 году он разработал план развития Хоккайдо и по его просьбе Курода Киётака, глава Комиссии по развитию, бесплатно предоставил ему 1,5 миллиона цубо (около 500 га) в регионе Ибури (юго-западная часть Хоккайдо). Ёсикацу назвал этот район деревней Якумо (сейчас – посёлок Якумо).
Ёсикацу, один из лидеров семейств Токугава го-санкэ, сыграл ведущую роль в свержении сёгуната и проложил путь к рождению нового правительства. Он умер в августе 1883 года в возрасте 60 лет.
Мотицугу из рода Кии Токугава, навлёкший гнев нового правительства и впоследствии создавший сильную армию
В отличие от Ёсикацу, Токугава Мотицугу, последний правитель княжества Кисю, принял под свою защиту вассалов сёгуната и воинов клана Айдзу, потерпевших поражение в битве при Тоба-Фусими, снабдил их провиантом и отправил на кораблях в Эдо. Этим он навлёк на себя гнев нового правительства, и ему было приказано сделать огромное пожертвование в размере 150 000 рё на том основании, что в войне Босин участвовало мало солдат княжества. Княжеству удалось собрать 30 000 рё и передать императорскому двору, но больше они собрать не смогли и вместо денег отправили 1500 солдат.
Мотицугу, с которым обращались как с неприятелем, обратился за помощью к Муцу Мунэмицу, выходцу из Кисю, который занял высокую должность в новом правительстве. Муцу договорился с правительством об освобождении от всех платежей, но вместо этого от Мотицугу потребовали полностью реформировать управление княжеством.
Из этого же княжества происходил Цуда Идзуру, который отправился в Эдо, чтобы изучать «голландскую науку» и западное военное искусство, а после возвращения в княжество посвятил себя преподаванию «голландской науки». Ему Мотицугу полностью доверил политическую реформу. Цуда провёл выравнивание системы заработной платы, равномерно уменьшив семейные выплаты до 1/10 для вассалов с доходом 550 коку и более, до 50 хё (около 20 коку) для тех, у кого доходы составляли от 25 до 550 коку, оставив без изменений выплаты нижним чинам с доходом менее чем 24 коку.
Кроме того, самураям, не имевшим официальных должностей в княжестве, объявили, что отныне они могут заниматься любой работой, в том числе земледелием или торговлей, они более не обязаны жить в призамковом городе и могут свободно выбирать место жительства. Так реализовывалась идея сословного равенства ещё до того, как она стала правительственной политикой.
Далее, всех взрослых мужчин старше 20 лет проверяли на годность к военной службе и прошедших проверку отправляли на службу на три года. Указ о воинском призыве в этом княжестве был введен в действие на три года раньше, чем в масштабах всей страны. Княжество Кисю имело регулярную армию в 3000 человек, но за счёт призыва она выросла до 7000 человек, а с учетом резервистов и солдат запаса (второй очереди) – примерно до 14 000 человек, то есть сразу в пять раз.
Он внедрил прусскую военную систему и закупил большое количество новейших винтовок, а также создал оружейный и пороховой заводы, производя 10 000 патронов в день. Вероятно, если бы армия Кисю воевала против нового правительства, она могла бы победить. Однако с упразднением системы княжеств и учреждением префектур армия Кисю была расформирована, а Мотицугу было приказано жить в Токио.
В январе 1877 г. недовольные из сословия самураев, которые после Реставрации Мэйдзи в результате реформ лишились множества привилегий, подняли Сацумское восстание под руководством Сайго Такамори. В то время Мотицугу поехал в Кисю под предлогом посещения могил, объявил о создании ассоциации, позднее получившей название Токугися, для спасения самураев от бедности и предоставил 100 000 йен капитала. Он строго предупредил своих бывших вассалов, чтобы они не поддерживали Сайго, и убеждал их подать заявление на государственную добровольческую службу. В результате бывшие воины Кисю подали множество заявок и составили четверть из 7500 солдат добровольческой армии, собранных со всей страны.
Основанная Мотицугу ассоциация Токугися купила 39 гектаров земли, которую отдали в управление богатым фермерам и людям, пользующимся влиянием в тех местах, что сыграло важную роль в спасении сословия самураев. В 1885 году он купил рисовые поля за 100 000 йен. С этим капиталом он основал школу для детей семейств бывших самураев Кисю. И потом всякий раз, когда в префектуре Вакаяма происходило стихийное бедствие, он выплачивал пострадавшим большие суммы денег.
После принятия конституции он был активным членом Палаты пэров, но в 1906 году у него развилась пневмония от кори, за которой последовала уремия, и он умер в возрасте 63 лет.
Акитакэ, младший брат Ёсинобу, обучавшийся дипломатии во Франции
В мае 1868 года, когда произошла бескровная капитуляция Эдо, в княжестве Мито в возрасте 37 лет умер правитель княжества Токугава Ёсиацу, старший брат Ёсинобу. В связи с этим его младший брат Акитакэ, учившийся во Франции, вернулся в Японию и стал 11-м правителем княжества. Всего за месяц до этого вассалы княжества разделились на тех, кто поддерживал императора, и на сторонников сёгуната, и между ними шла война, так что Акитакэ вначале стал объезжать свои обедневшие владения и утихомиривать страсти. В следующем году он обратился к правительству с просьбой о проекте мелиорации Хоккайдо, отправил туда вассалов и сам направился туда же.
Акитакэ, который после упразднения княжеств потерял свой статус правителя Мито, переехал в Коумэ в токийском районе Мукодзима, где располагалась усадьба княжества Мито. В следующем году он обручился с Эйхимэ (Эйко), дочерью придворного аристократа Наканоина Мититоми.
После этого по приказу правительства Акитакэ стал младшим лейтенантом в армии, а в 1876 году его назначили официальным представителем на Всемирной выставке, проходившей в Соединённых Штатах, и он отправился в США. Он сам искренне этого хотел и после выполнения своих обязанностей вернулся в Париж, где вновь погрузился в учёбу.
В 1881 году он вернулся в Японию. На следующий Новый год Акитакэ впервые за 15 лет встретился со своим старшим братом Ёсинобу, который был старше его на 16 лет и жил в Сидзуоке. После этого они продолжали тесно общаться, и когда Ёсинобу время от времени приезжал в Токио, они почти всё время проводили вместе.
На территории своих бывших владений в районе Оно (северная часть префектуры Ибараки) Акитакэ открыл животноводческую ферму, потратив в течение десяти лет 60 000 йен на строительство дорог, амбаров и т. п. В следующем году он начал высаживать криптомерии суги, кипарисы хиноки и сосны в районе Тэнрюин. Похоже, что Акитакэ хорошо ладил с императором Мэйдзи, который был на год старше, и тот даже посетил его в Коумэ в 1882 году.
В 1883 году Акитакэ сложил с себя обязанности главы рода Мито. Ему было всего 30 лет, и он уступил пост главы рода Ацуёси, сыну бывшего правителя княжества, который тогда вернулся в Японию после обучения за границей во Франции.
Вышедший в отставку Акитакэ построил особняк в японском стиле на холме в Тодзё (город Мацудо, префектура Тиба) и жил там со своей матерью Муцуко. От второй жены Яэ у него родилось трое детей. Кроме того, он построил горную усадьбу Юдзэнтэй в районе Тэнрюин и часто уезжал туда, занимаясь сельским хозяйством и посадкой деревьев.
Он по-прежнему сохранял хорошие отношения со своим старшим братом Ёсинобу, с которым любил охотиться на уток в пригородах Токио и на фазанов и кроликов в Оно. Как и у Ёсинобу, у него было много увлечений, и он фотографировал людей и пейзажи камерой французского производства. Говорят, что Акитакэ обучал Ёсинобу фотографии.
В 1908 году он заболел, и ему удалили почку. В следующем году он ездил на лечение горячими источниками в Атами и Одавара, но 3 июля умер в возрасте 58 лет.
Таким образом, главы разных ветвей дома Токугава, пережившие неспокойный период Реставрации Мэйдзи, вели по-настоящему насыщенную жизнь. На самом деле множество правителей княжеств (даймё) тогда столкнулись с драматическими и бурными переменами в их жизни, и я хотел бы рассказать об этом в другой раз.
Фотография к заголовку: Резиденция Тодзё (Национальное культурное достояние), которую в 1884 году построил Токугава Акитакэ, последний глава рода Мито, в городе Мацудо, префектура Тиба. Это единственная практически полностью сохранившаяся резиденция семьи дома Токугава периода Мэйдзи. Она достраивалась, и сейчас в неё входит девять построек, соединённых коридорами (PIXTA)