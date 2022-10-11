Хигути Итиё и её роль в становлении современной японской литературы

Биографии знаменитых японцев

Хигути Итиё, несмотря на бедность и болезнь, стала одним из пионеров современной японской художественной литературы. Она умерла в 24 года, успев написать рассказы, которые обеспечили ей место в японском литературном пантеоне. В 2022 году исполняется 150 лет со дня её рождения.

Писательница Хигути Итиё (Хигути Нацу) родилась в токийском районе Тиёда 150 лет назад, 2 мая 1872 года. Её короткая жизнь была полна неожиданных поворотов, за 24 года она прошла путь от благополучия к бедности и от безвестности к славе, став первой профессиональной писательницей в Японии. Самые известные её работы – «Детская игра» (Такекурабэ), «Беспокойные воды» (Нигориэ) и «Тринадцатая ночь» (Дзюсанъя). За свою недолгую жизнь она написала всего 24 рассказа. Литературный интерес также представляют её дневники и немалое число стихов в жанре вака, но её проза помещается в небольшой томик рассказов. Её классический литературный стиль не всеми воспринимается как доступный, но она пользуется большим уважением, и исследования различных аспектов её творчества продолжаются и в XXI веке. Её произведения переводили на современный японский язык такие писатели, как Мацуура Риэко и Каваками Миэко, а в 2004 году портрет Хигути Итиё появился на банкноте в 5000 йен.



Портрет Хигути Итиё на банкноте в 5000 йен, выпущенной в 2004 году (© Jiji)

Ранние проявления таланта

Родители Итиё были фермерами в нынешней префектуре Яманаси, но убежали в Эдо (нынешний Токио), чтобы там пожениться. Они много работали, и её отец Нориёси получил статус вассала сёгуната. Года спустя, в 1868, сёгунат пал в ходе Реставрации Мэйдзи, однако благодаря тому, что Нориёси являлся «бывшим» самураем, он смог получить должность в правительстве Токио и обеспечить семью стабильным доходом. В семье родились дочь, два сына, в 1872 году – ещё одна дочь, Хигути Итиё, и два года спустя у неё появилась младшая сестра.

Её мать Таки не считала, что девочкам необходимо образование. Итиё с детства увлекалась чтением и была прилежной ученицей, но мать заставила её бросить школу в 11 лет, чтобы помогать по дому. Отец был против такого решения и хотел, чтобы Итиё продолжала учиться, но она была тихой, неспособной настоять на своём девушкой. В дневнике она записала, что бросила учёбу заливаясь слезами. Впоследствии она закончила заочные курсы поэзии вака и продолжила учиться самостоятельно. Она была очень близорукой, поэтому не любила шитьё и прочее рукоделие.

Заметив молчаливую настойчивость Итиё продолжать учёбу, отец отправил её на курсы вака в академию Хагиноя, которой руководила Накадзима Утако. Эту школу посещали многие дети из высших слоёв общества, они изучали поэзию вака и каллиграфию, а также сочиняли стихи на заданные темы. Итиё проявила незаурядный талант, выделяясь своими поэтичекими способностями. Среди других учеников была Танабэ Кахо, которая позже вышла замуж за философа Миякэ Сэцурэя. Танабэ дебютировала в литературе в 1888 году рассказом «Камышовка в роще» (Ябу-но угуису), что произвело большое впечатление на 16-летнюю Итиё.

Стремление стать профессиональной писательницей

Лето 1889 года, когда Итиё было 17 лет, стало поворотным моментом в её жизни. Её отец умер, оставив долги от неудавшегося коммерческого предприятия. Он накопил некоторый капитал за счёт ростовщичества и бизнеса с недвижимостью в дополнение к своей государственной службе, но его попытка создать бизнес по грузоперевозкам провалилась, и стресс окончательно подозвал его физическое здоровье. Итиё была вынуждена вылачивать долги, так как её старший брат уже скончался, старшая сестра была замужем, а на своего второго старшего брата, который стал ремесленником она не могла полагаться. В течение нескольких месяцев Итиё работала в академии Хагиноя прислугой, а её мать и младшая сестра зарабатывали стиркой и шитьём, так как финансовое состояние семьи пришло в упадок.

Благодаря своим связям, весной 1891 года в возрасте 19 лет она познакомилась с Накараи Тосуй, писавшим рассказы для газеты «Токио асахи симбун». В это время японские газеты часто сотрудничали с известными литераторами, такими как Одзаки Коё, а позже Нацумэ Сосэки. Итиё научилась у него основам написания популярной художественной прозы, которая понравилась бы публике. Судя по её дневнику, она, кажется, испытывала некоторый романтический интерес к Тосуй, который был на десять лет старше неё. В марте 1892 года её дебютное произведение «Сакура во тьме» (Ямидзакура) появилось в литературном журнале, который основал Тосуй. В нём описаны отношения между юношей и девушкой знакомых с раннего детства, и смерть девушки, томившейся от безответной любви. Итиё продолжала публиковать новые произведения, многие из которых были традиционными трагическими любовными историями.

Тосуй недолго оставался наставником Итиё. После того, как она призналась ему в своих чувствах, её учителя и друзья в Хагиноя разорвали с ней отношения, опасаясь, что она недостаточно «добродетельна». Итиё продолжала находить возможности для публикации, например, в журналах, которым её рекомендовала Танабэ Кахо, но не находила особого успеха, и семья продолжала испытывать финансовые трудности. Семья Хигути решила начать свой бизнес, чтобы исправить ситуацию. Чтобы не пострадало их чувство гордости как бывших самураев, они искали магазин в месте, куда вряд ли бы зашёл кто-то из знакомых.

Превозмогая трудности

Ограниченные в средствах, они выбрали место на территории нынешнего токийского района Тайто, рядом с кварталом развлечений Ёсивара. Позднее Итиё опишет его в «Детских играх». За небольшую арендную плату семья сняла небольшой дом нагая, который служил одновременно и жильём, и магазином по продаже хозяйственных товаров и дешёвых сладостей. Здесь было множество комаров, канализация работала плохо, многие здешние жители погрязли в нищете. По соседству жил возчик-рикша. Здесь Итиё столкнулась с людьми, с которыми раньше не общалась. Человек в лохмотьях, которого она принимала за нищего, оказывался покупателем. Её удивляло огромное количество рикш, направлявшихся в кварталы развлечений, но она узнала, что множество людей едут просто, чтобы посмотреть, и берут с собой женщин, так что множество посетителей вовсе не означало большую прибыль для борделей. Их собственный магазин был стеснён в средствах, и упор на дешёвые сладости для детей не приносил большого дохода. Три женщины изо всех сил старались освоить основы нового бизнеса, но долги копились, и магазин закрылся всего через десять месяцев.

В мае 1894 года семья переехала на территорию нынешнего района Бункё. Рядом было много сомнительных заведений, а по соседству находился магазин сакэ, который, вероятно, описан в более позднем рассказе «Беспокойные воды». Итиё подружилась с работавшими там женщинами, которые просили её писать для них письма клиентам и рассказывали ей о своей жизни. Мать и сестра продолжали зарабатывать на жизнь шитьём н дому. От отчаянной нужды Итиё погрузилась в творчество и добилась известности благодаря ряду уникальных работ, созданных за период «удивительных 14 месяцев».

Истории беззащитных

Итиё не бросила прозу даже когда семья начала бизнес возле Ёсивары, поскольку её просили писать люди, связанные с журналом «Бунгакукай». Иногда она оставляла сестру присматривать за магазином, а сама шла в библиотеку. Погружение в совершенно незнакомую среду заставило её задуматься о людях в сложных ситуациях и подсказало новые сюжеты для рассказов.

Современная японская художественная литература берёт свое начало от Цубоути Сёё, изучавшего английскую литературу и драму. Он был уверен в том, что миссия литературы состоит в следовании человеческой психологии. Тем не менее, «Портреты современных студентов» Сёё, «Плывущее облако» Футабатэй Симэя и «Танцовщица» Мори Огая описывают интеллектуалов среднего класса. Примерно во время китайско-японской войны 1894-1895 годов, когда росли экономическое расслоение и напряжённость, случился бум художественной литературы, посвящённой незащищённым членам общества, составлявшим большую часть населения. В газетах и журналах публиковались произведения, рассказывающие о жизни обитателей городских трущоб, порицающие чудовищные условия жизни в них. Они побудили общественный интерес к беднякам. Хигути Итиё можно назвать частью этого движения. Большое влияние на неё также оказала прогрессивная молодежь, сплотившаяся вокруг журнала «Бунгакукай».

Проституция, преследование и домашнее насилие

Шедевр Итиё «Детские игры» рассказывает о том, как красивая 14-летняя девочка становится проституткой в Ёсиваре, описывая обстоятельства приведшие её к этой судьбе. Большинство девочек оказывались в подобной ситуации, потому что их продавали родители. Эта лирическая история, но она хладнокровно описывает безжалостность соседских детей в то короткое время детства, которое ещё оставалось у бойкой Мидори, героини рассказа. Дважды одноклассники Тёкити и Синнё (также известный как Нобуюки) причиняют ей боль, она сталкивается с унижением и болью отвержения со стороны того, кого она полюбила. Наконец, в день храмового праздника она понимает, что время детской свободы закончилось, и её поведение сильно меняется. Это произведение заслужило похвалу Мори Огая и других литературных гигантов того времени, что обеспечило Итиё место среди классиков японской литературы.



Рукопись Итиё «Детские игры» была продана на аукционе в 2019 году за 21 миллион йен (© Jiji)

Главная героиня «Беспокойных вод» Орики – пользующая успехом официантка из магазина сакэ, состоявшая в связи с женатым мужчиной по имени Гэнсити, пока он не обанкротился год назад. Теперь она начала встречаться с другим богатым покупателем, но сразу после того, как читатели узнают о её одиночестве и поведённом в нищете детстве, она погибает от клинка Гэнсити, не прекратившего преследовать её.

«Тринадцатая ночь» рассказывает о женщине, которая вышла замуж за чиновника, привлечённого её красотой, и на протяжении семи лет подвергалась домашнему насилию. В рассказе показаны боль и страдания бессилия – она хочет уйти от него, но не видит способа.

Уже по описаниям самых известных рассказов писательницы видно её стремление раскрыть суровые реалии жизни женщин в эпоху Мэйдзи (1868-1912). Работы Итиё также ярко передают взаимное непонимание в общении между мужчинами и женщинами. Мучительное одиночество героинь трогает сердца читателей, а трагические темы рассказов универсальны и продолжают волновать и в наши дни.

Итиё умерла от туберкулеза 23 ноября 1896 года в возрасте 24 лет. В её рассказах много недосказанностей и читатели должны использовать воображение, чтобы дорисовать детали сюжета и чувства персонажей читая и перечитывая текст. Это ещё одна важная характеристика рассказов Итиё.

Фотография к заголовку: Хигути Итиё (© Jiji)