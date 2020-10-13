Фотоальбом «Наказание розами»: дуэль Мисимы Юкио и Хосоэ Эйко

Биографии знаменитых японцев

Когда в 1963 году один из самых известных фотографов Японии, Хосоэ Эйко, выпустил уникальный фотоальбом «Наказание розами» («Баракэй») со снимками мускулистого Мисимы Юкио, о нём заговорили не только в Японии, но и на Западе, а имя Мисимы, которому прочили Нобелевскую премию, прославилось во всём мире.

В 2020 году исполняется полвека со дня трагической гибели писателя Мисима Юкио (1925-1970). Во всём мире проводятся памятные мероприятия, на которых в центре внимания неизменно оказывается один и тот же фотоальбом – «Наказание розами» (Баракэй) Хосоэ Эйко (1933-), выпущенный издательством «Сюэйся» в 1963 году. Главный герой сложных композиций – Мисима Юкио, демонстрирующий читателю натренированное тело бодибилдера. Серия снимков, точно отражающих внутренний мир Мисимы, была сделана в его доме в местечке Магомэ (Токио). Съёмки проводились с осени 1961 года до весны 1962 года. Автор фото – перспективный 28-летний фотограф Хосоэ.



«Наказание розами», снимок № 34, 1961 год

Беспрецедентное искусство за пределами здравого смысла

Мисима Юкио и Хосоэ Эйко познакомились благодаря хореографу Хидзиката Тацуми (1928-1986). Хидзиката, друживший с Мисимой, находился в поисках нового танцевального жанра. В 1959 году он ставит спектакль по мотивам романа Мисимы «Запрещённые цвета». Случайно оказавшийся среди зрителей Хосоэ потрясён спектаклем. Он заходит к Хидзикате в гримёрную, и между ними завязывается сотрудничество. В 1961 году Хосоэ выпускает фотоальбом «Мужчина и женщина» (Отоко то онна, издательство «Камера Арт») с серией подчёркнуто контрастных и грубых чёрно-белых снимков, на которых Хидзиката, модель Исида Масако и театральные танцоры были запечатлены в вызывающей форме «в виде мужчин и женщин, то есть людей, обладающих конкретным полом» (фотокритик Фукусима Тацуо).

Увидев этот фотоальбом и фотографии в буклете об инсценировках Хидзикаты, Мисима заинтересовался стилем работы Хосоэ. Через редактора он предлагает Хосоэ стать его моделью. На первой встрече Мисима заявляет: «Я буду твоим объектом, снимай меня как хочешь». Хосоэ воспринял его слова буквально и дал волю своему воображению. На первой фотосессии он поставил обнажённого и обмотанного резиновым шлангом Мисиму с кончиком шланга во рту на мраморную плиту с эклиптической картинкой. Мисима сжимает в правой руке деревянный молоток и с ненавистью взирает на Хосоэ снизу вверх, излучая мощь своего тела.



«Наказание розами», снимок № 5, 1961 год

Невиданный и непостижимый снимок пришёлся Мисиме по душе и он решил продолжать съёмки. Во время съёмок Мисима всегда просил уйти из дома жену и детей ради соблюдения моральных устоев. Некоторые снимки делались на фоне картин любимых итальянских художников Мисимы – «Спящая Венера» Джорджони и «Рождение Венеры» Боттичелли. На фотосессии приглашали Хидзикату Тацуми, его танцоров и актрису Энами Кёко (1942-2018). Иногда компания совершала тайные вылазки на развалины церкви из красного кирпича.



«Наказание розами», снимок №16, 1961 год

Во время съёмок, а также при проявке и печати фотографий большую роль сыграл Морияма Дайдо (1938-). В 1961 году Морияма переехал из Осаки в Токио и устроился ассистентом к Хосоэ. Съёмки Мисимы пришлись на самое начало его карьеры. Поспевать за бесконечными указаниями Хосоэ было нелегко, но работать в тёмной комнате оказалось ещё труднее – приходилось проявлять низкочувствительную высококонтрастную плёнку с понижением чувствительности, а при печати делать фотомонтаж, совмещая несколько негативов. Однако именно эта работа превратила Морияму Дайдо в профессионала, не имеющего равных в технике фотопечати.



«Наказание розами», снимок № 29, 1962 год

Эстетика Мисимы в названии фотоальбома

Впервые снимки предстали перед публикой на обложке и фронтисписе сборника критических статей «Атака красоты» («Би но сюгэки»), выпущенного в ноябре 1961 года издательством «Коданся», а затем на выставке «НОН», организованной Фукусимой Тацуо. Выставка проходила в универмаге «Мацуя» в токийском квартале Гиндза в январе 1962 года. В ней участвовали такие известные фотографы, как Нарахара Икко (1931-2020), Томацу Сёмэй (1930-2012), Кавада Кикудзи (1933-), Исимото Ясухиро (1921-2012) и Имаи Хисаэ (1931-2009). А в марте 1963 года вышел фотоальбом «Наказание розами» в оформлении и переплёте от Сугиуры Кохэй (1932-). Альбом состоял из 5 глав – «Глава 1. Вступление», «Глава 2. Повседневная жизнь народа», «Глава 3. Смеющиеся часы или ленивый свидетель», «Глава 4. Поругание всего и вся» и «Глава 5. Наказание розами».



Фотоальбом «Наказание розами» в оформлении и переплёте Сугиуры Кохэй (1963 год)

Когда решение о выпуске фотоальбома было принято, Хосоэ попросил Мисиму придумать для него название. На полученной от Мисимы открытке среди множества вариантов – «Избавление от мук», «Мужчина и розы», «Вариации страстей», «Смерть и болтливость», было слово «Баракэй», увидев которое, у Хосоэ не осталось сомнений. Он понял, что «Наказание розами» – это оптимальное отражение эстетики Мисимы, его восприятия жизни и смерти. Альбом оказался успешным и в том же году удостоился литературной премии японского Общества фотографов.

Новый фотоальбом: прерванный полёт

Впоследствии Хосоэ выпускает ещё несколько фотоальбомов, включая «Кама-итати» (издательство «Гэндай Ситёся», 1969 год), съёмки которого проводились на его малой родине, в местечке Тасиро посёлка Угомати (префектура Акита) при участии местных жителей. Хосоэ делает успешную карьеру фотографа, однако «Наказание розами» не выходит у него из головы.

В 1970 году появляется идея переиздать «Наказание розами» в том числе в экспортном варианте. Работы по дизайну возглавил Ёкоо Таданори (1936-), и в результате дискуссий с участием Хосоэ, Мисимы и Ёкоо было решено внести значительные изменения в макет издания и комплект используемых снимков. Выход альбома запланировали на ноябрь 1970 года, однако дату пришлось перенести на месяц, потому что Ёкоо попадает в дорожную аварию.

В октябре 1970 года на выставке «Мисима Юкио» в универмаге «Тобу» на станции Икэбукуро (Токио) экспонировался предварительный вариант нового издания «Наказание розами». Увеличенные фотографии альбома были представлены в разделе «Река тела», и однажды Хосоэ заметил, что Мисима делает новую надпись «Я беспощаден к слабеющему телу». Примерно в это же время Мисима намного раньше срока подготовил вступление к новому фотоальбому Хосоэ «Объятия» (Хоё, издательство «Сясин Хёронся», 1971). Подобное поведение было нетипично для Мисимы.

Однако инцидент с вторжением Мисимы на базу сил самообороны в Итигая и последующим самоубийством оказался для Хосоэ полной неожиданностью. Хосоэ немедленно приказал прекратить работу над новым изданием «Наказания розами». Предсказать, как отнесутся средства массовой информации к фотоальбому после подобного скандала, было невозможно. Кроме того, в нём заговорила гордость – меньше всего ему хотелось иметь дело с обвинениями в попытке заработать денег на смерти Мисимы с помощью книги, которая наверняка окажется в центре внимания.

Через некоторое время Хосоэ позвонила Ёко, вдова Мисимы: «Муж так ждал этого альбома, прошу его издать», и книга немедленно вышла в свет. Экспортное издание «薔薇刑 Barakei (Ordeal by Rose)» в оформлении Ёкоо Таданори (издательство «Сюэйся Интернешнл») появилось в январе 1971 года.



Экспортное издание «薔薇刑 Barakei (Ordeal by Rose)» (1971) в оформлении Ёкоо Таданори. Когда раскрываешь коробку – появляется Мисима, изображённый Ёкоо в виде индийского лежачего Будды

Смертельная дуэль фотографа и писателя

Обращаясь к «Наказанию розами» в наши дни, мы понимаем, что этот фотоальбом очень специфичен. Надпись на коробке дебютного издания «Фотоальбом Хосоэ Эйко. Модель и автор вступления – Мисима Юкио» свидетельствует о том, что отношения между фотографом и Мисимой были равноправными, а книга является плодом их совместной деятельности.

Мисима действительно выступал моделью для Хосоэ, однако снимки, выполненные в его доме, пронизанном уникальной эстетикой, среди подобранной им мебели, подчёркивающие его натренированное тело, вовлекают читателя на его територию. Хосоэ работал профессионально, не уступал ни пяди и умело управлял великим писателем, предстающим то в облике танцора, то бодибилдера. «Наказание розами» - это продукт упорной борьбы фотографа и писателя, наделённого актёрским талантом.

Фотографии предоставлены Хосоэ Эйко

При содействии: Лаборатория фотоискусств Хосоэ Эйко

Фотография к заголовку: «Наказание розами», снимок № 32, 1961 год

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