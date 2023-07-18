Буддизм в Японии (8): японский буддизм в политической системе сёгуната Токугава

Японский буддизм

Зародившиеся в период Камакура буддийские школы боролись за влияние, чтобы увеличить число своих сторонников. Однако с наступлением периода Эдо и централизацией власти их полномочия стало определять правительство; наступила эпоха стабильности, когда японский буддизм был включён в светскую деятельность по управлению народом, в том числе он играл свою роль в сборе налогов.

От времён конфронтации к эпохе стабильности

В современном японском буддизме есть разные школы, проповедующие разные доктрины, и большинство из них возникло в период диверсификации с XII по XIII века. Появившиеся в период Камакура (1192-1333) школы имели поддержку определённых классов в обществе, и именно благодаря этим своим сторонникам они смогли сохранить религиозное влияние. Иными словами, в это время в Японии широко распространилось убеждение, что буддизм – учение, спасающее людей от страданий, люди разных сословий выбирали буддийские доктрины в соответствии со своей ситуацией и становились приверженцами этих религиозных напрвлений.

Если просто воспринимать такую демократизацию буддизма как свидетельство распространения в Японии буддийского учения, это может показаться позитивным процессом. Однако, если мы обратим внимание на то, что распространялось не какое-то единое учение, а множились школы, проповедовавшие разные доктрины, то мы поймём, почему при этом борьба за власть среди буддийских школ приобрела полномасштабный характер. Менялось государственное устройство, произошёл переход от общества, управляемого аристократией, к обществу со сложной структурой власти, включающему самураев, земледельцев, торговцев и т. д., и в этих условиях буддийские школы завоёвывали признание среди разных социальных групп, что привело к появлению конкурентного общества.

В этот период на многих уровнях вспыхивали религиозные конфликты, от доктринальных споров на улицах до военных действий между вооружёнными группами. Само собой разумеется, если рассматривать каждого по отдельности, то были и высокодобродетельные монахи, и те, кто очень терпимо относился к другим школам, но в целом каждая из школ боролась за превосходство, из-за чего между ними долгое время продолжалось соперничество.

Период войн, когда в борьбу за господство в стране были вовлечены аристократы, самураи, купцы и крестьяне, продолжался до XVI века. С наступлением XVII века центральная власть (правительство Токугава) подчинила себе всю страну, запретила военные конфликты, и начался период политической стабильности. До XVI века, в ситуации, когда власть была рассредоточена по всей Японии, разные буддийские школы, поддерживаемые этими различными многочисленными силами, также соперничали друг с другом. Однако с централизацией власти в период Эдо все буддийские школы оказались под контролем власти сёгуната. Период Эдо длился около 250 лет, от начала XVII до второй половины XIX века, и в течение этого времени буддийский мир удерживался в чрезвычайно стабильном состоянии.

Буддийские храмы как контролирующие органы на службе у правительства

Посмотрим на положение буддизма в период Эдо. Сёгунат Эдо не собирался объединять японский буддийский мир и хотел использовать сложный и разнообразный буддийский мир именно в этом виде для управления. Основные направления политики сёгунского правительства бакуфу в отношении буддизма можно вкратце охарактеризовать следующим образом.

Обеспечить каждой школе определённую экономическую прибыль и религиозный авторитет, чтобы подавить недовольство буддийского мира и склонить к подчинению сёгунату.

Использовать существующие по всей Японии бесчисленные буддийские храмы в качестве административных органов сёгуната для управления народом на уровне каждого человека или каждого домохозяйства.

Использовать буддизм в качестве религиозного бастиона для уничтожения христианства, которое являлось (или считалось) авангардом стран Запада, стремившихся вторгнуться в Японию.

Такая политика бакуфу вполне устраивала и буддийский мир, поэтому он охотно ей следовал. В результате в период Эдо не было серьёзных конфликтов между буддийскими школами, и они получали стабильную поддержку, выполняя свои обязанности в соответствии с желаниями сёгуната. Я хотел бы рассказать о двух основных системах в японском буддийском мире, которые зародились в ходе взаимоотношений с сёгунатом в период Эдо и существуют по сей день.

Система главных и местных храмов (хондзан мацудзи)

Согласно замыслу бакуфу, внутри каждой буддийской школы устанавливалась иерархия храмов и соответствующая цепочка подчинения. Именно тогда была создана пирамидальная структура, возглавляемая главным храмом, которую сегодня можно увидеть в Японии у каждой буддийской школы. Это позволило сёгунату чрезвычайно легко контролировать буддизм. В первоначальном буддизме, у истоков которого стоял Шакьямуни в Индии, все члены сангхи, то есть автономной организации монахов, живущих в соответствии с учением Будды, имели равное общественное положение и у них не было установленной иерархии. Однако в случае японского буддизма новая система, принятая в период Эдо, установила строгую классификацию всех монастырей, что, в свою очередь, привело к ранжированию статуса монахов, принадлежащих к конкретным монастырям, и создало структуру дискриминации среди монахов.

Прикрепление семей к конкретным храмам (система данка)

Сёгунат учредил систему, при которой все граждане (все семьи) должны были стать прихожанами одного из буддийских храмов, за счёт чего правительство могло собирать полную информацию о настроениях и действиях населения вплоть до конкретного человека, чтобы контролировать их. Поскольку храмы собирали личную информацию о рождениях, смертях, браках, поездках и перемещении на новое место жительства, сёгунат считал буддийские храмы важными и незаменимыми органами контроля для поддержания власти. Поскольку эта система применялась на уровне семей, отдельный человек потерял возможность выбирать, в каком храме реализовать свои религиозные потребности, и из поколения в поколение каждый член семьи был вынужден становиться прихожанином храма, к которому прикреплена его семья. Даже сегодня японцы нередко спрашивают друг друга: «К какой буддийской школе принадлежит ваша семья?» или «К какому храму вы прикреплены?».

Одним из важных применений этой системы для сёгуната был поиск и уничтожение христиан. Привязав всех жителей к тому или иному буддийскому храму, правительство хотело, чтобы для христиан не осталось места в стране. Впрочем, многие христиане тайно продолжали свою религиозную жизнь, делая вид, что следуют этой системе. На первый взгляд мирные 250 лет периода Эдо для христиан были временем жестокого религиозного угнетения.

Японский буддизм, поставленный под контроль сёгуната и изо дня в день выполнявший для него рутинную работу, утратил ту жизненную силу, которую имел раньше, когда стремился расширять своё влияние, и в сложившейся ситуации предпочитал мирную жизнь. Это чем-то похоже на то, что происходило в Индии 2500 лет назад, когда группа последователей Будды мирно существовала под покровительством могущественного правителя. Однако главное отличие здесь состоит в том, что японский буддизм в период Эдо жил в мире благодаря сотрудничеству с политической системой сёгуната и вовлечённости в светскую деятельность, включавшую сбор налогов.

Активизация движения за приближение к сути буддизма

С другой стороны, благодаря установлению стабильного мира в период Эдо укреплялась тенденция к объективному и академическому изучению буддизма, и активизировалось движение, стремившееся к исследованию сущности буддизма. Вот некоторые из примеров.

Развитие буддийской филологии

Изучение буддизма развивалось как полноценные филологические исследования, в ходе которых тщательно читали, редактировали и исследовали огромное количество буддийской литературы, и учёные монахи достигли отличных результатов. Используемые в исследованиях материалы ограничивались китайской литературой, а индийская литература почти не рассматривалась, но это всё же послужило появлению нового взгляда на буддизм как на предмет академического изучения.

Развитие движения за возрождение «Виная-питаки»

Активизировалось движение, указывавшее на такие особенности японского буддизма, как отсутствие подлинной сангхи с действующим сводом правил для управления её жизнедеятельностью, и стремившееся к возрождению буддизма времён Шакьямуни. Это движение было особенно популярно среди последователей школы Сингон. Хотя оно и не привело к возрождению сангхи, но некоторые монахи в Японии, хоть и немногочисленные, стали считать японский буддизм без сангхи неполноценным.

Критика буддийских тектов Махаяны

Те, кто не являлся буддистом, и те, кто выступал против засилья буддизма, начали критически его изучать, и в результате впервые было высказано мнение, что написанное в сутрах Махаяны не является учением Шакьямуни. Известнейшим таким критиком стал Томинага Накамото (1715-1746). Томинага объективно проанализировал буддийские писания и доказательно продемонстрировал, что огромное количество сутр Махаяны не являются словами Будды непосредственно, а были созданы многими людьми после него в течение длительного периода времени. Само собой разумеется, в то время теория Томинаги подверглась резкой критике со стороны буддийского мира, но его достижения подверглись переоценке в период Мэйдзи и теперь считаются одним из величайших открытий в истории японской мысли.

Мир японского буддизма, получавший стабильную поддержку на протяжении всего периода Эдо, ожидали бурные перемены после окончания правления сёгуната и начала периода Мэйдзи. В следующей статье я расскажу о том, что происходило позже.

Фотография к заголовку: Монах разговаривает с семьёй покойного на похоронах в храме, принадлежащем одной из буддийских школ, которые были частью системы данка в период Эдо (PIXTA)