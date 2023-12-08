Буддизм в Японии (10): современный кризис японского буддизма

Японский буддизм

После войны аграрные сообщества стали распадаться, и выросло число людей, покидающих систему семейной принадлежности к определённому храму (система данка). Новые буддийские школы аккумулировали в своих рядах таких людей, но и они уже не имеют прежней силы. И всё же, мне кажется, что всё больше людей будут искать духовного прибежища в буддизме, несмотря на общий упадок буддийских организаций.

Последствия краха системы данка

Когда Япония безоговорочно капитулировала в конце Второй мировой войны в 1945 году, различные школы японского буддизма утратили общую базу в виде государственного синтоизма и погрузились в хаос. Буддийские школы, включившие в свои доктрины императора как обладателя реальной политической власти, оказались в ситуации, когда у них не было иного выбора, кроме как полностью пересмотреть свои доктрины, в результате чего они потеряли политическое влияние. В то же время благодаря послевоенной земельной реформе фермеры-арендаторы стали более независимыми, и храмы, которые получали прибыль как землевладельцы, испытали серьёзный удар. Японская буддийская община была вынуждена выживать исключительно за счёт пожертвований, получаемых в рамках системы данка, существовавшей еще с периода Эдо.

Однако в послевоенное время, благодаря быстрому экономическому развитию, обусловленному различными факторами, Япония в целом разбогатела, а буддийская община, находившаяся на грани исчезновения, смогла как-то выжить. В 1970-е и 1980-е годы разбогатели бедные семьи, приписанные к храмам в системе данка, выросли пожертвования храмам, и буддийские храмы по всей стране, казалось, благоденствовали. Однако это процветание продлилось недолго, экономический пузырь в 1990-е годы лопнул, что подорвало экономическую базу, и к началу XXI века практически все буддийские школы переживали упадок.

Сейчас, в 2023 году разные буддийские конфессии оказались в затруднительном положении из-за краха системы данка. В регионах, где прогрессирует депопуляция, особенно заметно снижение количества храмов из-за убыли населения, и всё больше храмов оказываются заброшенными. Даже в городских районах, где сконцентрировано население, всё быстрее ослабевают отношения между храмами и верующими, которые поддерживались через эту систему семейной принадлежности к храмам. В результате наметилась и ширится тенденция пренебрежения похоронными и прочими ритуалами, которые раньше находились в ведении монахов. Буддийские ритуалы исчезают из образа жизни японцев.

Сама буддийская община полностью осознает эту ситуацию и принимает различные меры, но радикального решения не существует. Очевидно, что система данка, существовавшая со времён Эдо, вскоре исчезнет, что приведёт к сокращению буддийской общины, которая будет изо всех сил пытаться найти какой-то способ продлить своё существование и преодолеть экзистенциальный кризис.

Поиски спасения души в новых буддийских школах

Давайте отвлечёмся от существовавших традиционных буддийских школ и вернёмся ко временам сразу после окончания Второй мировой войны. Наиболее заметным процессом в японском буддийском мире после войны стало возникновение новых школ. В Японии после войны понятие «религиозной свободы» трактовалось в самом широком смысле – это было реакцией на предшествовавшее тому доминирование государственного синтоизма в умах людей – и привело к появлению множества религиозных групп. Многие новые буддийские конфессии, в том числе действовавшие ещё до войны, значительно расширили своё влияние. Типичными примерами таких религиозных организаций являются Сока Гаккай (появившаяся на почве школы Ничирен), Риссё Косэй-кай (в той же школе) и Синнё-эн (школа Сингон).

Одна из причин, по которой эти религиозные организации обрели множество последователей, заключается в распаде аграрного общества в условиях высокого экономического роста послевоенного времени. Существовавшая с периода Эдо система данка сложилась как совокупность буддийских храмов, каждый из которых составлял одно целое с семьями прихожан, живущих вокруг него. Однако из-за послевоенных изменений в структуре промышленности и распространения индивидуализма начал рушиться прежний образ жизни, когда семья продолжала жить в одном и том же месте. Стало так, что каждый смог выбирать наиболее удобное в данный момент место проживания, над людьми перестало довлеть понятие «дома». Из-за этого резко возросло количество людей, выходящих из системы данка.

Однако разрыв связей с буддийскими храмами не означал исчезновения желания искать спасения в религии. Наоборот – те, кто столкнулся с различными трудностями из-за утраты связи с храмом, с удвоенным усердием стали желать того облегчения, которое приносит религия. Для таких людей новые буддийские школы, сопереживающие страданиям отдельных людей и совершенно не связанные с системой данка, воспринимались как чрезвычайно привлекательные и заслуживающие доверия. Такие организации обретали удивительно большое количество последователей.

Однако рост этих новых буддийских организаций достиг своего пика в 1990-х годах, после чего пошел на убыль. Одной из причин стало сокращение численности населения, но в то же время важным фактором стала и заметная потеря доверия к религиозным организациям, которые разрослись и бюрократизировались, став более ориентированными скорее на поддержание жизнедеятельности организации, чем на счастье отдельных людей.

Ослабление экономической базы буддизма

В цикле статей «Японский буддизм» мы рассказали об истории японского буддизма, начав со времён Будды около 500-х годов до н.э. до современного состояния буддизма в Японии в 2023 году. В заключение стоит поговорить и о перспективах, попробовав представить, каким станет японский буддизм в будущем.

Традиционная буддийская община, несомненно, приходит в упадок – в том смысле, что экономическая база ещё больше сократится, а количество храмов и монахов уменьшится. Само собой разумеется, у монашества есть определённый уровень востребованности как распорядителей ритуалов, но сохранить нынешнее влияние им не удастся. Активность монашества будет постепенно ослабевать.

То же относится и к новым буддийским школам, которые бурно разрослись после войны. У новых религиозных объединений число верующих также будет продолжать сокращаться, а их политическое влияние ослабеет. В лучшем случае они продолжат существовать как умеренные и тихие религиозные организации.

Однако, вопреки этой тенденции организационного упадка, число людей, ищущих спасение в буддизме в той или иной форме, вероятно, увеличится. В нынешних условиях, когда мир становится всё более неспокойным и растёт неопределённость в отношении будущего, люди начинают искать базу для эмоциональной стабильности. Основанное на науке мировоззрение не помогает справляться с жизненными страданиями. В нынешней ситуации в мире многие люди задаются вопросами о том, в чём же состоит буддийское учение и не существует ли способа разрешить тревоги современного общества с помощью учений буддизма. И я думаю, что в этом смысле в грядущую эпоху буддизм будет играть ещё большую роль, чем когда-либо прежде.

В заключение

В этом цикле статей я представил исторический обзор буддизма как организованной религии. По этой причине рассуждения часто обретали характер демонстрации истории буддийского мира как эгоистичных действий, направленных на защиту своей организации. Хотя такой образ буддизма и правдив, история буддизма состоит не только из этого. Существует также и история людей, которые искренне вели буддийскую жизнь.

Нет сомнений в том, что жизнь монахов и верующих буддистов, которые отбросили эгоизм организации и преданно служили своим убеждениям, трогала сердца людей и стала движущей силой буддизма, который продолжает пользоваться уважением общества и в наши дни. Поскольку цель этой серии заключалась в том, чтобы дать самый общий взгляд на японский буддизм, я не затрагивал здесь такие индивидуальные случаи, но хочется, чтобы вы всерьёз отнеслись к мысли, что для лучшего понимания того, что такое японский буддизм, важно знать и другие подобные аспекты.

В заключение этой серии я выскажу надежду на то, что учение Будды и в будущем продолжит спасать многих людей.

Фотография к заголовку: Женщина молится в храме (PIXTA)