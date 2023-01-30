Поэзия хайкай: Ёса Бусон восторгается красотой мандаринок зимой

Классическая поэзия хайкай: стихотворение недели
Поэзия хайкай: Ёса Бусон восторгается красотой мандаринок зимойКультура История
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鴛に美をつくしてや冬木立
Осидори ни
Би о цукуситэ я
Фуюкодати
Уточки-мандаринки.
Им одним достались все краски.
Зимняя роща
(Бусон, 11 луна 1751 г., сборник «Тетрадь стихов, собственноручно записанных Бусоном», пер. Т. Соколовой-Делюсиной)
Бусон родился в деревне Кэма провинции Сэтцу. Когда он вырос, то переехал в Эдо, где изучал хайку под руководством Яхантэя Хадзина. Когда Хадзин умер, Бусон пустился в странствия по региону Канто, а осенью 1751 года в возрасте 36 лет перебрался в Киото.
Зимой того же года он написал это хайку и приложил к письму, которое отправил помогавшему ему знакомому из Канто, чтобы сообщить свой адрес в Киото и рассказать о последних событиях. Примерно в это же время Бусон предположительно изучал живопись, рассматривая картины на раздвижных створках фусума и складных ширмах бёбу в храмах. В письме он также пишет, что проводит время, осматривая достопримечательности Киото. Возможно, в каком-то из храмов тогда он и увидел мандаринок.
Самец мандаринки – птица с красивым контрастным оперением, в котором сочетаются оранжевый, тёмно-синий и белый цвета. Помимо расцветки, округлые тела птиц также графически контрастируют с прямыми линиями замершей зимней рощи. Бусону, который в то время обучался живописи, подобное сочетание должно было казаться особенно интересным.
В стихотворении говорится о тихой зимней роще у пруда, лишённой всякого убранства, как будто божества истратили все имевшиеся краски на ярких мандаринок. Выражение би о цукусу, «преисполнять красотой», является отсылкой к подобному выражению в конфуцианском тексте «Беседы и суждения» (Лунь юй).
В хайкай вообще нередко используются выражения, взятые из китайской поэзии, но Бусон применял их особенно умело. Здесь высокопарному выражению он придаёт юмористический оттенок, и вместе с тем передавая ощущение, что мандаринки являются единственным красочным элементом пейзажа.
Фотография к заголовку: PIXTA