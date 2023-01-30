Поэзия хайкай: Ёса Бусон восторгается красотой мандаринок зимой

Классическая поэзия хайкай: стихотворение недели

Жанр хайку происходит от стихов рэнга или хайкай, в создании которых участвовало несколько авторов. Вначале сочинялась «начальная фраза» хокку, которой как бы приветствовали участников, используя связанное со временем года слово. Такие фразы стали отдельным жанром стихотворений и состояли из 17 слогов. Здесь мы погрузимся в очарование хайку, – самых коротких в мире стихотворений. На протяжении года мы будем читать соответствующие сезону классические произведения, с которых начался этот жанр и знакомиться с характерным для японцев того времени ощущением смены времён года и восприятием пейзажей. Сезонным словом четвёртого стихотворения цикла является «мандаринка».

鴛に美をつくしてや冬木立 Осидори ни

Би о цукуситэ я

Фуюкодати Уточки-мандаринки.

Им одним достались все краски.

Зимняя роща (Бусон, 11 луна 1751 г., сборник «Тетрадь стихов, собственноручно записанных Бусоном», пер. Т. Соколовой-Делюсиной)

Бусон родился в деревне Кэма провинции Сэтцу. Когда он вырос, то переехал в Эдо, где изучал хайку под руководством Яхантэя Хадзина. Когда Хадзин умер, Бусон пустился в странствия по региону Канто, а осенью 1751 года в возрасте 36 лет перебрался в Киото.

Зимой того же года он написал это хайку и приложил к письму, которое отправил помогавшему ему знакомому из Канто, чтобы сообщить свой адрес в Киото и рассказать о последних событиях. Примерно в это же время Бусон предположительно изучал живопись, рассматривая картины на раздвижных створках фусума и складных ширмах бёбу в храмах. В письме он также пишет, что проводит время, осматривая достопримечательности Киото. Возможно, в каком-то из храмов тогда он и увидел мандаринок.

Самец мандаринки – птица с красивым контрастным оперением, в котором сочетаются оранжевый, тёмно-синий и белый цвета. Помимо расцветки, округлые тела птиц также графически контрастируют с прямыми линиями замершей зимней рощи. Бусону, который в то время обучался живописи, подобное сочетание должно было казаться особенно интересным.

В стихотворении говорится о тихой зимней роще у пруда, лишённой всякого убранства, как будто божества истратили все имевшиеся краски на ярких мандаринок. Выражение би о цукусу, «преисполнять красотой», является отсылкой к подобному выражению в конфуцианском тексте «Беседы и суждения» (Лунь юй).

В хайкай вообще нередко используются выражения, взятые из китайской поэзии, но Бусон применял их особенно умело. Здесь высокопарному выражению он придаёт юмористический оттенок, и вместе с тем передавая ощущение, что мандаринки являются единственным красочным элементом пейзажа.

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