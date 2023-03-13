Поэзия хайкай: Мацуо Басё весной смотрит на горы

Классическая поэзия хайкай: стихотворение недели

Жанр хайку происходит от стихов рэнга или хайкай, в создании которых участвовало несколько авторов. Вначале сочинялась «начальная фраза» хокку, которой как бы приветствовали участников, используя связанное со временем года слово. Такие фразы стали отдельным жанром стихотворений и состояли из 17 слогов. Здесь мы погрузимся в очарование хайку, – самых коротких в мире стихотворений. На протяжении года мы будем читать соответствующие сезону классические произведения, с которых начался этот жанр и знакомиться с характерным для японцев того времени ощущением смены времён года и восприятием пейзажей. Сезонным словом восьмого стихотворения цикла является «дымка» (касуми).

春なれや名もなき山の薄霞 Хару нарэ я

На мо наки яма-но

Усукасуми Вот и весна!

Безызвестные горы, и те

В утренней дымке (Мацуо Басё, 1685 г., сборник «В открытом поле» (Нодзараси кико), пер. Т. Л. Соколовой-Делюсиной)

У этого хайку есть предисловие: «На дороге, ведущей в Нару», поэтому мы знаем, что Басё сочинил его по пути из своего родного города Ига (нынешняя префектура Миэ) в город Нара в земле Ямато.

В земле Ямато, в древности являвшейся центром высокой культуры, было множество гор, которые упоминались в поэзии вака. Особенно много стихов было сложено о горе Ёсино. Мибу-но Тадаминэ, поэт, живший в середине периода Хэйан (794-1192), сложил: «Все говорят: // Весна пришла. // Я утром гору Ёсино // окинул взглядом: // Уже затянута весенней дымкой» (пер. И. Борониной). Это одно из наиболее знаменитых его стихотворений, оно даже использовано в самом начале императорской поэтической антологии «Собрание японских песен, не вошедших в прежние антологии» (Сюи вакасю). Обучение на примере этого стихотворения стало вековой традицией, из-за чего в мире поэзии вака наступление Риссюн, «начала весны», стало неизменно ассоциироваться с дымкой.

Басё последовал этому правилу, но перевернул его с ног на голову, привлекая внимание к «безызвестным горам» в той же земле Ямато. Смысл стихотворения таков: «Вот и пришла весна, и если бы речь зашла о знаменитой горе Ёсино, то сложил бы стихи о горе, которую с приходом весны тут же затянула дымка, но сегодня даже безымянные горы подёрнулись дымкой – правда, только чуть-чуть». Здесь одном знаке «лёгкий, слабый, тонкий» (薄, усу) сконцентрирован юмор стихов – дескать, с наступлением Риссюн знаменитые горы величественно окутываются туманом, а у безымянных гор и дымка не совсем та.

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