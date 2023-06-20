Поэзия хайкай: Рансэцу пишет о ростках бамбука

Классическая поэзия хайкай: стихотворение недели

Жанр хайку происходит от стихов рэнга или хайкай, в создании которых участвовало несколько авторов. Вначале сочинялась «начальная фраза» хокку, которой как бы приветствовали участников, используя связанное со временем года слово. Такие фразы стали отдельным жанром стихотворений и состояли из 17 слогов. Здесь мы рассмотрим очарование хайку – самых коротких в мире стихотворений, на протяжении года читая соответствующие сезону классические произведения, с которых начался этот жанр и знакомясь с характерным для японцев того времени ощущением смены времён года и восприятием пейзажей. Сезонным словом двадцатого стихотворения цикла является «такэ-но ко» – «ростки бамбука».

竹の子や児（ちご）の歯ぐきのうつくしき 嵐雪 Такэ-но ко я

Тиго-но хагуки-но

Уцукусики Ростки бамбука –

Как же прекрасны,

Дёсна младенца! (Рансэцу, 1694 г., сборник «Мешок угля»)

Рансэцу родился в семье Хаттори, принадлежавшей к сословию самураев низшего ранга в Эдо, в возрасте 21 года стал учеником Басё, а в 35 лет – мастером хайкай. Кроме того, он взял в жёны куртизанку. Не имея возможности жить, как подобает самураю, он проводил свои дни в развлечениях.

В хайку о ростках бамбука он пишет о том, как увидел маленького ребёнка, вгрызающегося в разваренные до мягкости ростки бамбука, и восхищается его дёснами. Слово уцукуси, «прекрасный», изначально использовалось для выражения чувств к жене или ребёнку. В этом стихотворении «младенец» – это маленький ребёнок, у которого только что начали расти зубы. «Побеги бамбука» – сезонное слово в поэзии хайкай, оно может обозначать не только свежие ростки, но и приготовленное из них блюдо, а ещё используется как метафора быстрого роста детей – таким образом, образ младенца, который ест ростки бамбука, прекрасно передаёт любящий взгляд отца, радующегося тому, как быстро растёт ребёнок.

Однако при этом стихотворение имеет корни в классической литературе. В главе «Флейта» романа «Повесть о Гэндзи» (Гэндзи моногатари) главный герой, Хикару Гэндзи, присматривает за своим сыном Каору, родившимся у принцессы (Онна Сан-но мия). На самом деле Каору не сын Гэндзи, это ребёнок, рождённый в результате романа принцессы с Касиваги. Каору, у которого только что начали расти зубы, ест побеги бамбука, пуская слюни, и Гэндзи наблюдает за ним с умилением, испытывая, однако, смешанные чувства. Хайку Рансэцу вряд ли требует настолько глубокого прочтения, однако оно является примером, ярко иллюстрирующим влияние «Повести о Гэндзи» на культуру последующих поколений.

Фотография к заголовку: PIXTA

Статьи по теме