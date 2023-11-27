Поэзия хайкай: Басё смотрит на будд и ощущает аромат хризантем

Классическая поэзия хайкай: стихотворение недели
Поэзия хайкай: Басё смотрит на будд и ощущает аромат хризантемКультура История
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菊の香やならには古き仏達（たち）
Кику-но ка я
Нара ни ва фуруки
Хотокэтати
Аромат хризантем…
В городе Нара
Древние будды
(Басё, 1694 г., из сборника «Дневник из бамбукового ларя странника» (Ои никки) )
Басё сложил это хайку в городе Нара во время своего последнего путешествия, празднуя День хризантем в девятый день девятой луны (23 октября по современному календарю). Его можно перевести как «В городе Нара, где цветут и пахнут хризантемы, с древних времён пребывают Будды». Однако в наше время мы склонны представлять скорее множество буддийских статуй, расположенных в храмах и музеях Нары. Так получается оттого, что благодаря школьным экскурсиям и фотографиям в нашем сознании прочно закрепились конкретные формы буддийских статуй в Наре. Однако во времена Басё не так просто было увидеть статуи Будды во многих храмах, и, само собой, не было фотографий.
В то время слово «Будда» сразу же напоминало стихи монаха Сайтё (Дэнгё дайси): «Будды, достигшие совершенного всепроникающего просветления (санскр. ануттара самьяк самбодхи), благословите этот лес, где я стою». Это стихотворение Сайтё сложил, молясь о благословении будд, когда собирался строить павильон Компонтюдо в монастыре Энрякудзи на горе Хиэй.
Будды как существа, выходящие за пределы этого мира, спасают людей. В то время верили, что знаком присутствия Будды могут являться разливающийся вокруг приятный аромат, звуки прекрасной музыки и лепестки цветов, падающие с неба.
Басё, вероятно, представлял себе, как город Нара с его многочисленными древними храмами берегут невидимые глазу «древние Будды». Он восхваляет святость города, чувствуя, как на День хризантем его заполняет аромат этих цветов.
Фотография к заголовку: PIXTA