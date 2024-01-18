Боги и будды: японские божества «ками» и изменения представлений японцев о божественном

Боги японских мифов и легенд

В японском взгляде на религию смешаны различные верования, такие как синтоизм, буддизм, примешиваются даже иудео-христианские представления, что приводит к необычной ситуации, когда при подсчёте в Японии оказывается больше верующих, чем населения, поскольку люди часто причисляют себя к разным конфессиям одновременно. При этом, хотя более половины молодых японцев верят в ту или иную форму божественного присутствия в мире, лишь небольшая часть из них считает себя по-настоящему религиозными. Что стоит за этим разнообразием взглядов на религию?

Земля богов

Японская культура на протяжении веков формировалась под влиянием синтоистских и буддийских верований, но остаётся ли современная Япония по-прежнему религиозной страной? На первый взгляд, вроде бы да. Согласно статистическому исследованию религии, проведенному Агентством по делам культуры в 2021 году, в стране насчитывается около 87 миллионов последователей синтоизма, 83 миллиона буддистов, 2 миллиона христиан и 7 миллионов последователей различных других верований, всего около 180 миллионов человек. Как это возможно, если в Японии проживает лишь немногим более 120 миллионов человек?

Дело в способах подсчёта. При сборе статистических данных по религиозным группам в опросе отдельно учитываются прихожане синтоистских святилищ (удзико) и буддийских храмов (данка). Однако в Японии вполне обычна ситуация, когда человек числится прихожанином местного святилища, а также учитывается как прихожанин в буддийском храме, где находится могила его семьи, что приводит к двойному учёту.



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Такое взаимное наложение религий сложно понять тем, кто не живёт в Японии. Однако в японской культуре смешение синтоизма и буддизма происходило на протяжении столетий. Наиболее показательным проявлением таких отношений между религиями являются обряды перехода от одного возраста к другому и от жизни к смерти. Например, родители приносят новорожденных в синтоистские святилища, чтобы помолиться об их здоровье и процветании на хацу-миямодэ (первое посещение святилища), а детей в возрасте трёх, пяти и семи лет приводят на мероприятия Сити-го-сан. На исходе жизни, когда умирает член семьи, семьи обращаются к буддизму, и около 90% похоронных услуг связаны с этой религией.

Религия и боги

При виде данных опроса может возникнуть впечатление, что религия в той или иной форме занимает центральное место в жизни японцев. Так ли это на самом деле? Анализ различных опросов общественного мнения показывает, что только около трети населения говорят, что они исповедуют ту или иную веру, при этом подавляющее большинство людей характеризуют себя как «нерелигиозных».

Доказательства того, что среди японцев преобладает нерелигиозный взгляд на мир, можно также найти в серии опросов, изучающих отношение студентов к религии. 13 опросов, проведённых совместно Институтом японской культуры и классики Университета Кокугакуин и Японской ассоциацией по изучению религии и культуры в период с 1995 по 2020 годы, показали, что число студентов, считающих себя религиозными, остаётся неизменно низким примерно на уровне 10%. С другой стороны, более половины респондентов заявили, что они совершают хацумодэ – первое посещение святилища или храма в Новом году. Кто-то может возразить, сказав, что человек, который молится синтоистским или буддийским божествам об удаче в наступающем году, совершает религиозные действия, но в светской Японии нет ничего необычного в соблюдении культурных обычаев, таких как посещение святилищ, в совершенно нерелигиозном контексте.

С другой стороны, когда во время опроса студентов 2020 года их спросили, верят ли они в существование ками, то есть японских божеств, 21% респондентов ответили утвердительно, а ещё 38% ответили «Может быть», что указывает на сильную склонность к вере в божественное присутствие в мире.

Как же нам понимать эти противоречивые выводы, учитывая то, что большинство японцев сами говорят о своей нерелигиозной позиции? Здесь следует более внимательно рассмотреть, как люди относятся к ками.

Разнообразие божественных сущностей

На протяжении большей части последнего тысячелетия японской истории в религиозной жизни страны доминировало мировоззрение симбуцу-сюго, синкретизм синтоизма и буддизма. Сложилось представление о том, что японские ками и будды – разные проявления одних и тех же сущностей, и японский пантеон обогатился множеством проявлений будд (гонгэн), буддами и бодхисаттвами, проявленными как божества ками – таким, например, является важное горное божество Дзао гонгэн. Остатки этого смешения конфессий по-прежнему прочно вплетены в культурный контекст современной Японии. Например, японцы в моменты испуга и смятения могут воскликнуть «Боги и будды, спасите меня»» (Камисама, хотокэсама, тасукетэ), обычно не задумываясь о религиозном содержании этой фразы.



Внушительная фигура Дзао гонгэн в буддийском храме Дзуйходзи в Кобугахара в префектуре Тотиги (© Pixta)

Распространение христианства после снятия запрета на эту религию в эпоху Мэйдзи (1868-1912) ещё больше осложнило ситуацию, привнеся концепцию единого высшего существа в и без того очень сложные представления о ками.

Когда христианские миссионеры начали активно распространять свою веру в Восточной Азии, они столкнулись с серьёзной проблемой – как выразить монотеистическую идею единого Бога в культурах, где распространена вера в множество божеств. Китайская версия Библии стала первой из переведённых на местные языки версий, и в ней мы видим три варианта обозначения Бога: Шанди (上帝, «высший правитель»), Шэнь (神, «бог») и Тяньчжу (天主, «небесный господин»).

Переводчики японской Библии столкнулись с аналогичной проблемой при описании единого бога. Учитывая то, что местное население в целом не было знакомо с христианством, они стремились избежать путаницы китайского текста, предпочитая использовать знакомое слово ками, а не менее узнаваемые термины. Однако это тоже было далеко не идеальное решение, поскольку оно просто добавило всемогущего христианского бога к и без того разнообразному сонму японских божеств.

Миссионеры эпохи Мэйдзи сыграли важнейшую роль в создании японской системы образования по западному образцу. Это наследие можно увидеть в наши дни ряде ведущих учреждений, связанных с христианскими конфессиями, которые помогают адаптировать общество к различным религиозным принципам. Однако христианство как религия остаётся на окраине общественного внимания, его последователи составляют лишь около 1% населения. В то же время японцы сейчас с энтузиазмом празднуют Рождество и День святого Валентина как нерелигиозные, коммерческие праздники, и около 60% молодожёнов принимают обеты на церемониях в христианском стиле в бутафорских часовнях перед людьми, имитирующими действия священников.

Последствия использования термина ками для обозначения единого бога христианства имели и обратную сторону, оказав влияние на традиционные представления о синтоистских божествах. Например, многие люди, начинающие знакомиться с японской мифологией, поначалу удивляются, обнаруживая, что местные божества в мифах не только не являются возвышенными существами, но даже совершают ошибки или терпят неудачу в своих божественных начинаниях, и часто выглядят похожими скорее на людей, чем на богов.

С древних времён японский взгляд на ками развивался, отражая изменения в обществе, и этот процесс всё ещё продолжается в условиях роста разнообразия религиозных и светских культурных традиций Японии.

Изображение к заголовку © Сато Тадаси