Грипп – непрошенный попутчик человечества

Начиная с XVI века исторические записи фиксируют повторяющиеся пандемии гриппа, которые охватывали весь мир. Они не обошли стороной и Японию, о чем свидетельствуют исторические хроники и литературные произведения современников. По мере того как рост промышленности вёл к развитию международных перевозок, масштабы и скорость распространения болезни увеличивались.

Пандемии прошлого

Медицинская энциклопедия, написанная немецким врачом Юстусом Хеккером (1795-1850), упоминает эпидемию гриппа, вспыхнувшую в 1510 году. Хеккер, эпидемиолог, исследовавший чуму, оспу и другие инфекционные заболевания, известен как основоположник изучения истории эпидемий. Летописцы того времени отмечали, что грипп возник в Северной Африке и по торговым путям добрался до Ближнего Востока, к таким городам как Иерусалим и Мекка, а оттуда проник в Европу.

В Италии грипп появился вскоре после того, как судно с Мальты пришвартовалось в одном из её портовых городов. Болезнь охватила страну со скоростью лесного пожара, так что папа Юлий II заявил, что распространение инфекции «вызвано гневом Божьим». Впоследствии грипп распространился из Священной Римской империи на Северную Европу, Латвию, Литву и Эстонию и поразил Англию и Францию. На пике эпидемии грипп уносил жизни до 1000 жителей Парижа в день.

В 1557 году грипп, попавший из Османской империи в Европу и Африку по торговым путям, пересёк Атлантический океан и добрался до Северной Америки, а затем и Южноамериканского континента. Этот конкретный штамм гриппа был чрезвычайно заразен и смертность от него была очень высока. Спровоцированная им пандемия продолжалась с перерывами в течение нескольких лет, резко повысив смертность в Европе и охватив практически все континенты. Италия, Англия, Франция, Нидерланды, Испания и другие страны несли беспрецедентные потери.

Согласно записям более чем ста приходов Англии, в некоторых их них уровень смертности превышал 60%. Только в Лондоне погибло более 8000 человек. В Шотландии заболела гриппом королева Мария и весь королевский двор. Погибло так много крестьян, что не удалось собрать урожай, а нехватка продовольствия в сочетании со второй волной гриппа привела к широкомасштабным социальным и экономическим потрясениям. Историки медицины полагают, что это была первая в истории вспышка инфекции, для борьбы с которой правительство пригласило экспертов и мобилизовало бюрократию для принятия карантинных мер.

Другая пандемия началась в Азии в 1580 году и распространилась по Шелковому пути и Ближнему Востоку в Европу и Африку. Шесть недель спустя она достигла Северной Америки. Сохранилось множество свидетельств об этой пандемии, указывающих на то, что она распространилась по всей Европе, снова принеся с собой волну смертей. В эпоху Великих географических открытий новые морские торговые пути и движение войск распространили вирус по всему миру, и многие города Испании потеряли из-за него значительную часть своего населения.

В 1588 году в Англии и Ирландии снова вспыхнул грипп, и хроники того времени отмечают, что люди умирали от вируса повсюду. Другая вспышка, вероятно, вызванная мутацией этого же вируса, распространилась по Европе и Северной Америке в 1593 году, вызвав пандемию. В частности, в окрестностях Бостона инфекция распространилась почти на каждую семью, и мало кто пережил её без последствий.

Пандемии гриппа Нового времени

Ещё одна волна гриппа началась в 1729 году, когда вирус распространился из России на Запад. Через шесть месяцев она накрыла всю Европу, а в течение следующих трёх лет новые волны охватили весь мир. Уровень смертности рос от волны к волне и, предположительно, почти треть человечества была заражена этим вирусом.

Следующая пандемия произошла 50 лет спустя, в 1781-1782 годах. Она началась в Китае, прокатилась через Россию и через 10 месяцев достигла Европы. В разгар эпидемии в Санкт-Петербурге ежедневно заболевало около 30 000 человек, в Риме инфицировано оказалось более 60% населения, в Великобритании – 70%.

Ещё четыре волны гриппа прокатились по миру в период с 1830 по 1848 год. Первая, 1830-1831 годов, скорее всего, началась в Китае. К 1833 году она переместилась из России в Европу. В 1836-1837 годах грипп распространился в новом направлении: с севера на юг. В 1847-1848 годах пандемия двигалась через Средиземное море на юг Франции, откуда она перекинулась на другие области Западной Европы, заражая людей по всему континенту. В разгар этих широкомасштабных эпидемий польский пианист и композитор Фредерик Шопен (1810-1849) дважды заболевал гриппом – в 1832 и 1837 годах. Есть мнение, что эмоциональные взлёты и падения его этюда ля минор «Зимний ветер», соч. 25, № 11, который он написал примерно в то время, отражают страдания, которые принёс ему грипп.



Шопен играет на фортепиано в салоне князя Антония Радзивилла (1775-1833). Собственность музея Фредерика Шопена (© DeAgostini/Getty Images)

Согласно историческим данным, в Лондоне волна гриппа 1847-1848 годов унесла больше жизней, чем вспышка холеры 1832-1833 годов, в результате которой погибло от 4000 до 7000 человек. В XVIII и XIX веках случилось 25 эпидемий гриппа, 12 из которых достигли размера пандемии.

Помимо этих эпидемий, в 1889-1890 годах с юга России пришла новая волна заболевания под названием «русский грипп», которая распространилась по всему миру и унесла жизни более 1 миллиона человек. Вплоть до нашествия испанского гриппа, этот русский грипп был самой масштабной эпидемией в истории человечества. Однако последние исследования показывают, что она, скорее всего, была вызвана коронавирусом, а не вирусом гриппа.

Эпидемии гриппа в Японии

В Японии записи об эпидемиях инфекционных заболеваний, которые, по-видимому, являются гриппом, относятся к периоду Муромати (1336-1573). В одном из старейших дошедших до нас исторических текстов, «Действительные хроники трех правлений в Японии» (Нихон сандай дзицуроку), завершённом в 901 году и охватывающем период 858-887 годов, говорится, что грипп свирепствовал в Хэйанкё (ныне Киото) и прилегающих к нему провинциях, а также в других районах страны.

Хроника отмечает, что начиная с зимы 872 года гайгяку широко распространился в пяти землях Кинай – Киото, Ямасиро, Ямато, Кавати и Сэтцу, – и за их пределами, что привело к большому числу смертей.

Что такое гайгяку? Старейший из сохранившихся медицинских трактатов Японии, «Исимпо» (984 г.), описывает гайгяку как похожее на грипп заболевание, сопровождающееся кашлем. Оно также называлось сивабуки, что является другим прочтением того же иероглифа (咳逆). Цунода Такафуми, специалист по инфекционным заболеваниям и историк медицины, отмечает что в «Повести о Гэндзи» (Гэндзи моногатари) описывается, как девушка Югао страдает от головной боли и сивабуки – симптомов, характерных для гриппа.

В исторической повести «Великое зерцало» (Окагами), написанной в конце XI – начале XII века, упоминается, что император Итидзё умер в 1011 году в возрасте 32 лет после того, как заболел cивабуки, болезнью, похожей на грипп. «Чистое зерцало» (Масукагами), ещё одно историческое повествование, написанное в начале XIV века, свидетельствует о том, что эпидемия сивабуки привела к многочисленным смертям.

В период Эдо (1603-1868) по стране несколько раз прокатывались эпидемии гриппа. В 1716 году Эдо (Токио) охватила инфекция, предположительно, гриппа, которая унесла жизни более 80 000 человек за один месяц. В свидетельствах современников говорится: «места для сожжений не могут вместить всех умерших; тела бедняков заворачивают в соломенные циновки и топят в заливе Эдо близ Синагавы».

Интересно отметить, как события и настроения того времени отразились в именах, которые получили эти эпидемии: Осити кадзэ (грипп Осити), Окома кадзэ (грипп Окома) и Таникадзэ. Осити была дочерью зеленщика, которая совершила поджог в надежде воссоединиться со своим возлюбленным. За своё преступление она была сожжена на костре. Окома Сирокоя, жительница Эдо, казнённая за попытку убийства мужа и ставшая затем персонажем популярной кукольной пьесы бунраку, дала имя другой волне гриппа, Окома кадзэ. Между тем, Таникадзэ – имя знаменитого борца сумо, который шутил: «Если хочешь увидеть, как я проиграю поединок, приходи на турнир, когда у тебя простуда». По иронии судьбы, Таникадзе умер от гриппа во время эпидемии, бушевавшей в Эдо в 1795 году, в возрасте 44 лет, в разгар непрерывной серии из 35 побед.

Подробное описание эпидемий периода Эдо оставил популярный писатель Такидзава (Кёкутэй) Бакин (1767-1848), автор знаменитого романа «Рассказ о восьми собаках Сатоми из Южной Авы» (Нансо Сатоми хаккэндэн). В своих очерках Бакин описывает как болезнь, похожая на простуду, начиная с сентября 1825 года прокатилась по стране от Эдо до Киото, Осаки и Нагасаки. Вирус был настолько заразен, что «в семье из 10 человек никто не мог уберечься», и в следующем году последовала вторая волна эпидемии.

В то время многие пытались понять, в чём причина этого недуга. В сатирическом стихотворении того времени говорилось, что «Курьеры, нанятые Дзюсития, наверняка принесут с собой простуду», – имея в виду курьеров-хикяку, путешествовавших по дороге Токайдо между Эдо и Киото и распространявших инфекцию.

После окончания длительного периода изоляции Японии в середине XIX века путешествия между Японией и Западом привели к возвращению в страну инфекционных заболеваний. В этот период бушевали эпидемии холеры, оспы, кори и других болезней. Хотя точных данных не существует, считается, что до 100 000 японцев в год умирали от завезённых инфекционных заболеваний. Эпидемию гриппа 1854 года стали называть «американским гриппом», – название, вероятно, произошло от убеждения современников, что она прибыла в Японию вместе с флотом «чёрных кораблей» Мэтью Перри годом ранее.

Промышленная революция XVIII века серьёзно подстегнула развитие международных сообщений. По мере того, как люди стали больше путешествовать во все уголки мира, вирус гриппа распространялся вместе с ними. Волны гриппа прокатывались по миру одна за другой и в конечном итоге привели к эпидемии испанского гриппа 1918 года, крупнейшему распространению инфекции, которое когда-либо видел мир.

Фотография к заголовку: Реклама каучуковых «шаров с карболовым дымом», которые должны были защитить от заражения гриппом, 1892 г. (предоставлено Hulton Archive/Getty Images)