Прогулки по «Горе Страха» Осорэдзан на границе между мирами живых и мёртвых

Вопреки годам: экскурсия фотографа по японскому гиперстареющему обществу

Вечная молодость и бессмертие остаются недостижимыми ни для кого, всех неизбежно ждёт старость, после которой приходит смерть. Однако так ли страшна смерть? Фотограф Ониси Наруаки, которому в этом году исполняется 72 года, размышляет о своём старении на горе Осорэдзан, которая в древности считалась границей между этим миром и загробной жизнью.

«Когда люди умирают, они идут на почитаемую гору (Осорэдзан)».

Гора Осорэдзан в регионе Симокита префектуры Аомори издавна считается местом, где собираются духи умерших, где одновременно сосуществуют загробная жизнь и этот мир. И в наши дни нет конца числу людей, которые приходят, чтобы вспомнить своих ушедших близких.

Озеро Усори – кальдерное озеро, образовавшееся в результате извержения вулкана. Восемь вершин вокруг этого озера получили общее название «Осорэдзан», «гора Страха». Говорят, что это название на самом деле образовалось при историческом изменении произношения названия Усори, и стало обозначать окружающие озеро горы.

Само слово «Осорэдзан» вызывает тёмные, жуткие, связанные со смертью ассоциации.

Я впопыхах обошёл гору Осорэдзан только однажды, около 20 лет назад. На этот раз я остановился в постоялом доме, чтобы, не торопясь прочувствовать дух горы.

Этот причудливый «адский» пейзаж, с выделениями серы и испещрённый кусками чёрной вулканической породы, напоминает гору Убасутэяма, «Гору, где выбрасывают старух». Однако, выбравшись из этого «ада», вы обнаружите «Берег Крайней радости» Гокуракухама – пляж с нефритовой водой и сверкающим белоснежным песком.

В районе, получившем название Дзигоку, «Ад», где много серных источников, бьет ключом горячая вода. В последнее время разрабатывается «теория наземных горячих источников», согласно которой первичная жизнь могла зародиться в подобных местах 4 миллиарда лет назад, когда Земля ещё была покрыта горячим океаном магмы. Возможно, люди с давних пор ощущали, что гора Осорэдзан – священное место смерти и возрождения.

Похоже, что на протяжении всего моего исследования для этой серии статей я концентрируюсь на вопросе «Что такое смерть?». Когда я бродил по горе Осорэдзан и размышлял о смерти, я вспомнил слова учёного-биомедика.

«Меня удивляют мои собственные мысли о том, что смерть – это благо… Я, пожалуй, чувствую, что сознание отделяется от волокон, к которым оно было привязано, и мягко, как лёгкий вдох, перемещается к мембране, где оно родилось – именно так мне хотелось бы думать. В результате к нервной системе биосферы добавляется новая память». (Льюис Томас «От клетки к макрокосму», изд-во «Хэйбонся», 1976)

Фотографии и текст статьи: Ониси Наруаки (если не указано иное)

Фотография к заголовку: Скалистая местность, напоминающая ад, на священной «Горе Страха» Осорэдзан

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