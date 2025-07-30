Паломничество фотографа Муды Томохиро к древним буддам: Дзао гонгэн в монастыре Самбуцудзи

Очарование японской буддийской скульптуры

Дзао гонгэн – главное божество культа сюгэндо, последователи которого особо почитали священные горы. Суровый вид вдохновлял многих последователей сюгэндо на тяжёлом пути религиозной практики.

Статуя Дзао гонгэна с гневным выражением лица находится в монастыре Самбуцудзи на горе Митоку в городе Мисаса, префектура Тоттори.

Гонгэн – это синкретическое синто-буддийское божество. Среди таких божеств особо выделяется Дзао гонгэн – главное божество сюгэндо, синтеза древнего культа гор и буддизма. Говорят, что в период Асука (538-710), когда Эн-но Гёдзя, основатель сюгэндо, занимался религиозной практикой на горе Кимпусэн в Ёсино (совр. префектура Нара), Дзао гонгэн явился из расщелины большой скалы. Дзао гонгэн со вздыбленными волосами стоит в позе усмирения зла, его левая рука упирается в бедро в мудре меча (кэнъин), правый кулак занесён над головой, а правая нога высоко поднята, что придаёт ему динамичный вид.

Храм Окуноин в этом монастыре, где находится статуя, признан национальным достоянием. Он расположен на крутом утёсе на пути к горе Митоку и считается самым опасным для посещения национальным достоянием Японии. В 3 году Кэйун (706) Эн-но Гёдзя построил у подножья горы храм для поклонения Дзао гонгэну. Согласно легенде, он использовал свою духовную силу, чтобы поднять храм в расщелину в скале, поэтому храм также называют Нагэирэ-до, «Заброшенный (в расщелину) павильон». Во 2 году Касё (849) монах Дзикаку Дайси Эннин построил монашеские кельи и разместил в монастыре статуи трёх Будд – Шакьямуни (яп. Сяка), Амитабха (Амида) и Вайрочаны (Дайнити), поэтому монастырь получил название Самбуцудзи, «монастырь Трёх будд».

Павильон Нагэирэдо – шедевр архитектурного стиля какэдзукури, в котором на скалах или склонах устанавливают длинные колонны, которые поддерживают постройку высоко над землёй, и он напоминает веранду монастыря Киёмидзудэра в Киото. Обследование, проведённое в 2001 году, показало, что постройка относится к концу периода Хэйан, примерно к 1086-1184 гг., поэтому маловероятно, что её построил Эн-но Гёдзя, но метод строительства остаётся загадкой.

Статуя изготовлена из дерева кипарисовика хиноки методом ёсэги-дзукури, при которой она изготавливается по частям, которые затем соединяются вместе. Несмотря на то, что статуя выполнена из нескольких частей, она устойчиво стоит на одной ноге, что показывает удивительное мастерство скульптора. Во время демонтажа и ремонта в 1921 году внутри статуи была обнаружена молитва, записанная в 3 году Нинъан (1168). Предполагают, что она была изготовлена одновременно со строительством павильона Нагэирэдо. Наиболее вероятно, что скульптором был отец Ункэя, Кокэй. По-видимому, первоначально основа статуи была покрыта белой глиной, а затем раскрашена.

В монастыре Самбуцудзи сохранилось ещё семь статуй Дзао гонгэна, все они признаны важным культурным наследием Японии. Предполагается, что, как и оригинальная статуя, они были изготовлены в конце периода Хэйан, но выполнены в другом стиле из цельного куска дерева. Все статуи, за исключением одной, получившей статус важного культурного наследия в 2017 году, можно увидеть в сокровищнице монастыря Самбуцудзи. Они свидетельствуют о том, что Дзао гонгэну искренне поклонялись на священной горе Митоку в период Хэйан.

Практикующие сюгэндо оставляют светский мир, отправляются в суровые горы и подвергают себя суровым испытаниям, при которых одно неверное движение может привести к смерти. Фотограф Муда Томохиро говорит: «Без практики в непосредсвенной близости смерти они считали невозможным переродиться для обретения обновлённой жизни». Для подвижников, рисковавших жизнью, Дзао гонгэн с его гневным выражением лица, должно быть, был своего рода божеством-хранителем. Я видел это через свой объектив».

Статуя Дзао Гонгэна

Высота: 1,15 м

1,15 м Время создания: конец периода Хэйан (794-1192)

конец периода Хэйан (794-1192) Местонахождение: монастырь Самбуцудзи

монастырь Самбуцудзи Характеристика: Важное культурное наследие «Деревянная статуя Дзао Гонгэна (хранится в Окуноин)»

Фотография к заголовку: Статуя Дзао Гонгэна в монастыре Самбуцудзи

Фотографии: Муда Томохиро