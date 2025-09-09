Паломничество фотографа Муды Томохиро к древним буддам: статуя бодхисаттвы Хаягрива (Бато Каннон) в монастыре Дайандзи

Очарование японской буддийской скульптуры

Бато Каннон гневно взирает на мирские желания, овладевающие нами, и на несчастья, которые нас постигают. Эта суровость говорит о сострадательном сердце бодхисаттвы.

Статуя Бато Каннон в храме Дайандзи в Наре окутана тайной. Она была объявлена ​​важным культурным наследием как «Деревянная стоящая статуя тысячерукой Каннон». Однако но в храме она известна как Бато Каннон (санскр. Хаягрива) и хранится в павильоне Инанакидо (Зал конского ржания), строительство которого было завершено в 1997 году. Происхождение образа Бато Каннон связано с мифом о том, как Вишну, один из верховных богов индуизма, принял облик бога с конской головой, чтобы победить демона. По этой причине головы статуй Бато Каннон обычно изображают увенчанными конской головой, но у этой статуи мы видим только собранные на макушке волосы, и нет никаких атрибутов, связанных с лошадьми.

Монастырь Дайандзи появился изначально как Кумагори сёдзя – центр буддийской практики, основанный принцем Сётоку-тайси. В период Асука (538-710) он превратился в монастырь Кудара оодэра в тогдашней столице Фудзивара-кё, потом стал называться Дайкандайдзи. Во 2 году Ёро (718) его перенесли в новую столицу, Хэйдзё-кё (совр. Нара), и он получил название Дайандзи. Это старейший официальный монастырь в Японии, основанный императорской семьёй, и там жили монахи как из Японии, так и из-за рубежа. Здесь побывали в том числе родоначальники эзотерического буддизма в Японии – Сайтё, основавший школу Тэндай, и Кукай, основавший школу Сингон. Его называют одним из Семи великих монастырей Нары, наряду с Тодайдзи и Кофукудзи. Раскопки подтвердили, что обширная территория храма когда-то была окружена величественными зданиями и пагодами, но существующие здания были перестроены в конце периода Эдо и в период Мэйдзи, и территория храма значительно сократилась.

Часто Тысячерукую Каннон изображают с двумя руками, сложенными перед грудью, и ещё 40 позади, (всего 42 руки), исходя из теории о том, что одна рука Каннон может спасти 25 миров, но такое представление сложилось в период Хэйан и позднее. В период Нара (710-794) статуи изображались почти с тысячью рук, поэтому неясно, можно ли эту статую, у которой всего шесть рук, действительно называть Тысячерукой Каннон.

Бодхисаттва Каннон, символ милосердия, обычно отличается кротким, женственным выражением лица. Только одно из её воплощений, Бато Каннон, изображают гневной. Поскольку её лицо напоминает Мёо (санскр. видья-раджа) – божеств, спасающих от зла своими сверхчеловеческими силами, её также прозвали «Бато Мёо» (Конеглавая Мёо) или «Дайдзюрики Мёо» (Мёо, обладающая великой силой). У этой статуи приподняты брови, зубы оскалены, нижняя губа поджата, что придаёт ей свирепый вид. Выражение её лица показывает, что она вот-вот взоржёт, или даже зарычит. Это позволяет назвать её «Бато Каннон» – возможно, такова была изначальная форма статуй таких Каннон, существовавшая до того, как в качестве атрибута стали использовать лошадиную голову.

Фотограф Муда Томохиро вспоминает своё первое впечатление от встречи с Бато Каннон в павильоне Инанакидо: «Статуя с украшениями на груди и змеями, обвивающими её лодыжки, свирепо смотрела на меня, но я ничуть не испугался». Продолжая фотографировать, он понял, что «Каннон, должно быть, выражает свой гнев не на меня, а на мирские желания и злых духов, которые приносят несчастья», и рефлекторно сложил перед статуей руки в молитве.

Загадочная статуя Бато Каннон, похоже, гасит мирские желания и несчастья всех живых существ, подобно тому, как лошадь пожирает траву, и приносит душевный покой.

Статуя Бато Каннон (Хаягрива)

Высота: 1,73 м

1,73 м Время создания: период Нара (Тэмпё)

период Нара (Тэмпё) Местонахождение: монастырь Дайандзи

монастырь Дайандзи Характеристика: Важное культурное наследие «Деревянная статуя Тысячерукой Каннон (по легенде – Бато Каннон)»

Примечание: это «скрытая статуя», и её можно увидеть только в марте каждого года

Фотография к заголовку: Статуя Бато Каннон в монастыре Дайандзи

Фотографии: Муда Томохиро