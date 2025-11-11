Паломничество фотографа Муды Томохиро к древним буддам: статуя бодхисаттвы Кокудзо (Акашагарбха) в монастыре Хориндзи

Очарование японской буддийской скульптуры

Эта буддийская статуя периода Асука (538-710) имеет континентальный и довольно экзотический вид. Когда мы складываем руки в молитве перед ней, нас внезапно окутывает атмосфера покоя.

Монастырь Хориндзи в деревне Икаруга в префектуре Нара – очень древний. Считается, что его основал в 30 году правления императрицы Суйко (622) принц Ямасиро-но Оэ в надежде помочь своему отцу, принцу Сётоку, выздороветь после болезни. Он также известен как Миидэра, «монастырь Трёх колодцев», из-за расположенных неподалёку трёх колодцев, которые, как говорят, выкопали по распоряжению принца Сётоку. Монастырь находится примерно в 15 минутах ходьбы от монастыря Хорюдзи, тесно связанного с этим принцем.

Согласно храмовой традиции, эту статую считают изображением бодхисаттвы Кокудзо (Акашагарбха), но есть мнение, что на самом деле её создавали как статую бодхисаттвы Каннон.

Бодхисаттва левой рукой непринуждённо держит кувшин, а правая рука приподнята ладонью вверх, она как будто скопирована со статуи Кудара Каннон в монастыре Хорюдзи, признанной национальным достоянием.

Обе статуи полностью сделаны из цельного куска камфорного дерева, и при несколько полноватой талии тело у них довольно худощавое и уплощённое. При этом лицо, уши и руки Кокудзо кажутся пропорционально крупнее, чем у Кудара Каннон.

В отличие от Кудара Каннон с её изящной улыбкой, статуя Кокудзо в Хориндзи производит впечатление более простой, краска на деревянной поверхности облупилась, глаза статуи полузакрыты, а губы поджаты.

На самом деле, статуя Кудара Каннон в монастыре Хорюдзи до периода Эдо (1603-1868) называлась статуей бодхисаттвы Кокудзо, но в период Мэйдзи (1868-1912) в хранилище была обнаружена драгоценная корона, являющаяся атрибутом Каннон, и с тех пор статуя известна как Кудара Каннон.

Таким образом, можно предположить, что в Хориндзи, расположенном в Икаруга, центре поклонения принцу Сётоку, который считается воплощением бодхисаттвы Каннон, создали свою статую по образцу бодхисаттвы Каннон из монастыря Хорюдзи. В какой-то момент статуи в обоих монастырях стали называть статуями бодхисаттвы Кокудзо, а после обнаружения драгоценной короны статуя в храме Хорюдзи стала называться своим первоначальным именем – бодхисаттва Каннон, а статуя в Хориндзи сохранила прежнее имя, Кокудзо.

«Я никогда не видел буддийскую статую, излучающую такое спокойствие, – говорит фотограф Муда Томохиро. – Исходящий из окна мягкий свет создаёт контраст, выделяющий статую, и это захватывающее зрелище. Особая аура, исходящая от статуи, которая как будто тихо дышит, мягко обволакивает меня, когда я смотрю на неё через камеру с небольшого расстояния».

Статуя бодхисаттвы Кокудзо (Акашагарбха)

Высота: 1,75 м

1,75 м Время создания: период Асука (538-710)

период Асука (538-710) Местонахождение: монастырь Хориндзи

монастырь Хориндзи Характеристика: Важное культурное наследие «Статуя бодхисаттвы Кокудзо»

Фотография к заголовку: Статуя бодхисаттвы Кокудзо в монастыре Хориндзи

Фотографии: Муда Томохиро