Паломничество фотографа Муды Томохиро к древним буддам: скальные будды Кумано

Очарование японской буддийской скульптуры

Полуостров Кунисаки к востоку от Кюсю был для жителей Ямато границей с другим миром, с землями, где обитали демоны. Если подняться по каменной лестнице, которую, как говорят, построил демон за одну ночь, вы попадёте к скальным изображениям будд, которые высятся среди девственного леса.

Пройдя по крутой горной тропе примерно 10 минут от монастыря Имакуманосан Тайдзодзи, расположенного у подножья горы Тавара (город Бунго-Такада, префектура Ойта) у основания полуострова Кунисаки, вы увидите каменные ворота тории посреди девственного леса. За ними дорога идёт по каменным ступеням, как будто сложенным из хаотично нагромождённых камней. Говорят, что когда-то давным-давно красный демон разбил огромный валун и построил их за одну ночь. Запыхавшись после подъёма по крутым каменным ступеням, вы увидите огромную буддийскую статую, высеченную в скале.

Фигура, держащая меч в правой руке и верёвку в левой, – Фудо мёо (Ачала). Обычно его изображают с гневным выражением лица, он направляет невежественных существ на путь Будды, однако у этого высеченного в скале Ачалы один глаз закрыт, изо рта торчат клыки, а на лице, похоже, сияет кроткая улыбка. Созданная в начале периода Камакура (1192-1333) восьмиметровая статуя является одной из самых больших скальных буддийских изображений (магаибуцу) в Японии.

Справа и позади Фудо мёо находится почти 7-метровая резная фигура Дайнити нёрай (Махавайрочана). Считается, что она датируется концом периода Хэйан (794-1192), и создана примерно за столетие до Фудо мёо. В отличие от изображённого несколько в юмористическом стиле Фудо мёо, у Дайнити нёрай поразительно строгое и утончённое лицо. Хотя Дайнити нёрай обычно носит драгоценную корону, здесь на его голове мы видим спиральные пучки волос рахоцу, напоминающие улиток, и каждый завиток тщательно вырезан, что создаёт резкий контраст с грубо вытесанной фигурой Фудо мёо. Дайнити нёрай – главный почитаемый будда эзотерического буддизма, и над его головой высечена трехсторонняя мандала с санскритскими буквами, воплощающая истины эзотерического буддизма.

Полуостров Кунисаки состоит из горных пород и пластов, образовавшихся в результате древней вулканической активности. Хотя здесь нет особенно высоких гор, он изобилует крутыми вершинами и глубокими долинами, которые считались «местами великих демонов» (даймасё). Когда монах Сайтё (767-822) привёз в Японию эзотерический буддизм школы Тэндай и он обрёл систематизированный облик, эта форма буддизма распространилась в Кумано, смешалась с местными верованиями в духов природы и культом гор, а также с культом святилища Уса Хатимангу (город Уса), что привело к расцвету уникальной синкретической синто-буддийской религиозной культуры. Демонов, которые были одновременно символами пугающих потусторонних явлений и объектами молитв, обладающими таинственной духовной силой, в конечном итоге стали отождествлять с Фудо мёо – одним из воплощений Дайнити нёрай. Высеченные в скалах буддийские статуи Кумано – это реликвии, отражающие уникальное религиозное мировоззрение полуострова Кунисаки, сплав эзотерического буддизма и горной религии.

Фотограф Муда Томохиро говорит: «Когда я направил объектив на статую Фудо мёо, высеченную в высокой скале, мне показалось, что я слышу звук резца, которым её вырезали. Когда древние камнерезы смотрели на только что созданную статую, они, должно быть, испытывали чувство выполненного долга и радость от того, что оживили Будду своими руками».

Скальные будды Кумано

Высота: Фудо мёо – 8,1 м, Дайнити нёрай – 6,8 м

Фудо мёо – начало периода Камакура (1192-1333), Дайнити нёрай – период Хэйан (794-1192) Местонахождение: Святилище Куманося

Святилище Куманося Характеристика: Важное культурное наследие

Фотография к заголовку: Высеченное в скале изображение Фудо мёо

Фотографии: Муда Томохиро