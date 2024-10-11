Паломничество фотографа Муды Томохиро к древним буддам (15): скальный бодхисаттва Майтрейя в монастыре Оонодэра

Очарование японской буддийской скульптуры

Огромная высеченная в каменной стене у реки возле монастыря Оонодэра в префектуре Нара статуя бодхисаттвы Майтрейи была создана в период Камакура (1192-1333) и является самым большим скальным буддийским изваянием (магаибуцу) в Японии. Бодхисаттва и сейчас ласково взирает на людей, которые посещают горную деревню Муро.

Спокойное выражение незащищённого от ветра и снега лица бодхисаттвы исполнено сострадания.

Гигантская статуя бодхисаттвы Майтрейя (яп. Мироку босацу) высечена в каменной стене, возвышающейся над чистым потоком реки Уда на территории монастыря Оонодэра (город Уда, префектура Нара) – древнего монастыря направления Муродзи буддийской школы Сингон.

Во время его создания скульпторы построили леса из связанных брусков дерева и стволов бамбука, вырезали в скале нишу в форме окружающего бодхисаттву нимба высотой более 13 метров, затем выровняли внутреннюю часть, на которой выгравировали изображение бодхисаттвы Майтрейя высотой 11,5 метров. Хотя он и меньше, чем Великий Будда Тодайдзи в Нара (15 метров), это изображение считается самым большим скальным буддийским изваянием (магаибуцу) в Японии. Бодхисаттва изображён с накинутой на плечо рясой, голова слегка наклонена вправо. Удлинённые глаза бодхисаттвы как будто лучась добротой взирает на живые существа. Левая и правая ступни бодхисаттвы стоят на отдельных «лотосовых подставках». Такой тип пьедестала называется фумивари рэнгэдза, «попираемое ногами раздельное лотосовое сиденье».

Согласно легенде, монастырь Оонодэра основал Эн-но Одзуно, являющийся также основателем культа сюгэндо, ещё в период Асука (538-710), а в период Хэйан (794-1192) монах Кукай (также известный по почётному именованию Кобо дайси, «Великий наставник, распространяющий учение»), построил монашеские кельи (гаран) и назвал монастырь Дзисонъин Мирокудзи.

Те же люди основали и монастырь Муродзи, поэтому считается, что Оонодэра и Муродзи имели тесную связь с древних времён, поскольку оба связаны с Кукаем. Расположенный в 3,5 км к северо-западу от Муродзи монастырь Оонодэра также известен как «западные ворота Муродзи», потому что многие паломники по пути в Муродзи останавливаются здесь для поклонения.

Скальное изваяние бодхисаттвы Майтрейя было создано в первом году Дзёгэн (1207), в начале периода Камакура, по просьбе монаха Гаэн из монастыря Кофукудзи. Считается, что скальный бодхисаттва является точным воспроизведением главного изображения храма Касагидэра в Киото, статуи Майтрейи, вырезанной в период Асука. Изображение в Оонодэра создал Сокэй, буддийский скульптор школы Кэй, а также при работах были задействованы мастера-камнерезы из сунского Китая, приехавшие в Японию для восстановления монастыря Тодайдзи. На церемонии «открытия глаз» буддийского изображения в седьмой день третьей луны третьего года Дзёгэн (1209) присутствовал и экс-император Го-Тоба.

До периода Хэйан большинство каменных Будд в Японии вырезали на скальных поверхностях, но в период Камакура преобладающим типом стала объёмная резьба по камню. Таким образом, среди каменной скульптуры периода Камакура это ценный пример «скального изваяния» (магаибуцу), и при этом она выполнена как контурный рисунок. Изящные изгибы линий наводят на мысли о влиянии стиля буддийских статуй китайской династии Сун, который начал проникать в Японию и реалистично выражал динамику движения. Это изображение можно назвать шедевром изысканной резьбы по камню. Что же ощущали люди того времени, когда смотрели снизу вверх на огромного каменного бодхисаттву, появившегося глубоко в горах?

Статуя бодхисаттвы Майтрейя (каменное буддийское изображение в Оонодэра)

Высота: 11,5 м

11,5 м Время создания: период Камакура

период Камакура Местонахождение: монастырь Оонодэра

монастырь Оонодэра Характеристика: памятник истории национального значения «Каменное буддийское изображение в Оонодэра»

Фотография к заголовку: Скальное изображение бодхисаттвы Майтрейя (Мироку магаибуцу) в монастыре Оонодэра

Фотографии: Муда Томохиро