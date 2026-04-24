Паломничество фотографа Муды Томохиро к древним буддам: статуя Фудо мёо (Ачала) в монастыре Дзёракудзи

Очарование японской буддийской скульптуры

Эта статуя Фудо мёо (Ачала) считается одним из наиболее характерных произведений Ункэя, созданных им в молодые годы. Она, возможно, была воплощением надежды на спасение для самураев, которые не могли соблюдать запрет на убийство живых существ.

Статуя Фудо мёо в монастыре Дзёракудзи (город Ёкосука, префектура Канагава) с широко раскрытым правым глазом и полуприкрытым левым, нахмуренными бровями и искривлённым ртом выглядит невероятно реалистично. Её создал Ункэй, ведущий буддийский скульптор периода Камакура (1192-1333). Статуя находится в павильоне Хайкэндо позади Хондо, Главного павильона, вместе со статуями триады будды Амида и статуей Бисямонтэн, которые также создал Ункэй. Пять из двадцати с небольшим подлинных работ Ункэя, существование которых подтверждено в Японии, находятся именно здесь.

Монастырь был основан в начале периода Камакура. В 5 году Бундзи (1189) военачальник рода Миура Вада Ёсимори и его жена, пользовавшиеся большим расположением Минамото-но Ёритомо, заказали Ункэю создание главного изображения, триады Амиды, и сопровождающих фигур, Бисямонтэн и Фудо мёо, с молитвами об успехе. Их желание исполнилось:, в том же году Ёритомо одержал победу в войне в северном краю Осю, и власть Камакурского сёгуната окончательно утвердилась. Монастырь Дзёракудзи располагался точно посередине между Камакурой, ставшей новым политическим центром, и южной частью полуострова Миура, с находившейся там резиденцией рода Вада, и являлся стратегически важным транспортным узлом.

Имя «Фудо мёо» происходит от санскритского слова «ачаланатха». Ачала означает «непоколебимый», а натха – «защитник», поэтому его переводят как «непоколебимый защитник». Он является главным божеством эзотерического буддизма и считается воплощением будды Дайнити нёрай, выражающего основной принцип Вселенной. Говорят, что он является в своём «гневном виде», чтобы силой спасти упрямых людей, которых нельзя сдержать мягкими наставлениями.

Правая рука, сжимающая меч, и опущенная левая с верёвкой источают ощущение силы, которое пронизывает всё тело скульптуры. Динамика позы, как будто запечатлевшей один миг движения, раскрывает выдающийся гений буддийского ваятеля. Статуя выполнена из дерева кипарисовика хиноки методом ёсэги-дзукури, при котором она изготавливается по частям, соединяемых затем вместе, а глаза инкрустируются хрусталём.

«В позе фигуры, которая как будто готова взорваться, я чувствую энергию, переполняющую молодого Ункэя, – говорит фотограф Муда Томохиро. – Она созвучна духу воинов восточной Японии, которые стремились положить начало новой эпохе. Эти самураи, глубоко верующие буддисты, страдали от противоречия: они совершали тяжкие грехи на поле боя, нарушая заповедь не убивать живых существ, которая является главной из пяти заповедей буддизма. Возможно, эта статуя воплощает учение о возможности спасения путём искренней молитвы и отсекания злых мыслей».

Когда вы складываете руки в молитве перед Фудо мёо, помните, что за его суровым взглядом скрывается сострадательное сердце, стремящееся облегчить страдания всех живущих.

Статуя Фудо мёо

Высота: 1,35 метра

период Камакура

монастырь Дзёракудзи

Важный объект культурного наследия

