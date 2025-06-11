Паломничество фотографа Муды Томохиро к древним буддам: триада будды Амида (Амитабха) в монастыре Дзёракудзи

Очарование японской буддийской скульптуры

Статую Амиды с двумя сопровождающими бодхисаттвами в монастыре Дзёракудзи создал знаменитый скульптор Ункэй по просьбе самурая из Камакуры. Величественное выражение лица Амиды внушает непоколебимую веру.

Триаду Амиды создал гениальный буддийский скульптор Ункэй, который для этого приехал из Нары в регион Канто. По обе стороны Амиды находятся бодхисаттвы Каннон и Сэйси. Статую заказал Вада Ёсимори, военачальник, служивший сёгунату Камакура, в качестве главного священного изображения монастыря Дзёракудзи (сейчас – г. Ёкосука, префектура Канагава).

Амида нёрай (Татхагата Амитабха) одет в рясу с открытым правым плечом. Руки сложены в мудру райго-ин, характерную для этого будды – правая рука поднята, левая опущена. Считается, что статуя изображает будду Амиду, приходящего из Чистой Земли, чтобы встретить человека в момент смерти.

Бодхисаттвы Каннон и Сэйси изображены с высоко завязанными пучками волос и слегка согнуты в пояснице. По сравнению с массивным и величественным видом статуи Амиды они производят умиротворяющее впечатление.

Все три статуи изготовлены из кипарисовика хиноки, глаза тоже вырезаны из дерева, а не из хрусталя, как было популярно в то время. При этом в созданных Ункэем статуях Фудо (Ачала) и Бисямонтэна (Вайшравана), которые хранятся в этом же монастыре, использованы хрустальные глаза. Поэтому вполне вероятно, что он выбирал разные материалы в зависимости от характера статуи. Предполагают, что Ункэй не использовал хрусталь, который имитирует человеческие глаза, чтобы изобразить Будду как существо иной, внечеловеческой природы. После создания этой скульптурной группы скульпторы стали часто делать глаза на статуях будд и бодхисаттв таким же образом. Все пять статуй Ункэй создал в 5 году Бундзи (1189), когда ему было около 30 лет, и все они признаны важными культурными ценностями национального значения.

Примерно за три года до создания этих буддийских статуй в монастыре Дзёракудзи Ункэй по поручению Ходзё Токимасы создал статую Амиды, триаду Фудо с двумя сопровождающими и статую Бисямонтэн в монастыре Гандзёдзюин (совр. город Идзунокуни, префектура Сидзуока). Похоже, что такой комплекс из пяти буддийских статуй часто становился объектом поклонения среди представителей воинского сословия того времени.

Фотограф Муда Томохиро комментирует: «Будды Ункэя в Канто создают несколько другую атмосферу, чем его будды в городе Нара. Там буддийские статуи заказывали монастыри, тогда как в Канто заказчиками выступали самураи. Возможно, эта разница появилась сама собой, неосознанно, но будды Нара выражают в первую очередь милосердие будд, в то время как будды в Канто более исполнены достоинства».

Величественный вид триады будды Амида, вероятно, внушала верующим непоколебимое чувство безопасности. Возможно, Ункэй хотел показать, что даже самураи, живущие, подобно асурам, в мире вечных сражений, тоже могут обрести спасение в Чистой земле Амиды.

Вада Ёсимори, правивший полуостровом Миура, когда Минамото-но Ёритомо собирал войска, последовал за ним и стал первым военачальником самурайского управления самураи-докоро в сёгунате Камакура. Он возглавлял организацию, отвечавшую за военные и полицейские дела, однако поддался на провокацию рода Ходзё и ввязался в конфликт, который привёл к уничтожению его рода. Возможно, вера в милосердие будды Амида поддерживала его в последние мгновения жизни…

*Музей будет закрыт для посещения до конца июля 2025 года в связи с реконструкцией хранилища. Чтобы узнать дату возобновления работы, проверьте вебсайт монастыря Дзёракудзи.

Статуя триады будды Амида (Амитабха)

Высота: Амида нёрай – 1,41 м, бодхисаттва Каннон – 1,78 м, бодхисаттва Сэйси – 1,77 м

Амида нёрай – 1,41 м, бодхисаттва Каннон – 1,78 м, бодхисаттва Сэйси – 1,77 м Время создания: период Камакура (1192-1333)

Местонахождение: монастырь Дзёракудзи (город Ёкосука, префектура Канагава)

монастырь Дзёракудзи (город Ёкосука, префектура Канагава) Характеристика: Важное культурное достояние «Деревянные статуи будды Амида и двух сопровождающих»

Фотография к заголовку: Статуи будды Амида и сопровождающих в монастыре Дзёракудзи

Фотографии: Муда Томохиро