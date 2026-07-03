Паломничество фотографа Муды Томохиро к древним буддам: статуя бодхисаттвы Дзидзо (Кшитигарбха) в монастыре Мангандзи

Очарование японской буддийской скульптуры

Суровое выражение лица этой статуи Дзидзо заметно отличается от привычного нам образа кроткого бодхисаттвы, оберегающего детей. Этот шедевр начала периода Камакура (1192-1333) предвосхищает наступление самурайской эпохи.

Статуя бодхисаттвы Дзидзо в монастыре Мангандзи (город Ёкосука, префектура Канагава) поражает своим внушительным видом – она выше двух метров и выглядит очень массивной. Мастерство скульптора проявляется в пронзительном взгляде, передающем сильную волю, и форме губ. Прекрасно показано живое и молодое лицо бодхисаттвы. Это сострадательный святой, спасающий всех страдающих, и его обычно изображают более похожим на обычных людей, чем прочих будд и бодхисаттв. Посохом в правой руке он отгоняет всё зло, а с помощью драгоценного камня в левой ладони бодхисаттва исполняет желания людей.

Существуют различные теории об основании храма Мангандзи. В историческом документе «Зерцало Восточных земель» (Адзума кагами) говорится, что Минамото-но Ёритомо построил этот монастырь в память о Миуре Ёсиаки, могущественном вассале, правившем этим регионом, поэтому его связь с Камакурским сёгунатом не подвергается сомнению.

Примерно в 5 километрах по прямой от Мангандзи расположен монастырь Дзёракудзи, статуи для которого заказывал Вада Ёсимори, воин рода Миура, пользовавшийся большим расположением Минамото-но Ёритомо. Там хранятся пять подлинных работ гениального буддийского скульптора Ункэя, а всего по всей стране подтверждено существование лишь около тридцати его скульптур.

Статуя бодхисаттвы Каннон, установленная рядом со статуей бодхисаттвы Дзидзо в монастыре Мангандзи, имеет высоту более двух метров, а её юный, энергичный и реалистичный облик является характерной чертой буддийских статуй Ункэя. Из-за отсутствия подписи скульптора или каких-либо надписей, описывающих процесс создания, точную дату создания невозможно установить. Однако исходя из того, что она была создана примерно в то же время, что и статуи авторства Ункэя в Дзёракудзи, и имеет тесную связь с Камакурским сёгунатом, считается, что статуя Дзидзо была изготовлена скульптором, очень близким к Ункэю, если не самим Ункэем.

Бодхисаттву Дзидзо почитают как особо сострадательного и спасающего людей от мук ада. Многие его статуи имеют мягкое и доброжелательное выражение лица, и в народе этот бодхисаттва получил ласковое прозвище «О-Дзидзо-сан». Фотограф Муда Томохиро отмечает, что эта конкретная статуя сильно отличается от привычного образа. «Слегка приподнятые уголки глаз и опущенные уголки губ придают ему некоторую неприступность. Возможно, его суровое выражение лица объясняется тем, что статую заказывал самурай».

Статуя бодхисаттвы Дзидзо

Высота: 2,03 метра

2,03 метра Время создания: период Камакура

период Камакура Местонахождение: монастырь Мангандзи

монастырь Мангандзи Характеристика: Важный объект культурного наследия «Деревянная статуя бодхисаттвы Дзидзо»

Фотография к заголовку: Статуя бодхисаттвы Дзидзо в монастыре Мангандзи

Фотографии: Муда Томохиро