Паломничество фотографа Муды Томохиро к древним буддам: статуя будды Шакьямуни в монастыре Канимандзи

Очарование японской буддийской скульптуры

В точности неизвестно, кто был автором этой статуи, являющейся национальным достоянием, и даже точная дата её создания остаётся загадкой. Однако то, что она сохранилась почти в своём первоначальном виде на протяжении 1300 лет, красноречиво говорит о вере и любви людей, которые оберегали эту статую все эти годы.

Эта статуя будды Шакьямуни с миндалевидными глазами, суровым взглядом и сжатыми губами является главным священным изображением монастыря Канимандзи (город Кидзугава) в префектуре Киото.

Сейчас статуя выглядит чёрной из-за окислов меди на поверхности, но во время создания она была покрыта золотой фольгой. Согласно буддийским писаниям, рост Шакьямуни составлял 1 дзё 6 сяку, или примерно 4,8 метра, и статуи Будды «в полный рост» (сидящие соответственно вдвое ниже) называются «будды дзёроку», то есть 1 дзё и 6 (року) сяку. Таких позолоченных бронзовых статуй дзёроку, созданных между VII и VIII веками, вскоре после распространения буддизма в Японии, очень мало. Известно всего четыре сохранившихся экземпляра: Великий будда Асука (Асука дайбуцу) в монастыре Асукадэра (важный объект культурного наследия), бронзовая голова будды в монастыре Кофукудзи (национальное достояние), статуя сидящего будды Якуси нёрай в монастыре Якусидзи (национальное достояние) и данная статуя будды Шакьямуни в монастыре Канимандзи.

Согласно одной из теорий, эта статуя была главным священным изображением монастыря Кокубундзи в земле Ямасиро (современная южная часть префектуры Киото), и её лицо, излучающее одновременно суровость и сострадание, по-видимому, выражает пожелания об умиротворении гнева богов, вызывающих стихийные бедствия, и об установлении непоколебимого мира и покоя.

Тонкая одежда плотно облегает подтянутое тело, создавая изящные изгибы. Одеяние очень похоже на одежду статуи будды врачевания Якуси нёрай в монастыре Якусидзи. Это наводит на мысли о том, что эти статуи могут быть как-то связаны между собой. Однако, в отличие от Якусидзи, который был построен недалеко от центра Нары по приказу императора Тэмму, монастырь Канимандзи находится далеко от тогдашней столицы, и причина, по которой большая статуя будды была размещена в таком месте, остаётся неясной. Кроме того, если статуя Якуси нёрай в Якусидзи весит почти 5000 килограммов, статуя Шакьямуни в Канимандзи имеет вес всего в 2172 килограмма, то есть менее половины, и заметны отличия в технике скульптуры, такие как меньшая толщина слоя меди.

Монастырь Канимандзи, в названии которого фигурирует слово «краб», кани, известен как место действия легенды о «благодарности краба». В ней краб, спасённый добросердечной девушкой, вместе с бодхисаттвой Каннон побеждает огромного змея, который пытался заставить девушку выйти за него замуж. Из-за глубокой связи монастыря с культом Каннон преобладала теория, что первоначальным главным священным изображением была статуя бодхисаттвы Каннон, а эта статуя будды Шакьямуни была «гостевым» изображением, перемещённым из другого места. Однако в ходе археологических раскопок, проведённых в 1990 году перед реконструкцией главного павильона, обнаружили остатки массивного храма позднего периода Асука (периода Хакухо, 673-686), и появилась теория, что статуя будды Шакьямуни находилась на этом месте с момента основания храма. Судя по стилистке, предполагают, что она была создана между концом VII и серединой VIII веков, но исследователи расходятся во мнениях относительно того, в какой именно период она была изготовлена. Она остаётся «загадочной буддийской статуей».

Фотограф Муда Томохиро говорит, что съёмка началась на рассвете. Он сказал, что его беспокоил солнечный свет, проникающий через различные отверстия и падающий на бронзовую статую, а также тени от буддийских предметов и подношений. Он закрыл окна чёрными шторами и изменил ракурс камеры, что сделало заметным множество неровностей на лице и туловище статуи.

«Я не знаю, было ли это связано с несовершенством техники литья в то время, или же статую ремонтировали после повреждений, полученных в результате пожаров в более поздние периоды, но когда я её фотографировал, они придавали скульптуре скорее обаяние, чем ощущение печали. Мне казалось, что с них выражается вера и любовь людей, которые защищали будду, и я с молитвой в душе нажал на кнопку затвора».

Статуя будды Шакьямуни

Высота: 2,4 метра

2,4 метра Время создания: VII-VIII вв. (конец периода Асука – начало периода Хэйан)

VII-VIII вв. (конец периода Асука – начало периода Хэйан) Местонахождение: монастырь Канимандзи

монастырь Канимандзи Характеристика: Национальное достояние «Бронзовая статуя будды Шакьямуни»

Фотография к заголовку: Статуя будды Шакьямуни в монастыре Канимандзи

Фотографии: Муда Томохиро