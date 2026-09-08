Паломничество фотографа Муды Томохиро к древним буддам: скальные будды Усуки

Очарование японской буддийской скульптуры

Скальные будды Усуки – единственные скальные буддийские скульптуры, признанные национальным достоянием. Наиболее представительной из них является статуя Дайнити Нёрай (Махавайрочаны) из группы статуй Ханадзоно.

Эти скальные будды тысячу лет испытывают воздействие ветра и дождя, но по-прежнему обладает сострадательным взглядом, который не ожидаешь увидеть на камне.

Буддийские статуи, высеченные непосредственно в скальной породе или обрывах, называются магаибуцу. В префектуре Ойта находится около 400 таких статуй, это около 70% всех подобных статуй в стране. Дело в том, что в древности через регион Кюсю в Японию проникало культурное влияние с континента, и на всей территории Кюсю процветала буддийская культура. Кроме того, породы камня, образовавшиеся из застывших лавовых потоков после мощного извержения вулкана Асо 90 000 лет назад, хорошо подходили для буддийских статуй.

Скальные будды Усуки (город Усуки) на юге префектуры Ойта представляют собой впечатляющее зрелище – там можно увидеть 61 высеченную в скале статую, они рассредоточены по склону горы. Статуи создавали с конца периода Хэйан (794-1192) до начала периода Камакура (1192-1333). Хотя неизвестно, кто их высекал и с какой целью, каждая из четырёх групп скульптур – первая и вторая группа Хоки, группа Саннояма и группа Фурудзоно – демонстрирует своё особое мировоззрение, раскрывая религиозный ландшафт того времени. Тонкая техника резьбы вызывает восхищение, сложно поверить, что такое можно высечь из камня, и все эти статуи признаны национальным достоянием.

Особым шедевром считается статуя Дайнити Нёрай (Махавайрочана) из группы скульптур Фурудзоно. В обширной каменной нише выстроены в ряд тринадцать будд с Дайнити Нёрай в центре. Это самая большая из скальных скульптур Усуки, её высота составляет 2,8 метра. Пухлое лицо исполнено достоинства, на скульптуре сохранились следы краски – чёрная на бровях и глазах и киноварь на макушке, что говорит о том, что при создании статуя была ярко раскрашена.

Поскольку статуи Будды на скале Усуки долгое время находились под воздействием стихии, многие из них потеряли головы и руки. Голова Дайнити Нёрай отвалилась от тела в середине периода Эдо (1603-1868) и её положили на постамент под ней. Домон Кэн, один из ведущих японских фотографов, сфотографировал разрушающуюся статую Дайнити Нёрай и включил её в свою фотоколлекцию «Паломничество в древние храмы». Фотография прекрасно запечатлела резкий контраст между естественным процессом разрушения с течением времени и величественной формой, которая всё ещё вызывает почтение даже в разрушенном состоянии.

Поэтому во время масштабной реставрации с 1980 по 1993 год разгорелся ожесточённый конфликт между теми, кто считал, что голову следует поместить на тело, чтобы восстановить первоначальную форму статуи, и теми, кто не хотел резкого изменения привычного облика разрушенной статуи. Однако, поскольку Министерство образования (сейчас – Министерство образования, культуры, спорта, науки и технологий) установило, что возвращение головы Будды в её первоначальное положение является условием для присвоения скульптуре статуса национального достояния, в конечном итоге она была восстановлена ​​и приобрела свой нынешний вид.

Фотограф Муда Томохиро также запомнил статую из Усуки без головы, которую фотографировал Домон Кэн. «Когда я прибыл на место, статуя была отреставрирована, и голова, ранее лежавшая на земле, была помещена на шею. Также была установлена ​​крыша, защищающая статую от ветра и дождя, и она не подвергается воздействию прямых солнечных лучей, поэтому я не сразу узнал в ней ту статую Дайнити Нёрай».

«Однако, продолжая фотографировать, я понял, что на эту статую с её сострадательным взглядом, обращённым вниз, следует смотреть снизу».

Скальные будды Усуки: статуя Дайнити Нёрай

Высота: 2,8 метра

2,8 метра Время создания: конец периода Хэйан – начало периода Камакура

конец периода Хэйан – начало периода Камакура Местонахождение: город Усуки, префектура Ойта

город Усуки, префектура Ойта Характеристика: Национальное достояние

Фотография к заголовку: Статуя будды Дайнити Нёрай

Фотографии: Муда Томохиро