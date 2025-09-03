Прогулки вдоль железнодорожной линии Яманотэ
Из Такаданобаба в Синдзюку: школы, культура и бурная ночная жизнь в западной части Токио
Всё изменяется
В районе Такаданобаба я выхожу на финишную прямую своей прогулки по линии Яманотэ. Отсюда и до Сибуя, моей конечной цели, простирается моя территория, территория воспоминаний и старых знакомств. Но почему-то это совсем не похоже на возвращение домой. К сожалению, район так сильно изменился, что я с трудом его узнаю.
Когда я выхожу из поезда, меня по-прежнему приветствует заглавная песня из аниме сериала «Могучий Атом» (известного в Японии как «Тэцуван Атому»), которая на этих платформах с 2003 года используется при отправлении поездов. Однако атмосфера на Васэда-дори, главной торговой улице станции, совершенно неузнаваема.
Район Такаданобаба, расположенный неподалёку от университетов Васэда и Гакусюин и нескольких профессионально-технических училищ, остаётся излюбленным местом отдыха студентов. Однако со временем он стал немного более модным, немного более дорогим и намного более банальным.
Тридцать лет назад в этом районе было куда больше самобытности. Чего только стоили аляповатых металлические аркады на северной стороне улицы. Там были дешёвые закусочные и бары для студентов без гроша в кармане, букинистические магазины, где я искал старые книги и видеоигры, и два замечательных кинотеатра, где показывали как японские, так и иностранные фильмы. Почти всё это исчезло.
Торговый центр «Биг Бокс»», некогда единственный в этом районе корпоративный магазин и ресторан, теперь окружен сетевыми магазинами. Они повсюду, от дилеров мобильных телефонов до кафе и ресторанов быстрого питания. Даже на месте магазина подержанных игр, который я так любил, теперь Suit Select, где за 10 дней вам сошьют костюм на заказ всего за 45 000 йен.
Постоянно меняющийся, неумолимо замещающий старое новым, современным, нацеленный на зарабатывание денег, Токио, вслед за Марселем Прустом, напоминает, что потерянное время не вернуть. В Такаданобаба я чувствую это с особой щемящей остротой.
Теперь каждый мой визит сюда становится незавершённой, не приносящей удовлетворения прогулкой по тропе воспоминаний, упущенным шансом воссоединиться с самим собой в молодости. Но я не унываю. Теннисный стол всё ещё стоит в переулке к северу от вокзала, а в кинотеатре «Васэда сётику», который открылся в 1951 году, по-прежнему идут дешёвые сдвоенные сеансы.
В людском потоке, как обычно, много молодёжи, но рядом с подземной станцией в основном бары и закусочные для людей работающих. Похоже, они не ставят целью привлечь внимание студентов. Кстати, если вы устали от вездесущих сетевых ресторанов, в Такаданобаба есть несколько отличных бирманских закусочных, где подают простые, вкусные и сытные блюда.
Другой мир
Азиатской кухни будет предостаточно и на нашей следующей остановке. Сегодня Син-Окубо в основном ассоциируется с корейским кварталом, куда каждый день приходят толпы японской молодёжи и иностранных туристов в основном для того, чтобы попробовать самые последние корейские лакомства и купить корейскую косметику.
А на западной стороне линии Яманотэ вас ждёт совершенно другая Азия, где по обеим сторонам улицы на месте корейских заведений появляются вьетнамские, непальские и другие азиатские магазины и рестораны. Это другой мир, который и выглядит, и пахнет не так, как привычный Токио. И если вам будут рассказывать про однородную и монокультурную Японию, отведите их в Син-Окубо.
Восточная сторона – это совсем другая история. Если вас интересует давняя история Токио, покиньте шумный Яманотэ и пройдите пешком минут 15-20.
В Токио много данти (комплексов социального жилья), но Тояма-Хайтс, пожалуй, единственный, расположенный внутри кольца. Это также один из первых крупнейших подобных проектов в Токио. Первоначально, в 1948 году, из-за послевоенной нехватки жилья на бывшем военном объекте построили 1062 деревянных одноэтажных дома. Однако с годами район претерпел значительную перепланировку, и в период с 1968 по 1976 год комплекс был застроен высотными зданиями из железобетона.
По пути из Такаданобаба к данти мы сперва попадаем в зелёную зону парка Тояма. Когда-то это была резиденция клана Токугава, чей сад был одним из лучших в Эдо и даже соперничал с садом Коисикава Коракуэн. Позже военные превратили его в стрельбище и разместили там армейскую школу Тояма.
Сегодня парк Тояма – это редкий зелёный оазис в самом сердце Токио. Намеренно оставленный почти без присмотра, парк имеет свой шарм, которого нет ни в Ёёги, ни в других общественных парках центра Токио.
Парк Тояма разделен пополам магистралью Мэйдзи-дори, и его внутренняя, восточная часть представляет собой жемчужину непритязательной, тихой красоты. Несмотря на то, что этот район расположен ближе к центру, чем станции Яманотэ, он напоминает пригород или даже сельскую местность. В ленивый полдень буднего дня я встретил в нём только учеников начальной школы, идущих домой, и мам с колясками. Присев на скамейку, чтобы сделать несколько заметок, я слышал только лишь щебетание птиц, карканье вороны и тихий шелест листьев.
Ещё одна достопримечательность района – Хаконэ-яма, искусственный холм, возвышающийся на 44,6 м над уровнем моря и являющийся самой высокой точкой рельефа в районе линии Яманотэ. (Самой высокой природной точкой остаётся Атагояма в Минато.) Однако, на мой взгляд, самая впечатляющая особенность района – это Тояма-Хайтс. Хотя некоторые здания заметно состарились, а весь комплекс выглядит довольно уныло и лишён эстетического очарования, здесь чисто, газоны ухожены, а стены без граффити. В отличие от зловещей атмосферы подобных мест Европы и Америки, здесь дети играют свободно, улицы безукоризненно чисты, а банд и наркоторговцев нигде не видно. Возможно, всё это легче найти немного южнее, в Синдзюку.
Отели для свиданий и хостес-клубы
Синдзюку, один из главных центров Токио с самой посещаемой железнодорожной станцией в мире, – это и торговая Мекка, и место развлечений, и огромный культурный и интеллектуальный анклав.
Заезжая в этот район с севера, вы сразу замечаете, что здесь царит секс или, по крайней мере, его волнующее обещание. Добро пожаловать в Кабуки-тё, крупнейший в Японии район красных фонарей. В городе с нетипичным секс-бизнесом, в районе вокруг парка Окубо, проститутки ищут клиентов прямо на улице. Часто это молодые убежавшие из дома девушки. В течение дня здесь довольно много людей, и вскоре вы начинаете задаваться вопросом, идёт ли эта крашеная блондинка в невероятно короткой мини-юбке на встречу с друзьями или работает.
Здесь расположено большое количество отелей для свиданий и хост-клубов, но под резкими лучами полуденного солнца место выглядит серым, непримечательным и непривлекательным. С заходом солнца в Кабуки-тё включается освещение, и район просыпается для буйной ночной жизни.
Подумать только, Синдзюку когда-то был очагом студенческих протестов и политических потрясений, местом, где художники и интеллектуалы собирались, чтобы изменить мир или, по крайней мере, японскую культуру. В поисках следов прошлого я продвигаюсь дальше, оставляя сюжеты настоящего позади.
На площади перед восточным выходом станции мы находим очень старый фонтан, подарок лондонского Сити, который когда-то обеспечивал водой людей и лошадей. Сразу за ним – круглое здание привокзальной автостоянки. И фонтан, и стоянка появляются в редкой цветной сцене примерно в середине фильма Осимы Нагисы «Дневник вора из Синдзюку» 1969 года.
Неподалёку отсюда, на Синдзюку-дори, видим главное здание книжного магазина «Кинокуния» (1964), без которого невозможен рассказ об истории местной архитектуры. Его легко не заметить из-за того, что он зажат между другими зданиями поменьше, но вот уже более 60 лет он является центром местной культурной жизни.
Когда-то в Синдзюку было полно джазовых кафе и клубов, и одним из самых известных был «Фугэцудо», где в конце шестидесятых собирались все бунтари и артисты. Здесь вы могли бы встретить таких поэтов, как Такигути Сюдзо, Сираиси Кадзуко и Таникаву Сюнтаро, актеров Микуни Рэтаро и Кисиду Киоко, и, конечно же, разностороннего творца и бунтаря Тэраяму Сюдзи. С конца 1960-х годов в районе появлялось всё больше хиппи, которые продавали марихуану и ЛСД.
К сожалению, это заведение было закрыто в 1973 году, поэтому я присаживаюсь отдохнуть в оформленном в ретро-стиле «Л’Амбре» совсем рядом со старым «Фугэцудо». Здесь я всё ещё могу насладиться атмосферой старого кафе, хотя и в более домашней, буржуазной атмосфере.
Фотография к заголовку: В районе Син-Окубо путешественникам по Токио найдут корейский колорит (© Pixta)