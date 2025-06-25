Тёмная сторона «гостеприимных» хост-баров

В хост-клубах работают мужчины, которые стремятся очаровать своих клиенток и заставить их тратить большие суммы, которые превращаются в доход хостов и повышают их рейтинг в клубе. В этой статье социолог и исследователь клубной сцены рассказывает о неприглядной изнанке этой индустрии.

Чем занимается хост?

Хост-клубы – это бары, где молодые мужчины, хосты, подают женщинам напитки и развлекают их беседой. Один вечер может обойтись группе посетительниц в сотни тысяч йен, а иногда и в миллионы. Такой стиль ведения бизнеса, рассчитанный на развлечение посетителей во фривольной атмосфере, считается опасным для общественной морали и поэтому регулируется Законом о контроле и совершенствовании индустрии развлечений, согласно которому клубы должны получать разрешение на работу от Комиссии общественной безопасности префектуры.

В хост-клубах действует сложная система ценообразования, но, как правило, росту доходов способствует продажа бутылок шампанского по завышенным ценам. Конечно, рестораны тоже завышают цены на напитки, но хост-клубы устанавливают цены, в несколько раз превышающие рыночные. Кроме того, в клубах поощряются такие ритуалы употребления алкоголя, как «время шампанского», когда все хосты одновременно опустошают бутылки, и «башня шампанского», когда бокалы для шампанского выстраиваются в виде башни, а напиток наливается в них сверху. Из-за таких развлечений посетители могут в мгновение ока получить солидный чек.

Помимо мизерной базовой зарплаты, вознаграждение, получаемое хостами от клубов, зависит от того, сколько тратят их клиенты. По сути, их работа сводится к тому, чтобы побудить клиентов заказывать как можно больше шампанского.

Помогут сорить деньгами

Добиться того, чтобы клиентка заказала игристое по заоблачной цене, непросто. Но, как показывают мои наблюдения, решающую роль играют два фактора: атмосфера веселья и налаженные отношения.

С самого порога клубы стараются создать атмосферу веселья – с роскошной обстановкой, приятной музыкой, дорогим алкоголем и обаятельными хостами. С клиентками общаются сразу несколько хостов, поддерживая лёгкую и приятную беседу. Они не только внимательно слушают, сочувствуют и льстят, но могут и поддразнивать, а иногда даже притвориться обиженными или огорчёнными, создавая ощущение живого, почти искреннего общения.

Отношения между хостами и клиентками становятся запутанными из-за иерархии внутри клуба, конфликтов между ассистентами и соперничество с другими клиентками. Клубы позволяют клиенткам выбрать любимого хоста, который будет их обслуживать, – за отдельную плату. Но если этот хост пользуется популярностью, у него может быть недостаточно времени на полноценное общение с каждой клиенткой.

Поэтому, чтобы не оставлять клиентку без внимания, пока выбранный хост обслуживает другой столик, его подменяет хост-ассистент. Напитки, заказанные через ассистента, добавляются к продажам названного хоста, поэтому ему важно выстроить хорошие отношения со своими коллегами.

Втягивание женщин в соперничество хостов



«Башня шампанского» – классический способ обеспечить продажу дорогих напитков в хост-клубах (© Pixta)

Одной из характерных черт хост-клубов является ежемесячный рейтинг хостов по общему объёму продаж, что усиливает соперничество между ними. Поскольку хосты с более высоким рейтингом получают финансовое вознаграждение за свои усилия, это мотивирует их оттачивать навыки убеждения, чтобы заставить клиентов заказывать как можно больше, и клиенты оказываются вовлечены в соревнование.

Чтобы повысить свой рейтинг, хосты иногда даже отправляют своим клиенткам такие сообщения: «Если я смогу продать ещё две бутылки шампанского, то войду в тройку лидеров в этом месяце. Месяц заканчивается завтра, пожалуйста, помогите мне».

Под таким нажимом клиентки покупают больше дорогих напитков, чтобы поддержать своего любимого хоста. При заказе имя клиентки и марка шампанского объявляются на весь клуб через громкоговоритель. Затем хост подходит к столу, чтобы поблагодарить клиентку, и шампанское тут же выпивают. Все знают, кто и сколько потратил на какого хоста, и, предположительно, хосты меняют своё отношение к клиенткам в зависимости от суммы их трат.

Хроническая нехватка персонала

Привлекательная внешность хостов важна для клиенток, но это не значит, что внешний вид становится серьёзным препятствием для новичков в индустрии. Основная причина в том, что хост-клубы – трудоёмкая отрасль с хронической нехваткой персонала. Когда выбранный хост занят обслуживанием других клиенток, помощники присматривают за гостями вместо него; чем больше хостов, тем легче заполнить время ожидания, пока к столу не вернётся номинированный хост. Поскольку базовая заработная плата хостов низкая, клуб не сильно проигрывает, нанимая их.



Приятная беседа так же важна, как и приятная внешность, чтобы клиентка была довольна и готова тратить (© Pixta)

Между тем, в последние годы клубы стали часто спонсировать косметические операции для своих хостов в качестве официального рекламного проекта клуба. Это объясняется тем, что и клиентки, и хосты теперь менее критически относятся к пластической хирургии. Но даже без этого хосты тратят больше времени и усилий на уход за собой, старательно подбирая одежду, заботясь о причёске, бровях и растительности на лице, что уже отличает их от обычных парней. Если к этому добавить косметическую хирургию, то внешность на момент трудоустройства становится неважной. Хост-клубы принимают всех. Их основная позиция заключается в том, что занятость хоста зависит от его мотивации. Сегодня в Интернете можно найти огромное количество объявлений о вакансиях для хостов, но, насколько мне известно, мужчины чаще идут в эту индустрию, поговорив с друзьями и знакомыми, занятыми в ней.

Долги и последствия

Поскольку хосты работают в условиях жёсткой конкуренции, они готовы практически на всё, чтобы получить преимущество. Не только в клубе, но и в нерабочее время они обмениваются сообщениями с клиентками, встречаются с ними, ужиная перед работой или выпивая после. Время и силы, которые хосты тратят на это, остаются на их усмотрение, и до тех пор, пока показатели продаж остаются на высоком уровне, многие клубы закрывают глаза на их опоздания или отсутствие на работе. Поэтому каждому хосту необходимо заинтересовать как можно больше клиенток и побудить их «инвестировать» в него.

Один из часто используемых приёмов заключается в том, чтобы позволить клиенткам выпивать в клубе в кредит. Клиентки могут заказать шампанское в долг – продажа всё равно будет зарегистрирована и повысит рейтинг хоста. Иногда хосты активно призывают, почти принуждают клиенток заказывать шампанское в кредит. Но клиентки, у которых долгов больше, чем они могут погасить, часто исчезают с горизонта. В этих случаях хост обязан возместить клубу затраты. Тем не менее, несмотря на риск того, что клиенты могут скрыться, хосты по-прежнему используют кредитную систему для повышения своего рейтинга.

Индустрии хост-клубов нужны перемены

Когда хосты подсаживают клиентку на крючок и предъявляют ей крупный счёт, они нередко начинают играть на её чувствах и вынуждают браться за сомнительную работу, например, в борделях, чтобы погасить долг. В последние годы растёт общественная осведомлённость о проблеме недобросовестных хост-клубов, и это в определённой степени сдерживает их поведение. Но по-прежнему хватает и одиноких клиенток, страдающих от нехватки общения, и аморальеых хостов, которые пользуются их чувствами и стремлением к душевной близости. Даже если кредитная система в клубах будет запрещена, клиентки могут найти другие способы финансирования своих расходов, такие как потребительский кредит, будь то легальные займы под высокие проценты или незаконное ростовщичество. Ужесточение регулирования деятельности хост-клубов может помочь обуздать их аппетиты, но полностью искоренить эту систему будет сложно.

Даже с учётом законодательной реформы хост-клубы, скорее всего, просто подвергнутся ребрендингу. Они будут востребованы до тех пор, пока не произойдут более глубокие изменения в системе ценностей и социальных проблемах современного общества. Проблема не в том, что женщины работают в борделях, чтобы ходить в хост-клубы, а скорее в том, что они работают там против своей воли. Чтобы решить эти проблемы, одной правовой реформы недостаточно; необходимо построить более прочное и здоровое общество.

Фотография к заголовку: Ворота в район Кабукитё в Синдзюку, Токио, где расположено множество хост-клубов (© Pixta)