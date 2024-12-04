Японоведение в повседневной жизни

Золотые рыбки – миниатюрное украшение быта японцев с эпохи Эдо до наших дней

Культура История

В Японии золотые рыбки являются одним из популярных питомцев. Аквариумы с неторопливо плавающими золотыми рыбками встречаются в школах и домах, а ловля золотых рыбок стала неотъемлемой частью летних праздников. При этом мы на удивление мало знаем об истории появления золотых рыбок в Японии. Первая статья серии «Японоведение в повседневной жизни» посвящена любимицам японцев – золотым рыбкам.
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Успокаивающий элемент интерьера

Аквариумы с золотыми рыбками есть в школах, залах ожидания больниц, конференц-залах компаний и витринах магазинов. Результаты опроса, проведённого компанией «Интэж» в 2024 году, показали, что золотые рыбки занимают третье место в рейтинге домашних животных после собак и кошек.

Золотые рыбки – крошечные существа с выпуклыми глазами, длинными плавниками и наростом на голове. Плавники могут напоминать порхающие крылья бабочек или объёмные лепестки цветов. Созерцание золотых рыбок никогда не надоедают, более того, оно успокаивает и расслабляет. Рекомендуем смотреть на аквариум сверху вниз – так лучше видно движения хвоста. Золотые рыбки отличаются разнообразной окраской – встречаются особи красного, оранжевого, белого, чёрного, золотого и серебристого цвета. Невозможно оторвать взгляд от аквариума, в котором плавают эти очаровательные существа.

С помощью специальных предметов интерьера можно создать в аквариуме уникальную атмосферу (PIXTA)
С помощью специальных предметов интерьера можно создать в аквариуме уникальную атмосферу (PIXTA)

Пруды для ловли золотых рыбок – часть городской среды

В эпоху Эдо золотые рыбки были настолько популярны, что в городах можно было зарабатывать на жизнь продажей золотых рыбок. В наши дни, гуляя по Токио, можно встретить искусственный пруд, где после покупки билета можно заняться ловлей золотых рыбок. Например, пруд «Судзукиэн», расположенный неподалёку от станции JR Асагая, в 2024 году отметил столетие со дня основания. В выходные дни на его берегах с удочками в руках собираются парочки, семьи с детьми и одинокие рыбаки. Это ещё одно свидетельство того, насколько прочно золотые рыбки вошли в повседневную жизнь японцев.

Чтобы поймать золотую рыбку, не обязательно владеть сложными приёмами рыбалки. В Токио есть несколько прудов для ловли золотых рыбок (PIXTA)
Чтобы поймать золотую рыбку, не обязательно владеть сложными приёмами рыбалки. В Токио есть несколько прудов для ловли золотых рыбок (PIXTA)

Традиционный атрибут праздников

Ловля золотых рыбок в небольшом бассейне с помощью бумажного сачка – неотъемлемая часть праздников, проводящихся по всей Японии. Выловленных рыбок можно взять домой. Значительная часть золотых рыбок, живущих в домашних аквариумах, была принесена с праздников. О популярности этого аттракциона свидетельствует появление специальных магазинов, куда можно попасть только по предварительной записи, а также проведение соревнований по ловле золотых рыбок.

Ловля золотых рыбок бумажным сачком – традиционное развлечение на праздниках (PIXTA)
Ловля золотых рыбок бумажным сачком – традиционное развлечение на праздниках (PIXTA)

Золотые рыбки в искусстве

В 2022 году в Токио на Гиндзе открылся «Музей Арт Аквариум Гиндза». Главные герои экспозиции – золотые рыбки, плавающие в мистическом разноцветном пространстве.

Экспонат «Танец куртизанки ойран, надевающей пояс» (фото предоставлено «Музеем Арт Аквариум Гиндза»)
Экспонат «Танец куртизанки ойран, надевающей пояс» (фото предоставлено «Музеем Арт Аквариум Гиндза»)

История появления золотых рыбок в Японии

Когда и как золотые рыбки стали частью жизни обычных японцев?

Родиной золотых рыбок является Китай. Считается, что первая золотая рыбка появилась около 2000 лет назад, когда впервые обнаружили дикого карася красного цвета. В Японию золотые рыбки попали в начале XVI века, в эпоху Муромати. В то время они были невиданной редкостью и стоили очень дорого, поэтому были доступны только богатым слоям населения, включая аристократов.

Книга «Как держать золотых рыбок» (1748, коллекция Национальной парламентской библиотеки)
Книга «Как выращивать золотых рыбок» (1748, коллекция Национальной парламентской библиотеки)

Бум золотых рыбок начался в эпоху Эдо. В середине эпохи Эдо золотых рыбок научились успешно разводить, и они стали доступны простым людям. На улицах Эдо тут и там раздавались голоса торговцев золотыми рыбками с горшками в руках, а книга «Как держать золотых рыбок» превратилась в бестселлер.

Герои прозы, поэзии сэнрю и живописи укиё-э

Золотые рыбки воспевались в поэзии сэнрю.

金魚うり　これかこれかと　追つかける

Кингё-ури // корэ ка корэ ка // оккакэру

«Вот эту? Вот эту?» // – всё не отстаёт // продавец золотых рыбок (1774)

わんぱくさ　金魚を買つて　料（はか）るなり

Вампаку са // кингё о каттэ // хакару нари

Малыш-проказник // купил золотую рыбку – // видать, замыслил что-то (1805)

Характерной чертой эпохи Эдо является расцвет культуры горожан-тёнин. Золотые рыбки прочно вошли в жизнь обычных горожан и стали частыми героями литературных произведений и живописи укиёэ. Например, мастер укиёэ Китагава Утамаро, прославившийся бидзинга, то есть изображениями красавиц, изобразил куртизанку юдзё, держащую в руках круглый стеклянный сосуд с золотой рыбкой. Золотые рыбки нередко упоминаются в произведениях Ихары Сайкаку, основателя литературного жанра укиё-дзоси. Неторопливо плавающие красавицы завоевали сердца деятелей культуры эпохи Эдо.

«Увлечение золотыми рыбками» в книге «24 истории о сыновней почтительности» (1863, коллекция Национальной парламентской библиотеки)
«Увлечение золотыми рыбками» в книге «24 истории о сыновней почтительности» (1863, коллекция Национальной парламентской библиотеки)

После бума золотых рыбок, начавшегося в эпоху Эдо, разведение этих рыбок стало популярной подработкой для феодальных вассалов, а после Реставрации Мэйдзи – промыслом для крестьян. Невзирая на смену эпох, золотые рыбки оставались неизменной частью жизни японцев.

Многообразие пород

Некоторые считают, что любовь японцев к миниатюрной красоте проявляется не только в увлечении бонсаями и икэбаной, но и золотыми рыбками. Среди пород золотых рыбок преобладают виды китайского происхождения. Это и используемая на праздниках порода вакин, оранда с наростом на крупной голове, рюкин с массивными плавниками и хвостом, а также телескоп – порода с огромными выпуклыми глазами, появившаяся в результате мутации рюкин.

Рюкин (фото предоставлено «Музеем Арт Аквариум»)
Рюкин (фото предоставлено «Музеем Арт Аквариум»)

Телескоп (PIXTA)
Телескоп (PIXTA)

Жемчужинка – порода золотой рыбки с телом, напоминающим теннисный мячик, была завезена в Японию из Юго-Восточной Азии. Порода комета появилась в Америке в результате мутации рюкин.

Жемчужинка (фото предоставлено «Музеем Арт Аквариум»)
Жемчужинка (фото предоставлено «Музеем Арт Аквариум»)

Японские породы золотых рыбок

В Японии выведено около 30 пород золотых рыбок, в том числе осака рантю, у которой отсутствуют спинные плавники и нарост на голове, а напоминающие усы кисточки на носу придают ей миловидность. Во время Второй мировой войны эта порода оказалась на грани вымирания, однако впоследствии была восстановлена в процессе селекции.

Осака рантю (фото предоставлено «Музеем Арт Аквариум»)
Осака рантю (фото предоставлено «Музеем Арт Аквариум»)

Элитная порода тосакин была получена путём скрещивания осака рантю и рюкин в префектуре Коти в конце эпохи Эдо. Отличительная особенность тосакин – веерообразный хвост. Золотые рыбки пород тосакин, дзикин (префектура Айти) и нанкин (префектура Симанэ) объявлены в своих префектурах природными памятниками

Тосакин (РIXTA)
Тосакин (РIXTA)

Дзикин (фото предоставлено «Музеем Арт Аквариум»)
Дзикин (фото предоставлено «Музеем Арт Аквариум»)

Нанкин (фото предоставлено «Музеем Арт Аквариум»)
Нанкин (фото предоставлено «Музеем Арт Аквариум»)

Выведенная в Японии порода сюбункин отличается пёстрой окраской – её тело покрыто причудливым узором из красного, белого, чёрного и синего цветов. Длинные плавники и хвост придают этой рыбке элегантный вид.

Порода эдонисики обладает круглым телом и короткими плавниками. На голове имеется небольшой нарост, тело окрашено в красный, чёрный и светло-голубые цвета.

Эдонисики (PIXTA)
Эдонисики (PIXTA)

Выведенные в Японии породы золотых рыбок экспортируются за рубеж. Впервые золотую рыбку японской породы вывезли за пределы Японии в 1878 году. В Китае, считающемся родиной золотых рыбок, в ходе культурной революции в 1970-х годах производство золотых рыбок было практически уничтожено. Впоследствии в Китае занялись селекцией золотых рыбок, используя японские породы.

Город Яматокоорияма в префектуре Нара является одним из центров разведения золотых рыбок в Японии. На Интернет-сайте города опубликованы советы по содержанию золотых рыбок – не перекармливать, не держать их в тесном аквариуме, не менять воду слишком часто. Если поместить много рыбок в маленький аквариум, они будут страдать от нехватки кислорода. При смене воды нужно менять только одну треть. Частота смены воды – раз в месяц зимой и дважды в месяц летом. При кормлении следует давать корм в объёме, который рыбки могут съесть за пять минут.

Аквариум, водные растения, подсветку и другие предметы, необходимые для разведения золотых рыбок, доступны в магазине товаров для дома. Можно оформить аквариум с помощью различных видов растений или подсвечивать плавающих рыбок, чтобы аквариум стал украшением домашнего интерьера.

Обычно золотые рыбки живут 10-15 лет. Рекордсменкой по долголетию является золотая рыбка по имени Тиш, зарегистрированная в Книге рекордов Гиннесса. Эта рыбка породы вагин прожила у супругов в Великобритании до 43 лет.

Фотография к заголовку: золотые рыбки в аквариумах и стеклянных сосудах – отличное украшение интерьера (коллаж составлен из фотографий PIXTA)

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