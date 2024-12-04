Золотые рыбки – миниатюрное украшение быта японцев с эпохи Эдо до наших дней

Японоведение в повседневной жизни

В Японии золотые рыбки являются одним из популярных питомцев. Аквариумы с неторопливо плавающими золотыми рыбками встречаются в школах и домах, а ловля золотых рыбок стала неотъемлемой частью летних праздников. При этом мы на удивление мало знаем об истории появления золотых рыбок в Японии. Первая статья серии «Японоведение в повседневной жизни» посвящена любимицам японцев – золотым рыбкам.

Успокаивающий элемент интерьера

Аквариумы с золотыми рыбками есть в школах, залах ожидания больниц, конференц-залах компаний и витринах магазинов. Результаты опроса, проведённого компанией «Интэж» в 2024 году, показали, что золотые рыбки занимают третье место в рейтинге домашних животных после собак и кошек.

Золотые рыбки – крошечные существа с выпуклыми глазами, длинными плавниками и наростом на голове. Плавники могут напоминать порхающие крылья бабочек или объёмные лепестки цветов. Созерцание золотых рыбок никогда не надоедают, более того, оно успокаивает и расслабляет. Рекомендуем смотреть на аквариум сверху вниз – так лучше видно движения хвоста. Золотые рыбки отличаются разнообразной окраской – встречаются особи красного, оранжевого, белого, чёрного, золотого и серебристого цвета. Невозможно оторвать взгляд от аквариума, в котором плавают эти очаровательные существа.



С помощью специальных предметов интерьера можно создать в аквариуме уникальную атмосферу (PIXTA)

Пруды для ловли золотых рыбок – часть городской среды

В эпоху Эдо золотые рыбки были настолько популярны, что в городах можно было зарабатывать на жизнь продажей золотых рыбок. В наши дни, гуляя по Токио, можно встретить искусственный пруд, где после покупки билета можно заняться ловлей золотых рыбок. Например, пруд «Судзукиэн», расположенный неподалёку от станции JR Асагая, в 2024 году отметил столетие со дня основания. В выходные дни на его берегах с удочками в руках собираются парочки, семьи с детьми и одинокие рыбаки. Это ещё одно свидетельство того, насколько прочно золотые рыбки вошли в повседневную жизнь японцев.



Чтобы поймать золотую рыбку, не обязательно владеть сложными приёмами рыбалки. В Токио есть несколько прудов для ловли золотых рыбок (PIXTA)

Традиционный атрибут праздников

Ловля золотых рыбок в небольшом бассейне с помощью бумажного сачка – неотъемлемая часть праздников, проводящихся по всей Японии. Выловленных рыбок можно взять домой. Значительная часть золотых рыбок, живущих в домашних аквариумах, была принесена с праздников. О популярности этого аттракциона свидетельствует появление специальных магазинов, куда можно попасть только по предварительной записи, а также проведение соревнований по ловле золотых рыбок.



Ловля золотых рыбок бумажным сачком – традиционное развлечение на праздниках (PIXTA)

Золотые рыбки в искусстве

В 2022 году в Токио на Гиндзе открылся «Музей Арт Аквариум Гиндза». Главные герои экспозиции – золотые рыбки, плавающие в мистическом разноцветном пространстве.



Экспонат «Танец куртизанки ойран, надевающей пояс» (фото предоставлено «Музеем Арт Аквариум Гиндза»)

История появления золотых рыбок в Японии

Когда и как золотые рыбки стали частью жизни обычных японцев?

Родиной золотых рыбок является Китай. Считается, что первая золотая рыбка появилась около 2000 лет назад, когда впервые обнаружили дикого карася красного цвета. В Японию золотые рыбки попали в начале XVI века, в эпоху Муромати. В то время они были невиданной редкостью и стоили очень дорого, поэтому были доступны только богатым слоям населения, включая аристократов.



Книга «Как выращивать золотых рыбок» (1748, коллекция Национальной парламентской библиотеки)

Бум золотых рыбок начался в эпоху Эдо. В середине эпохи Эдо золотых рыбок научились успешно разводить, и они стали доступны простым людям. На улицах Эдо тут и там раздавались голоса торговцев золотыми рыбками с горшками в руках, а книга «Как держать золотых рыбок» превратилась в бестселлер.

Герои прозы, поэзии сэнрю и живописи укиё-э

Золотые рыбки воспевались в поэзии сэнрю.

金魚うり これかこれかと 追つかける Кингё-ури // корэ ка корэ ка // оккакэру «Вот эту? Вот эту?» // – всё не отстаёт // продавец золотых рыбок (1774)

わんぱくさ 金魚を買つて 料（はか）るなり Вампаку са // кингё о каттэ // хакару нари Малыш-проказник // купил золотую рыбку – // видать, замыслил что-то (1805)

Характерной чертой эпохи Эдо является расцвет культуры горожан-тёнин. Золотые рыбки прочно вошли в жизнь обычных горожан и стали частыми героями литературных произведений и живописи укиёэ. Например, мастер укиёэ Китагава Утамаро, прославившийся бидзинга, то есть изображениями красавиц, изобразил куртизанку юдзё, держащую в руках круглый стеклянный сосуд с золотой рыбкой. Золотые рыбки нередко упоминаются в произведениях Ихары Сайкаку, основателя литературного жанра укиё-дзоси. Неторопливо плавающие красавицы завоевали сердца деятелей культуры эпохи Эдо.



«Увлечение золотыми рыбками» в книге «24 истории о сыновней почтительности» (1863, коллекция Национальной парламентской библиотеки)

После бума золотых рыбок, начавшегося в эпоху Эдо, разведение этих рыбок стало популярной подработкой для феодальных вассалов, а после Реставрации Мэйдзи – промыслом для крестьян. Невзирая на смену эпох, золотые рыбки оставались неизменной частью жизни японцев.

Многообразие пород

Некоторые считают, что любовь японцев к миниатюрной красоте проявляется не только в увлечении бонсаями и икэбаной, но и золотыми рыбками. Среди пород золотых рыбок преобладают виды китайского происхождения. Это и используемая на праздниках порода вакин, оранда с наростом на крупной голове, рюкин с массивными плавниками и хвостом, а также телескоп – порода с огромными выпуклыми глазами, появившаяся в результате мутации рюкин.



Рюкин (фото предоставлено «Музеем Арт Аквариум»)



Телескоп (PIXTA)

Жемчужинка – порода золотой рыбки с телом, напоминающим теннисный мячик, была завезена в Японию из Юго-Восточной Азии. Порода комета появилась в Америке в результате мутации рюкин.



Жемчужинка (фото предоставлено «Музеем Арт Аквариум»)

Японские породы золотых рыбок

В Японии выведено около 30 пород золотых рыбок, в том числе осака рантю, у которой отсутствуют спинные плавники и нарост на голове, а напоминающие усы кисточки на носу придают ей миловидность. Во время Второй мировой войны эта порода оказалась на грани вымирания, однако впоследствии была восстановлена в процессе селекции.



Осака рантю (фото предоставлено «Музеем Арт Аквариум»)

Элитная порода тосакин была получена путём скрещивания осака рантю и рюкин в префектуре Коти в конце эпохи Эдо. Отличительная особенность тосакин – веерообразный хвост. Золотые рыбки пород тосакин, дзикин (префектура Айти) и нанкин (префектура Симанэ) объявлены в своих префектурах природными памятниками



Тосакин (РIXTA)



Дзикин (фото предоставлено «Музеем Арт Аквариум»)



Нанкин (фото предоставлено «Музеем Арт Аквариум»)

Выведенная в Японии порода сюбункин отличается пёстрой окраской – её тело покрыто причудливым узором из красного, белого, чёрного и синего цветов. Длинные плавники и хвост придают этой рыбке элегантный вид.

Порода эдонисики обладает круглым телом и короткими плавниками. На голове имеется небольшой нарост, тело окрашено в красный, чёрный и светло-голубые цвета.



Эдонисики (PIXTA)

Выведенные в Японии породы золотых рыбок экспортируются за рубеж. Впервые золотую рыбку японской породы вывезли за пределы Японии в 1878 году. В Китае, считающемся родиной золотых рыбок, в ходе культурной революции в 1970-х годах производство золотых рыбок было практически уничтожено. Впоследствии в Китае занялись селекцией золотых рыбок, используя японские породы.

Город Яматокоорияма в префектуре Нара является одним из центров разведения золотых рыбок в Японии. На Интернет-сайте города опубликованы советы по содержанию золотых рыбок – не перекармливать, не держать их в тесном аквариуме, не менять воду слишком часто. Если поместить много рыбок в маленький аквариум, они будут страдать от нехватки кислорода. При смене воды нужно менять только одну треть. Частота смены воды – раз в месяц зимой и дважды в месяц летом. При кормлении следует давать корм в объёме, который рыбки могут съесть за пять минут.

Аквариум, водные растения, подсветку и другие предметы, необходимые для разведения золотых рыбок, доступны в магазине товаров для дома. Можно оформить аквариум с помощью различных видов растений или подсвечивать плавающих рыбок, чтобы аквариум стал украшением домашнего интерьера.

Обычно золотые рыбки живут 10-15 лет. Рекордсменкой по долголетию является золотая рыбка по имени Тиш, зарегистрированная в Книге рекордов Гиннесса. Эта рыбка породы вагин прожила у супругов в Великобритании до 43 лет.

Фотография к заголовку: золотые рыбки в аквариумах и стеклянных сосудах – отличное украшение интерьера (коллаж составлен из фотографий PIXTA)

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