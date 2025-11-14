Номиникейшн: как меняется культура корпоративной выпивки в Японии

Японоведение в повседневной жизни

«Номиникейшн» – японское слово, образованное от «ному» («пить») и communication («общение»). Оно обозначает процесс налаживания неформальных отношений между коллегами за совместной выпивкой. Хотя золотое время этой традиции уже прошло, она по-прежнему остаётся узнаваемой и неотъемлемой частью японской корпоративной культуры.

Выпивка и общение по-японски

Представьте себе такую сцену: сотрудники поднимают бокалы и хором восклицают: «Кампай!» («До дна!»). Всё происходит в традиционном японском баре идзакая неподалёку от места работы. На столе, конечно, есть еда, но царица встречи здесь – выпивка. Люди пьют, пока не почувствуют лёгкость и раскованность, позволяющую свободно высказывать мысли и мнения, которые в обычной рабочей обстановке остались бы несказанными.

Японское слово ノミニケーション (номиникейшн) образовано слиянием номи – формы глагола ному, «пить», – и английского communication – «общение». Эта форма социального взаимодействия давно считается частью японской корпоративной культуры и практикуется на номикай – «питейных вечеринках», где алкоголь служит средством для сближения и укрепления отношений между коллегами.

Классический пример – бонэнкай, вечеринка, на которой в конце года символически «забывают» все тревоги и усталость уходящего года. Существуют и другие поводы: встречи в начале года, проводы уходящих сотрудников, приветствие новичков, да и просто желание собраться без особого предлога. Такие застолья могут проходить как в идзакая или ресторанах с большим количеством участников, так и в узком кругу у стойки местного бара. Участники традиционно наливают друг другу из общих бутылок, соблюдая субординацию: начальникам – первыми. Еда также делится на всех.



Многие японцы считают хорошим тоном, наливая пиво другому человеку, держать бутылку так, чтобы этикетка была обращена вверх. Во многих компаниях до сих пор сохраняется негласное правило: сотрудники более низкого ранга должны заботиться о том, чтобы наполнять бокалы начальству и подавать еду (© Pixta)

Однако эта корпоративная традиция стремительно меняется. Согласно исследованию Tokyo Shōkō Research, проведённому в 2024 году, лишь 59,6% фирм устраивали новогодние или предновогодние вечеринки – почти на 20% меньше, чем в 2019-м, до начала пандемии COVID-19. Среди причин – падение интереса, а также всё более открытое нежелание сотрудников участвовать в застольях. В результате культура корпоративных вечеринок так и не восстановилась полностью даже после отмены всех карантинных ограничений.

Другие опросы показывают, что основные причины нелюбви сотрудников к номиникейшн – ощущение, что они не могут по-настоящему расслабиться, и восприятие подобных встреч как продолжения рабочего дня. По словам Огути Ютаки из NLI Research Institute, пандемия усилила разнообразие форм занятости и чётче обозначила границу между работой и личной жизнью.

Номиникейшн и недовольство

По данным Национального налогового агентства Японии, среднегодовое потребление алкоголя на душу населения в 2022 финансовом году составило 75,4 литра – на 25% меньше, чем тридцать лет назад. В целом молодое поколение пьёт заметно меньше, и поэтому считается, что именно молодёжь всё чаще избегает корпоративных застолий.

Однако опрос Job Sōken, проведённый в 2024 году, показал неожиданную тенденцию: именно старшие сотрудники чаще выказывают равнодушие к номикай. Среди работников в возрасте от 20 до 30 лет 68,8% заявили, что хотели бы посетить новогоднюю вечеринку, тогда как в группе сорокалетних этот показатель составил 51,9%, а среди пятидесятилетних – лишь 40,3%. Похожие результаты дал и опрос Daikokuya в 2023 году: 46% респондентов в возрасте от 20 до 30 лет и 44% в возрасте от 30 до 40 лет признались, что им нравятся рабочие вечеринки с алкоголем. Для сравнения — среди сотрудников от 40 до 50 и от 50 до 60 лет позитивно высказались о вечеринках с алкоголем соответственно 37,6% и 27,6%.

Многие из тех, кому сейчас за пятьдесят, уже занимают руководящие должности, и возможно, именно это является причиной более сдержанного отношения к корпоративным застольям. Стоит лишь немного перебрать с алкоголем, и вечеринка может обернуться скандалом, связанным с травлей или сексуальными домогательствами. В Японии даже существует собирательный термин «алкогольный харассмент», обозначающий нежелательное поведение, связанное с выпивкой.

Согласно исследованию Persol Research Institute, почти 80% опрошенных считают, что упрёки за отказ прийти на вечеринку или нежелание наливать напиток – это формы домогательства. Примерно половина респондентов полагают, что заказ пива без согласия человека также можно расценивать как харассмент. Необходимость следить за поведением на таких мероприятиях, а также растущая забота о здоровье всё больше осложняют даже приглашение участников на корпоратив.



Опасность возникновения ситуаций, связанных с харассментом, стала одной из главных тревог, сопровождающих корпоративные вечеринки в Японии (© Pixta)

В феврале 2024 года Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии опубликовало первые официальные рекомендации, посвящённые рискам, связанным с употреблением алкоголя. В документе отмечалось, что приём 20 граммов чистого алкоголя (примерно соответствует одной банке пива объёмом 0,5 л) повышает риск развития рака кишечника. Повышенное внимание к взаимосвязи между алкоголем и здоровьем характерно для всех поколений японцев.

Согласно опросу Daikokuya, в среднем респонденты посещают около 17 рабочих вечеринок в год, тратя на каждую по 4237 йен, то есть примерно 6000 йен в месяц. Рост цен, наблюдающийся с 2024 года, также стал одной из причин, по которой всё больше людей предпочитают отказаться от таких мероприятий, откладывая деньги на более практичные цели.

Многие сотрудники, которым сейчас за двадцать, вступили во взрослую жизнь в период пандемии и столкнулись с трудностями в общении как с ровесниками, так и со старшими коллегами. Именно поэтому среди молодого поколения наблюдается стремление чаще встречаться лично. В опросе Job Sōken самыми популярными причинами участия в номикай респонденты назвали желание укрепить дружеские отношения с коллегами, возможность поговорить с людьми лицом к лицу и наладить контакт с руководством. В разделе со свободными ответами один из участников отметил, что дистанционный формат работы, наоборот, помог осознать, насколько важны живое общение и человеческое присутствие. Возможно, по мере падения популярности номиникейшн, общество однажды снова начнёт ценить ту особую роль, которую он когда-то играл – помогать людям по-настоящему слышать и понимать друг друга.

Прошлое и будущее

Алкоголь в Японии издавна служил способом установления связей между людьми, играя важную роль в ключевых обрядах и церемониях. На своём сайте Ассоциация производителей сакэ и сётю Японии отмечает, что совместное распитие напитков символизирует духовную связь, как, например, в обряде, когда жених и невеста делят чашу сакэ, скрепляя свой союз.



На этой иллюстрации эпохи Эдо (1603-1868) изображены выпивающие вместе горожане (из цифровой коллекции Национальной парламентской библиотеки Японии)

Корпоративные вечеринки с алкоголем распространились в Японии в 1960-е годы, когда страна переживала период стремительного экономического роста. Тогда их рассматривали как способ улучшить коммуникацию между сотрудниками. Само слово номиникейшн впервые появилось в японских СМИ в 1980-х. В статье газеты Asahi Shimbun за 1984 год приводилось интервью с менеджером крупной компании, который рассказывал, как во время застолий получал неожиданные советы от подчинённых и узнавал мнения молодого поколения.

Многие компании и сегодня считают такие встречи полезными. Согласно исследованию HR Research Institute, около 60% фирм отметили у себя внутренние проблемы с коммуникацией. Самым популярным ответом на вопрос, как улучшить взаимопонимание между сотрудниками, стало предложение проводить или частично финансировать совместные ужины и вечеринки.

Будущее номиникейшн могут определить новые форматы питейных заведений. С 2022 года компания Asahi Breweries управляет заведением Sumadori Bar в районе Сибуя. Его название образовано от сокращения smart drinking («разумная выпивка»). Здесь предлагается широкий выбор безалкогольных и слабоалкогольных напитков, рассчитанных на тех, кто не пьёт, но любит атмосферу бара, и на тех, кто просто хочет отдохнуть и расслабиться. Другие производители напитков также всё активнее обращают внимание на этот быстро растущий рынок, особенно популярный среди молодёжи.



Бар Sumadori Bar в токийском районе Сибуя предлагает напитки трёх степеней крепости: 0%, 0,5% и 3% алкоголя (© Танака Руико)

Хотя сотрудники всё больше ценят личное пространство, а молодёжь употребляет всё меньше алкоголя, потребность – как со стороны компаний, так и со стороны самих работников – в более тесных социальных связях никуда не исчезла. Поэтому номиникейшн, вероятно, будет существовать и дальше, пусть и в изменённой формe.

Фотография к заголовку: Японские работники наслаждаются совместной выпивкой (© Pixta)