Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии опубликовало рекомендации по употреблению алкоголя

Немало людей, наверное, придя домой с работы, первым делом достают из холодильника банку «тюхай» или другого алкогольного напитка. Они так хотят снять усталость и отвлечься от неприятностей, но стоит быть осторожнее, поскольку выпивка может приводит и к заболеваниям, связанным с образом жизни.

Чтобы предотвратить проблемы со здоровьем, вызванные употреблением алкоголя, Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения 19 февраля опубликовало свои первые рекомендации по употреблению алкоголя. Они показывают риски для здоровья и вероятность заболеваний на основе количества потребляемого чистого алкоголя, а не процентного содержания или количества выпитых напитков.

«20 граммов и более для женщин и 40 граммов и более для мужчин (в день)» представлены в качестве эталонного значения количества чистого алкоголя, которое увеличивает риск заболеваний, связанных с образом жизни. Количество чистого алкоголя можно рассчитать как количество выпитого алкоголя (мл) × концентрацию алкоголя (содержание алкоголя/100) × 0,8 (удельный вес алкоголя). 20 граммов чистого спирта примерно эквивалентны одной банке тюхай (350 мл) или одной большой банке пива (500 мл). Как мы видим, перешагнуть границу рискованного количества очень несложно.

Количество чистого алкоголя, повышающее риск заболеваний, связанных с образом жизни (в день)

Примерное количество 20 граммов чистого алкоголя в напитках

Пиво (5%): 1 большая банка

Вино (12%): менее 2 стаканов (1 стакан, если пить дома и доливать)

Баночный тюхай (7%): 1 банка

Сакэ (15%): 1 го (около 180 мл)

Виски (43%): 1 двойная порция

Хайбол: 2 стакана (если один стакан равен одной порции)

И для мужчин, и для женщин употребление 20 граммов чистого алкоголя в день увеличивает риск рака толстой кишки. Даже небольшое количество увеличивает риск развития высокого кровяного давления, рака желудка и пищевода у мужчин, а также геморрагического инсульта у женщин.

Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения рекомендует менее вредные способы употребления алкоголя – заранее определять количество выпитого, принимать пищу до или во время употребления, время от времени пить воду или газировку между напитками и определить дни, когда вы не пьёте. Возможно, многие и так всё это знают, вопрос лишь в том, чтобы сделать над собой усилие и постараться следовать правилам, чтобы быть здоровее.

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