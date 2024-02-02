Японское исследование генотипов показало, что жители Тохоку более устойчивы к алкоголю

Согласно недавнему генотипическому исследованию, наиболее пьющие в Японии проживают на севере страны.

Биотехнологическая компания Euglena проанализировала геномные данные более чем 20 000 пользователей своей службы генетического анализа, чтобы подсчитать, в каких префектурах проживают люди с генотипами, менее подверженными влиянию алкоголя. Префектура Аомори (68,9%) может похвастаться наибольшим количеством людей, которые легче справляются с горячительными напитками. За ней с небольшим отрывом следуют префектуры Окинава, Иватэ, Акита и Ямагата.

Карта показывает очевидный разрыв. Тёмно-красные области, указывающие на большее количество людей с генотипами, дающими более высокую толерантность к алкоголю, в основном расположены к северу от Канто, особенно в регионе Тохоку. Напротив, жители западной Японии, и особенно региона Кансай, имеют сравнительно более низкую толерантность к алкоголю.

Генотип ALDH2 (альдегиддегидрогеназа 2), связанный с расщеплением алкоголя в организме, можно разделить на три типа: «менее склонны к похмелью», «легче возникает похмелье» и «пить алкоголь нельзя вообще». Для данного анализа при распределении по префектурам использовался процент людей, принадлежащих к типу «менее склонны к похмелью» и, следовательно, считающихся относительно устойчивыми к алкоголю.

Фотография к заголовку: © Pixta

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