Потребление алкоголя в Японии упало на четверть по сравнению с 1992- годом: влияние снижения рождаемости и старения населения

Потребление алкоголя в Японии упало на четверть по сравнению с 1992- годом: влияние снижения рождаемости и старения населенияОбщество Экономика Еда и напитки
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Конец года и новогодние праздники – время, когда семьи собираются вместе и люди чаще склонны употреблять алкоголь, это хорошее время продаж для производителей алкогольных напитков, однако в целом внутренний рынок алкогольных напитков сокращается. Такое сокращение вызвано рядом факторов, среди которых можно назвать снижение рождаемости, старение и сокращение численности населения, а также изменение образа жизни. Потребление алкогольных напитков на одного взрослого достигло пика в 101,8 литра в 1992 году и с тех пор продолжает снижаться, достигнув в 2022 году уровня в 75,4 литра, что более чем на 25% меньше пикового значения.
По префектурам в 2022 году только в Токио этот показатель превышал 100 литров, составив 102,9 литра. Даже в префектурах Большого Токио он был ниже – 66,2 л в Канагаве, 64,9 л в Сайтаме и 63,7 л в Тибе, что даже меньше среднего значения по стране. Предполагают, что высокое потребление в Токио связано с концентрацией офисов компаний и обилием ресторанов, из-за чего многие люди выпивают недалеко от работы перед тем, как отправиться домой. Среди других городов с высоким уровнем потребления напитков на душу населения – Тояма (96,6 л), Аомори (94,1 л), Коти (91,9 л) и Акита (91,1 л). Самый низкий уровень отмечен в префектуре Сига, 55,4 литра.
Если рассматривать тенденции потребления по типам напитков, то потребление пива (объём продаж) достигло пика в 1994 году, составив 7,057 миллиона килолитров. После этого оно постепенно снижалось, опустившись ниже уровня 1970 года в 2009 году и достигнув показателя в 2,096 миллиона килолитров в 2021 году. Однако падение уровня потребления пива компенсировалось ростом продаж низкосолодовых пивных напитков хаппосю и так называемого «пива третьего вида», то есть напоминающих пиво напитков нового жанра – без сомнения, японцам нравится пиво и подобные ему продукты.
В этом году традиционное производство сакэ с использованием закваски кодзи было признано ЮНЕСКО Нематериальным культурным наследием, однако производство сакэ сократилось с 1,571 миллиона килолитров в 1970 году до 422 000 килолитров в 2022 году, то есть сейчас производится менее трети объёма 1970 года.
Фотография к заголовку: PIXTA
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