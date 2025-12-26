«Гаро»: экспериментальный журнал, который вывел японскую мангу на новый художественный уровень

Манга: медиа и контент комиксов в послевоенной Японии

Основанный в 1964 году, журнал манги «Гаро» отличался от коммерческих конкурентов тем, что ставил во главу угла художественную свободу. Именно это позволило ему стать площадкой для смелых экспериментов, оказавших заметное влияние на последующие поколения авторов манги.

Страсть к манге

Ежемесячный журнал манги «Гаро» был запущен в июле 1964, когда Япония была охвачена эйфорией быстрого экономического роста и ожиданием Токийской Олимпиады, намеченной на конец года. Идея журнала родилась у Нагаи Кацуити, легендарного редактора, стоявшего за множеством успешных манг для прокатных библиотек, когда он лечился от туберкулёза. Полную поддержку проекту, как финансовую, так и на уровне ключевых редакционных решений, оказал Сирато Сампэй, уже прославившийся своей исторической мангой «Приключения ниндзя: Легенда о Кагэмару». Первоначальной задачей «Гаро», было предоставить Сирато площадку для публикации его следующего крупного произведения, а также создать новое пространство для авторов манги, чьи возможности стремительно сокращались на фоне стагнации прокатного рынка.

Первый номер открывался четырьмя произведениями Сирато, а также работой мастера историй про чудовищ ёкай Мидзуки Сигэру.

Позднее Нагаи, вспоминая тот период, говорил:

Я был одержим идеей выпускать журнал манги каждый месяц. Мне хотелось, чтобы мои любимые мангака вкладывали всю душу в то, что они хотели создать именно для этого издания. Оглядываясь назад, я понимаю, что это был, пожалуй, первый раз, когда я по-настоящему стремился издавать великую мангу.



Первый (слева) и второй выпуски «Гаро» (© Накано Харуюки)

По предложению Сирато журнал учредил ежемесячную премию новым авторам, поощряя новые таланты в области «стори-манги» и направления «серьёзной манги» гэкига. Для манга-журналов того времени это было необычным шагом и наглядно отражало редакционную задачу «Гаро»: публиковать мангу новой эпохи, делая акцент на оригинальности и индивидуальности авторского высказывания.

Героическая история

Новая серия Сирато «Легенда о Камуи» начала выходить в декабрьском номере 1964 года. Её действие происходит в начале периода Эдо (1603–1868) в вымышленном княжестве Хиоки и сосредоточено вокруг трёх главных героев: Камуя, ниндзя-изгоя; Рюносина, покинувшего свой клан, чтобы отомстить за уничтожение своей семьи; и крестьянина Сёсукэ. При этом разветвлённое историческое повествование объединяет более ста персонажей и Сирато публиковал более 100 страниц в каждом выпуске.

Более ранняя совместная работа Нагаи и Сирато, «Легенда о Кагэмару», была посвящена концу периода Сэнгоку (1467–1568). В этой истории противником ниндзи Кагэмару был Ода Нобунага, уже почти объединивший под своей властью страну. Эта манга изображала неспокойную эпоху, в которой судьбами людей нередко управляла жажда мести.



«Приключения ниндзя: Легенда о Кагэмару» (слева) и «Легенда о Камуи» (© Накано Харуюки)

Обе работы изображают социальные структуры и человеческие страдания через судьбы персонажей, вынужденных бороться внутри жёсткой классовой системы. Их называли «мангой исторического материализма», и они завоевали сердца молодёжи в период, когда студенческое движение были особенно активно. Философ и историк Цуруми Сюнсукэ был одним из интеллектуалов, рассматривавших эти произведения как своего рода идеологический манифест.

Аутсайдер манги

«Цугэ Ёсихару, свяжитесь со мной, пожалуйста».

Эта фраза появилась в апрельском номере журнала «Гаро» за 1965 год. Сирато обратился к Цугэ, признав его талант как автора манги.

Цугэ активно работал в индустрии манги с 1955 года, создавая произведения различных жанров для прокатных библиотек. В 1958 году он начал сотрудничать с крупными журналами, однако требования редакторов оказались для него невыносимыми, и он вновь вернулся к прокатной манге. Считается, что в момент публикации обращения в «Гаро» Цугэ находился в состоянии творческого кризиса: он не мог создавать ту мангу, которую действительно хотел.

После встречи с Нагаем, который попросил его написать что-нибудь для «Гаро», Цугэ начал публиковать короткие работы. «Фальшивый воин» появился в августовском номере 1965 года. В 1966 году за ним последовали такие работы, как «Болото» и «Чико», в которых оформился его собственный стиль, во многом опиравшийся на традицию эго-романа (ватакуси сёсэцу) – повествования, основанного на личном опыте автора. Цугэ наконец-то обрёл площадку, предоставлявшую ему ту художественную свободу, к которой он давно стремился.

Начиная с «Красных цветов», напечатанных в октябрьском номере 1967 года, Цугэ опубликовал серию коротких произведений, вдохновлённых его путешествиями, а также такие признанные шедевры, как «Девушка из трактира “Моккирия”». Специальный выпуск «Гаро», опубликованный в июне 1968 года, был посвящён произведениям Цугэ, включая «Заводного» (Нэдзисики), историю, следующую иррациональной логике сновидений и получившую высокую оценку критиков.



«Заводной» Цугэ Ёсихару – одна из самых известных его работ (© Цугэ Ёсихару/Сэйрин Когэйся)

Спустя пять лет, в 1970 году, «Лавочник Янагия» стал последним произведением Цугэ, опубликованным в «Гаро». Он оказал огромное влияние на молодых авторов манги, а андеграундный, сюрреалистический стиль, в становлении которого Цугэ сыграл ключевую роль, стал известен как гаро-кэй.

В 2020 году Цугэ был удостоен почётной награды на Международном фестивале комиксов в Ангулеме, где его представили как «Жан-Люка Годара манги». Его произведения издавались на французском и английском языках, и у него есть преданные поклонники по всему миру. Именно в «Гаро» были опубликованы его главные работы.

Литературное начало

С момента основания «Гаро», Мидзуки Сигэру был одной из его ключевых фигур наряду с Сирато Сампэем. Среди его работ для журнала – переработка более раннего, созданного для проката хита о мальчике-ёкае Китаро, а также «Человек, который не смог поймать звезду» – серия, основанная на биографии Кондо Исами, сторонника сёгуната в период его падения.

С помощью «Гаро» нашли успех и другие талантливые авторы, раньше работавшие для рынка проката манги. Нагасима Синдзи рассказывал о полном одиночества внутреннем мире молодых горожан, а Тацуми Ёсихиро, которого нередко называют автором самого термина гэкига, без прикрас показывал реальность человеческого существования. Такита Ю опубликовал ностальгический цикл «Загадочные истории района Тэрасима», а брат Цугэ Ёсихару Цугэ Тадао без сентиментальности писал о людях, вытесненных на обочину общества.

Лауреаты премии для новых авторов также ярко заявляли о своих устремлениях на страницах журнала. «Красная элегия» Хаяси Сэйити оказала заметное влияние на молодёжную культуру и даже вдохновила одноимённую популярную песню, написанную и исполненную фолк-певицей Агатой Морио.



В «Гаро» печатались работы самых разных стилей (© Мацумото Соити)

Достижением «Гаро» в 1970-е годы стало разрушение укоренившихся представлений о манге как о низком жанре или развлечении исключительно для детей. Критик Курэ Томофуса считал, что журнал занимал в мире комиксов то же место, что роман в литературе.

Соперник от Тэдзуки – «Ком»

В декабре 1967 года компания Тэдзуки Осаму Mushi Pro Shōji запустила журнал «Ком». Он стал площадкой для экспериментальных работ, включая шедевр самого Тэдзуки «Жар-птица», который нередко рассматривали как своего рода ответ на «Легенду о Камуи». В журнале также публиковались «Дзюн» Исиномори Сётаро и «Футэн» Нагасимы Синдзи. Ориентация издания на поиск новых авторов, а также наличие рецензий и новостей индустрии ясно отражали влияние «Гаро».



Первый выпуск «Ком» (© Накано Харуюки)

Среди новых авторов, дебютировавших в «Ком», была Такэмия Кэйко, которая позднее стала известна благодаря своей манге для девочек, такой как «Песня ветра и деревьев». С помощью журнала манга-энтузиасты по всей Японии начали устанавливать контакты и формировать сообщество. В результате, стали проводиться встречи и фестивали фанатов манги, такие как Comiket, где можно было обменяться додзинси, самостоятельно опубликованной мангой



Различные выпуски «Ком» (© Накано Харуюки)

В феврале 1968 года крупное издательство «Сёгакукан» запустило новый журнал «Биг комик», ориентированный на молодую мужскую аудиторию. В первом выпуске были опубликованы работы Тэдзуки Осаму, Сирато Сампэя, Исиномори Сётаро, Мидзуки Сигэру и Сайто Такао. Его главный редактор говорил: «Наша задача – создать версию “Гаро” от “Сёгакукан”». С 1988 года в журнале печаталось продолжение «Легенды о Камуи».

В начале 1970-х годов крупные издательства выпустили целую волну новых комиксов. Многие молодые мангаки, оказавшиеся в центре этого бума манги, начали свой путь в «Гаро» или «Ком».

Раздвигая границы

В 1967 году тиражи популярных журналов манги для мальчиков превышали миллион экземпляров. Тем временем, даже в период наибольшего успеха тиражи «Гаро» и «Ком» исчислялись десятками тысяч. Стремясь удержаться на плаву, «Гаро» приобрёл репутацию журнала с крайне скромными гонорарами для мангак. «Ком» перестал выходить в конце 1971 года. В том же году в «Гаро» завершилась публикация первой части «Легенды о Камуи». Однако журнал продолжал с трудом существовать, пережив смены руководства, смерть Нагая в январе 1996 года и другие испытания, прежде чем фактически прекратил издание в 2002 году.

Тем не менее «Гаро» сыграл колоссальную роль в развитии манги, поставив во главу угла не коммерческую эффективность, а то, что авторы хотели донести до читателей. Журнал публиковал ярко самобытные и новаторские произведения, рассчитанные на взрослую аудиторию, которые по глубине могли соперничать с кино и литературой, тем самым значительно расширив выразительные возможности манги.



Выставка работ Юмуры Тэрухико, художника, создававшего обложки для «Гаро» в 1970-1980-е годы и считающегося ярким представителем эстетики хэтаума («плохо, но хорошо»). Июль 2025 г., Токио (© Kenelephant)

Информация об упоминаемых произведениях

Обратите внимание, сведения о переводах на английский язык основаны на общедоступных источниках и могут быть неполными.

Сирато Сампэй, «Легенда о Камуи» (Камуй дэн) переведена Ричардом и Норико Рубингер. Его «Приключения ниндзя: Легенда о Кагэмару» (Ниндзя бугэйтё: Кагэмару дэн) пока не переведена.

Произведения Цугэ Ёсихару переведены Райаном Холмбергом в различных сборниках: «Воин-фальшивка» (Уваса но буси), «Болото» (Нума) и «Чико» (Тико) в сборнике «Болото»; «Красные цветы» (Акай хана) в сборнике «Красные цветы»; «Заводной» (Нэдзисики), «Девушка из трактира “Моккирия”» (Моккирия но сёдзё) и «Лавочник Янагия» (Янагия сюндзин) в сборнике Нэдзисики.

Хаяси Сэйити, «Красная элегия» (Сэкисёку эрэдзи), перевод Таро Неттлтона.

Тэдзука Осаму, «Жар-птица» (Хи но тори), перевод группы Дадакай (Джаред Кук, Синдзи Сакамото и Фредерик Л. Шодт).

Мидзуки Сигэру, «Рождение Китаро» (Китаро но тэндзё), перевод Зака Дэвиссона, опубликован как первый эпизод одноимённого сборника, взят из «Гаро» (остальные эпизоды взяты из других журналов). «Человек, который не смог поймать звезду» (Хоси о цукамисоконэру отоко) Мидзуки пока не переведена.

«Загадочные истории района Тэрасима» (Тэрасима тё китан), «Дзюн» «Футэн» и «Песня ветра и деревьев» (Кадзэ то ки но ута) на английский язык пока не переведены.

Фотография к заголовку: Новаторский журнал манги «Гаро» (© Мацумото Соити)

Прим. переводчика: официальных русских переводов манги, упомянутой в статье, не существует. В целях сохранения узнаваемости произведений в тексте используются названия, получившие распространение в неофициальных переводах.

Исключение составляет «Заводной» (Нэдзисики) Цугэ Ёсихару: под этим именем в России известен фильм Исии Тэруо, снятый по оригинальной манге.