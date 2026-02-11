Кофейня Paso: в Камакуре предлагают попробовать гондурасский кофе

Кафе в традиционных домах Токио

В одном из тихих прибрежных уголков Камакуры, где жизнь течет размеренно и неспешно, кофейня Paso by 27 Coffee Roasters приглашает открыть для себя многообразие сортов кофе из Гондураса. В стенах бережно отреставрированного старинного дома каждую чашку подают с заботой, превращающей обычный визит в настоящий ритуал.

Тихая кофейня в приморском переулке

В одном из узких переулков Саканоситы – квартала, где историческое очарование Камакуры сливается с приморским стилем жизни, – в бережно восстановленном доме эпохи Сёва (1926-1989), находящемся всего в шести минутах ходьбы от станции Хасэ линии Энодэн, расположилась гостеприимная кофейня Paso.

Это место стало точкой пересечения современной кофейной культуры, эстетики эпохи Сёва (1926-1989), духа старой Камакуры и колорита Центральной Америки. Сотрудники заведения называют себя не бариста, а «проводниками», тем самым подчеркивая свою миссию: открывать гостям мир гондурасского кофе.

Запах моря наполняет воздух, стоит только сойти с поезда. Путь к кофейне лежит через жилые кварталы, сохранившие атмосферу рыбацкой деревушки; порой даже сомневаешься, верной ли дорогой идешь. Но хруст гравия под ногами и яркие цветы у порогов домов, как понимаешь позже, – это уже часть атмосферы Paso.

Кофейня занимает здание, реставрацией которого занималась местная компания, специализирующаяся на традиционных домах коминка. Территория обнесена простой бетонной стеной с установленным на ней деревянным забором в традиционном стиле, гармонично сочетающим прошлое и современность. На бетоне можно увидеть ракушки и стеклянную гальку, собранные сотрудниками на местном пляже. Эти маленькие, выбеленные солнцем сокровища моря как нельзя лучше отражают неспешную суть этого места.



Дощатый забор, установленный поверх бетонной стены, помогает Paso органично вписываться в историческую застройку района (© Кавагути Ёко)



На стене, окружающей территорию кофейни, разложены ракушки и стеклянная галька, собранные на пляже (© Кавагути Ёко)



Посетители попадают в кофейню через коридор энгава, выходящий в сад (© Кавагути Ёко)

Зёрна от малых фермерских хозяйств Гондураса

Сразу за традиционной занавеской норэн гостей встречает стойка, на которой представлены четыре сорта гондурасского кофе. В Японии кофе из этой страны пока не слишком известен, и кофейня Paso – идеальное место для первого знакомства с ним.

Заведением управляет обжарочная компания 27 Coffee Roasters из соседней Фудзисавы, которая уже 25 лет работает в районе Камакура-Сёнан. Владелец компании ежегодно отправляется в Гондурас, чтобы лично встретиться с частными фермерами и договориться о прямых поставках кофейных зёрен. Оттенки вкуса меняются в зависимости от региона и конкретного хозяйства, и именно в этом многообразии кроется главное очарование кофе из Гондураса. Кофейня Paso открылась в 2022 году как филиал 27 Coffee Roasters в районе Саканосита.

У некоторых гостей могут быть предубеждения относительно яркой кислинки, характерной для сортов из Центральной Америки, однако опытные «проводники» Paso в ходе непринужденной беседы помогают посетителям сформулировать свои предпочтения и подобрать именно тот напиток, который придется им по душе.

Вместо того чтобы навязывать клиентам мнение об «идеальной чашке», они стараются познакомить их с новыми вкусовыми впечатлениями.

Ямада Кохэй – один из таких «проводников». Он внимательно следит за тем, чтобы не перегружать новичков избытком профессиональной информации, помогая людям описать то, что им нравится, собственными словами.



Ямада профессионально готовит кофе методом «пуровер» (© Кавагути Ёко)

Ямада три года подряд сопровождал владельца обжарочного цеха в поездках в Гондурас. «Пока не увидишь всё своими глазами, сложно осознать, сколько труда фермеры вкладывают в свой урожай», – делится он.

Большинство любителей кофе редко задумываются об усилиях производителей. «Лучший способ выразить признательность за их труд, – говорит Ямада, – это показать людям, насколько на самом деле хорош этот кофе».

Я не спеша наслаждаюсь напитком и десертом. Кофе, который я пью, обладает выраженной сладостью, сбалансированной лёгкой кислинкой. А баскский чизкейк от Paso с аппетитной румяной корочкой и нежной, почти кремовой сердцевиной, напоминающей пудинг, стал для меня настоящим открытием.



Самый популярный десерт кофейни – баскский чизкейк (© Кавагути Ёко)

Кофе подают в прозрачной стеклянной колбе в паре с керамической чашкой. На стекле нет ни логотипов, ни маркировок – это позволяет гостям любоваться цветом напитка, который зависит от степени обжарки. Если присесть за стойку, на поверхности сосуда можно увидеть зыбкие отражения гортензий и сливового дерева, растущих в саду.



Когда-то запущенный сад теперь аккуратен и ухожен (© Кавагути Ёко)

Сохраняя дух старого дома

Убежденность и вера в исключительное качество гондурасских зерен, определяющая подход Paso к приготовлению кофе, отражена и в самом пространстве кофейни.

Paso занимает просторный одноэтажный дом, который когда-то принадлежал пожилой женщине. Точный возраст здания неизвестен, но при реставрации мастера стремились сохранить его подлинный характер.

Фанерные панели, оставшиеся от прошлых попыток ремонта, были сняты, чтобы обнажить оригинальные потолочные балки и каркас крыши. Несущие столбы отполировали до блеска, а снаружи установили бамбуковые водостоки. Кропотливая ручная работа и использование местных материалов помогли вернуть дому его аутентичность.



Отполированные несущие столбы и земляной пол напоминают о прошлом старого дома (© Кавагути Ёко)

Главным принципом реновации стала не функциональность или броский дизайн, а уважение к первозданному облику дома.

Интерьерные решения, выбранные самими сотрудниками Paso, продолжают эту идею. Стойки и скамьи из светлого дерева установлены так, чтобы взгляд посетителя всегда был обращен в сторону сада, меняющегося от сезона к сезону. А приподнятая зона ко-агари с татами для сидения словно приглашает гостей задержаться подольше.



Традиционная приподнятая зона для сидения, где можно спокойно помечтать над чашкой кофе (© Кавагути Ёко)

Каждое утро работа персонала начинается с того, что они отодвигают деревянные ставни амадо. По словам сотрудников, им нравится скрип этих ставен, напоминающий о том, что они находятся в настоящем старом, живом доме.

Кофе и серфинг

Ямада обожает серфинг и, пользуясь близостью моря, иногда даже успевает прокатиться на волне перед началом смены.

«Ни кофе, ни серфинг не относятся к жизненно необходимым вещам, – с улыбкой объясняет он, – но без них день кажется каким-то неправильным. Я люблю быть на природе, чувствовать её ежедневные перемены, поэтому такой образ жизни для меня идеален».

Чашка кофе – это не только вкус или аромат. В нашем вечно спешащем мире она дарит моменты покоя и тихого созерцания, подобно ожиданию волны в утреннем море. В переводе с испанского paso означает «шаг» или «темп». Это идеальное название для приморской кофейни, к которой ведут узкие улочки, открывающие путь в таинственный мир гондурасского кофе.

Paso – это приглашение в мир тихих, по-настоящему очаровательных встреч.

Paso by 27 Coffee Roasters

Адрес: 22-6 Sakanoshita, Kamakura, Kanagawa

22-6 Sakanoshita, Kamakura, Kanagawa Часы работы: 9:00–17:00 (последний заказ в 16:30)

9:00–17:00 (последний заказ в 16:30) Выходной: вторник

вторник Как добраться: 6 минут пешком от станции Хасэ линии Энодэн

6 минут пешком от станции Хасэ линии Энодэн Веб-сайт: https://27coffee.jp/ (только на японском языке)

Фотография к заголовку: Вид на сосну и сливу с места у окна (© Кавагути Ёко)