Kominka Café Koguma: неподвластный времени покой в историческом районе Хигаси-Мукодзима

Кафе в традиционных домах Токио

Восточный берег реки Сумида до сих пор хранит атмосферу старых токийских кварталов ситамати. Среди исторических построек района Хигаси-Мукодзима притаилось кафе Koguma, расположившееся в традиционном доме ленточной застройки, известном как нагая, которое открывает перед посетителями очаровательное окно в прошлое.

Застывшее время

В двадцати минутах ходьбы от Tokyo Skytree или всего в семи минутах от станции Хикифунэ линии Тобу-Исэсаки находится неприметный вход на торговую улицу Хато-но-Мати. Именно здесь, в этом квартале, уже почти 20 лет работает уютное кафе Koguma.

Впервые я посетила Koguma через несколько лет после открытия и была мгновенно очарована его атмосферой. Кафе занимает левую часть почти столетнего дома-нагая, рассчитанного на три семьи; раньше здесь располагалась аптека. Старомодная вывеска с надписью «Лекарства» и толстые неровные оконные стёкла в помещении, из-за которых улица снаружи казалась слегка искажённой, обладали своим неповторимым шармом. На стене висели старинные часы, отсчитывая минуты, пока посетители ждали свой кофе.



Настенные часы с практически стершимся циферблатом и вывеска с надписью «Лекарства» на фасаде (© Кавагути Ёко)

Вернувшись в Koguma спустя 15 лет, я обнаружила, что атмосфера в кафе осталась именно такой, какой я её запомнила. Мне стало любопытно узнать, какие изменения, если они вообще были, принесло стремительно несущееся время этому заведению и всему району.

Погружение в прошлое

Немногие сегодня помнят название Хато-но-Мати – района «красных фонарей», существовавшего в неспокойные послевоенные годы. Бордели здесь работали с негласного одобрения властей, и район процветал около десяти лет, пока в 1958 году проституция не была окончательно объявлена вне закона. Выдающиеся писатели эпохи Сёва (1926–1989) Нагаи Кафу (1879–1959) и Ёсиюки Дзюнносукэ (1924–1994) часто выбирали местом действия своих произведений подобные кварталы, вдохновляясь их специфической злачной и меланхоличной аурой.



Торговая улица сохраняет свой довоенный колорит, чудом уцелев во время разрушительных бомбардировок 1945 года, которые превратили в пепел большую часть Токио (© Кавагути Ёко)

Торговая улица Хато-но-Мати получила свое название от соседнего района «красных фонарей». Она процветала на протяжении двух десятилетий, начиная с середины 1950-х годов, во многом благодаря заказам из близлежащего района Мукодзима, известного своими элитными традиционными ресторанами рётэй. Сегодня эта узкая улочка, сохранившая свой довоенный облик и застроенная частными домами вперемешку с открытыми и закрытыми лавками, наглядно отражает перемены, принесенные временем.

От аптеки до кафе

Кафе Koguma открылось в 2006 году, хотя само здание было построено еще в 1927-м. Владельцы заведения, Яманака Масая и Акико, отреставрировали помещение, вдохнув новую жизнь в старую постройку.



Старинная стеклянная аптекарская бутылочка в витрине напоминает о временах, когда в этом здании находилась аптека (© Кавагути Ёко)

Супруги Яманака подошли к обновлению интерьера с большой осторожностью, стараясь избегать добавления современных деталей. Стеллажи от пола до потолка, где раньше хранились лекарства, остались на своих местах, но теперь на них красуются книги и керамика. Столы и стулья (на некоторых до сих пор видны каракули учеников) были привезены из подготовительной школы, которой управляла семья Масаи. А изначально голый бетонный пол теперь скрывают сосновые доски, обработанные какисибу (традиционным пигментом из сока хурмы) и бенгарой (красной охрой).

Почетное место занимают настенные часы, висящие здесь еще со времен аптеки. Этот давно остановившийся хронометр таинственным образом снова начал тикать, когда супруги Яманака открыли кафе Koguma.



Эти маятниковые часы украшают заведение уже многие десятилетия (© Кавагути Ёко)

Под знаком «Сумида Модерн»

Меню в Koguma предлагает всё: от кофе и Удзи маття-латте до старомодной крем-соды. Особого внимания заслуживают основные блюда и десерты, отмеченные местным знаком качества «Сумида Модерн».

Одно из таких блюд – фирменный запеченный омурайсу: обжаренный рис, накрытый нежным, едва схватившимся омлетом. Стоит погрузить ложку в пышный омлет, как поднимается облако пара, открывая взору рис с кетчупом, вкус которого подчеркнут смесью из десяти специй. Еще один хит – анмицудама, оригинальная интерпретация традиционного японского десерта анмицу. Здесь кусочки фруктов и паста из бобов адзуки запечатываются в прозрачные шарики из агара, а сладость можно регулировать по вкусу, поливая десерт сиропом из коричневого сахара.



Запеченный омурайсу, который подают с пылу с жару (© Кавагути Ёко)



Фирменная анмицудама от кафе Koguma (© Кавагути Ёко)

Связанные искусством

Супруги Яманака родом из Мусасино в западной части Токио, где они когда-то руководили театральной труппой. По воле случая, в начале 2000-х на востоке Токио стартовало несколько арт-проектов. Искусство рассматривалось как способ вернуть жизнь району Сумида и другим частям ситамати, как часто называют старый центр города, которые долгое время пребывали в упадке из-за угасания промышленности и старения населения.

Чета Яманака впервые посетила этот район во время выступления и была мгновенно очарована торговой улицей Хато-но-Мати, влюбившись в её узкие переулки и пейзажи, пропитанные духом старого Токио. Вскоре они решили переехать сюда и начать свой бизнес. Открыв кафе Koguma, они возглавили местную ассоциацию торговцев и направили все свои силы на то, чтобы вдохнуть новую жизнь в местное сообщество.



Хозяева кафе Koguma – Яманака Масая (слева) и Акико (© Кавагути Ёко)

Тени ушедших лет

Я прогулялась по окрестностям, чтобы снова прочувствовать этот район. Во время моего первого визита многие старые здания в закоулках бывшего района «красных фонарей» еще стояли: их фасады украшали причудливые окна и замысловатая плитка, призванная завлекать клиентов. Теперь всё это исчезло, поглощенное штормом перепланировки. Пустыри, заросшие сорняками, которые встречались мне раньше, сменились современными многоквартирными домами, и теперь среди посетителей Koguma много молодых семей.

Когда-то кафе Koguma тоже было новым бизнесом, открытым приезжими, но сегодня это заведение – неотъемлемая часть района. Изменилось и само здание. Дом ленточной застройки, который раньше объединяли длинные балки, был разделен, и теперь три строения стоят независимо друг от друга.



Кафе Koguma находится в крайней секции здания, которое раньше представляло собой единый дом на три семьи (© Кавагути Ёко)

Однако внутри Koguma по-прежнему царит тишина. Акико говорит, что ей нравится слышать приглушенный шум голосов и ощущать присутствие людей в кафе со своего рабочего места на кухне. «Мы стараемся не вступать в лишние разговоры с клиентами, чтобы они могли насладиться покоем, будь то чтение книги или обед».

Некоторые посетители с чашкой кофе в руках любят делать наброски интерьера и оставляют рисунки супругам Яманака перед уходом. Тихая обстановка, вероятно, стимулирует вдохновение.

В этом уголке Токио, где всё еще видны следы довоенного города, кафе, расположенное, в почти столетнем здании служит тихой гаванью для воспоминаний. В обеденное время здесь многолюдно, поэтому, если вы хотите тишины, лучше приходить ближе к вечеру. Полки, на которых когда-то стояли лекарства и косметика, и настенные часы, под которыми провели время бесчисленное количество людей, определенно заслуживают визита в этот старомодный квартал.

Кафе Kominka Café Koguma

Адрес: 1-23-14 HigashiMukōjima, Sumida, Tokyo

1-23-14 HigashiMukōjima, Sumida, Tokyo Часы работы: 11:30 – 18:30 (заказы принимаются до 18:00)

11:30 – 18:30 (заказы принимаются до 18:00) Выходной: вторник и среда

вторник и среда Как добраться: семь минут пешком от станции Хикифунэ на линии Тобу-Исэсаки

семь минут пешком от станции Хикифунэ на линии Тобу-Исэсаки Веб-сайт: https://ko-gu-ma.com/ (только на японском языке)

Фотография к заголовку: Вид на Kominka Café Koguma снаружи (© Кавагути Ёко)