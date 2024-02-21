Путешествие по эротическому миру японских фривольных картин сюнга: режиссёр фильма «Сюнга» Хирата Дзюнко рассказывает о своей работе

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Путешествие по эротическому миру японских фривольных картин сюнга: режиссёр фильма «Сюнга» Хирата Дзюнко рассказывает о своей работеКультура
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«Сюнга: документальный фильм» предоставляет возможность глубже познакомиться с художественными особенностями откровенных эротических картин сюнга, «весенние картинки». Вместе с тем это превышает просто рассказ о гравюрах, фильм проникает в тему значительно глубже, чем большинство документальных фильмов об искусстве.
Фильм отражает видение и чувствительность режиссера Хираты Дзюнко, которая с того момента, как ей предложили снять фильм, была полна решимости раскрыть «человеческую точку зрения», сосредоточив как можно больше внимания на разнообразных личностях, связанных с этим видом искусства. Посмотрев его ещё раз после разговора с ней, я заметил в фильме то, чего не видел раньше. Хотя такое нередко случается после знакомства с режиссёрами, на этот раз эффект был особенно заметен.
Меняющийся образ картин сюнга
Графические изображения человеческой сексуальности существовали во всех частях света с древних времён.
Сюнга выделяются среди других произведений искусства откровенно сексуального характера своей необычайно высокой художественной ценностью, благодаря которой эти японские картины заняли особое место в мировой истории искусства. В условиях процветания издательского дела в старинном Эдо (современный Токио) наиболее популярными формами сюнга были гравюры на дереве, и многие из самых известных художников той эпохи создавали картины, которые воспроизводились как гравюры, в том числе такие всемирно известные мастера, как Хокусай и Утамаро.
Однако, несмотря на высокие эстетические качества и высокий уровень искусства, стоявший за ними, истинная ценность сюнга не всегда получала должную оценку за пределами узкого круга энтузиастов, и начиная с жёстко моралистической эпохи Мэйдзи (1868-1912) появилась тенденция избегать этих гравюр как чего-то «неприличного» и «постыдного». В последние годы появились признаки изменения настроений среди критиков, в том числе и благодаря крупной выставке, состоявшейся в Британском музее в 2013 году.
До недавнего времени возможности изучения этих работ ограничивались случайными выставками в музеях секса или подобных не слишком публичных местах. И даже там, за плотными занавесками заведений «только для взрослых», «движущиеся части» картин часто закрашивали или скрывали иным образом, так что можно было составить лишь смутное впечатление о форме и размере. У многих людей слово сюнга, вероятно, вызывает в воображении нечто большее, чем вуайеристический гротеск с огромными гениталиями для «подглядывания». Сама Хирата не была исключением.
«У меня не было особого интереса к сюнга. Во всяком случае, я считала их не столько искусством, сколько частью истории связанной с сексуальной культурой. Меня интересовали гравюры как выражение одного из аспектов отношения японцев к сексу и сексуальности. Полагаю, я была заинтригована тем, почему этот вид эротического искусства развился в Японии до такого высокого уровня, и примерно так я к этому относилась, пока мне не предложили снять этот фильм».
Карьера Хираты была сосредоточена на документальных фильмах о танцах и других формах физического самовыражения. Ей предложили стать режиссёром этого проекта в 2020 году. Продюсеру, который в то время работал над драматическим фильмом «Учитель сюнга» (Сюнга сэнсэй, режиссёр Сиота Акихико), выпущенным в октябре 2023 года, был нужен кто-то, кто мог бы осветить эту тему и с документальной точки зрения. Хирата говорит, что практически сразу приступила к исследованиям.
«Это был разгар пандемии, поэтому у меня было много времени для исследований. Я разговаривала с разными людьми, а потом… мы начали снимать как-то бессистемно. Там нет сюжета. И я не тратила много времени на обдумывание общей структуры фильма. Когда мы находили место, где можно было снимать, мы в спешке начинали съёмки. Мы составили график, где и когда мы можем снимать. Вот так и был сделан фильм».
Тщательное отображение мельчайших деталей
Несмотря на её утверждения о «бессистемности», фильм целиком представляет собой чётко организованное и убедительно аргументированное произведение в защиту жанра сюнга. Фильм начинается с изображения кончика долота в руке современного мастера, который вырезает деревянную гравировальную доску, которая будет использована для отпечатка копии гравюры сюнга. Впоследствии зритель понимает, что именно вырезал мастер.
В проекте реставрации участвует Токийская ассоциация традиционной гравюры на дереве в партнёрстве с Международным центром по изучению японской культуры (Нитибункэн) в Киото. Одна из картин, выбранных для реставрации, «Свиток рукавов» (Содэ-но маки) Тории Киёнаги – первая из многих сюнга, представленных в фильме.
Изображение взято из серии из 12 гравюр, опубликованной в 1785 году (на фотографии к заголовку этой статьи изображён другой отпечаток из той же серии). В смелой композиции использован поразительно узкий горизонтальный формат, в котором самозабвенно совокупляющиеся любовники едва помещаются в пределы картины. Тела и лица изображены предельно простыми линиями, а палитра ограничена всего несколькими основными цветами. В результате картина обретает сдержанную и нарочитую простоту. Напротив, очень подробно изображены узоры и складки на одежде пары, их замысловатые причёски, а также лобковые волосы, из которых выдвинут могучий фаллос, изображённый с натуралистическим реализмом в полном объёме.
Выразить движение простыми линиями оригинального рисунка, сделанного художником, должен мастер-резчик (хориси). Чтобы выявить нюансы дизайна, также были необходимы навыки талантливого печатника (суриси). Необычайная густота и реалистичность лобковых волос, одна из отличительных характеристик сюнга (ничего подобного нельзя найти ни в одном другом виде гравюры на дереве), является результатом самоотверженной работы и навыков трёх разных типов мастеров, работавших над каждой гравюрой.
«Кинорежиссёр Нисикава Мива забавно прокомментировала, сказав: “Ками ва ингэ ни ядоттэ иру” (Бог – в лобковых волосах), и действительно, когда вы видите оригинальные отпечатки вблизи, от них исходит необыкновенная страстность и почти осязаемый жар».
Хирата использует разнообразные подходы, чтобы передать внимание мастеров к деталям и их тяжёлый труд, вложенный в создание этих эротических шедевров. Один из них – показ процесса изготовления гравюр через работу современных мастеров, занимающихся копированием гравюр в наши дни.
«В идеале хотелось бы показать художника (эси), резчика (хориси) и печатника (суриси), вместе работающих в мастерской в Эдо в XVIII веке. В историческом сериале можно было бы это воссоздать, но я решила, что такой способ не подойдёт для документального фильма».
Сюнга как анимация
Желание Хираты снять фильм о человеческом аспекте сюнга, о людях, создающих и коллекционирующих картины, естественным образом привело к тому, что фильм стал дневником её путешествий в поисках сюнга. Хотя в фильме особое внимание уделяется шедеврам знаменитых художников укиё-э, Хирата также хотела представить и более дешёвые гравюры неизвестных художников, надеясь найти нынешних владельцев, которые сохранили гравюры, передававшиеся в семье на протяжении поколений. Но всё сложилось не так, как она ожидала. Мало кто из обычных людей горел желанием показать свои семейные коллекции гравюр, и Хирата обнаружила, что настоящие картины сложно увидеть вне рамок официальных контактов.
За помощью в демонстрации произведений Хирата обратилась в галерею «Урагами Сокюдо» в старом токийском районе Нихомбаси. Её владелец, Урагами Мицуру, в последние годы активно участвовал в возрождении сюнга, выступая ключевым консультантом как на выставке в Британском музее, так и на выставке сюнга в музее Эйсэй бунко в Токио в 2015 году.
В ходе подготовки фильма Хирата приглашала художников и коллекционеров на «вечера сюнга», где небольшие группы гостей вместе смотрели и обсуждали сюнга. В этих сценах Урагами делала пояснения к каждой картине, а гости обменивались мнениями и впечатлениями. В ходе встреч была представлена историческая последовательность шедевров сюнга, в целом охватывающая всю историю этого жанра, начиная с его самых ранних дней и до периода упадка после Реставрации Мэйдзи.
«Я хотела сделать больше, чем просто показать картины в фильме. Эти гравюры предназначались для того, чтобы держать их в руках и рассматривать вблизи. Они создавались, чтобы их можно было увидеть и насладиться. Ещё в период Эдо энтузиасты собирали коллекции и делились ими. На этих вечерах нам показали потрясающее количество гравюр, и к концу, я думаю, все попали под очарование сюнга!».
В фильме рассматриваются многие из самых известных образцов жанра, и уделяется время мельчайшим деталям гравюр. Среди знаменитых гравюр, показанных в фильме, есть «Элегантный Манээмон в поисках любви» (Фурю эншоку манээмон), юмористическая серия сюнга, созданная Судзуки Харунобу (1725-1770) в последние годы жизни, а также знаменитая картина «Осьминог и ныряльщица ама» (Тако то ама), которую написал Кацусика Хокусай (1760-1849), из иллюстрированной книги «Игра с маленькой сосной в день Крысы» (Ки-но э-но комацу), изданной около 1820 года.
В фильме эти две работы превратили в анимацию со звуковым сопровождением (озвучили Морияма Мирай и Ёсида Ё), вовлекая зрителей в изображённую сцену, чтобы позволить им оценить юмористическую сторону таких сюнга, которые также были известны как вараи-э, «смешные картинки».
Страсть к творчеству
Съёмочная группа отправилась на Хоккайдо в поисках неуловимого набора из трёх эротических книг, которые создал Утагава Кунисада (1786-1864). Книги известны как «Три Гэндзи» (Сан гэндзи). Пародируя сцены из старинного классического романа «Повесть о Гэндзи», этот шедевр жанра объединяет в себе всю изысканность и мастерство японской ксилографии XIX века.
Книги были выпущены в годы Тэмпо (1831-1845), когда серия катастрофических неурожаев привела к повсеместному голоду и беспорядкам, что побудило сёгунат ввести строгие законы о роскоши, запрещающие роскошь и безделушки всех видов. То, что подобная серия могла быть создана в такое время, говорит как о популярности жанра сюнга, так и о его полулегальном статусе как формы искусства, которая создавалась в серой зоне, в стороне от мейнстрима и вне досягаемости цензуры.
«Я почувствовала, что открыла то, о чём большинство японцев даже не знают. Когда мне разрешили подержать это произведение, у меня стали дрожать руки, поскольку я начала ценить удивительные навыки, которые были вложены в его создание. Большая разница между сюнга и эротическим искусством в других странах заключается в том, что в Японии ведущие художники и лучшие мастера страстно работали над созданием этих произведений в своего рода изоляции, вдали от мейнстрима. И у меня возникло ощущение, что от этой страсти что-то передалось и коллекционерам, которые сегодня поддерживают жизнь этого вида искусства».
Неудивительно, что энергия картин сюнга продолжает оказывать влияние на современных художников. Одним из интересных примеров, представленных в фильме, является японская художница Кимура Рёко, которую вдохновило произведение Кацукавы Сюнъэя из серии «Эротические картины призраков» (Сюнга юрэй дзу), оригинал которого ей показал коллекционер из Дании.
Айда Макото убедительно рассуждает о точках соприкосновения современного искусства, субкультуры и сюнга, пренебрежительно отзываясь о тех слоях японской публики, которые вдруг «открыли» достоинства жанра сюнга после того, как он был представлен в Британском музее как высокое искусство.
Ёко Таданори, написавший картины по мотивам сюнга Утамаро, делится забавным случаем, когда он нашёл маленькую сюнга завёрнутой в утепляющей повязке для поясницы, принадлежавшей его покойной матери.
«Он изо всех сил старался найти для меня эту гравюру, – говорит Хирата, – но поиски не увенчались успехом. Он был абсолютно уверен, что не выбрасывал её, так что, вероятно, она ещё где-то лежит». В Киото считалось, что сюнга художника Цукиока Сэттэй обладает особой силой как талисман, защищающий от огня. «Я думаю, что за этим представлением лежит ассоциация со смазкой и водой. Поэтому одними из мест, где можно найти сюнга, являются старые склады – там могли их спрятать, чтобы уберечь добро от пожара. На самом деле, я надеюсь встретить больше свидетельств такого рода использования сюнга в повседневной жизни людей».
Всё ещё впереди
Даже сегодня, когда этот вид искусства уже получил признание на крупной выставке в Британском музее, над сюнга всё ещё витает дух «запретного». По словам Хираты, хорошо известно, что один знаменитый буддийский храм в Киото владеет важными произведениями сюнга, но администрация храма категорически отказывается подтвердить наличие таких изображений в своей коллекции, когда к ним обратились по поводу съёмок фильма.
«Если этот ренессанс сюнга продолжит распространяться и сюнга будут ценить за их реальные художественные качества, я полагаю, всё может измениться. Но табу в отношении секса существует на другом уровне, и вряд ли оно исчезнет. Я беспокоюсь, что всё больше гравюр будут утеряны, поскольку люди, не осознающие их ценности, просто сжигают их или выбрасывают».
Хирата сравнивает сюнга с вымирающим видом, который едва пережил современную эпоху, задыхаясь и на последнем издыхании. «Гравюры, которые мы можем видеть, – это всего лишь небольшой уцелевший остаток».
Помимо рассмотрения сюнга как произведений искусства, в фильме также показаны те гонения, которые пережил этот жанр как одно из самых откровенных выражений непринуждённого, раскрепощённого взгляда на секс, который подавлялся в эпоху Мэйдзи и продолжает маргинализироваться с наши дни. Чем закончилось путешествие Хираты в поисках сюнга? Её способ рассказать эту историю подчёркивает ту особую чувствительность, о которой мы упоминали в начале этой статьи.
«Я предполагала, что все шедевры уже открыты и о них всё известно. Но один торговец антиквариатом, с которым мы разговаривали, был совершенно уверен в том, что это не так. Он постоянно отрицал это. Ещё есть сюнга, которые ждут своего открытия. Произведения, которые обычные люди где-то хранят и которые до сих пор где-то скрыты. Мне кажется, приятно сознавать, что наши эпохи всё ещё могут быть связаны таким образом. Мир сильно изменился за последние 150 лет. Но если этот человек прав, то где-то там в глубине всё ещё есть что-то, что совсем не изменилось. Я надеюсь, что этот фильм предоставит людям возможность посредством сюнга посмотреть новым взглядом на то, что было потеряно в ходе модернизации».
Мир сюнга не совсем отделён от нашей современной реальности. Репродукции в рамках на стенах галерей не отражают все формы искусства.
«За три года, потраченные на работу над этим фильмом, я просмотрела огромное количество сюнга. К концу я почувствовала, что этот опыт изменил моё представление о том, что значит быть японкой, что значит быть человеком. Какими бы серьёзными и умными ни казались люди, от наших физических тел никуда не деться. В сюнга есть юмор, а также нежное отношение к нашим человеческим проявлениям».
«Этот жанр объединяет очень много разных аспектов запутанности и радости в человеческой жизни. В последнее время появляется много негативных новостей, связанных с сексом, но секс сам по себе не является чем-то негативным. Сюнга напоминает нам, что секс – это нечто позитивное, жизнеутверждающее. Быть человеком, пока мы живы, значит быть чувственным существом, и сюнга – это праздник чувственной реальности».
О фильме
- Режиссёр: Хирата Дзюнко
- Съёмки: Ямадзаки Ютака, Такано Хироки
- Год производства: 2023
- Страна производства: Япония
- Продолжительность: 121 минута
- Рейтинг: R18+
- Официальный вебсайт: culture-pub.jp/harunoe/
Трейлер
Фотографии во время интервью: © Ханаи Томоко
Фотография к заголовку: Тории Киёнага «Свиток рукавов» (Содэ но маки) из коллекции «Урагами Сокюдо» (© 2023 производственный комитет фильма «Сюнга»)