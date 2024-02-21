Путешествие по эротическому миру японских фривольных картин сюнга: режиссёр фильма «Сюнга» Хирата Дзюнко рассказывает о своей работе

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В своём новом фильме режиссёр Хирата Дзюнко исследует богатый мир эротических картин (сюнга) периода Эдо (1603-1868), работу ремесленников, продолжающих традицию этих гравюр сегодня, а также очарованных этими гравюрами коллекционеров, исследователей и художников. Мы поговорили с режиссёром о том, что привлекает людей в этом жанре изобразительного искусства.

В 2000 году поступила в кинопроизводственную компанию Telecom Staff. В 2006 году получила премию ATP Newcomers Prize за фильм «Повесть о любви в трёх поколениях» (Сандай-но кои моногатари). Продюсировала художественные и документальные фильмы на темы современной поэзии и танца, в том числе документальный фильм о танцах «Подвеска Евы» (выпущен в 2009 году). «Японские воспоминания» (Ниппон но киоку, 2010) получил приз Мацукавы на кинофестивале Юфуин. Среди других отмеченных наградами работ — фильм «Нанья дояра: песни для мертвых и живых», в котором Тохоку изображен вскоре после Великого восточно-японского землетрясения 2011 года, и фильм о поэтессе Эномото Сакурако (выпущен в 2015 году).

«Сюнга: документальный фильм» предоставляет возможность глубже познакомиться с художественными особенностями откровенных эротических картин сюнга, «весенние картинки». Вместе с тем это превышает просто рассказ о гравюрах, фильм проникает в тему значительно глубже, чем большинство документальных фильмов об искусстве.

Фильм отражает видение и чувствительность режиссера Хираты Дзюнко, которая с того момента, как ей предложили снять фильм, была полна решимости раскрыть «человеческую точку зрения», сосредоточив как можно больше внимания на разнообразных личностях, связанных с этим видом искусства. Посмотрев его ещё раз после разговора с ней, я заметил в фильме то, чего не видел раньше. Хотя такое нередко случается после знакомства с режиссёрами, на этот раз эффект был особенно заметен.

Меняющийся образ картин сюнга

Графические изображения человеческой сексуальности существовали во всех частях света с древних времён.

Сюнга выделяются среди других произведений искусства откровенно сексуального характера своей необычайно высокой художественной ценностью, благодаря которой эти японские картины заняли особое место в мировой истории искусства. В условиях процветания издательского дела в старинном Эдо (современный Токио) наиболее популярными формами сюнга были гравюры на дереве, и многие из самых известных художников той эпохи создавали картины, которые воспроизводились как гравюры, в том числе такие всемирно известные мастера, как Хокусай и Утамаро.

Однако, несмотря на высокие эстетические качества и высокий уровень искусства, стоявший за ними, истинная ценность сюнга не всегда получала должную оценку за пределами узкого круга энтузиастов, и начиная с жёстко моралистической эпохи Мэйдзи (1868-1912) появилась тенденция избегать этих гравюр как чего-то «неприличного» и «постыдного». В последние годы появились признаки изменения настроений среди критиков, в том числе и благодаря крупной выставке, состоявшейся в Британском музее в 2013 году.



«Изголовье стихов» (Ута макура), шедевр жанра сюнга Китагавы Утамаро (1753-1806) стал важной достопримечательностью выставки Британского музея. Искусствовед указывает на узкие глаза мужчины, нарисованные параллельно с волосами его возлюбленной в верхней части фотографии (© 2023 производственный комитет фильма «Сюнга»)

До недавнего времени возможности изучения этих работ ограничивались случайными выставками в музеях секса или подобных не слишком публичных местах. И даже там, за плотными занавесками заведений «только для взрослых», «движущиеся части» картин часто закрашивали или скрывали иным образом, так что можно было составить лишь смутное впечатление о форме и размере. У многих людей слово сюнга, вероятно, вызывает в воображении нечто большее, чем вуайеристический гротеск с огромными гениталиями для «подглядывания». Сама Хирата не была исключением.

«У меня не было особого интереса к сюнга. Во всяком случае, я считала их не столько искусством, сколько частью истории связанной с сексуальной культурой. Меня интересовали гравюры как выражение одного из аспектов отношения японцев к сексу и сексуальности. Полагаю, я была заинтригована тем, почему этот вид эротического искусства развился в Японии до такого высокого уровня, и примерно так я к этому относилась, пока мне не предложили снять этот фильм».



Режиссёр Хирата Дзюнко (© Ханаи Томоко)

Карьера Хираты была сосредоточена на документальных фильмах о танцах и других формах физического самовыражения. Ей предложили стать режиссёром этого проекта в 2020 году. Продюсеру, который в то время работал над драматическим фильмом «Учитель сюнга» (Сюнга сэнсэй, режиссёр Сиота Акихико), выпущенным в октябре 2023 года, был нужен кто-то, кто мог бы осветить эту тему и с документальной точки зрения. Хирата говорит, что практически сразу приступила к исследованиям.

«Это был разгар пандемии, поэтому у меня было много времени для исследований. Я разговаривала с разными людьми, а потом… мы начали снимать как-то бессистемно. Там нет сюжета. И я не тратила много времени на обдумывание общей структуры фильма. Когда мы находили место, где можно было снимать, мы в спешке начинали съёмки. Мы составили график, где и когда мы можем снимать. Вот так и был сделан фильм».

Тщательное отображение мельчайших деталей

Несмотря на её утверждения о «бессистемности», фильм целиком представляет собой чётко организованное и убедительно аргументированное произведение в защиту жанра сюнга. Фильм начинается с изображения кончика долота в руке современного мастера, который вырезает деревянную гравировальную доску, которая будет использована для отпечатка копии гравюры сюнга. Впоследствии зритель понимает, что именно вырезал мастер.



Работы современного мастера, работающего над репродукцией гравюры сюнга, повторяют оригинальные техники мастеров прошлого (© 2023 производственный комитет фильма «Сюнга»)

В проекте реставрации участвует Токийская ассоциация традиционной гравюры на дереве в партнёрстве с Международным центром по изучению японской культуры (Нитибункэн) в Киото. Одна из картин, выбранных для реставрации, «Свиток рукавов» (Содэ-но маки) Тории Киёнаги – первая из многих сюнга, представленных в фильме.

Изображение взято из серии из 12 гравюр, опубликованной в 1785 году (на фотографии к заголовку этой статьи изображён другой отпечаток из той же серии). В смелой композиции использован поразительно узкий горизонтальный формат, в котором самозабвенно совокупляющиеся любовники едва помещаются в пределы картины. Тела и лица изображены предельно простыми линиями, а палитра ограничена всего несколькими основными цветами. В результате картина обретает сдержанную и нарочитую простоту. Напротив, очень подробно изображены узоры и складки на одежде пары, их замысловатые причёски, а также лобковые волосы, из которых выдвинут могучий фаллос, изображённый с натуралистическим реализмом в полном объёме.

Выразить движение простыми линиями оригинального рисунка, сделанного художником, должен мастер-резчик (хориси). Чтобы выявить нюансы дизайна, также были необходимы навыки талантливого печатника (суриси). Необычайная густота и реалистичность лобковых волос, одна из отличительных характеристик сюнга (ничего подобного нельзя найти ни в одном другом виде гравюры на дереве), является результатом самоотверженной работы и навыков трёх разных типов мастеров, работавших над каждой гравюрой.

«Кинорежиссёр Нисикава Мива забавно прокомментировала, сказав: “Ками ва ингэ ни ядоттэ иру” (Бог – в лобковых волосах), и действительно, когда вы видите оригинальные отпечатки вблизи, от них исходит необыкновенная страстность и почти осязаемый жар».



Кэйсай Эйсэн (1791-1848), «Иллюстрированная книга сравнения красавиц» (Эхон мимэ курабэ). Все гравюры в фильме показаны без цензуры (© 2023 производственный комитет фильма «Сюнга»)

Хирата использует разнообразные подходы, чтобы передать внимание мастеров к деталям и их тяжёлый труд, вложенный в создание этих эротических шедевров. Один из них – показ процесса изготовления гравюр через работу современных мастеров, занимающихся копированием гравюр в наши дни.

«В идеале хотелось бы показать художника (эси), резчика (хориси) и печатника (суриси), вместе работающих в мастерской в Эдо в XVIII веке. В историческом сериале можно было бы это воссоздать, но я решила, что такой способ не подойдёт для документального фильма».

Сюнга как анимация

Желание Хираты снять фильм о человеческом аспекте сюнга, о людях, создающих и коллекционирующих картины, естественным образом привело к тому, что фильм стал дневником её путешествий в поисках сюнга. Хотя в фильме особое внимание уделяется шедеврам знаменитых художников укиё-э, Хирата также хотела представить и более дешёвые гравюры неизвестных художников, надеясь найти нынешних владельцев, которые сохранили гравюры, передававшиеся в семье на протяжении поколений. Но всё сложилось не так, как она ожидала. Мало кто из обычных людей горел желанием показать свои семейные коллекции гравюр, и Хирата обнаружила, что настоящие картины сложно увидеть вне рамок официальных контактов.

За помощью в демонстрации произведений Хирата обратилась в галерею «Урагами Сокюдо» в старом токийском районе Нихомбаси. Её владелец, Урагами Мицуру, в последние годы активно участвовал в возрождении сюнга, выступая ключевым консультантом как на выставке в Британском музее, так и на выставке сюнга в музее Эйсэй бунко в Токио в 2015 году.

В ходе подготовки фильма Хирата приглашала художников и коллекционеров на «вечера сюнга», где небольшие группы гостей вместе смотрели и обсуждали сюнга. В этих сценах Урагами делала пояснения к каждой картине, а гости обменивались мнениями и впечатлениями. В ходе встреч была представлена историческая последовательность шедевров сюнга, в целом охватывающая всю историю этого жанра, начиная с его самых ранних дней и до периода упадка после Реставрации Мэйдзи.



Сцена с одного из «вечеров сюнга», где собирались искусствоведы, художники, редакторы и коллекционеры, чтобы полюбоваться картинами и обсудить их (© 2023 производственный комитет фильма «Сюнга»)

«Я хотела сделать больше, чем просто показать картины в фильме. Эти гравюры предназначались для того, чтобы держать их в руках и рассматривать вблизи. Они создавались, чтобы их можно было увидеть и насладиться. Ещё в период Эдо энтузиасты собирали коллекции и делились ими. На этих вечерах нам показали потрясающее количество гравюр, и к концу, я думаю, все попали под очарование сюнга!».

В фильме рассматриваются многие из самых известных образцов жанра, и уделяется время мельчайшим деталям гравюр. Среди знаменитых гравюр, показанных в фильме, есть «Элегантный Манээмон в поисках любви» (Фурю эншоку манээмон), юмористическая серия сюнга, созданная Судзуки Харунобу (1725-1770) в последние годы жизни, а также знаменитая картина «Осьминог и ныряльщица ама» (Тако то ама), которую написал Кацусика Хокусай (1760-1849), из иллюстрированной книги «Игра с маленькой сосной в день Крысы» (Ки-но э-но комацу), изданной около 1820 года.

В фильме эти две работы превратили в анимацию со звуковым сопровождением (озвучили Морияма Мирай и Ёсида Ё), вовлекая зрителей в изображённую сцену, чтобы позволить им оценить юмористическую сторону таких сюнга, которые также были известны как вараи-э, «смешные картинки».



Сюнгару (Девушка сюнга), одна из участниц «вечеров сюнга», говорит, что она любит этот жанр и интересуется тем, как на протяжении многих лет эти гравюры использовали обычные люди, которые увлекались такими картинами (© 2023 производственный комитет фильма «Сюнга»)

Страсть к творчеству

Съёмочная группа отправилась на Хоккайдо в поисках неуловимого набора из трёх эротических книг, которые создал Утагава Кунисада (1786-1864). Книги известны как «Три Гэндзи» (Сан гэндзи). Пародируя сцены из старинного классического романа «Повесть о Гэндзи», этот шедевр жанра объединяет в себе всю изысканность и мастерство японской ксилографии XIX века.

Книги были выпущены в годы Тэмпо (1831-1845), когда серия катастрофических неурожаев привела к повсеместному голоду и беспорядкам, что побудило сёгунат ввести строгие законы о роскоши, запрещающие роскошь и безделушки всех видов. То, что подобная серия могла быть создана в такое время, говорит как о популярности жанра сюнга, так и о его полулегальном статусе как формы искусства, которая создавалась в серой зоне, в стороне от мейнстрима и вне досягаемости цензуры.

«Я почувствовала, что открыла то, о чём большинство японцев даже не знают. Когда мне разрешили подержать это произведение, у меня стали дрожать руки, поскольку я начала ценить удивительные навыки, которые были вложены в его создание. Большая разница между сюнга и эротическим искусством в других странах заключается в том, что в Японии ведущие художники и лучшие мастера страстно работали над созданием этих произведений в своего рода изоляции, вдали от мейнстрима. И у меня возникло ощущение, что от этой страсти что-то передалось и коллекционерам, которые сегодня поддерживают жизнь этого вида искусства».



На этой гравюре из цикла «Эротические картинки двенадцати месяцев» (Косёку дзуэ дзюнико) Кацукавы Сюнтё (даты жизни неизвестны) из коллекции «Урагами Сокюдо» изображены двое влюблённых в момент томного экстаза (© 2023 производственный комитет фильма «Сюнга»)

Неудивительно, что энергия картин сюнга продолжает оказывать влияние на современных художников. Одним из интересных примеров, представленных в фильме, является японская художница Кимура Рёко, которую вдохновило произведение Кацукавы Сюнъэя из серии «Эротические картины призраков» (Сюнга юрэй дзу), оригинал которого ей показал коллекционер из Дании.

Айда Макото убедительно рассуждает о точках соприкосновения современного искусства, субкультуры и сюнга, пренебрежительно отзываясь о тех слоях японской публики, которые вдруг «открыли» достоинства жанра сюнга после того, как он был представлен в Британском музее как высокое искусство.

Ёко Таданори, написавший картины по мотивам сюнга Утамаро, делится забавным случаем, когда он нашёл маленькую сюнга завёрнутой в утепляющей повязке для поясницы, принадлежавшей его покойной матери.



Айда Макото (слева) и Ёко Таданори входят в число современных художников, которые говорят о влиянии жанра сюнга на их творчество (© 2023 производственный комитет фильма «Сюнга»)

«Он изо всех сил старался найти для меня эту гравюру, – говорит Хирата, – но поиски не увенчались успехом. Он был абсолютно уверен, что не выбрасывал её, так что, вероятно, она ещё где-то лежит». В Киото считалось, что сюнга художника Цукиока Сэттэй обладает особой силой как талисман, защищающий от огня. «Я думаю, что за этим представлением лежит ассоциация со смазкой и водой. Поэтому одними из мест, где можно найти сюнга, являются старые склады – там могли их спрятать, чтобы уберечь добро от пожара. На самом деле, я надеюсь встретить больше свидетельств такого рода использования сюнга в повседневной жизни людей».

Всё ещё впереди

Даже сегодня, когда этот вид искусства уже получил признание на крупной выставке в Британском музее, над сюнга всё ещё витает дух «запретного». По словам Хираты, хорошо известно, что один знаменитый буддийский храм в Киото владеет важными произведениями сюнга, но администрация храма категорически отказывается подтвердить наличие таких изображений в своей коллекции, когда к ним обратились по поводу съёмок фильма.

«Если этот ренессанс сюнга продолжит распространяться и сюнга будут ценить за их реальные художественные качества, я полагаю, всё может измениться. Но табу в отношении секса существует на другом уровне, и вряд ли оно исчезнет. Я беспокоюсь, что всё больше гравюр будут утеряны, поскольку люди, не осознающие их ценности, просто сжигают их или выбрасывают».

Хирата сравнивает сюнга с вымирающим видом, который едва пережил современную эпоху, задыхаясь и на последнем издыхании. «Гравюры, которые мы можем видеть, – это всего лишь небольшой уцелевший остаток».



Цукиока Сэттэй (1726-1787), картина «Живописный свиток четырёх времён года» (Сики гакан) из коллекции Майкла Форница (© 2023 производственный комитет фильма «Сюнга»)

Помимо рассмотрения сюнга как произведений искусства, в фильме также показаны те гонения, которые пережил этот жанр как одно из самых откровенных выражений непринуждённого, раскрепощённого взгляда на секс, который подавлялся в эпоху Мэйдзи и продолжает маргинализироваться с наши дни. Чем закончилось путешествие Хираты в поисках сюнга? Её способ рассказать эту историю подчёркивает ту особую чувствительность, о которой мы упоминали в начале этой статьи.

«Я предполагала, что все шедевры уже открыты и о них всё известно. Но один торговец антиквариатом, с которым мы разговаривали, был совершенно уверен в том, что это не так. Он постоянно отрицал это. Ещё есть сюнга, которые ждут своего открытия. Произведения, которые обычные люди где-то хранят и которые до сих пор где-то скрыты. Мне кажется, приятно сознавать, что наши эпохи всё ещё могут быть связаны таким образом. Мир сильно изменился за последние 150 лет. Но если этот человек прав, то где-то там в глубине всё ещё есть что-то, что совсем не изменилось. Я надеюсь, что этот фильм предоставит людям возможность посредством сюнга посмотреть новым взглядом на то, что было потеряно в ходе модернизации».

Мир сюнга не совсем отделён от нашей современной реальности. Репродукции в рамках на стенах галерей не отражают все формы искусства.

«За три года, потраченные на работу над этим фильмом, я просмотрела огромное количество сюнга. К концу я почувствовала, что этот опыт изменил моё представление о том, что значит быть японкой, что значит быть человеком. Какими бы серьёзными и умными ни казались люди, от наших физических тел никуда не деться. В сюнга есть юмор, а также нежное отношение к нашим человеческим проявлениям».

«Этот жанр объединяет очень много разных аспектов запутанности и радости в человеческой жизни. В последнее время появляется много негативных новостей, связанных с сексом, но секс сам по себе не является чем-то негативным. Сюнга напоминает нам, что секс – это нечто позитивное, жизнеутверждающее. Быть человеком, пока мы живы, значит быть чувственным существом, и сюнга – это праздник чувственной реальности».



(© 2023 производственный комитет фильма «Сюнга»)

О фильме

Режиссёр: Хирата Дзюнко

Съёмки: Ямадзаки Ютака, Такано Хироки

Год производства: 2023

Страна производства: Япония

Продолжительность: 121 минута

Рейтинг: R18+

Официальный вебсайт: culture-pub.jp/harunoe/

Трейлер

Фотографии во время интервью: © Ханаи Томоко

Фотография к заголовку: Тории Киёнага «Свиток рукавов» (Содэ но маки) из коллекции «Урагами Сокюдо» (© 2023 производственный комитет фильма «Сюнга»)