«Мальчик и птица» мэтра Миядзаки Хаяо – новые высоты жанра аниме

Легендарные личности: самые известные люди Японии

Режиссёр Миядзаки Хаяо, в 2013 году заявлявший о завершении карьеры, в 2023 году выпустил очередной полнометражный аниме и во второй раз удостоился премии Оскар. За пределами Японии «Мальчик и птица» стал рекордсменом популярности среди аниме «Студии Гибли». Статья посвящена истории создания фильма и глубине творчества Миядзаки.

Популярность за рубежом превосходит рейтинги в Японии

«Мальчик и птица», вышедший в прокат в июле 2023 года, через 10 лет после предыдущего полнометражного фильма «Ветер крепчает», был встречен в Японии неоднозначно.

С одной стороны, фильм считают «трудным для понимания». Многие моменты не объясняются, поэтому зрителю приходится догадываться о них самому. С другой стороны, зрители по достоинству оценили высочайший уровень свободы творчества, захватывающие выразительные рисунки и игру воображения.

Необычный подход к созданию фильма был заметен ещё до его выхода на экраны. Во-первых, «Студия Гибли» самостоятельно оплатила все расходы на создание фильма, не прибегая к помощи инвесторов. Это избавило режиссёра от необходимости учитывать сроки контракта и обеспечило свободу действий, позволяя создавать богатые образы и многослойную сюжетную линию.

Ещё один необычный момент – отсутствие предварительной информации о фильме. Не было ни трейлеров, ни фотографий сцен фильма, ни описания сюжета, ни даже сведений о составе съёмочной группы. Театральная афиша оказалась единственным материалом, позволяющим создать представление о фильме. Подобный подход не только подогрел ожидания зрителей, но и стимулировал дискуссию о фильме после его выхода на экраны.

В Японии сумма кассовых сборов «Мальчика и птицы» (9,33 миллиарда йен по состоянию на 12.05.2024; данные «Когё Цусинся») оказалась ниже отметки 10 миллиардов йен, стандартной для всех полнометражных фильмов начиная с «Принцессы Мононокэ» (1997).

Однако за рубежом фильм оказался беспрецедентно популярным. Например, в США после выхода на экраны в декабре 2023 года, «Мальчик и птица» возглавил рейтинг кассовых сборов выходного дня. Это крайне редкое явление для зарубежного фильма. Окончательная сумма кассовых сборов достигла 46 790 000 долларов (по данным «Box Office Mojo» на 30.04.2024), превысив показатель предыдущего рекордсмена «Студии Гибли» - «Ариэтти из страны лилипутов» (2012), в 2,5 раза.

В Китае премьера «Мальчика и птицы» состоялась 3 апреля 2024 года, и к концу апреля, по данным «Маоян», сумма кассовых сборов достигла 770 миллионов юаней (16 миллиардов йен). «Мальчик и птица» не только оказался рекордсменом среди фильмов «Студии Гибли», но и занял второе место в рейтинге японских фильмов в Китае. Фильм стал крупнейшим хитом Миядзаки Хаяо почти во всех странах мира, за исключением Японии.

«Мальчик и птица» получил высокую оценку кинокритиков. В феврале 2024 года он первым из зарубежных фильмов удостоился высшей награды 81-го «Золотого глобуса» в США, а в марте получил премию Оскар в номинации полнометражной анимации. На Каннском международном кинофестивале «Студию Гибли» наградили почётной Золотой пальмовой ветвью в знак признания достижений Миядзаки Хаяо и покойного Такахаты Исао. Наверняка это награждение связано с выходом «Мальчика и птицы». Миядзаки Хаяо и «Студия Гибли» покорили новую высоту мировой киноиндустрии.

Богатый рисованный мир

Не исключено, что «Мальчик и птица» окажется последним полнометражным фильмом 83-летнего маэстро, поэтому всеобщее внимание к нему вполне объяснимо. Ещё один из факторов популярности за рубежом – распространение стриминговых сервисов. За последнее десятилетие Интернет-платформы увеличили число поклонников японских аниме и создали почву для показа полнометражных версий в кинотеатрах. В 2020 году фильмы «Студии Гибли» появились на североамериканском стриминговом сервисе Max и на Netflix, что повысило их узнаваемость в глобальном масштабе. Но это ещё не всё. Фильм «Мальчик и птица» пропитан уникальной атмосферой произведений Миядзаки, неустанно ищущего всё новые способы выражения. Зарубежные зрители особенно высоко оценили красоту выполненных от руки иллюстраций. Порхающие в небе разноцветные попугайчики, карабкающиеся на главного героя лягушки, мир внутри разрушающейся башни изображены с удивительной достоверностью, присущей исключительно рисункам от руки.



Махито (вверху) и Серая цапля Аосаги (внизу) (© 2023 Студия Гибли)

Для создания рисованной анимации необходим аниматор, обладающий выдающейся техникой, а также множество времени и усилий. Большинство иллюстраций нарисованы на бумаге с помощью красок и карандаша самим Миядзаки, а также немногочисленными аниматорами и художниками.

За рубежом среди полнометражной анимации преобладают фильмы, выполненные с помощью компьютерной графики 3D. Даже если мультфильм заявлен как «рисованный», иллюстрации часто создаются с применением цифрового оборудования, поэтому грань между рисованной и компьютерной анимацией стала размытой. Многие этапы ручной работы исчезли из процесса создания рисованных фильмов. Поэтому сам факт применения старой доброй техники ручного рисования вызвал удивление. После того, как в 2001 году в премии Оскар появилась номинация полнометражных анимационных фильмов, среди её призёров есть всего два рисованных фильма – (премия 2003 года) и «Мальчик и птица», а все остальные созданы с помощью компьютерной графики в Pixar и других студиях.

Пробелы в фильмах как загадки для зрителя

Ещё одно достоинство творчества Миядзаки – это его непохожесть на обычные семейные и детские фильмы. Полнометражные фильмы Диснея и Pixar демонстрируют идеальную модель родителей и детей и носят налёт поучительности. Они посвящены идеальному миру и, несмотря на все достоинства, их объединяет общая черта – отсутствие глубины.

Миядзаки Хаяо дистанцируется от этого поучительного, но поверхностного формата. В его фильмах отсутствует чёткое противостояние между добром и злом. Махито, главный герой фильма «Мальчик и птица», специально бьёт себя камнем по голове, а потом обвиняет в этом своего одноклассника. В одной из сцен он говорит: «Во мне сидит зло». Однако зло есть внутри каждого из нас. Реальный мир переполнен злом. Как с этим справляться? Фильм подталкивает зрителя к размышлениям на множество вопросов. Именно в этом и заключается глубина творчества Миядзаки.

По словам Миядзаки, он сначала создаёт визуальные образы, а потом пишет сюжет. Его стиль работы радикально отличается от стиля Такахаты Исао, автора «Могилы светлячков» (1988), «Сказания о принцессе Кагуя» (2013) и других шедевров, который начинал работу над фильмом с выстраивания сюжетной линии. Эта особенность стиля Миядзаки порождает свободное, непредсказуемое развитие событий.

На заре карьеры Миядзаки предпочитал развлекательный жанр. Однако начиная с «Порко Россо» (1992) он избавился от стремления сделать повествование максимально понятным и в его фильмах появился элемент загадки. Например, в «Порко Россо» не объясняется, почему главный герой Порко превратился в свинью. В «Принцессе Мононоке» (1997) зритель так и не узнаёт, удалось ли принцу Аситаке избавиться от проклятия. В «Ходячем замке» (2004) почти нет информации о соседней стране, с которой сражается волшебник Хаул.



Миядзаки Хаяо на премьере «Порко Россо» (1992, © Jiji Press)



«Ходячий замок» (2004, © «Студия Гибли»)

В фильме «Мальчик и птица» нет пояснения, каким образом поддерживается мир внутри башни и кто такой Аосаги. Наличие подобных «пробелов» - одна из особенностей творчества Миядзаки.

Многие зрители хотят, чтобы фильм был понятным, поэтому в обычном фильме всё происходящее разъясняется, а предзнаменования сбываются. Однако наличие пробелов в фильмах Миядзаки заставляет зрителя задумываться над его содержанием, давать своё толкование отсутствующим элементам. Зрители Миядзаки изначально не рассчитывают на стандартный подход, их привлекает именно свободный стиль мэтра.

«Принцесса Мононокэ» и «Унесённые призраками»: всемирное признание

В Японии на Миядзаки обратили внимание после выхода «Навсикаи из Долины ветров» (1984). В других странах признание Миядзаки началось после выхода в продажу видео «Мой сосед Тоторо» (1988) и «Ведьмина служба доставки» (1989), однако и сам режиссёр, и «Студия Гибли» по-прежнему не были широко известны.



«Навсикая из Долины ветров» (1984, © «Студия Гибли»)



«Мой сосед Тоторо» (1988, © «Студия Гибли»)



«Принцесса Мононокэ» (1997, © «Студия Гибли»)

В Северной Америке режиссёрские качества Миядзаки были замечены в 1999 году после выхода на экраны «Принцессы Мононокэ». Коренным образом ситуация изменилась в 2002 году после награждения «Унесённых призраками» золотой премией Берлинского международного кинофестиваля. Впервые высшая премия была отдана анимационному фильму. Думаю, что всемирное признание пришло к этому фильму именно благодаря его непохожести на фильмы развлекательного жанра и побуждению зрителя к интерпретации событий.



«Унесённые призраками» (2001, © «Студия Гибли»)



Пресс-конференция в честь присуждения премии «Золотой медведь» на 52-м Берлинском международном кинофестивале (февраль 2002 года, отель «Империал», Токио, © Jiji Press)

В последнее время в мире кино растёт интерес к анимации. На Каннском кинофестивале 2024 года анимационные фильмы были показаны в таких ключевых категориях, как «Основной конкурс», «Особый взгляд» и «Неделя критики». Анимационные фильмы постепенно переходят из детского жанра в одну из форм кинематографии, а «Унесённые призраками» послужили толчком к началу этого процесса. Возможно, именно поэтому Миядзаки Хаяо и «Студия Гибли» были удостоены Золотой пальмовой ветви.

Вера в будущее

Миядзаки часто подчёркивает, что его анимация предназначена для детей. Тот факт, что финалы всех его фильмов дарят надежду на будущее, является тому подтверждением. Главная героиня «Навсикаи из Долины ветров» не теряет надежду даже в умирающем мире. А Махито в «Мальчике и птице» принимает свою новую семью.

Реальный мир переполнен мрачными новостями. Но даже в мире, где есть зло, можно сохранять позитивный настрой и веру в светлое будущее. Именно таково послание стремится передать Миядзаки детской аудитории. Однако надежда на лучшее будущее привлекает не только детей, но и их родителей. Фильмы находят отклик в душах разных поколений благодаря глубине, заставляющей задумываться даже взрослых.

Многослойное мировоззрение, отточенная сюжетная линия и неугасающая надежда завораживают взрослых и детей. Это не только востребованная во всём мире особенность японских аниме, но и ключ к расширению возможностей анимации как кинематографического жанра.

Фотография к заголовку: Миядзаки Хаяо (2016 год, © Nippon.com) и афиши «Унесённых призраками» и «Мальчика и птицы» (© «Студия Гибли»)