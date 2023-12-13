«Иероглиф года» в Японии: кандзи 2023 года стал иероглиф со значением «налог»

Японский язык в этом году

В Японии в результате всенародного голосования был выбран очередной «иероглиф года», в 2023 году им стал税 (дзэй, мицуги, «налог»). Давайте посмотрим на первую десятку иероглифов, которые отражают впечатления японцев о том, каким был этот год.

В этом году было немало вариантов возможных «кандзи года», но в результате голосования на первое место вышел иероглиф 税 (дзэй, мицуги, «налог»). Вероятно, это связано с тем, что 2023 год стал годом введения новых систем налоговой отчётности, повышения налогов и запутанных правительственных мер, направленных на снижение бремени налогоплательщиков во время экономических потрясений.

12 декабря, когда числа 12/12 по правилам японской игры словами гороавасэ могут быть прочитаны как ий дзи итидзи, «один хороший иероглиф», Фонд тестирования знаний иероглифов представил победивший кандзи 2023 года. Единственным иероглифом, лучше всего описывающим 2023 год, согласно 5976 заявкам, что составило чуть более 4% от общего числа, в общенародном конкурсе занял иероглиф 税. Второе место занял иероглиф-победитель 2010 года 暑 (сё, ацуй, «горячий»), за него отдали 5571 голос, а на третьем месте оказался прошлогодний победитель 戦 (икуса, татакау, «война», «сражаться») с 5011 голосами.

Голосование за «кандзи года» проводится по почте, в книжных магазинах и библиотеках при личной явке, а также посредством интернет-голосования на сайте Фонда тестирования знаний иероглифов. При голосовании избирателей просят объяснить причины своего выбора, что помогает лучше понять языковую атмосферу года в стране. Многие из тех, кто выбрал дзэй, упоминали недавно введенную «систему инвойсов», которая усложнила и потенциально снизила реальный доход для многих работников, особенно самозанятых. В 2023 году привлекли внимание также изменения в системе «налога родного города» фурусато нодзэй.

Жара и войны, победа «Тигров»

Необычайная жара лета 2023 года в Японии побудила многих голосующих выбрать иероглиф «жара, жаркий», занявший второе место. В этом году температура была почти на 2 градуса выше, чем в среднем за последние десятилетия, а не по сезону высокие температуры стоят и в декабре, из-за чего людям трудно решить, что надевать и какую одежду уже пора убрать на зиму.

Прошлогодний «иероглиф года» 戦 снова в списке лидеров на третьем месте из-за продолжающейся войны на Украине и разрушительных сражений между израильскими силами и ХАМАС в секторе Газа. Также за этот иероглиф голосовали в связи со спортивным соперничеством, при этом избиратели упоминали достижения команды Samurai Japan на чемпионате мира по классическому бейсболу World Baseball Classic и достижения мужской волейбольной команды страны. Некоторые даже объясняли такой выбор «борьбой» с ростом цен перед лицом экономических трудностей 2023 года.

На четвертом и пятом местах соответственно оказались 虎 (тора, «тигр») и 勝 (сё, кацу, «победа»), что отражает первую с 1985 года победу бейсбольной команды «Хансин тайгерс» в чемпионате Японии этого года, а также уже упомянутой победы сборной Японии в мировом чемпионате.

Ниже мы приводим первую десятку финалистов народного голосования и количество отданных за них голосов.

1 税 (дзэй / мицуги) Налог 5976 2 暑 (сё / ацуй) Жара, горячий 5571 3 戦 (икуса / татакау) Война, сражаться 5011 4 虎 (тора) Тигр 4674 5 勝 (сё / кацу) Победа, побеждать 4653 6 球 (кю: / тама) Шар, мяч (в т. ч. бейсбольный) 3485 7 高 (ко: / такай) Высокий, дорогой (о ценах) 3468 8 変 (хэн / кавару, каэру) Меняться, странный 2955 9 増 (дзо: / масу) Увеличиваться, расти 2711 10 楽 (гаку, раку / таносий) Веселье, радость, радостный 2472

Ниже мы приводим таблицу «иероглифов года» за период с момента начала проведения этого конкурса в 1995 году. Все мы в Nippon.com надеемся, что следующий год будет менее сложным.

Фотография к заголовку: настоятель храма Киёмидзу-дэра Мори Сэйхан пишет иероглиф года 税 12 декабря 2023 г. в храме Киёмидзу-дэра в Киото (© Jiji Press)