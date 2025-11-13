«Мягкая сила» культуры чая в стремительно меняющемся мире

Чай китайского производства распространился в Европе и Америке в XVII веке. Зелёный чай, улун, чёрный чай и другие сорта чая вышли на глобальный рынок и изменили мировую историю. Автор статьи размышляет о роли чая в истории, а также о «мягкой силе» азиатской культуры чая.

Завещание Сэна Гэнсицу, международного мастера чайной церемонии

«Мир через чашку чая», – таков был главный девиз Сэна Гэнсицу, 15-го главы чайной школы Урасэнкэ, скончавшегося в 102-летнем возрасте 14 августа 2025 года.

После окончания Второй мировой войны Сэн Гэнсицу совершил более 300 поездок в 70 стран и регионов. Он проводил чайные церемонии во имя мира в Штаб-квартире ООН и других уголках планеты, состоял в дружеских отношениях с американскими президентами, китайским лидером Дэном Сяопином и главами других стран.

Во время Второй мировой войны Сэна мобилизовали в морской флот, где он по собственному желанию поступил в отряд пилотов-смертников токкотай. Опыт, полученный во время войны, привёл Сэна к чайной церемонии. Пережив потерю множества друзей, он проникся духом чайной церемонии, воспеваемым Сэн-но Рикю (1522-1591), и превратился в мастера-миротворца глобального масштаба.

Термин «мягкая сила» появился в 1990 году благодаря американскому специалисту по международной политологии Джозефу Наю. В отличие от традиционной «твёрдой силы», основанной на военной или экономической мощи, инструментами «мягкой силы» служат такие вечные ценности, как культура, права человека и демократия, а также дипломатия.

Сэн Гэнсицу, живое воплощение «мягкой силы» в культуре чая, скончался накануне 80-летней годовщины окончания Второй мировой войны. Девиз «Мир через чашку чая» – это его завещание будущим поколениям.



Сэн Гэнсицу готовит чай для заместителя премьера Госсовета КНР Дэн Сяопина (справа) в принесённой чайной утвари в Доме народных собраний. Пекин, ноябрь 1979 года (фото «Кёдо цусин»)

Китай – родина чая



Автор статьи рядом с «Королевским чайным деревом» в Баде, май 2009 года, Сишуанбаньна-Дайский автономный округ в провинции Юньнань

Чай (лат. Camellia sinensis) – это вечнозелёное растение рода Камелия. Существует два основных вида чая – растущий в умеренном климатическом поясе китайский чай и тропический ассам, открытый в 1823 году в Индии путешественником из Великобритании. В качестве сырья для приготовления чая используются листья разной степени ферментации. Зелёный чай – это неферментированный чай, в котором активность окислительного фермента оксидаза подавляется с помощью термической обработки. Улун – полуферментированный чай, чёрный чай является ферментированным чаем.

Существует несколько версий о месте происхождения чая. Судя по всему, родиной чая является провинция Юньнань на юго-западе Китая. Культивировать чай тоже начали в Китае. В Китае сохранилось множество древних чайных деревьев. Путешествуя по Китаю, я посетил место в Бада (провинция Юньнань), где растёт «Королевское чайное дерево» с 1700-летней историей, Императорский чайный сад в провинции Сычуань, где, по легенде, «отец чая» У Ли Чжэнь в 53 году до нашей эры посадил семь чайных деревьев, а также дикие чайные деревья в провинции Фуцзянь, листья которых использовались для приготовления улуна, преподносимого императору.



Императорский чайный сад на горе Мэндин в провинции Сычуань. Июнь 2009 года (фото автора статьи)

Эйсай – основатель культуры выращивания чайных деревьев в Японии

Культура чая в Японии начала развиваться после того, как члены японской миссии привезли чай из Китая. В эпоху Хэйан (794-1192) чаепитие было популярно среди аристократов и буддийских монахов. Впоследствии в течение трёх столетий чайная культура в Японии пребывала в упадке. Основы для возрождения культуры чая заложил монах Эйсай, основатель буддийской школы Риндзай. В 1191 году Эйсай возвратился в Хирадо на острове Кюсю из Китая и посадил привезённые семена чайного дерева на горе Сэфури. Считается, что это положило начало выращиванию чая в Японии. Эйсай, являющийся автором старейшей японской книги о чае «Записки о питии чая для питания жизни» (Кисса ёдзёки), стал «отцом возрождения» японской культуры чая.



Чайные поля на чайной фабрике «Ниси» в городе Кирисима (префектура Кагосима), выпускающей японский чёрный чай (сентябрь 2023 года, фото автора статьи)

Высокопоставленный монах Мёэ, получив семена чайного дерева от Эйсая, посадил их в местечке Тогано в Киото. Из Тогано японский чай распространился по всей стране, включая район Удзи. В наши дни чай выращивают в регионах, расположенных южнее северо-восточной части Японии Тохоку. Наиболее известными производителями чая считаются префектуры Кагосима и Сидзуока.

В истории развития виноделия Франция, Италия и другие европейские страны, где появилось производство вина, называют «Старым Светом», а страны Северной и Южной Америки, Австралию, Южную Африку и другие регионы, куда виноград привезли в Эпоху великих географических открытий, – «Новым Светом». Следуя данной аналогии, в истории производства чая Китай следует считать «Старым Светом», а Японию – «Новым».

Трактат о чае «Ча цзин» – источник чайной культуры

«Чай – это благословенное дерево юга», – гласит старейший в мире трактат о чае и чаепитии «Ча цзин», который создал чайный мудрец Лу Юй в 760 году во времена династии Тан. Этот трактат, посвящённый истории чая, способам его производства, чайной утвари и правилам чаепития, переведён на множество языков и является популярным классическим произведением и в наши дни.

Город Ханчжоу в провинции Чжэцзян – известный производитель элитного китайского чая лунцзин. Здесь находится Национальный Музей китайского чая, перед которым установлен памятник Лу Юю. Экспозиция музея посвящена связи между человеческой цивилизацией и историей чая. В музее представлена и японская чайная церемония, которая, впрочем, выглядит песчинкой в многовековой истории чая.



Памятник чайному мудрецу Лу Юю перед зданием Национального музея китайского чая (ноябрь 2003 года, фото автора статьи). Справа – трактат «Ча цзин» на японском языке (фото автора статьи)

История возрождения чайных домов в «Старом Свете»

Чайные дома появились в Китае в период династии Сун в XII веке. В период династии Цин объёмы производства чая значительно выросли, а чайные дома процветали. Однако после основания Китайской Народной Республики в 1949 году частные чайные были запрещены. Во время Культурной революции под руководством Мао Цзэдуна, начавшейся в 1966 году, чайные дома провозгласили пережитком буржуазии, и они стали закрываться. Однако путь реформ и открытости, объявленный в 1978 году, способствовал возрождению культуры чайных домов в Китае.

На Тайване в 1970-е годы появилась изысканная культура чаепития улуна. В условиях стремительного роста экономики и демократизации это способствовало появлению бума на чайные дома.

Со временем тайваньские чайные появились и на материковом Китае. В 1990-е годы в Пекине открылся целый ряд таких чайных. В 2004 году мне довелось посетить тайваньские чайные в Сямэне (провинция Фуцзянь) и других регионах Китая.



Чайная в салонном стиле в городе Сямэнь (провинции Фуцзянь). Январь 2004 года (фото автора статьи)

Кофейни, процветавшие в Лондоне с XVII века во времена Британской империи, подавали не только кофе, но и чай. Они служили местом для обмена информацией и проведения деловых переговоров. Именно в кафе и салонах, существовавших благодаря зажиточному населению и свободе слова, зародились идеи Просвещения Французской революции XVIII века.

В рейтинге «Индекса демократии» за 2024 год, составляемом аналитическим подразделением Economist Intelligence Unit (EIU), Япония заняла 16 место, США – 28-е, а Китай – лишь 145 место из 167 стран и регионов. При этом в Китае, являющемся второй экономикой мира, существует множество чайных разных стилей. Это можно считать свидетельством некоторой демократизации страны.

Появление японского чая в США

В период Эдо (1603-1868) чайный мастер из Удзи Нагатани Соэн разработал метод производства нового вида зелёного чая сэнтя. Впоследствии благодаря буддийскому монаху Байсао, уроженцу префектуры Сага, сэнтя обрёл популярность во всём мире. Байсао основал чайную «Цусэнтэй» в Хигасияме (город Киото), тесно общался с художником Ито Дзякутю и другими известными деятелями того времени. В нынешнем году отмечается 350-летняя годовщина Байсао, которого называют «отцом сэнтя».



Экспозиция в «Хидзэн Цусэнтэй» посвящена «отцу сэнтя» Байсао. Сентябрь 2023 года, город Сага (фото автора статьи)

После Реставрации Мэйдзи (1868-1889) японский чай превратился в стратегический товар для получения иностранной валюты. До середины XIX века на рынке США доминировали китайский зелёный чай, улун и чёрный чай. Впоследствии в Америке появились сэнтя и другие сорта японского зелёного чая, а британские торговцы стали привозить чёрный чай из Индии и Цейлона. Об этом рассказывается в книге Роберта Хеллера «Японский чай за морем» (Уми о коэта дзяпан ти).

Культура чая на ЭКСПО-2025 в Осаке

Со времён империализма торговля чаем выступала пионером формирования глобальной экономики. Всемирные выставки, начавшие проводиться в Европе и Америке с XIX века, служили площадкой для распространения культуры чая в мире. Об этом можно прочитать в книге Ёсино Ако и Идо Коити «Всемирные выставки и чай: история японской чайной дипломатии, удивившей мир».

Первая в Азии Всемирная выставка была проведена в Осаке в 1970 году. Мастера различных чайных школ демонстрировали в чайном домике своё искусство, а Сэн Гэнсицу (в то время – Сэн Сосицу) угощал иностранных гостей матча. На выставке ЭКСПО Шанхай-2010 демонстрировался бренд «Китайский чай», проводились чайные церемонии.

Во время ЭКСПО-2025 Осака-Кансай (13 апреля – 13 октября 2025 года) тоже состоялось множество мероприятий, посвящённых японской и китайской культуре чая. В Британском павильоне предлагали традиционный английский чай. Культура чая стала ярким примером «мягкой силы».

Сильные стороны японской стратегии «мягкой силы»

Международное сообщество переживает крах послевоенного миропорядка, возглавляемого Соединёнными Штатами Америки. Вторая администрация Трампа фактически расформировала Агентство США по международному развитию (USAID), занялась изгнанием иностранных студентов и принимает другие меры, свидетельствующие об утрате США статуса «Сверхдержавы мягкой силы». При этом Китай в рамках программы развития мягкой силы в 2004 году приступил к созданию сети Институтов Конфуция в Америке, Японии, Европе и других странах мира с целью популяризации китайского языка, культуры чая и прочих элементов китайской культуры. В настоящее время во всём мире насчитывается несколько сотен Институтов Конфуция, открытых при сотрудничестве с местными университетами. В США данные учреждения вызвали подозрение в «шпионской деятельности» и были закрыты.

Мягкая сила Японии не ограничивается культурой чая. Она охватывает широкий спектр различных сфер, включая такие элементы поп-культуры, как анимэ и манга, послевоенную мирную дипломатию и официальную помощь развитию (ОПР) развивающимся странам. В рейтинге «Индекса демократии» Япония опережает США.

Отец концепции «мягкой силы» Джозеф Най скончался в возрасте 88 лет 6 мая, в период проведения ЭКСПО-2025, когда страны-участницы выставки демонстрировали свои достижения «мягкой силы». В последние годы жизни этот известный учёный и японовед выражал опасения в связи с упадком американской «мягкой силы». В эпоху радикальных перемен Японии следует совершенствовать свою «мягкую силу» в качестве национальной стратегии на базе государственно-частного партнёрства.

Фотография к заголовку: склон горы Сэфури в префектуре Сага, где монах Эйсай посадил привезённые из Китая семена чайного дерева (16 июля 2023 года, фото автора статьи)