Космическая политика Японии (2): длинная тень США

«Спутник-шок» 21-го столетия

Запустив в 1970 году первую космическую ракету национального производства, Япония опередила Китай и стала четвертой в мире страной, добившейся этого успеха. Но после этого японская программа космического развития надолго оказалась под влиянием Соединенных Штатов Америки.

Четвертая страна, успешно запустившая собственный спутник

В 1952 году закончилась оккупация Японии Союзными силами. Сразу же после полного восстановления суверенитета страна возобновила запрещенные прежде исследования в области авиации и космонавтики. Поскольку бюджет был сильно ограничен, профессор Итокава Хидэо, занимаясь изучением конструкции ракетных систем для будущих запусков спутников, провел ряд испытательных горизонтальных запусков с использованием сверхмалой «карандашной» ракеты длиной всего 23 сантиметра.

Работа в крайне стесненных условиях обернулась выдающейся оригинальностью и искусностью технических решений, и в феврале 1970 года Япония четвертой по счету в мире произвела запуск твердотопливной ракеты, произведенной по стопроцентно национальной технологии. На орбиту был доставлен первый японский искусственный спутник Земли под названием «Осуми». Между тем Китай лишь два месяца спустя стал пятой страной в мире, запустившей в космос с собственной территории при помощи национальной ракеты-носителя спутник собственного производства.



Ракета «Ламбда 4S-5», которая вывела на орбиту искусственный спутник «Осуми», была запущена в феврале 1970 года (© Jiji Press)

Именно до этой вехи японская программа космического развития была самостоятельной. В июле 1969 года состоялся обмен нотами о сотрудничестве в освоении космоса между Японией и США, и Япония получила возможность приобретать у американских предприятий ракеты на жидком топливе, если только они не были засекреченными, а также технологии и аппараты для частного использования космического пространства. Однако условиями однозначно запрещалась передача американских технологий повторного вхождения в атмосферу.

Что получила Япония благодаря достигнутой договоренности? В сравнении с самостоятельно разработанными Японией твердотопливными ракетами, использование ракет на жидком топливе давало возможность выводить на более высокие орбиты более крупные спутники. Страна обрела возможность приобретать необходимые для этого крупные ракеты-носители, не тратя огромные средства и время на прохождение путем проб и ошибок при самостоятельной разработке.

Однако с этого момента в освоении космоса Япония оказалась если не под контролем, то под сильным влиянием Соединенных Штатов.

Конец пути для разработки ракет-носителей своими силами

В целом можно выделить две причины, по которым Соединенные Штаты предоставили Японии технологии ракет на жидком топливе. Первая состояла в том, чтобы, следуя американской общемировой стратегии, предотвратить риск распространения ракет, а вторая – продемонстрировать миру превосходство научно-технического потенциала стран Запада.

Поясним первую причину. Опасения по поводу распространения ракет были вызваны тем, что Япония, разработав на основе «карандашных ракет» полноценную ракету для научных целей, летающую по баллистической траектории, экспортировала такие ракеты в Индонезию и Югославию. В начале 1960-х годов считалось, что ракетный экспорт способствует международному научному сотрудничеству. В то время еще исходили из того, что запуски по баллистической траектории – всего лишь одна из технологий, и в общем как к военным ракетам, так и ко всем прочим относились одинаково.

Но впоследствии произошел переход к четкому разграничению ракет военного назначения и всех остальных, и были введены строгие ограничения экспорта, в принципе запретившие поставки за рубеж ракет грузоподъемностью от 500 килограммов, способных преодолевать расстояние от 300 километров. Заинтересованные страны договорились об этом под руководством Соединенных Штатов в рамках «Режима контроля ракетных технологий» (MTCR) в 1987 году.

Америка с опаской относилась к массовому производству японских метеорологических ракет. Во-первых, Япония оттачивала таким образом собственные технологии ракет на твердом топливе, и имелась потенциальная возможность, что в будущем она сможет прийти к выпуску баллистических ракет с высокими тактико-техническими характеристиками. Но более реалистичная опасность состояла в том, что японские метеорологические ракеты станут переделывать в боевые баллистические ракеты средней дальности по месту экспорта.

В целях предотвращения ракетного распространения Соединенным Штатам было необходимо без промедления добиться, чтобы дальнейшее повышение уровня твердотопливных ракетных технологий в Японии прекратилось. Отсюда и возникла идея сделать основным средством доставки Японии ракеты на жидком топливе, менее подходящие для переделки в военных целях, нежели твердотопливные.

Второй причиной, как отмечалось, была необходимость продемонстрировать всему миру превосходство западного научно-технического потенциала, поскольку в 1964 году Китай провел успешные испытания ядерного оружия. В США боялись, что обладающий ядерным оружием Китай послужит демонстрацией превосходства коммунистической системы, поэтому США пришли к выводу, что в долгосрочной перспективе им выгодно оказать поддержку с тем, чтобы Япония как страна западного лагеря стала обладательницей самых передовых космических технологий в Азии. Имелась и еще одна цель – замысел США состоял и в том, чтобы пресечь в зародыше возможность возникновения у Японии соблазна обзавестись ядерным оружием.

В результате Япония по сходной цене приобрела передовые космические технологии. Соединенным Штатам удалось реализовать в отношении чтран своего лагеря свою глобальную политику нераспространения в форме, внешне демонстрирующей превосходство либерализма. Таким образом, и Япония, и Соединенные Штаты обрели многое, но в процессе вышло так, что Японии стало требоваться разрешение США на ведение деятельности в важной части освоения космоса, а возможности использования плодов космического развития у нее сильно сузились.

К примеру, Японии было запрещено передавать третьим странам без согласия США японские ракеты и спутники, в производстве которых использованы американские технологии, а равно компоненты или отдельные детали. При запуске иностранных спутников с использованием японских ракет тоже стало необходимо получать согласие со стороны США. Можно сказать, что таким образом в зародыше пресекалась перспектива развертывания Японией в будущем космического бизнеса на глобальном уровне.

Политическое решение «использовать космос в невоенных целях»

В том же 1969 году, когда состоялся обмен нотами об американо-японском космическом сотрудничестве, парламент Японии единогласно принял решение, на последующие 40 лет ограничившее использование национальных космических разработок. В ходе обсуждений законопроекта об учреждении особого юридического лица – Национального агентства космического развития Японии (NASDA), которое было предшественником нынешнего Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA), встал вопрос: как ограничить использование космического развития в Японии только невоенными целями.

К тому времени на международном уровне уже пришли к согласию о том, что использование космоса «в мирных целях» включает в себя военное использование в целях обороны, в частности, уже действовал Договор о космосе (1967 год). Из-за этого в Японии заключили, что одного лишь положения в Законе о Национальном агентстве космического развития (Статья 1), согласно которому космическое развитие Японии «ограничивается мирными целями», будет недостаточно для предотвращения военного использования, а в качестве шага, подтверждающего, что мирное использование есть использование в невоенных целях, 9 мая (Палата представителей) и 13 июня (Палата советников) 1969 года Парламент Японии утвердил особое толкование положения об «ограничении использования мирными целями».

Укрупнение ракет и создание спутников для различных сфер практического применения

Даже после окончания действия «Японо-американских нот о космическом сотрудничестве», связанных с развитием космоса в мирных целях, в 1976 и 1980 годах состоялся обмен вербальными нотами об импорте устройств и технологий американских предприятий для создания ракет японского производства на условиях, практически аналогичных тем, что были определены нотами 1969 года.

Это позволило, наряду с разработкой крупных ракет-носителей N-II и H-I, к 1990 году создать и запустить в эксплуатацию 12 спутников связи, вещания и метеорологических наблюдений, используемых правительством, общественной вещательной корпорацией NHK и т. д. Правительство, NHK и другие заказывали спутники связи, спутники-ретрансляторы, метеорологические спутники частным предприятиям, благодаря чему удалось накопить определенный потенциал к подступавшей эпохе космического бизнеса.



Ждущая запуска ракета-носитель N-II, с которой связывали большие надежды в эпоху практического использования крупных спутников. Центр космических исследований Танэгасима, префектура Кагосима (© Jiji Press)



Практически вертикальный взлет со стартовой площадки Одзаки ракеты-носителя H-I с несколькими спутниками, в том числе экспериментальным геодезического спутником «Адзисай», спутником любительской радиосвязи «Фудзи» и др. Центр космических исследований Танэгасима, префектура Кагосима (© Jiji Press)

Казалось, можно утверждать, что наступила эпоха, когда японское космическое развитие в форме взаимодействия общественного и частного секторов устремилось вперед на всех парусах. Но тут Япония вступила в период «мыльного пузыря» в экономике, обострились японо-американские торговые трения, а сотрудничество в космосе со стороны Соединенных Штатов стало осложнять то, что теперь они рассматривали Японию как соперницу.

В 1990 году в рамках первого раунда улаживания торговых трений стороны договорились заключить соглашение о японо-американских закупках спутников. Это соглашение установило бессрочное условие, по которому правительство, NHK и другие заказчики приобретают спутники, за исключением исследований и разработок, а также специальных спутников для вооруженных сил и обеспечения национальной безопасности, только через международные публичные тендеры. Таким образом, предметом открытых тендеров стали спутники для связи и вещания, метеорологических наблюдений и прочих практических задач.

Следствием стало то, что в дальнейшем, если рассматривать период примерно до 2015 года, из 13 аппаратов, приобретенных японским правительством и другими заказчиками в практических целях, 12 спутников были закуплены в США. Японское предприятие выполнило лишь один заказ спутника для метеорологических наблюдений. Если в период по 1990 год в рамках сотрудничества общественного и частного сектора японские предприятия получили заказы на 12 аппаратов, то после заключения соглашения 12 спутников были закуплены у американских предприятий.

В 1990-х годах, помимо США и стран Европы, на космический рынок вышли Россия, Китай и Индия. В этих условиях японское производство спутников оказалось огороженным необходимостью проводить публичные тендеры, которой не было у других стран, и это привело к отставанию.

В создании ракет-носителей еще к 1985 году правительство решило провести разработку собственными силами ракеты-носителя на жидком топливе H-II. Запуски H-II начались в 1994 году, но отчасти она так и осталась технологически не совсем японской. Старт стопроцентно японской ракеты-носителя H-IIA пришелся уже на 21-е столетие.

Фотография к заголовку: Центр космических исследований Танэгасима, сыгравший главную роль в запусках искусственных спутников и космического развития Японии (© Aflo)

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