Половое воспитание в Японии: отсталые методы обучения по картинкам с одетыми людьми

Половое воспитание в Японии

Половое воспитание в японских школах во многом отстаёт от других стран мира. Хасимото Норико, почётный профессор Университета диетологии Кагава, специалист в сфере социальной педагогики и гендерных проблем, размышляет о причинах и особенностях данного явления.

Как увидеть изменения тела по одетым фигурам?

Это иллюстрация к уроку на тему «Физическое развитие» из учебника по охране здоровья для 3-4 классов начальной школы (издательство «Гаккэн», 2011).

На картинке изображены мальчик и девочка в возрасте 10 лет, мужчина и женщина. Все одеты в футболки и шорты. Профессор Хасимото отмечает: «Как можно заметить происходящие с телом изменения, если люди на картинке одеты?». В учебнике издания 2005 года использовались наглядные иллюстрации с обнажёнными людьми, однако в издании 2011 года появились одетые фигурки. В издании 2020 года, представленном на сайте издательства, используются уже фотографии, но тоже в футболках и шортах.

Каким образом раскрывается тема полового воспитания в учебниках разных стран мира, какие существуют отличия? По словам профессора Хасимото, многие страны внедрили комплексное половое воспитание на базе «Международного технического руководства по половому просвещению» ЮНЕСКО. Комплексное половое воспитание не ограничивается темой физического развития и предусматривает изучение широкого круга вопросов, включая взаимоотношения полов, права человека, различные виды сексуальности, гендерное равенство.

«В Финляндии и Франции детям рассказывают о физиологии человека, включая роль хромосом в определении пола зародыша, а также затрагивают темы разнообразия человека и взаимоотношения полов. В Китае тоже предоставляют детальную информацию с использованием картинок половых органов. А в крупных городах Китая методики полового воспитания совершенствуют с помощью людей, прошедших обучение за границей. Однако в Японии, как вы уже наверняка поняли по картинкам из учебника, при изучении репродукции человека биологические и научные данные не задействуют. В корейских учебниках имеются иллюстрации, демонстрирующие способ надевания презерватива. В Таиланде техническая сторона вопроса не освещается, однако безопасный секс рассматривается в качестве одного из способов удовлетворения сексуального желания. В Японии не обучают правильным способам использования презерватива. Содержание японских учебников во многом отстаёт от мирового уровня».



Хасимото Норико, почётный профессор Университета диетологии Кагава (фото предоставлено Хасимото Норико)

«Это обусловлено ограничениями в образовательных стандартах, предписывающих “не рассматривать процесс, приводящий к оплодотворению” в учебнике по естествознанию для 5 класса начальной школы и “не рассматривать ход беременности” в учебнике по охране здоровья в первом классе школы средней ступени (13 лет – прим. ред.)», – считает профессор Хасимото. По её словам, половое воспитание в Японии эволюционировало по следующему сценарию: «В 90-е годы, когда стало известно о СПИДе, половое воспитание в Японии было одним из самых передовых в Азии. В школе средней ступени изучались такие темы, как «Сексуальное желание и сексуальное поведение», «Секс и предохранение от беременности», «Инфекции, передающиеся половым путём». В результате реформы методики обучения в начальной школе в 1992 году впервые вышел учебник по охране здоровья для 5 и 6 классов. В 1991 году в книге для чтения появилась сексуальная сцена. Сейчас аналогичное содержание представлено в корейских учебниках для шестиклассников. Однако в Японии книга для чтения за 1991 год бесследно исчезла».

Критика полового воспитания в школах

Почему передовое половое воспитание 90-х годов внезапно деградировало? Это связано с критикой полового воспитания в муниципальном интернате Нанао в 2003 году. На уроках полового воспитания для детей с умственной отсталостью использовались песни и куклы, однако часть депутатов раскритиковала эти методы за несоответствие установленным методикам обучения. Газета «Санкэй симбун» выпустила статью о «шокирующем половом воспитании», после чего Токийский комитет образования уволил руководство интерната, включая директора. Преподаватели интерната и родители сочли подобное вмешательство комитета образования и муниципального собрания незаконным, подали иск на возмещение ущерба, и в 2013 году решением Верховного суда выиграли дело.



Учебные материалы по половому воспитанию в кабинете фельдшера интерната Нанао. В 2003 году их конфисковал Токийский комитет образования после высказывания депутата в муниципальном собрании

«Верховный суд постановил, что «каждое слово в методическом руководстве не может рассматриваться как обладающее законодательной силой». Иными словами, руководство определяет общие рамки, однако если какая-то школа вышла за эти рамки в силу сложившихся обстоятельств, это нельзя считать нарушением. Иск рассматривался в течение 10 лет и дошёл до Верховного суда. За это время половое воспитание в Токио не развивалось, а увольнение преподавателей интерната Нанао сократило образовательные ресурсы».

Сразу после инцидента в интернате в 2004 году Токийский комитет образования обновил «Руководство по половому воспитанию», включив в него фразу о «значимости его системного и поэтапного проведения в соответствии со стадией развития детей и подростков на основе методического руководства».

В 2018 году один из депутатов муниципального собрания, проигравший иск по делу об интернате Нанао, назвал «несоответствующими» уроки полового воспитания в школе средней ступени района Адати. Критике подверглись уроки, на которых учащимся 3 класса средней ступени (9-й год обучения) рассказывали о контрацепции и искусственном прерывании беременности. Методическое руководство предусматривало изучение данного содержания в старшей школе, однако, как уже говорилось в решении Верховного Суда, уроки в районной школе Адати не являлись нарушением.

«Когда в этой школе провели анкетирование учащихся, оказалось, что почти 50% считают, что после поступления в старшую школу можно заниматься сексом. Более того, в районе проживали малообеспеченные семьи. С учётом сложившейся ситуации проведение уроков о контрацепции и абортах стало необходимой мерой. Эти уроки не оказались для детей громом среди ясного неба. Начиная с 1 класса средней ступени (7-й год обучения) в рамках полового воспитания учащимся рассказывали о взаимоотношениях полов и гендерном равенстве, и указанный урок стал заключительным аккордом. Благодаря половому воспитанию дети обретают способность контролировать собственное тело. Отсутствие знаний делает их беззащитными. Однако среди нас есть люди, которые не хотят, чтобы дети овладевали подобными знаниями».

Проблемы полового воспитания на уроках этики

Муниципальный комитет образования обратился в районный комитет образования Адати, назвав уроки «не соответствующими стадии развития», однако районный комитет образования заявил, что проблема отсутствует. После данного инцидента в «Руководстве о половом воспитании» Токио впервые появилась фраза «половое воспитание, выходящее за рамки методического руководства, может проводиться с согласия родителей учащихся». Однако профессор Хасимото указывает на очередную проблему – большинство примеров полового воспитания в «Руководстве» предназначены для уроков этики.

«Я считаю, что проблема присутствует в содержании каждого из 8 учебников по этике для средней школы. В одном из учебников по этике для публичных школ, который не используется в Токио, есть рассказ «Жизненная роль». В тот день, когда работающей маме было назначено собеседование для повышения в должности, живущая неподалёку бабушка, присматривающая за младшим ребёнком, учеником начальной школы, заболевает, и её нужно отвезти в больницу. Муж занят на работе, у старшей дочери семинар в университете. Женщина звонит на работу и отказывается от собеседования со словами «У меня есть другая роль в жизни». Средняя дочь, учащаяся школы средней ступени, задумывается о смысле слов матери. Получается, что женщине следует отказаться от карьеры ради работы по дому, воспитания детей и ухода за пожилыми родителями. Однако это коренным образом противоречит концепции полового воспитания «Международного технического руководства по половому просвещению» ЮНЕСКО, основанного на гендерном равенстве и разнообразии».

Последствия отсталого полового воспитания

Профессор Хасимото отмечает, что японское половое воспитание не предусматривает изучения научных данных, а также вопросов гендерного равенства. В Руководстве ЮНЕСКО обучение гендерному равенству является значимой темой комплексного полового воспитания, и Япония уже сталкивается с рядом последствий, вызванных его отсутствием.

«В Таиланде 3 года назад разрешили иметь жене и мужу разные фамилии. В Японии это по-прежнему запрещено. Ситуация та же, что и с лицензированием оральных контрацептивов – Япония окажется самой последней среди стран-членов ООН. В Японии очень быстро лицензировали Виагру – лекарство от полового бессилия для мужчин, однако на получение лицензии для оральных контрацептивов потребовалось много времени. Я уже приводила пример об учебнике этики, из которого очевиден возврат к традиционному консерватизму под предлогом упадка морали в условиях экономического кризиса и нового консерватизма 1970-х. Это гармонирует с концепцией погони за прибылью нового либерализма. Они требуют сократить социальные гарантии и сделать семью ответственной за безопасность её членов, при этом женщине придётся принести себя в жертву, – как в старину. Однако эта концепция противоречит «Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин», провозглашающей отказ от гендерного разделения ролей». Конвенция, основная идея которой заключается в «ликвидации любых форм дискриминации в отношении женщин», была принята на Генеральной Ассамблее ООН в 1979 году, вступила в действие в 1981 году, и ратифицирована Японией в 1985 году.

«В 1999 году на Генеральной Ассамблее ООН принят факультативный протокол, предусматривающий в том числе механизм для индивидуальных жалоб на нарушения установленных Конвенцией прав и невозможности их восстановления на территории своей страны. Япония стала единственной из развитых стран, не ратифицировавших факультативный протокол. Его ратификация позволит подавать жалобы в ООН в том числе на невозможность супругам иметь разные фамилии с целью введения соответствующей системы».

К чему может привести отставание Японии в сфере полового воспитания?

«Руководство ЮНЕСКО исходит из того, что половое воспитание обеспечивает человеку счастье на протяжении всей жизни, начиная с детства и заканчивая старостью. Отставание в половом воспитании препятствует индивидуальному развитию и обретению счастья. Если всё оставить как есть, Япония окажется сиротой».

Интервью и текст статьи: Кувахара Рика, редколлегия POWER NEWS.

Фотография к заголовку: истцы по делу об интернате Нанао, празднующие победу в Верховном Суде, присудившем выплату компенсаций Токийским муниципалитетом и муниципальным собранием (16.09.2011, перед Верховным Судом Токио)

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