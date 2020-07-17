Древняя поэзия «Собрания мириад листьев» в эпоху Рэйва: спорт в древней Японии

Поэтическая антология «Собрание мириад листьев» в эпоху Рэйва

В этом месяце должны были начаться Олимпийские игры – как жаль, что всё так обернулось… По этому поводу можно вспомнить, что спортивные увлечения в Японии имеют долгую историю. В эпоху «Собрания мириад листьев» накал страстей порой доходил до того, что высочайшим указом запрещали соревнования!

В антологии «Собрание мириад листьев» (Манъёсю) есть стихотворение неизвестного автора (св. 6, 949, пер. А. Е. Глускиной):

梅柳【うめやなぎ】

過【す】ぐらく惜【を】しみ

佐保【さほ】の内【うち】に

遊【あそ】びしことを

宮【みや】もとどろに

Умэянаги

Сугураку осими

Сахо но ути

Асобиси кото о

Мия мо тодоро ни

Сожалея, что ивы и сливы цветы

Отцветут уже скоро в Сахо,

Вышли все погулять.

И об этом теперь —

Шум великий в покоях дворца!

Современные Олимпийские игры, разросшиеся до невообразимых масштабов, сейчас столкнулись с рядом проблем. Соревновательность заложена в самой человеческой природе, поэтому состязания не исчезнут, однако звезда Олимпиады, которую поддерживает современный капитализм, может вскоре закатиться.

Соревнования основаны на силе интеллекта и физических способностях тела. Состязания во все времена воодушевляли людей. Какие же виды спорта интересовали людей в VIII веке, когда создавалось «Собрание мириад листьев»?

Это был хоккей. Эта игра появилась в Персии. В Европе она превратилась в поло, в Китае – в дацю (яп. дакю). Китаизм дакю (打毬) в Японии стали читать по-японски как мариути, «бить мяч». Эта игра покорила сердца – в Касугано, которое было тогда предместьем столицы, во время игры в мариути игроки были настолько увлечены, что не обращали внимания на грозу.

Как раз именно это и вызвало проблемы. Дело в том, что тогда существовало правило – чиновники в грозу должны приходить во дворец, несмотря ни на что, в эпоху Хэйан для этого использовали слово «грозовой отряд». Однако увлечённые мариути игроки не пошли во дворец – об этом можно прочитать в комментариях к стихотворению. О чём оно говорит, если перевести его на современный язык?

Это стихотворение сложено при таких обстоятельствах – в Касугано для встречи нового 4 года Дзинки (727) собралось множество членов императорского дома, вассалов и их родственников. Они затеяли игру в мариути. Внезапно собрались тучи, загремел гром и засверкали молнии. В этот момент во дворце не оказалось слуг и чиновников-тонэри, чей долг – охранять императора. Из-за этого император Сёму издал указ о наказании – тонэри запретили покидать своё помещение без надобности. Автор стихотворения неизвестен, но, похоже, оно было написано, когда человек ещё был впечатлён происшествием (перевод комментария к стихотворению 949).

Иначе говоря, за такое поведение чиновников арестовали. В начале статьи – стихотворение того, кто находился тогда под арестом.

Забавно, как спорт может увлечь людей, и до чего они могут дойти в своём азарте – это бывает даже смешно…

Фотография к заголовку: PIXTA