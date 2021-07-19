Оно Сёхэй: главный фаворит японской сборной по дзюдо

Японские кандидаты на золотые медали Олимпиады

Японские дзюдоисты всегда великолепно выступали на Олимпийских играх. С тех пор, как этот вид спорта официально стал олимпийским на Играх в Токио в 1964 году, Япония выиграла 39 золотых медалей – в три раза больше, чем её ближайший соперник, Франция. На предстоящих Олимпийских играх Оно Сёхэй является фаворитом на победу в мужском дзюдо в легкой весовой категории (66-73 кг).

Возрождение дзюдо

Оно Сёхэй родился в 1992 году в префектуре Ямагути. Он учился в элитной школе-интернате дзюдо Кодогакуса в Токио, затем поступил в университет Тэнри префектуры Нара. В число известных выпускников Кодогакуса входят олимпийские золотые медалисты Кога Тосихико и Ёсида Хидехико, а трехкратный золотой медалист Тадахиро Номура оттачивал свои навыки в Тэнри. Оно Сёхэй тоже выпало счастье учиться в этих учебных заведениях.

Его спортивная карьера была непростой, но он продолжал настойчиво развивать умственную и физическую стойкость благодаря усердным тренировкам. Мужская сборная Японии по дзюдо снова оказалась в центре внимания на Олимпийских играх в Лондоне в 2012 году, где спортсмены показали отличные результаты, несмотря на то, что не смогли обеспечить себе золото. Оно занял первые места на чемпионатах мира по дзюдо в 2013, 2015 и 2019 годах. Его дебют на Олимпиаде состоялся в Рио-де-Жанейро в 2016 году, где спортсмен стал фаворитом. Перед началом соревнований он поставил перед собой грандиозную цель — завоевать хотя бы золотую медаль — и одержал убедительную победу. Демонстрируя превосходство в бое, он, тем не менее, всегда выражал глубокое уважение своим спарринг-партнерам, что послужило прекрасным примером для всех дзюдоистов. Даже лучший в мире дзюдоист, француз Тедди Ринер, признал его силу.

Победа с помощью техники

Несмотря на то, что Оно взял перерыв в соревнованиях по дзюдо для учебы в магистратуре, он считает эти три года потраченными не напрасно, учитывая интервал между Олимпийскими играми. На чемпионате мира 2019 года он сделал себе имя как в Японии, так и на международном уровне, выиграв все шесть схваток с помощью приемов иппон (решающих бросков или удержаний, которые дают мгновенную победу в матче), а не очков, заработанных с помощью технических приемов, имеющих не столь решающее значение. Но даже после победы над соперником Ан Чангримом из Южной Кореи на турнире Большого шлема в Дюссельдорфе в феврале 2020 года он хладнокровно заявил, что «сосредоточен только на главном событии», то есть на Олимпийских играх.

Только три японских спортсмена по дзюдо ранее побеждали на нескольких Олимпийских играх подряд —Номура Тадахиро, Сайто Хитоси и Учисиба Масато. Несмотря на это, Оно говорит, что победа — не единственная его цель: у него есть еще более честолюбивые устремления. Оно Сёхэй заявил, что ему необходимо добиться победы на нескольких Олимпийских играх подряд, чтобы доказать доказать преимущество своего стиля дзюдо.

По его словам, его стиль — это жесткий захват противника и правильный бросок. Благодаря этой стратегии он завоевал многочисленные победы с высшей оценкой «иппон».

Олимпийские игры в Токио были перенесены на лето 2021 года из-за серьезности глобального распространения COVID-19, но физические данные и спортивное мастерство Оно Сёхэй находятся в прекрасной форме. В его стремлении доказать свое превосходство нет места слабости.

Фотография к заголовку: Оно Сёхэй одерживает очередную победу с высшей оценкой «иппон» на чемпионате мира по дзюдо (© Jiji)

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