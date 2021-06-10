Система санкин котай: чем дальше от Эдо, тем больше проблем

Система обязательного прибытия на службу (санкин котай) в Японии в период Эдо: правда и вымысел

График посещений Эдо и маршрут процессий санкин котай, само собой разумеется, были совершенно разными у тех, кто жил вблизи Эдо, и даймё из далёких провинций. Правители княжеств региона Канто могли приезжать и возвращаться сравнительно легко, тогда как тодзама-даймё, поздно признавшие верховенство Токугава и получившие владения в далёких землях, для регулярных посещений Эдо были вынуждены решать множество проблем, и особо актуальной задачей был выбор лучшего маршрута.

Трёхдневная прогулка из княжества Симоцума

Среди даймё региона Канто было много симпан-даймё и фудай-даймё, родственников и старых вассалов рода Токугава, имевших с ним тесные отношения – например, правители княжеств (хан) Уцуномия и Маэбаси в земле Симоцукэ, Татэбаяси в земле Кодзукэ, Оси и Кавагоэ в земле Мусаси. Фудай-даймё правили и княжествами Цутиура и Касама в земле Хитати, Оотаки в земле Кадзуса, Сакура в земле Симоса и Одавара в земле Сагами. Лишь считанные правители были из разряда «внешних», тодзама-даймё – род Хосокава в княжестве Ятабэ и род Синдзё в княжестве Асо в земле Хитати, род Куробанэ в княжестве Оодзэки в земле Симоцукэ и несколько других (для справки в конце статьи приводится сравнительная таблица старых названий земель и текущего административного деления).

Некоторые даймё разрядов симпан и фудай постоянно жили в Эдо в качестве определённых сёгунатом дзёфу-даймё, и они были освобождены от регулярных поездок. Тем же, на кого распространялась система санкин котай, добираться до Эдо было недалеко, во многих случаях останавливаясь на ночлег по дороге из своего княжества всего два или три раза. Все они были из разряда малых княжеств, и бремя расходов на посещение Эдо было невелико.

Посмотрим, например, время переходов и маршрут из княжества Симоцума в земле Хитати.



Маршрут движения в Эдо процессии княжества Симоцума с 23 по 25 день седьмого лунного месяца 5 года Тэмпо (1834), 3 дня, две ночи в пути. Между Симоцума и Курихаси – переправа через реку Тонэ (создано на основе книги «Система санкин котай и процессии даймё», Санкин котай то даймё гёрэцу, изд-во «Ёсэнся»)

По этому пути в 1834 году двигался Иноуэ Масаката, 10-й правитель княжества Симоцума. Он покинул управление княжества в 23 день седьмой луны и прибыл в постоялый посёлок Курихаси на тракте Никко-кайдо, остановился на ночь, на следующий день он останавливался в посёлке Косигая, и на третий день вошёл в Эдо.



Рис. 87 «Симоцукэ, Симоса, Мусаси» карты «Большой полной карты Японии» (Дай нихон энкай ёти дзэндзу), которую на основе измерений создал Ино Тадатака. 1) Постоялый посёлок Курихаси, 2) постоялый посёлок Косия (коллекция Национальной парламентской библиотеки)

На маршруте нет горных переходов, но перед постоялым посёлком Курихаси находилась переправа Босэн через реку Тонэ. При обычной наполненности ширина реки в тех местах составляла 40 кэн (ок. 73 м), а глубина в самой глубокой части – 9 сяку (около 2 м 70 см), через неё переправлялись на пароме. Говорят, что он переправился сюда на пароме. Это было гораздо легче по сравнению со сложной переправой через реку Оои на тракте Токайдо, там переправлялись на плечах специальных носильщиков кавагоси-нинсоку, и в фольклорной песне магоута о ней поётся: «Восемь ри Хаконэ можно пройти на лошадях, а через реку Оои не перейдёшь, как ни старайся». Процессия Масакаты спокойно миновала реку Тонэ, наводнения не было и переправу не останавливали.

Во 2 году Сётоку (1712) правителями княжества Симоцума был назначен род фудай-даймё Иноуэ, изначально относившийся к дзёфу-даймё, которые жили в Эдо. В 1 году Кансэй (1789) 6-й правитель княжества, Масахиро, подал сёгунату прошение о возвращении в свои владения, и со следующего года ежегодно ездил в Эдо по системе санкин котай.

Интересно, из каких побуждений Масахиро, родившийся и выросший в Эдо и, возможно, никогда не бывавший в своих владениях, решился подать прошение об отъезде?



Данные об Иноуэ Масахиро из «Обзора воинов годов Кансэй» (Кансэй букан), издания периода Эдо, в котором описываются имя, должность, княжество, доход и т. п. феодалов-даймё. Показаны фамильные гербы – простые люди периода Эдо по гербам на флагах могли понять принадлежность процессии (коллекция Национальной парламентской библиотеки)

С того времени даймё княжества Симоцума стали регулярно посещать Эдо по системе санкин котай. Вряд ли прошение о переезде в своё княжество стал подавать даймё, которому предстояли бы долгие утомительные переходы в Эдо, а если речь идёт о небольшом путешествии, то почему бы и нет?

Маршрут процессии даймё княжества Сацума: как облегчить путь?

У правителей отдалённых княжеств всё было по-другому. В таблице ниже показаны расстояния и время в пути для процессий даймё основных крупных княжеств, все они относились к тодзама-даймё.

Владения Расстояние Время в пути Кага (род Маэда), замок Канадзава 119 ри (464,1 км) 12-15 дней Сэндай (род Датэ), замок Сэндай 92 ри (358,8 км) 8-9 дней Тоттори (род Икэда), замок Тоттори 180 ри (702 км) Около 22 дней Хаги (род Мори), замок Хаги → замок Ямагути 267 ри (1041 км) 21-29 дней Увадзима (род Датэ), замок Увадзима 255 ри (994,5 км) Около 30 дней Сацума (род Симадзу), замок Цурумару 440 ри (1716 км) 40-60 дней

Создано автором по разным материалам; расстояние рассчитано при 1 ри = 3,9 км. С течением времени при разных даймё расстояния и время в пути могли меняться

Дальше всего от Эдо находилось княжество Сацума на южной оконечности острова Кюсю, дорога оттуда занимала много дней. Сохранились записи о маршруте и времени прохода процессии 11-го правителя, Симадзу Нариакиры, который считается одним из «четырёх мудрецов в конце периода Эдо».

Нариакира родился в 6 году Бунка (1809) в резиденции княжества в Эдо, стал правителем в 4 году Каэй (1851) и впервые прибыл в Сацуму в пятом месяце того же года. После этого в своих владениях он провёл год и четыре месяца, а в 23 день 8 месяца 5 года Каэй он выехал для обязательного посещения Эдо.



Маршрут процессии княжества Сацума с 23 дня 8 месяца до 9 дня 10 месяца 5 года Каэй. Это было долгое путешествие в 48 дней, и, пожалуй, самое сложное среди всех, которые регулярно совершали даймё 300 княжеств периода Эдо

Маршрут пролегал по тракту Сацума-кайдо в Хиго, Тикуго, Тикудзэн, из Кокура переправа в Симоносэки, а затем по трактам Сайгоку-кайдо и Токайдо. В Эдо процессия прибыла в 9 день 10 лунного месяца, путь длился 48 дней.

На тракте Сацума-кайдо было несколько маршрутов – дороги Идзумисудзи, ведущая к Восточно-Китайскому морю, Какутосудзи и Огутисудзи вглубь острова и Хюгасудзи в Оосуми. Процессия Нариакиры шла по дороге Идзумисудзи.

На рисунке ниже показан район Идзуми на «Полной карте Сайкайдо» (Сайкайдо дзэндзу), составленной по измерениям в 1877 году. Это топографическая карта, созданная штабным бюро армии в то время в рамках подготовки к усмирению Сацумского восстания. Как видно по карте, если выйти в сторону Восточно-Китайского моря, можно максимально избежать движения по горной местности. Нариакира выбрал этот равнинный маршрут – похоже, на этом долгом пути он хотел избежать сложностей горных дорог, проходимость которых сильно зависит от погоды. Вероятно, это было результатом тщательного планирования.



Район Идзуми на «Полной карте Сайкайдо» (Сайкайдо дзэндзу). Граница между Сацума и Хиго проходила между Идзуми и Сасики (собрание музея префектуры Сага)

После перехода на Хонсю начинается тракт Сайгоку-кайдо, по которому часто ходили процессии даймё, он содержался в хорошем состоянии и передвигаться было легко. По прибытии в Киото даймё остановился в резиденции княжества Сацума в Фусими, она в том числе служила и для ночёвки процессии княжества по пути в Эдо.

На этом пути с процессией не было Сайго Китиносукэ, он получил от Нориакиры должность позже. И потом, когда приёмная дочь Нариакиры, Тэнсёин Ацухимэ, ставшая впоследствии супругой сёгуна, направлялась в Эдо в 6 году Каэй (1853), она ехала по тому же маршруту.

Нариакира был правителем княжества всего семь с половиной лет. За это время он 2,5 раза курсировал между Эдо и своим княжеством – в третий раз он умер в ходе посещения Эдо. При поездках санкин котай путь из княжества Сацума занимал от 40 до 60 дней, соответственно от 80 до 120 дней для поездки туда и обратно – получается, Нариакира за 2,5 посещений Эдо провёл в пути 200-300 дней, то есть путешествия занимали значительное время в период его пребывания на посту правителя. Его предшественникам, вероятно, приходилось настолько же нелегко.



Мемориальный знак на месте резиденции княжества Сацума в Хигасисакаимати, р-н Фусими-ку, Киото. Здесь в 1866 году после инцидента Терадая скрывался Сакамото Рёма (PIXTA)

В начале периода Эдо княжество Сацума для поездок санкин котай использовало морской путь. Сохранилось много документов о «патрульных кораблях Сацума», военных кораблях среднего размера, и с флотом даймё отправлялся из Кагосимы, проходил через Внутреннее море Сэто и шёл в регион Кинки, но потом процессия следовала по суше, поскольку военным кораблям было строго запрещено заходить в порт Эдо.

Однако морские пути были ненадёжны, поездка могла затянуться из-за неблагоприятных погодных условий и других проблем, так что от этого способа решили отказаться. Княжества Фукуока и Хаги также использовали морской путь в начале периода Эдо, но отказались от него по тем же причинам, и только княжества Сикоку ходили морем, поскольку не имели другого выхода.

В следующей статье я хотел бы рассказать о таких морских путешествиях санкин котай.

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Изображение к заголовку: Дорога Идзумисудзи тракта Сацума-кайдо в «Полной карте Сайкайдо» (Сайкайдо дзэндзу) (собрание музея префектуры Сага)