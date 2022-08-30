Упадок нравов в Оо-оку при «похотливом сёгуне» Иэнари

Тайны «дальних покоев» дворца сёгунов: любовь и власть в 250-летней истории сёгунов Токугава

В Японии у многих, наверное, сложился образ Иэнари как «властителя гарема» со множеством женщин, богатой сексуальной жизнью и, как следствие, обильным потомством. Однако в действительности «дальние покои» Оо-оку при нём разлагались, как перезревший плод. Что там происходило при Иэнари?

Необычайный интерес к женщинам, заметный с подросткового возраста

У Иэнари складывались особенные отношения с Оо-оку с момента его рождения.

Его матерью была О-Томи-но ката, наложница Хитоцубаси Харусады, главы рода Хитоцубаси, одного из родов го-санкё, ближайших родственников рода Токугава. Изначально О-Томи служила в Оо-оку десятого сёгуна, Иэхару. Харусада там завязал с ней любовные отношения, её передали из Оо-оку ему, и он сделал её своей наложницей.

Почему он, не будучи сёгуном, мог общаться со служащей Оо-оку?

На самом деле главы родов го-санкэ и го-санкё, ветвей рода Токугава, и их сыновья имели доступ в Оо-оку. Харусада влюбился в О-Томи во время своих посещений Оо-оку. У них родился мальчик, которого назвали Тоётиё, а поскольку он был сыном одного из глав го-санкё, он тоже имел право посещения Оо-оку. При этом у О-Томи со времён службы там оставалось множество знакомых.

Тоётиё впоследствии стал сёгуном под именем Иэнари. По словам Окадзаки Мориясу, «Оо-оку был своего рода отчим домом для Иэнари» («Весёлый правитель Токунава Иэнари», изд-во «Бунсюн синсё»).

Иэнари, который не являлся сыном предыдущего сёгуна, стал сёгуном в возрасте 15 лет. Так произошло в основном потому, что родной сын Иэхару умер в юности и преемника не оказалось, а также из-за политических махинаций его отца, Харусады. Поскольку он был очень молод, Харусада выступил в качестве его опекуна, а совет старейшин возглавил Мацудайра Саданобу, правитель княжества Сиракава, который имел большое влияние. Таким образом, установилась система, при которой при юном сёгуне состояло два влиятельных правителя. Таким образом, реальная власть принадлежала отцу и главе совета старейшин.

Вне зависимости от наличия или отсутствия у него реальной власти, Иэнари мало интересовался политикой, в центре его интересов были в основном женщины. Признаки беспорядочных увлечений противоположным полом у него стали проявляться уже вскоре после того, как он стал сёгуном.

Во вторую луну 1 года Кансэй (1789) он получил законную жену из рода Симадзу в княжестве Сацума. Её звали Ацухимэ (в истории осталось имя ещё одной Ацухимэ, которая позднее приняла имя Тэнсёин, это другая личность), и ещё её иногда называли именем Сигэхимэ. Они были помолвлены с детства, и во время помолвки ещё не предполагалось, что Иэнари станет сёгуном. Это вызвало некоторые проблемы – кое-кто в правительстве сёгуната возражал против этого брака – было неслыханно, чтобы девушка из рода «внешних» тодзама даймё (ставших вассалами Токугава после битвы при Сэкигахара) стала главной женой сёгуна.

По этой причине девушку удочерила семья аристократов «пяти регентских родов» госэккэ Коноэ, она сменила имя на Коноэ Тадако, приведя формально свой статус в соответствие с положением жены сёгуна. Казалось, что проблема решена.



Гравюра «Главная жена 11 сёгуна Иэнари» (Аой икуса мацу но урадзоно дайдзюити иэсайко ондайсё) изображает Коноэ Тадако, законную жену Иэнари (особое хранилище Токийской столичной центральной библиотеки)

Однако в следующем месяце служащая Оо-оку по имени О-Ман родила Иэнари девочку, которую назвали Хидэхимэ. Это было, конечно, счастливым событием, но насколько нужно было не задумываться об исключительной ситуации с законной женой из рода тодзама даймё, вызвавшей столько проблем и пересудов, чтобы допустить такое?

Говорят, что по всему Эдо тогда разлетелся такой стишок в жанре ракусю (юмористические и сатирические стихи).

薩摩芋の ふくる間を 待ちかねて おまんを喰うて 腹はぼてれん Сацумаимо-но // Фукуру айда о // Матиканэтэ // О-Ман о куутэ // Хара ва ботэрэн Не в силах дождаться // Пока набухнет сацумский картофель // Полакомился пирожком // Брюхо раздулось

Под «сацумским картофелем» (японское название батата) здесь подразумевается Тадако, под пирожком (ман, о-ман) – О-Ман, и в такой юмористической форме описана ситуация, когда Иэнари, не дожидаясь разрешения ситуации с Тадако, взялся за О-Ман, из-за чего она забеременела.

Эта история произошла, когда Иэнари было 16 лет, и стихи вполне применимы и к его будущим действиям.

Огромные расходы на Оо-оку

Ранний период правления Иэнари – это время, когда Мацудайра Саданобу проводил свои реформы. Его «реформы годов Кансэй» были известны строгим отношением к бережливости, контролю за нравами и укреплению самурайской морали.

Однако Иэнари не мог поладить с человеком, выступавшим за такую строгую политику. Через шесть лет, воспользовавшись трениями между Саданобу и императорским двором из-за его деспотичной позиции, он уволил Саданобу с должности главы совета старейшин. С падением Саданобу реформы годов Кансэй также застопорились.

Мацудайра Нобуакира, назначенный следующим главой совета старейшин, умер из-за болезни. После этого Иэнари сам приступил к управлению делами и назначил на эту должность Мидзуно Тадаакиру.

Тадаакира неоднократно чеканил деньги, создавая их как будто из ничего. Согласно одной из теорий, сёгунское правительство бакуфу в то время имело годовой доход около 1,5 млн рё, а ежегодные расходы составляли около 2 млн рё, поэтому оно постоянно было в убытке. Несмотря на очевидные проблемы с финансами, Иэнари это устраивало.

В любом случае, сёгунат тратил деньги с размахом. На что шли эти финансы?

Нет сомнений, что огромные деньги тратились на содержание Оо-оку.

В таблице ниже показаны законная жена, наложницы и дети Иэнари. У него было 16 наложниц; кроме того, хотя здесь перечислены 52 ребёнка, в других документах указаны 53, 55 и 57 детей.

Законная жена, наложницы и дети Иэнари (▼ умершие в детстве)

Жена и наложницы Мальчики Девочки Коноэ Тадако Ацуносукэ (→род Симидзу)▼ О-Ман Такэтиё▼ Токухимэ (→ законная жена в роде Овари) Сэйсинъин ▼ Аяхимэ (→ законная жена в роде Датэ) О-Раку Токудзиро (Иэёси, 12-й сёгун) О-Умэ Тансэйин▼ О-Уда Кэйносукэ (→род Овари)▼ Иохимэ▼ Тоёсабуро▼ Юрухимэ▼ О-Сига Сохимэ▼ О-Рио Какухимэ▼ О-Тосэ Кикутиё (→ Нариюки, 11-й глава рода Кии) Минэхимэ (→ законная жена в роде Мито) Котобукихимэ▼ Харухимэ▼ О-Тё Токиносукэ ▼ Юкихимэ ▼ Торатиё (→ род Кии) Кадзухимэ (→ законная жена в роде Мори) Томомацу ▼ Сайсо (→ 12-й глава рода Овари) Кюгоро ▼ О-Миё Ёхимэ (→ законная жена семьи Маэда) Накахимэ ▼ Суэхимэ (→ законная жена семьи Асано) О-Ито Нарисава (→ род Фукуи Мацудайра) Котохимэ▼ Мацудайра Нарисада (→ род Кавагоэ Мацудайра) Нагахимэ (→законная жена в роде Хитоцубаси) Мацудайра Нарикото (→ семья Акаси Мацудайра) О-Содэ Ёситиро▼ Кисихимэ ▼ Нарикацу (→12-й глава рода Кии) Фумихимэ (→ законная жена в роде Такамацу Мацудайра) Томихатиро▽ Цуяхимэ▼ Такахимэ ▼ О-Яэ Нариаки (→ 4-й глава рода Симидзу) Морихимэ (→ законная жена в роде Набэсима) Нарихиро (→ род Икэда) Киёхимэ (→ законная жена в роде Сакаи) Наритами (→ род Цуяма Мацудайра) Токиносин▼ Нариёси (→ род Татэбаяси Мацудайра) Нарихиро (→ семья Хатисука) О-Мио Асахимэ (→ законная жена в роде Фукуи Мацудайра) О-Яти Такахимэ ▼ Мотохимэ (→ законная жена в роде Айдзу Мацудайра) О-Яо Окугоро▼ О-Рури Нарихару (→ 11-й глава рода Овари) Ясухимэ (законная жена в роде Икэда)

Всего было 11 о-хэя-сама, которые родили сёгуну мальчиков, и 5 о-хара-сама, которые родили только девочек. Им предоставлялись отдельные комнаты и несколько служанок, которые заботились о них.

Увеличилось количество отдельных комнат и затраты на рабочую силу, а к этому добавился рост расходов на детей – еду, одежду и воспитание.

К слову, посмотрим на три первых места в рейтинге сёгунов по количеству наложниц (разные теории указывают разное количество наложниц).

Сёгуны Количество наложниц Количество детей 1-й сёгун, Иэясу 19 17 11-й сёгун, Иэнари 16 52 3-й сёгун, Иэмицу 8 7 12-й сёгун, Иэёси 8 23

На самом деле у Иэясу было даже больше наложниц, однако в случае Иэясу и Иэмицу имелась цель обеспечить как можно большее потомство сёгунов в начале становления сёгуната Токугава.

В случае с Иэёси из 23 рождённых от него детей только один достиг совершеннолетия, а остальные умерли в детстве. Иначе говоря, если бы от него не рожали детей одного за другим, он остался бы без преемника, что повлекло бы некоторые проблемы.

У Иэнари всё было по-другому.

Например, вассал хатамото Кавамура Наотоми, входивший в число сёгунских разведчиков о-нива-бан, записал в своем дневнике «Случаи рождений во внутренних покоях». Предположительно, запись связана с тайными абортами беременных женщин с низким социальным статусом, и это произошло четырежды между 6 и 11 годами Бунка (1809 и 1814) (Комацу Сигэо «Экономика хатамото», изд-во «Синтё сэнсё»).

Были и другие подобные случаи, а кроме того, предполагается, что в то время часто происходили выкидыши и дети рождались мертворождёнными, так что сейчас невозможно установить количество беременностей от Иэнари.

Другие аспекты чадолюбия Иэнари

Существует также мнение, что многодетность Иэнари имела политические мотивы и создавала не только проблемы, но имела свои функции.

Ямамото Хирофуми видит положительную роль выдачи рождённых в Оо-оку дочерей Иэнари в другие семьи феодалов: это укрепляло кровные узы между ними, и такие браки становились крупными событиями, позитивно сказывавшимися на экономике регионов (журнал «Исторические личности», сентябрь 2019, изд-во «Бэсутосэрадзу»). Там же он указывает: «Обилие детей было символом процветания рода сёгунов», отмечая, что это была прекрасная возможность продемонстрировать авторитет рода Токугава.

Однако, когда производство денег Мидзуно Тадаакирой привело к серьёзному росту цен, расходы на Оо-оку и огромные суммы, тратившиеся на свадебные мероприятия при выдаче дочерей замуж, стали вызывать сомнения в рациональности финансовой политики бакуфу.

Скандалы в Оо-оку, такие как «инцидент Эммэйин» и «инцидент Тисэнъин», также произошли при Иэнари. Упадок нравов в Оо-оку превратил его в очаг разложения. Мыслитель того времени Рай Санъё в своей «Неофициальной истории Японии» (Нихон гайси) описывал правление Иэнари так: «Военные дома установили мир в Поднебесной. Такое положение дел его устраивало», неявно критикуя сёгуна, который довольствовался тем, что время было мирным, проявлял равнодушие к политическим делам, зато был очень увлечён женщинами.

«Дальние покои» Оо-оку стали местом расцвета женской сексуальности, но, с другой стороны, они не играли активной позитивной политической роли. Помимо этого, гедонист Иэнари любил ещё и борьбу сумо, растрачивая деньги и на это увлечение.



«Картина поединка сумо» 2 год Тэммэй (1782). Иэнари был усыновлён предыдущим сёгуном Иэхару в 1 году Тэммэй (1781), и этот поединок могли видеть те, кто всерьёз увлекался сумо. Справа стоит ёкодзуна Таникадзэ (особое хранилище Токийской столичной центральной библиотеки)

Иэнари был сёгуном на протяжении 50 лет, дольше всех других сёгунов, и даже после передачи титула 12-му сёгуну Иэёси он сохранял политическое влияние, оставаясь реальным правителем замка Эдо до своей смерти в возрасте 69 лет.

Его можно охарактеризовать и в позитивном ключе как возвышенного и расслабленного правителя, и в негативном – как распущенного и развращённого.

Окадзаки Мориясу в уже упоминавшейся книге «Весёлый правитель Токунава Иэнари» определяет его как правителя, соответствующего мирным временам, и вместе с тем отмечает, что со смертью Иэнари сёгунат Токугава начал терять авторитет и стал клониться к упадку, а в последние годы правления следующего сёгуна, Иэёси, в Японию прибыл адмирал Перри, что и предопределило скорое падение власти Токугава.

Таким образом, смерть Иэнари знаменовала начало конца сёгуната и Оо-оку.

Изображение к заголовку: Портрет Токугавы Иэнари. Он обладал титулом сёгуна 50 лет, дольше всех других, и по продолжительности жизни (69 лет) занимает третье место после 15-го сёгуна Ёсинобу (77 лет) и первого сёгуна, Иэясу (75 лет) (портрет предоставлен Историографическим институтом Токийского университета)