«Дальние покои» сёгуна Оо-оку: прекрасный монах и девушка из дворца

Тайны «дальних покоев» дворца сёгунов: любовь и власть в 250-летней истории сёгунов Токугава

В 3 году Кёва 3 (1803 г.), при правлении 11-го сёгуна Токугава Иэнари, на Оо-оку обрушился небывалый скандал, о котором потом говорили очень долго. Он получил название «инцидент с храмом Эммэйин». В то время стало известно о сексуальной связи между красавчиком-монахом, по привлекательности напоминающим актёра Кабуки, с одной из служанок Оо-оку, которая приходила на поклонение в храм. Этот инцидент надолго остался в памяти людей как событие, символизирующее падение нравов в Оо-оку.

Был ли виновником инцидента настоятель храма, тесно связанного с сёгунатом?

Священник по имени Нитидо (по одной из версий – Нитидзюн) был назначен настоятелем храма Эммэйин буддийского направления Нитирэн в Ниппори в Эдо (сейчас – Ниппори в токийском районе Аракава) в 8 году Кансэй (1796). В то время он был очень красивым мужчиной лет тридцати. Говорят, что женщины Эдо сходились в храм каждый день, чтобы увидеть Нитидо.

Вскоре поползли странные слухи.

Стали говорить, что среди женщин, бегавших за монахом, затесалась даже служанка из замка Эдо, и даже более того – что между ними есть сексуальная связь. Пока это были всего лишь слухи, но они разнеслись по всему Эдо в мгновение ока.

Эммэйин был известен как храм, особо почитаемый О-Раку, наложницей третьего сёгуна, Иэмицу, и считалось, что именно благодаря молитвам этого храма у неё родился первенец, Такэтиё, который под именем Иэцуна стал четвёртым сёгуном Токугава.

По этой причине в храм на ночные моления цуя санро нередко из Оо-оку приходили служанки жены и наложниц сёгунов как их представительницы, чтобы молиться о даровании наследника.

При этом монахам после пострижения запрещались сексуальные контакты с женщинами, и в период Эдо для нарушивших обет монахов предусматривалось строгое наказание, хотя обычно на это смотрели сквозь пальцы.

Таким образом, если бы раскрылось, что действительно настоятель известного храма, имеющего тесные отношения с семьёй сёгуна и который часто посещают служанки «дальних покоев», нарушил обет, ситуация была бы крайне серьёзной.

В правительстве Эдо были должности дзися бугё, «надзирателей за храмами и святилищами», которые осуществляли надзор за деятельностью храмов и святилищ. Максимальное количество таких чиновников было от 4 до 5, их выбирали из числа приближённых к роду сёгуна фудай даймё, которые в будущем рассчитывали постричься в монахи.

Среди этих чиновников был человек по имени Вакисака Ясутада. Он был правителем княжества Тацуно в земле Харима (современная префектура Хёго) и имел придворную должность правителя земли Авадзи.

Его предком был Вакисака Ясухару, один из «семи копейщиков», сыгравших активное участие в битве при Сидзугатакэ между войсками, которыми руководили Хасиба Хидэёси (позднее – Тоётоми Хидэёси) и Сибата Кацуиэ. Перед самой битвой при Сэкигахаре он перешёл к Токугаве в Восточную армию и сумел выжить в правление Иэясу. Таким образом, род Вакисака был тодзама даймё, «внешних» правителей княжеств и не соответствовал требованиям для назначения на должность дзися бугё.

Однако этот род принял приёмного сына из рода Хотта, из которого происходили многие старейшины родзю, и сделали его правителем княжества, за что статус рода был повышен до фудай даймё. Такие даймё назывались нэгаи фудай, «фудай по прошению». Ясутада мог гордиться тем, что происходит из рода Хотта, быть из-за этого ещё более преданным сёгунату и, как говорят, был смелым человеком, который всегда старался идти правильным путём.

Связи Нитидо: не только служанки Оо-оку, но и женщины из усадеб даймё

Ясутада был исполнен решимости положить конец тревожным слухам о храме Эммэйин. Однако на его пути стояло непреодолимое препятствие. Даже для дзися бугё было не так-то просто провести дознание в «святая святых» замка Эдо, «дальних покоях» Оо-оку.

Даже если бы удалось провести полное расследование, существовал риск того, что это расшатает политические основы власти и вызовет соперничество среди вассалов сёгуна, как это уже было после «инцидента Эдзимы и Икусимы».

Ясутада решил отправить в Эммэйин свою шпионку, чтобы узнать о деле изнутри. В качестве приманки в храм послали дочь его вассала (по другой теории – сестру). Как и ожидали, Нитидо пригласил её в отдельную комнату и занялся с ней сексом. Воспользовавшись случаем, девушка похитила любовные письма, которыми обменивались служанка из Оо-оку и Нитидо.

К слову, род и имя этой девушки сохранили в тайне, но в спектакле Кабуки «Политическое происшествие годов Кёва: солнце, луна и звёзды» (Нитигэцусэй кёва сэйдан) упоминаются такие имена девушек из Оо-оку, как Кумэмура и Такэгава.

Собрав улики, Ясутада в 26 день 5 луны 3 года Кёва пришёл в Эммэйин и приказал арестовать Нитидо.



Тоёхата Кунитика, гравюра по пьесе «Политическое происшествие годов Кёва: солнце, луна и звёзды». Нитидо (справа) в пьесе получил имя Нитто, его играл Оноэ Кикугоро в 5-м поколении. Женщина (слева) – Иваи Тэудзи в роли девушки Кумэмура из Оо-оку. 11 год Мэйдзи (1878) (Специальное хранилище Токийской столичной центральной библиотеки)

Вассал сёгуната и писатель Оота Нампо в своих записках в жанре дзуйхицу «По одной истории, по одному слову» (Итива итигэн) записал уголовное обвинение и приговор Ясутады по делу Нитидо. Суть заключалась в следующем:

Нитидо сделал беременной Коро, младшую служанку Оо-оку, и заставил сделать аборт;

Имел отношения с несколькими служанками из усадеб даймё;

За приведённые выше действия священник приговаривается к смерти ввиду тяжести его деяний.

Ясно, что основной акцент тут сделан на то, что как монах он нарушил обет не иметь связи с женщинами.



«Правдивые записи об Эммэйин: переполох в Янака» (Эммэйин дзикки янака содо), опубликованные в 18 году Мэйдзи (1885). Согласно этой книге, перед рассветом в 26 день 5 луны Ясутада с отрядом из 80 человек обыскал Эммейин и арестовал Нитидо, нескольких других монахов и около 20 женщин (собрание Национальной парламентской библиотеки)

Упомянутая Коро (25 лет), служившая в Оо-оку девушка, была родом из семьи торговца. Её начальницей была о-тюро Умэмура. Умэмура занимала важную должность при старшем сыне 11-го сёгуна Иэнари, который позже стал 12-м сёгуном, Иэёси. Если её подчинённая оказалась замешана в таком деле, это не могли упустить из виду.

Однако имя Умэмуры не фигурирует в обвинении. Неизвестно, была ли она непосредственно связана с Нитидо, но даже в таком случае, если бы старшую служащую «дальних покоев» замка Эдо признали виновной, это имело бы огромные последствия.

В конце концов наказали только Коро, а Умэмура избежала обвинений. Служанкам в Оо-оку предложили явиться с повинной, пообещав, что ограничатся домашним арестом, а уголовного преследования не будет. Неизвестно, признался ли кто-нибудь, но это наводит на мысли, что могли быть и другие связанные с этим делом служащие, которых нельзя было называть.

Кроме того, в деле были названы шесть других женщин, в том числе Хасэ (32 года), занимавшая важное положение в доме рода Овари, одного из го-санкэ (Токугава госанкэ, родственники дома Токугава, из числа которых могли выбирать сёгуна в случае исчезновения прямой линии наследования, – прим. перев.), Хана (19 лет) и Юи (30 лет), служащие «дальних покоев» рода го-санкэ Хитоцубаси и другие. Хасэ, Хана и Юи приговорили к бессрочному домашнему аресту. Юи позднее покончила с собой.

Главный преступник, Нитидо, был казнён через отсечение головы в 29 день 7 луны 3 года Кёва.

По обычаям того времени, приговорённого по делу о преступной связи с женщинами на несколько дней перед казнью выставляли на позор у моста Нихомбаси, так что и Нитидо, вероятно, подвергся тому же наказанию.

Мораль Оо-оку в эпохи «похотливого сёгуна» Иэнари

Причины инцидента Эммэйин могли заключаться в исключительной ситуации в Оо-оку того времени.

В момент инцидента 11-му сёгуну, Иэнари, шёл семнадцатый год. В течение его жизни у него было 16 наложниц и более 50 детей, при этом 16 – это только те, о которых сохранились записи, а говорят, что всего их было более 40. Именно поэтому его насмешливо называли «похотливым сёгуном».

В последнее время появилась теория, что такие многочисленные связи Иэнари с женщинами были направлены на укрепление отношений с даймё в различных регионах страны. Согласно этой теории, замысел состоял в том, чтобы отдавать рождённых наложницами мальчиков приёмными сыновьями в разные княжества, а дочерей выдавать замуж в качестве законных жён даймё, укрепляя связи между сёгунатом и семьями даймё.

Однако, даже если так и было, возникали проблемы с управлением разросшимся населением Оо-оку, масштабы которого выросли при множестве наложниц и детей. Это могло приводить и к падению нравов, создавая почву для таких скандалов.

На самом деле имел место ещё один инцидент, который постарались скрыть – так называемый «инцидент с храмом Тисэнъин», в котором была замешана одна из наложниц Иэнари и его отец. Я расскажу об этом в следующий раз.

Есть ещё одна известная сплетня, которая пережила современников – широко разнёсся слух, будто бы Нитидо на самом деле был не монахом, а актёром Кабуки Оноэ Кикугоро Оноэ II.

Кикугоро Оноэ II внезапно умер вскоре после получения этого сценического имени, но стали говорить, будто бы на самом деле он случайно убил человека и исчез, сменил имя на Нитидо и скрывался в Эммейин, что якобы и объясняет его огромную привлекательность. Однако никаких подтверждений этому не существует.

Есть, например, подобная история о том, что Минамото-но Ёсицунэ на самом деле не погиб в Хираидзуми в земле Осю, а смог бежать на континент и стал Чингисханом. Это не более, чем «городская легенда», но простые жители Эдо были очень падки на такие истории.

Как мы видим, «фейковые новости» не являются современной особенностью эпохи соцсетей, они широко распространялись ещё в эпоху Эдо.

Изображение к заголовку: гравюра «История Нитто из Эммэйин» из серии «Новое собрание нисики-э Востока». Отпечатана в 18 году Мэйдзи (1885). Нитидо здесь показан как герой пьесы Кабуки Нитто (собрание Национальной парламентской библиотеки)