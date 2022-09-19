Тайны «дальних покоев» дворца сёгунов: любовь и власть в 250-летней истории сёгунов Токугава
Как в Оо-оку выбирали женщину, которая будет спать с сёгуном?История Культура
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Шанс был не у всех
За исключением редких случаев, происходивших в ранний период существования Оо-оку, девушка с низким статусом – например, горожанка, практически не имела шансов быть замеченной сёгуном.
Из редких исключений можно назвать О-сидзу-но ката, наложницу второго сёгуна, Хидэтады. Она считается дочерью плотника, а их сын, Хосина Масаюки, стал первым правителем Айдзу. Однако, согласно другой версии, она была дочерью прежнего вассала рода Го-Ходзё, так что её происхождение неясно.
То же самое можно сказать и об О-Тама-но ката, которую любил третий сёгун, Иэмицу, и которая стала матерью пятого сёгуна, Цунаёси. В историческом документе XVIII века «Рюэй фудзё дэнкэй», достоверность данных которого вызывает сомнения, она названа дочерью зеленщика и там описана история успеха дочери простолюдина, которой благоволил Иэмицу, но настоящее её происхождение неизвестно.
У Иэмицу также была прислужница из низшего сословия, которую Касуга-но Цубонэ нашла в Асакусе и сделала наложницей сёгуна, которая получила имя О-Раку, а О-Нацу была банщицей, прислужницей низшего разряда. Таким образом, легенды о возвышении бедных девушек есть, но даже если допустить, что они правдивы, это были крайне редкие исключения.
На самом деле наложниц для сёгуна выбирали из о-тюро. Это пятая по значимости должность среди прислужниц, и получить её могла далеко не каждая, а только девушки из самурайских семей разряда о-мэ миэ, допущенных к особе сёгуна, и выше.
Название о-мэ-миэ относится к статусу, позволяющему встретиться с сёгуном напрямую, к нему относились семьи прямых вассалов сёгуна хатамото и выше. Остальные – семьи самураев низкого ранга, таких как гокэнин, горожане и фермеры относились к разряду ниже о-мэ-миэ и возможности видеть сёгуна не имели. Другими словами, даже если девушки из этих семей и входили в Оо-оку, то находились на положении подчинённых и, по сути, не показывались на глаза сёгуну, он никак не мог их увидеть.
Единственной возможностью увидеть сёгуна для девушки из семейства ниже о-мэ-миэ было стать приёмной дочерью в семье хатамото, повысить таким образом свой социальный статус, а затем поступить на службу во дворец.
Именно таким образом во дворец попала О-Миё, наложница 11-го сёгуна, Иэнари.
Ее отец был священником низкорангового храма буддийской школы Нитирэн, но она стала приемной дочерью хатамото, близкого помощника Иэнари, и впервые могла видеть Иэнари после того, как попала в Оо-оку. Это был стратегический ход, который хатамото запланировал с самого начала, и крайне редкий пример возвышения.
Критерии отбора
Как же отбирали женщин для сёгуна? Их выбирали из о-тюро по очень строгим критериям. Согласно «Кюдзисимонроку», материалам исследования Исторического общества Токийского императорского университета в 1890-1891 гг., основанным на рассказах бывших служительниц Оо-оку, критерии были следующими.
- Из о-тюро, происходящих из семей о-мэ-миэ, высшие начальницы Оо-оку, о-тосиёри, отбирали восемь кандидатур на служение сёгуну в спальне.
- Приоритетом являлся статус семьи женщины, чем он выше, тем лучше.
- Сёгун мог выбирать из этих восьми любое количество девушек.
В конечном счёте важнейшим фактором был статус семьи девушки. В Оо-оку царила классовая иерархия, и приоритет отдавался происхождению, внешность была вторична. Это было вполне естественно, поскольку роль девушки состояла в рождении сына, который может стать следующим сёгуном, или дочери, которая выйдет замуж в семью даймё через политический брак.
Кроме того, девушка не могла даже войти в число кандидаток, если она не прошла «экзамен» у о-тосиёри, то есть не понравилась им.
Неизвестно, в чём была суть «экзамена», но, поскольку они искали хороших жён и мудрых матерей, то, вероятно, проверяли практические навыки, такие как шитьё, и при этом отдавали предпочтение девушкам из семей, где рожали много мальчиков. Помимо этого, если девушка не забеременела после общения с сёгуном, её социальный статус оставался прежним, о-тюро. Только после рождения ребёнка её признавали наложницей.
Митамура Энгё, исследователь культуры Эдо, в период Мэйдзи провёл интервью с Мураямой Масэко, которая служила при законной жене 13-го сёгуна, Иэсада. Она рассказала о таких обычаях при выборе девушки для сёгуна.
«При выборе девушки проводились смотрины в саду. Девушек пускали гулять по саду, и господин на них смотрел».
Таким образом, в ходе церемонии о-нива о-мэ-миэ женщины, рекомендованные о-тосиёри, наряжались в кимоно с длинными рукавами (фурисодэ) и прогуливались по саду замка Эдо, а сёгун тайком за ними наблюдал. В процессе он называл понравившихся, их назначали прислуживающими сёгуну о-тюро, и они служили сёгуну в спальне.
Однако, как уже говорилось ранее, при Иэмицу, третьем сёгуне, статус наложницы был неопределённым, и можно предполагать, что такие правила установились с середины периода Эдо, когда в Оо-оку установился строгий контроль. С течением времени в Оо-оку стала главенствовать политика, это был орган, контролирующий производство потомства сёгунов.
Жизнь служительниц Оо-оку
Считается, однако, что такой установленный порядок часто нарушали со времён Иэнари, о котором мы говорили в статье «Упадок нравов в Оо-оку при “похотливом сёгуне”» Иэнари». Например, в третью луну на Праздник кукол в Оо-оку в Годзано-ма выставляли великолепный набор кукол на 12-ярусной подставке, и родственницам служительниц Оо-оку разрешали приходить на него посмотреть. Иэнари спал с некоторыми из таких родственниц и назначал их о-тюро.
При Иэмоти, 14-м сёгуне, согласно свидетельству вышеупомянутой Мураямы Масэко, одна из примерно семнадцати наложниц была выбрана в ходе «открытых смотрин» (кодзэн о-мэ-миэ). В данном случае «открытые» означает, что они проводились вне дворцового сада, и существует вероятность того, что это происходило на улицах города Эдо.
После Иэнари нравы Оо-оку, вероятно, стали менее строгими.
Женщинам, с которыми спал сёгун, в своё время приходил срок уходить на покой. В данном случае это означает, что со смертью их мужчины, сёгуна, они обривали голову, постригаясь в монахини, и меняли имя на буддийское, с окончанием «-ин».
Дальнейшая их судьба определялась по-разному:
- Если она родила мальчика, который стал новым сёгуном → продолжает жить в Оо-оку Хоммару замка Эдо.
- Если она родила мальчика, но он не стал сёгуном → переезжает в Оо-оку Ниномару в замке Эдо.
- Если она родила девочку → переезжает в Оо-оку Ниномару или в усадьбу Сакурада.
- Если она спала с сёгуном, но не родила (и не получила титула наложницы) → переезжает в усадьбу Сакурада.
Усадьба Сакурада была местом, где проживали ушедшие на покой о-тюро, с которыми спал сёгун. Согласно вырезной карте Эдо (Эдо кириэдзу), она располагалась в районе современного парка Хибия и также называлась Бикуни-ясики, Усадьба монахинь.
Таким образом, дальнейшая жизнь женщин складывалась по-разному в зависимости от того, родили они мальчиков или девочек, стал ли сын новым сёгуном. Это было общество с чёткими классовыми ограничениями.
С другой стороны, их жизнь можно назвать и удачной, поскольку о женщинах сёгуна заботился сёгунат до конца их жизни.
Изображение к заголовку: «Девушка на высочайших смотринах» (Мусумэ о-мэ-миэ дзу), изображающая испытание о-тюро. Справа – о-тюро, прислуживающая жене сёгуна, в центре показано сшитое кимоно (предоставлено Национальной парламентской библиотекой)