Жалованье сотрудниц Оо-оку, «дальних покоев» сёгуна

Тайны «дальних покоев» дворца сёгунов: любовь и власть в 250-летней истории сёгунов Токугава

В период Эдо у женщин практически не было возможностей работать и получать заработную плату, за исключением работы прислугой в самурайских усадьбах и купеческих домах. В этих условиях работа в Оо-оку в замке Эдо для многих была очень желанной. На работу туда принимали не только дочерей самураев, но и девушек из семей горожан и крестьян, так что у любой девушки был некоторый шанс устроиться туда на работу. Как же оплачивали их труд? Попробуем ответить на этот вопрос, исходя из известных нам исторических материалов.

Что такое базовая зарплата в 50 коку риса и содержание на 10 человек?

Заработная плата служанок Оо-оку выплачивалась в виде «содержания» (хороку), то есть рисом.

Хороку – это рис, который в качестве жалованья от сёгуната получали самураи, не владеющие землями. Единицей годового жалованья были иногда упоминающиеся в исторических сериалах мешки хё (например, семья получает 50 хё и содержание фути для 10 человек) и единица объёма коку – к примеру, годовой доход княжества Кага оценивался в 1 000 000 коку.

Объём хё в качестве единицы жалованья определялся сёгунатом как 3 до 5 сё, или 0,35 коку. Обычно в расчётах 1 коку принимали за 2,5 хё, то есть 1 хё составлял 0,4 коку. Таким образом, установленный сёгунским правительством стандарт в 0,35 коку был несколько ниже обычного.

Содержание фути рассчитывалось исходя из того, что каждый служащий в самурайской семье съедает 5 го нешлифованного риса в день, и им выдавали в месяц 1 до 5 сё (0,15 коку) риса. Если фути выплачивается на 10 человек, умножаем это на 10 и получаем 1,5 коку, которые будут выплачиваться в течение 12 месяцев.

Другими словами, в случае самурая, получающего 50 хё и содержание фути для 10 человек, он получает в год 0,35 коку × 50 = 17,5 коку, плюс 1,5 коку на содержание × 12 месяцев = 18 коку, всего около 35 коку. Выплаты происходили трижды в год. Полученный рис меняли на деньги у рисовых брокеров фудасаси.

Заработная плата служанок Оо-оку также основывалась на этой системе оплаты. Однако в их случае выплаты производились два раза в год, в пятом и десятом месяце. В исторических материалах, таких как «Книга регистрации служанок» (Дзётю бугэнтё) и «Записи ритуалов Токугава» (Токугава рэйтэнроку), в которых описывается жалованье Окудзётю, оно называется киримаи, и далее будет применяться это слово.

В таблице ниже приведены доходы служащих, включая киримаи, в зависимости от должности. Приведённые данные относятся ко времени, когда правил 13-й сёгун, Иэсада.

Доходы служащих Оо-оку при 13-м сёгуне

Должность Киримаи

(коку) Кол-во человек, на которых

выделяется фути Общая сумма в деньгах

(рё) Старейшины-дзёро

(дзёро о-тосиёри) 50 10 60 Старейшины

(о-тосиёри) 50 10 80 Принимающие высоких гостей

(о-кяку асираи) 25 5 40 Средняя горничная

(о-тюро) 12 4 40 Привратница

(о-дзёгути) 20 5 30 Внешние посыльные

(он-омотэдзукаи) 12 3 30 Правая секретарь

(гоюхицу) 8 3 25 Ответственная за одежду

(гофуку-но ма) 8 3 20 Служащая покоев О-сан-но ма

(о-сан-но ма) 5 2 15 Служащая внутренних покоев

(о-накаи) 5 2 7 Следящая за огнём

(хи-но бан) 5 2 7 Следящая за посыльными

(о-цукаи бан) 4 1 5 Низшие служанки

(о-суэ) 4 1 2

Создано на основе статьи «О регистрационной книге служанок бакуфу Эдо» (Эдо бакуфу дзётю бугэнтё ни цуйтэ) Мацуо Миэко, «Бюллетень женского младшего колледжа Гакусюин»

Вам, наверное, интересно, сколько стоил этот рис, если пересчитать на современные деньги? Посмотрим на доходы в нынешнем денежном выражении.

Обобщать невозможно, поскольку ценность денег колебалась в зависимости от эпохи, но, согласно «Понять Эдо с первого взгляда» (изд-во «Сёгакукан»), грубо говоря, 1 коку риса стоил 1 рё.

Об 1 рё говорится, что в зависимости от эпохи его стоимость могла сильно колебаться, от 300 000 йен до 55 500 йен в пересчёте на нынешние деньги. Можно рассматривать 100 000 йен как среднее значение, хотя Исода Митифуми в книге «Бухгалтерские книги самурайских домов» (Букэ-но какэйбо, изд-во «Синтёся») пишет, что 1 коку риса оценивается примерно в 270 000 йен.

Если исходить из цены в 100 000 йен, то на самых высоких должностях, дзёро о-тосиёри и о-тосиёри, получали киримаи в 50 коку, то есть примерно в 5 миллионов йен. Низшие служанки о-суэ (или о-хан сита) получали 4 коку, около 400 000 йен. Это была основная часть доходов.

Кроме того, дзёро о-тосиёри получали содержание фути на 10 человек, поэтому к их доходу следует добавить ещё 180 000 йен (0,15 коку × 10 = 1,5 коку, 1,5 коку × 12 месяцев). О-тосиёри тоже получали на содержание 180 000 йен, а о-хан сита – 18 000 йен.

Кроме того, служившим в Оо-оку женщинам полагались выплаты корёкукин – говорят, что эту систему ввела ещё Касуга-но цубонэ, они выплачивались наличными в качестве специальной надбавки для приобретения кимоно и косметики, необходимых для работы во внутренней части дворца. Дзёро о-тосиёри получали 60 рё (6 млн йен), о-тосиёри – 80 рё (8 млн йен), о-хан сита – 2 рё (200 тыс. йен).

Исходя из вышеизложенного, годовой доход будет следующим.

Дзёро о-тосиёри: 11,18 млн йен

О-тосиёри: 13,18 млн йен

О-хан сита: 618 тыс. йен

Высокий заработок женщин Оо-оку

Речь идёт об Эдо – времени, когда женщины изначально обладали более низким статусом, и годовой доход в 13 миллионов йен у о-тосиёри можно считать исключительным для той эпохи.

При этом стоит отметить, что служащие от привратницы и выше в приведённой таблице находились на пожизненных должностях. Они не могли покинуть Оо-оку, если только не сменялись сёгун и его законная жена. Таким образом, деньги они не тратили – вероятно, большую часть своих заработков они отправляли домой.

Кроме того, о-тосиёри имели возможность в качестве особой привилегии получить городской дом. Известно, например, что Такияма, о-тосиёри конца периода Эдо, о которой в этой серии статей мы говорили в прошлый раз, получила особняк в Иида-тё (ныне Иидабаси, р-н Тиёда, Токио), и имела дополнительно ренту от сдачи земли при доме в 5 рё 2 бу и 3 сю (примерно от 550 000 до 560 000 йен).



Список особняков, переданных о-тосиёри и посыльным он-омотэдзукаи в списках самурайских усадеб «Сёмуки дзимэн торисирабэ сё»; указаны название района и площадь усадьбы (собрание Национальной парламентской библиотеки)

Привилегию получения особняка имели и официальные посыльные он-омотэдзукаи. На эти должности назначали дочерей прямых вассалов сёгуна (хатамото), но они не были обязаны работать на протяжении всей жизни и в иерархии Оо-оку имели довольно низкий ранг. Однако, как указывает Ямамото Хирофуми в книге «Сёгун и Эдо: происшествия и жизнь в замке Эдо», (изд-во «Сёгакукан»), у них был особый статус, поскольку они подчинялись непосредственно о-тосиёри, поддерживали связи со всеми домами феодалов даймё, а также управляли бюджетом и бухгалтерией Оо-оку.

Согласно «Кюдзисимонроку», материалам исследования Исторического общества Токийского императорского университета, проводившегося вскоре после начала периода Мэйдзи, «это непременно должны быть такие люди, которые смогут делать многое». Однако при существовавшей иерархии должностей базовый оклад им изменить не могли, зато в виде исключительной привилегии им дарили особняки. Они получали ренту за землю в размере около 5 рё в год, как и о-тосиёри. Право на получение такого подарка имели, таким образом, только о-тосиёри и он-омотэдзукаи.



Слева – он-омотэдзукаи, справа – о-хан-сита (о-суэ) (фрагмент изображения к заголовку)

С другой стороны, годовой доход служанок самого низкого ранга, о-хан-сита, составлял в современном исчислении около 600 000 йен, что намного ниже, чем у старших служащих. Однако у девушек из семей горожан или крестьян в период Эдо вообще почти не было возможности работать вне дома и получать жалованье. Таким образом, сама работа за жалованье была редкостью, а заработки были наверняка выше, чем если бы девушка прислуживала в купеческом доме.

Также хотелось бы обратить внимание на доходы о-сан-но ма, то есть служащей в покоях О-сан-но ма. Она получала 5 коку и содержание на двух человек (около 530 000 йен), а также корёкукин в 15 рё (150 000 йен), то есть всего 680 000 йен. Ямамото Хирофуми в той же книге пишет: «Это далеко не самая высокая оплата, но лучше, чем у слуги-мужчины в самурайском доме».

Накамура Мондо, герой популярного исторического сериала «Хиссацу сиготонин», изображён как бедный вассал гокэнин на должности мелкого чиновника досин. Жалованье досин составляло примерно 30 хё и содержание на двух человек, то есть около 10,9 коку, что примерно соответствует годовому доходу в 1 090 000 йен. Таким образом, доходы служанок о-сан-но ма и о-хан-сита были ниже всего на 410 000–470 000 йен. Большинство вассалов низкого ранга получали на жизнь столько же или меньше, чем Мондо, и им приходилось брать подработки на дому – например, оклеивать зонты бумагой. Из еды на его столе постоянно вяленая рыба мэдзаси, и можно понять, почему он всё время вымогает взятки.

Служащие Оо-оку могли получать и различные надбавки за работу.

Всем предоставляли топливо, необходимое для повседневной жизни –дрова, древесный уголь, масло и т. п. Отдельно в зависимости от должности выделяли госайгин – деньги на покупку мисо и соли.

Как писал Митамура Энгё в книге «Дворцовые служанки» (Готэн дзётю), госайгин «выглядит как оплата расходов на гарниры, но на самом деле это деньги на мелкие расходы».

Как упоминалось выше, содержание фути выдавалось из расчёта 5 го риса на человека в день, однако содержание, выдаваемое женщинам в обычных самурайских семьях, составляло 3 го в день. В Оо-оку служанки получали мужскую норму содержания, то есть на 2 го больше.

Таким образом, можно сказать, что даже на низких должностях женщины в Оо-оку зарабатывали довольно неплохо.

Взятки как дополнительный источник дохода

Рассмотрим и те доходы, которые не учитывались официально – взятки.

При 12-м сёгуне, Иэёси, на вершине иерархии Оо-оку стояла дзёро о-тосиёри Анэнокодзи. Ямамото Хирофуми в главе о доходах служанок книги «Старый Эдо» (Сараи-но Эдо, изд-во «Сёгакукан») пишет: «Есть свидетельства, что от разных даймё ей присылали множество подарков, коробки от сладостей были полны золотых монет», «Кто-то из княжества Мито говорил, что она не станет ничего делать за сотню или две».

Источником этой истории о взяточничестве является уже упоминавшаяся книга «Кюдзисимонроку». Обычно дзёро о-тосиёри, происходящие из семей придворной аристократии, дистанцировались от власти, но Анэнокодзи приложила много усилий, чтобы устроить брак Ацухимэ, законной жены 13-го сёгуна, Иэсада, и она также была двоюродной бабушкой принцессы Кадзуномия, ставшей женой 14-го сёгуна, Иэмоти. Она обладала исключительным политическим влиянием.



Гравюра, изображающая жену Иэсады. Известно, что Анэнокодзи со стороны сёгуната устраивала брак Ацухимэ, происходившей из княжества Сацума, с Иэсадой (специальная коллекция Токийской столичной центральной библиотеки)

Как пишет Ямамото Хирофуми в своей книге «Сёгун и Эдо: происшествия и жизнь в замке Эдо», даймё часто присылали в Оо-оку подарки, но «там не любили морские огурцы, вяленого морского леща и солёную рыбу, поэтому недорого продавали их перекупщикам кэндзанъя». Кэндзанъя – это торговцы, специализировавшиеся на скупке ненужных подарков, с их помощью подаренные вещи можно было обменять на деньги.

Служащие Оо-оку на самом деле зарабатывали намного больше своего базового жалованья. При этом иногда там появлялась такая плутократия, какую с трудом могли себе представить политики-мужчины.

Фотография к заголовку: Игра «Карьера служительницы Оо-оку» (Оку боко сюссэ сугороку) 1858 г. В центре вверху – оку-сама (жена сёгуна), а вокруг неё изображены работающие служащие Оо-оку (собрание Национальной парламентской библиотеки)