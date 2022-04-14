Татиараи: место омовения меча, которым Кадзивара Кагэтоки убил бывшего союзника

Камакурский сёгунат (1192-1333): путешествие по историческим местам

По приказу сёгуна Минамото-но Ёритомо Кадзивара Кагэтоки зарубил Кадзуса-но сукэ Хироцунэ, своего бывшего союзника. Говорят, что окровавленный меч отмывали в небольшом водоёме, получившем название Татиараи, «Место омовения меча». После этого Кадзивара стал ближайшим вассалом Ёритомо и обратил свой гнев на Минамото-но Ёсицунэ…

Свет Ёсицунэ, омрачённый тенью Кагэтоки

Среди пунктов назначения автобусов от станции Камакура меня всегда настораживало название «Татиараи» – в нём чувствовалась какая-то мрачность. Чтобы туда попасть, нужно доехать до станции Камакура рэйэн сэймон-маэ Татиараи, которая находится недалеко от границы между восточной частью города Камакура и районом Канадзава города Йокогама, потом подняться по дороге Канадзава кайдо и спуститься узким каменным ступеням к подножью утёса. Миновав жилые кварталы, я внезапно наткнулся на ручей. Пройдя под деревьями, через крону которых просвечивало солнце, я обнаружил водоём под названием Татиараи-мидзу, «Вода омовения меча». Говорят, что Кагэтоки здесь смывал кровь с меча, которым убил Хироцунэ.



Прогулка вдоль чистых вод речушки Татиараи (фото автора)

Идя дальше вдоль чистых вод ручья, я вышел к проходу Асаина киридооси с его впечатляющими грубо обработанными скальными стенами прорубленного прохода. Камакуру с трёх сторон окружают горы, в которых было прорублено семь узких проходов киридооси, служивших для сообщения и в качестве укреплений для обороны от приходящих извне врагов; проход Асаина защищал город с востока. Около 800 лет назад здесь проходили камакурские самураи. Здесь очень тихо, и это место как-то не очень соответствует названию «Омовение меча».



Водопад у входа в проход Асаина киридооси (фото автора)



Асаина киридооси со следами грубой обработки поверхности скалы (фото автора)

Причиной, по которой Ёритомо приказал убить Кадзуса-но сукэ Хироцунэ, своего бывшего союзника, был высокомерный характер Хироцунэ, мешавший их отношениям и заставивший ошибочно заподозрить, что он замышляет мятеж. Говорят, что Кагэтоки затеял играть с Хироцунэ в сугороку, а когда тот увлёкся игрой и ослабил бдительность, зарубил его, это случилось в 1183 году. Эта история уже достаточно мрачная и кровавая, но были и другие элементы, которые ещё более омрачали сложившийся тёмный образ Кагэтоки.

Осава Идзуми, куратор Музея истории и культуры Камакура, объясняет: «Помимо того, что он зарубил Хироцунэ мечом, с Кагэтоки связаны и другие легенды, создающие его кровавый образ. Сильное влияние, конечно, имеет и представление о нём как о враге Ёсицунэ, что делает его в мире традиционных представлений тёмной личностью. Другой аспект его личности, как образованного человека и очень хорошего ближайшего помощника Ёритомо оказывается тем более затенён, чем более яркий свет испускал образ Ёсицунэ».

Помощник Ёритомо, знавший его сокровенные помыслы

Кагэтоки изначально был военачальником, воевавшим на стороне рода Тайра. В битве при Исибасияме (в настоящее время – территория города Одавара в преф. Канагава) в 1180 году, первом сражении войск Минамото и Тайра, он сделал вид, что не заметил и упустил отряд Ёритомо, который был тогда очень слаб, проявив сострадание, а потом помогал ему вести дела в столице, проявив себя самураем, сведущим как в военном деле, так и в административной сфере. Если бы Ёритомо потерпел поражение здесь, то не было бы и Камакуры Минамото, какой мы её знаем.



В этих местах произошла битва при Исибасияма (Jiji Press)

После поражения Ёритомо отплыл на лодке от мыса Манадзуру, пересёк залив Сагами и скрылся на полуострове Босо. Здесь, с помощью большой армии Кадзуса-но сукэ Хироцунэ, насчитывающей около 20 000 всадников, он вновь обрёл силу и в том же году вступил в Камакуру – что не помешало ему через три года из-за подозрений в мятеже отдать приказ об убийстве Хироцунэ.

С другой стороны, благодаря своей роли в битве при Исибасияма, Кагэтоки стал одним из ближайших помощников Ёритомо в качестве начальника военного управления самураидокоро. Одной из важных его задач был присмотр, то есть слежка за Ёсицунэ, который направился на запад страны преследовать войско Тайра. Он сообщал Ёритомо о его действиях, таких как принятие назначения при императорском дворе без разрешения Ёритомо, о том, что он, будучи опьянён воинскими успехами, был склонен к самовольным действиям. Именно на этот надзор позже жаловался Ёсицунэ в послании из Косигоэ.

Иногда Кагэтоки, вероятно, не только следил за Ёсицунэ, но и подговаривал Ёритомо с ним расправиться. В историческом романе Нагаи Митико «Огненное кольцо» показано, как Ёритомо, будучи воспитан в аристократической среде, не склонен к поспешным действиям, но Кагэтоки, прозревая его мысли, уговаривает его покарать Ёсицунэ. Почему угадывающий намерения Ёритомо Кагэтоки исполняет такую отрицательную роль? Нагаи рассуждает так:

Ёритомо, который редко показывает свои истинные намерения, хочет, чтобы кто-то подтолкнул его к действиям. Особенно это проявляется тогда, когда есть риск, что это вызовет критику. Зная об этом, Кагэтоки берёт на себя роль выразителя намерений Ёритомо. Стоило ли колебаться, если это должно было укрепить положение Ёритомо как единовластного правителя восточных земель страны?.. Вера в то, что он сможет вести самурайское общество к процветанию, наполняла его всё большим чувством превосходства. (из романа «Огненное кольцо»)

После смерти Ёритомо в 1199 году лишившийся его поддержки Кагэтоки утратил авторитет из-за своих слишком близких отношений с властью и роли выразителя намерений Ёритомо, и в конце концов лишился своего положения, когда 66 других прямых вассалов-гокэнин выдвинули ему обвинения. Кагэтоки, занимавший чрезвычайно важное положение при Ёритомо и его преемнике Ёрииэ, первым вышел из состава «13 вассалов Камакурского правителя» и в 1200 году был убит в земле Суруга. Баланс сил внутри коллегии из 13 правителей был нарушен, и это открыло путь к возвышению рода Ходзё.

Действия Кадзивара Кагэтоки и Минамото-но Ёритомо

1180 Минамото-но Ёритомо выдвигает войска Кадзивара Кагэтоки намеренно упускает отряд Ёритомо в битве при Исибасияма. Ёритомо по морю переправился в землю Ава и занял Камакуру с помощью Кадзуса-но сукэ Хироцунэ и других. 1183 Ёритомо приказал Кагэтоки убить Кадзуса-но сукэ Хироцунэ (легенда об «Омовении меча») Кагэтоки занимает должность начальника воинского управления самураидокоро и сопровождает Ёсицунэ в качестве надзирателя во время битв с родом Тайра. 1184 Битва при Итинотани 1185 Решающая битва при Данноура Ёсицунэв храме Мампукудзи пишет «послание из Косигоэ» с просьбой допустить его в Камакуру. 1189 Ёсицунэ погибает, его голову осматривают в храме Мампукудзи. 1192 Ёритомо получает титул сёгуна 1199 Ёритомо умирает после падения с лошади Кагэтоки теряет должность после обвинений со стороны других вассалов-гокэнин. 1200 Кагэтоки убивают в земле Суруга



Могила Кадзивара Кагэтоки в храме Мампукудзи в токийском районе Ота (Jiji Press)

Фотография к заголовку: Татиараи мидзу, где Кадзивара Кагэтоки смывал кровь с меча, которым убил Кадзуса-но сукэ Хироцунэ (фото автора)

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