Смута годов Дзёкю: ошибка экс-императора Го-Тоба, предположившего раскол в сёгунате Камакура

Камакурский сёгунат (1192-1333): путешествие по историческим местам

После безвременной гибели сёгуна Минамото-но Санэтомо противостояние бакуфу и императорского двора перешло в решающую фазу. Экс-император Го-Тоба издал указ об уничтожении Ходзё Ёситоки для феодалов всей страны. В ответ на это после речи, произнесённой перед самураями в Камакуре вдовой Ёритомо, «монахиней-сёгуном» Ходзё Масако, камакурский сёгунат решил атаковать Киото. Так начались события «смуты годов Дзёкю», в которой столкнулись самураи и императорский двор.

Сожжение императорского дворца

После убийства Санэтомо сёгунат потребовал, чтобы на должность сёгуна назначили принца императорского дома, однако экс-император Го-Тоба с явным нежеланием отправил им сёгуна, однако это был не принц, а двухлетний Митора (Фудзивара-но Ёрицунэ), третий сын Кудзё Митииэ, отпрыск рода канцлеров и регентов. Это случилось в 1219 году.



Митора (Фудзивара-но Ёрицунэ). Статуя экспонируется на выставке, посвящённой дому Ходзё, в Национальном музее национального достояния Камакура (собрание храма Мёоин)

Однако появление этого юного сёгуна стало причиной неожиданного масштабного инцидента. Минамото-но Ёримоти, выходец из рода Сэццу-Гэндзи и занимавший важную должность в охране императорского дворца, считал себя лучшим кандидатом на пост сёгуна. Пошли слухи, что он не согласен с решением назначить Митору сёгуном и планирует мятеж. Экс-император Го-Тоба издал указ о его покарании, но Ёримоти заперся в императорском дворце (Дайдайри), поджёг его и покончил жизнь самоубийством. Дайдайри и многие находившиеся там ценности были уничтожены огнём.



Императорский дворец в Киото, где ранее находился дворец периода Хэйан (Jiji)

Потеря в битве в заливе Данноура священного меча, одного из «Трёх священных сокровищ», когда утонул император Антоку, заставила экс-императора Го-Тоба сомневаться в легитимности своего правления. Когда же позднее сгорел и дворец Дайдайри, он был так потрясён, что заболел. Сакаи Коити в книге «Камакурский правитель и род сиккэнов Ходзё» пишет: «Распри из-за титула сёгуна привели к непростительному происшествию, которое вызвало в нём чувство враждебности по отношению к сёгунату».

Го-Тоба приказал ввести значительный общенациональный налог для восстановления Дайдайри, но сёгунат не подчинился.

Экс-император приказывает покарать Ходзё Ёситоки

Сиккэн Ходзё Ёситоки не смог защитить Санэтомо от убийц и отказался от выполнения всех требований экс-императора, в том числе о выделении средств на восстановление Дайдайри. Го-Тоба был в гневе, и в 15 день пятой луны 1221 года он издал указ, в котором предписывал влиятельным вассалам в восточной части Японии покарать Ходзё Ёситоки, и разослал директиву кансэндзи, адресованную наместникам земель сюго и управляющим поместий дзито по всей стране. Примерное содержание этих документов состояло в том, что, хотя сёгуном является юный Митора, но на самом деле Ёситоки принимает решения по своей воле и вносит смуту в политические дела, из-за чего его нужно покарать.



Портрет экс-императора Го-Тоба в облике монаха (копия, принадлежит Историографическому институту Токийского университета)

Можно предположить, что за изданием указа и директивы об уничтожении Ёситоки стоял не только гнев на него за невыполнение требований, но и предположение, что экс-император может победить в противостоянии с ним.

Ямамото Минами, куратор Историко-культурного музея Камакуры, говорит: «Я думаю, что как человек, видевший сёгунат Камакура на протяжении долгого времени после смерти Ёритомо, он знал о продолжающихся внутренних конфликтах там». Вассалы, которые когда-то поддерживали Ёритомо, погрязли в борьбе за власть, были убиты сёгуны из рода Минамото – Ёрииэ и Санэтомо. По словам Ямамото, теперь, когда больше не осталось потомков Ёритомо мужского пола, экс-император Го-Тоба решил, что крах сёгуната – лишь вопрос времени.

Указ был адресован влиятельным феодалам региона Тогоку, Восточных земель, где располагалась «военная ставка» сёгуна, бакуфу, и, как говорит Ямамото, Го-Тоба оказался слишком самоуверен, полагая, что там найдутся противники Ёситоки. Суждено ли было планам экс-императора осуществиться?

Речь Масако

Слухи об указе стали доходить до сёгуната, и там узнали, что тайные гонцы с указом и директивой уже прибыли в Камакуру. Поймав одного такого посланника, там узнали, что Ёситоки был объявлен «врагом престола», которого следует уничтожить.

Поскольку целью преследования был Ёситоки, то, как рассчитывал Го-Тоба, могли найтись те, кто принял бы сторону императорского двора. На самом деле среди адресатов указа были Токифуса, младший брат Ёситоки, и вассал Ёситоки Миура Ёсимура(*1). Как пишет Сакаи Коити в книге «Смута годов Дзёкю», Го-Тоба стремился спровоцировать распрю среди вассалов гокэнин, используя раздор и противостояние внутри рода Ходзё.

«Монахиня-сёгун» Масако разработала план действий, который состоял в том, чтобы признать перед гокэнин наличие такого указа, но изменить цель карательных мер на сёгунат. Замысел заключался в том, чтобы избежать раздоров, спровоцированных императорским двором, и обеспечить единство. В 19 день пятой луны она собрала гокэнин и из-за бамбуковой занавеси обратилась к ним через Адати Кагэмори со словами, что она надеется на их единодушие.



Храм Дзюфукудзи, основанный Ходзё Масако (фотография автора)

Она говорила: «С тех пор, как покойный удайсёгун (Минамото-но Ёритомо) покарал врагов престола и основал Канто, вас осыпали и чинами, и жалованьем, эти благодеяния уже стали выше гор и глубже морей. Вряд ли у вас недостаточно рвения отплатить за эти благодеяния. И вот сейчас по наветам получен несправедливый императорский указ, объявляющий нас мятежными вассалами. Те, кому дорого их имя, уничтожьте Фудзивара-но Хидэясу (военачальника столичных войск), защитите память трёх поколений сёгунов. А если хотите принять сторону экс-императора, скажите сейчас!»



Запись от 19 дня пятой луны 1221 года в «Зерцале Восточных земель» (Адзума кагами), описывающая речь Масако (находится в Национальном архиве)

Кондо Сэйити, профессор средневековой японской истории в Открытом университете Японии, в отношение этого выступления сказал, что Масако распространила определение Ёситоки как «мятежного вассала» на всех вассалов гокэнин, и призвала к объединению и созданию отпора тех, кто «дорожит своим именем». Кроме того, она потребовала, чтобы каждый вассал быстро принял решение о том, примет ли он сторону сёгуната или императорского двора, поэтому никто не отказался поддержать сёгунат. Некоторые даже прослезились, и так была достигнута солидарность между гокэнин. План экс-императора не сработал.

Защищаться или атаковать?

Проблема заключалась в стратегии. На военном совете многие люди придерживались оборонительной позиции, предлагая дожидаться армии экс-императора возле заставы Хаконэ, однако опытный воин Ооэ-но Хиромото сказал, что если ждать столичную армию, кто-то может переметнуться, и настаивал на выдвижении войска в сторону столицы. С ним согласилась Масако, и Ходзё Ёситоки окончательно утвердил это решение.

В 22 день пятой луны из Камакуры вышел передовой отряд во главе с Ясутоки, старшим сыном Ёситоки. Сначала армия состояла всего из 18 всадников, но самураи Восточных земель, стремясь завоевать награды, присоединялись один за другим, и, как написано в «Зерцале восточных земель», войско выросло до 190 000 всадников. Армия сёгуната разделилась на три группы и направилась в Киото.

Об этих событиях стало известно при дворе, что вызвало большие волнения, а когда пришли вести о том, что армия сёгуната нанесла поражение столичным войскам в Мамэдо (в настоящее время город Какамигахара, префектура Гифу), неподалёку от реки Кисо, Го-Тоба попытался восполнить военную силу, обратившись за помощью к монахам храма Энрякудзи на горе Хиэй. Армия сёгуната наконец приблизилась к рекам Удзи и Сэта – естественным рубежам, защищавшим Киото.



Поминальные ступы, посвящённые погибшим в битве во время смуты Дзёкю – предполагают, что речь идёт о битве при Мамэдо (предоставлено Управлением по образованию города Какамигахара)

Фотография к заголовку: Проект официального приказа об уничтожении Ёситоки (репродукция, принадлежит Историческому музею префектуры Канагава). В начале документа указано, что он был направлен от убэнкан (одна из высших должностей при дворе экс-императора) пяти землям Кинай, то есть это был официальный документ, адресованный административным округам страны

● Как добраться

Музей национального достояния Камакура: расположен на территории храма Цуругаока Хатимангу, в 10 минутах ходьбы к северу от станции Камакура. Музей был основан в 1928 году с целью хранения и демонстрации важных культурных объектов после того, как множество святилищ, храмов и культурных ценностей в городе Камакура погибло во время Великого землетрясения Канто. В 2022 году совместно с Историко-культурным музеем Камакура проводится круглогодичный проект – выставка, посвящённая роду Ходзё.

Храм Мёоин: у восточного выхода со станции Камакура сядьте на автобус, следующий до Дзёмёдзи, сойдите на остановке Сэнсуйбаси и пройдите пешком 3 минуты. Храм основал в 1235 году четвёртый сёгун, Фудзивара-но Ёрицунэ (Митора) для защиты резиденции сёгуна от злых сил, приходящих через «врата демонов», кимон.

Храм Дзюфукудзи: 10 минут ходьбы к северу от западного выхода со станции Камакура. На кладбище за храмом есть башня, которая, как говорят, является могилой Масако. Это один из важнейших дзэнских храмов Камакура Годзан, «пяти гор» Камакуры.