Смута годов Дзёкю: победа войск сёгуната и ссылка экс-императора Го-Тоба

Камакурский сёгунат (1192-1333): путешествие по историческим местам

Смута годов Дзёкю началась с того, что экс-император Го-Тоба издал указ об усмирении Ходзё Ёситоки. Силы сёгуната Камакура контратаковали и разгромили императорскую армию, что стало поворотным моментом в японской истории и положило начало полному господству сословия воинов-самураев, которое продлилось почти 650 лет. Что же случилось с проигравшей стороной? Как экс-император Го-Тоба, сосланный на остров Оки, провёл свои последние годы вдалеке от столицы?

Битва на реке Удзи

Река Удзи протекает к югу от города Киото. Там, у моста, пролёг последний рубеж, где армия сёгуната столкнулась с императорскими силами во время смуты Дзёкю. Если спуститься к руслу реки, то вы увидите белый бурлящий поток, несущийся между опорами моста. Удзи, вытекающая из озера Бива, – полноводная река с быстрым течением. Длина моста Удзи составляет 150 метров – это широкая река, которая была серьёзным препятствием для армии сёгуната.



Поток у опор моста Удзи (фотография автора)

Согласно исторической хронике «Зерцало Восточных земель» (Адзума кагами), армия сёгуната во главе с Ясутоки, старшим сыном Ходзё Ёситоки, достигла южного берега реки Удзи в 13 день 6 луны 3 года Дзёкю (1221). Они вступили в бой с императорской армией на мосту, но под дождём стрел были вынуждены отступить. Ясутоки отказался от боя на мосту и решил перейти к стратегии форсирования реки. Расспросив местных жителей о расположении отмелей, он отдал приказ о наступлении перед рассветом в 14 день.

Однако из-за прошедшего накануне дождя уровень воды поднялся, течение стало бурным. Погибло 96 человек – одни утонули, унесённые потоком, другие пали от стрел императорской армии, не успев переправиться. В какой-то момент Ясутоки уже опасался поражения, но воины сёгуната, сбросив тяжёлые доспехи, которые могли утянуть их на дно реки, и разобрав дома поблизости, чтобы построить плоты, всё же смогли перейти на другой берег.



Слева – мелководье, где армия сёгуната переправлялась через реку Удзи; справа – памятная стела в честь авангарда войск, переправившегося через реку (фотографии автора)

На острове посередине реки находится памятная стела, посвящённая авангарду войск, переправившихся через реку. Там указано, что впереди всех при переправе сражались Сасаки Нобуцуна и Сибата Канэёси, воины армии сёгуната. У вассалов гокэнин из восточных провинций была сильная мотивация – они сражались за награды в виде земель и поместий, и их боевой дух был сильнее, чем у армии из Киото.

Преодолев реку Удзи и окрылённые успехом силы сёгуната на следующий день ворвались в Киото, безжалостно расправляясь с самураями, монахами и придворной знатью. Экс-император Го-Тоба, издавший указ об уничтожении Ёситоки, заявил, что война началась не по его воле, а из-за интриг вассалов, но его оправдания не приняли во внимание. После поражения в дальнюю ссылку отправили троих экс-императоров: Го-Тоба был сослан в землю Оки, Дзюнтоку – на Садо, а Цутимикадо – в Тоса.

Почему для ссылки выбрали остров в земле Оки?

Согласно «Зерцалу Восточных земель», экс-императора Го-Тоба посадили на корабль из Оохамаминато в земле Идзумо (сейчас – посёлок Михоносэки в городе Мацуэ, префектура Симанэ) в 5 день 8 луны того же года и отправили через Японское море в уезд Ама земли Оки, на остров примерно в 60 километрах от берега, который сейчас называется Наканосима и где расположен посёлок Ама. Несмотря на неспокойное море, группа, состоявшая всего из семи человек вместе с императором, смогла высадиться в небольшом порту Саки в южной части острова.



Порт Саки (фотография автора)



Слева – памятник экс-императору Го-Тоба; справа – камень, на котором восседал экс-император (фотографии автора)

Сакакибара Юки из музея, посвящённого экс-императору Го-Тоба, рассказывает: «Согласно легенде, сопровождавшие экс-императора стучали в двери домов в деревне, чтобы попросить место для ночлега, но люди закрывались в домах – возможно, испуганные нарядами группы экс-императора. Место для ночлега найти не могли, поэтому деревня получила название «Ядокои», «мольбы о ночлеге». Экс-императору и его людям пришлось провести ночь в святилище Михо неподалёку.



Святилище Михо, где, как говорят, провёл ночь экс-император Го-Тоба (фотография автора)

Вы можете подумать, что экс-императора отправили на отдалённый остров с суровыми условиями и что его ждали трудные времена, но на самом деле это не совсем так. Местный знатный род Мураками принял на себя заботу о повседневных потребностях экс-императора на следующий же день, в 6 день той же луны. Мураками Сукэкуро (83 года), 48-й глава семьи, рассказал, что этот исторический факт записан в «Кратких записях рода Мураками» (Мураками-кэ рякки), которые передавались из поколения в поколение.

Во-первых, сиккэн Ходзё Ёситоки тщательно обдумывал подходящее место для ссылки экс-императора, которого нельзя было ни оставлять в живых, ни убить(*1). Согласно «Кратким записям рода Мураками», военный наместник земли Оки Сасаки Ясукиё посоветовал правительству сёгуна поручить экс-императора заботам рода Мураками в той земле, в связи с чем и было решено сослать его именно в Оки. В то время род Мураками обладал влиянием, накопив богатство благодаря морской торговле, и считалось, что он обладал достаточными экономическими возможностями, чтобы опекать ссыльного экс-императора.



Распоряжение военного губернатора (сюго) земли Оки, предоставляющее права морского перевозчика человеку по имени Тадокоро Ёсицуна, предположительно члену рода Мураками (предоставлено Музеем семьи Мураками)

Жизнь на острове

Андзайсё, временная императорская резиденция экс-императора Го-Тоба, располагалась в храме Гэмпукудзи, связанным с родом Мураками. Мураками Сукэкуро рассказывает о жизни экс-императора: «В семье из поколения в поколение говорили, что, когда придёт господин Го-Тоба, он заварит чай – настолько часто, почти каждый день он навещал семейство Мураками и наслаждался чаем. Возможно, так он давал выход своим чувствам. Может быть, он хотел жить очень долго и как можно скорее вернуться в столицу».



Место временной резиденции экс-императора Го-Тоба (фотография автора)

Сукэкуро исследовал исторические материалы, полученные от департамента архивов и мавзолеев Управления императорского двора, и обнаружил, что бывший император, живя на острове, читал художественную литературу (моногатари), переписывал сутры, ежедневно читал сутры и исполнял синтоистские ритуалы. Семья Мураками считала своей обязанностью поддерживать распорядок деятельности бывшего императора даже во время ссылки и особое внимание уделяла предоставляемой ему еде. «В отличие от самураев, бывший император принимал пищу только дважды в день, утром и вечером. Говорят, что на ужин ему старались приготовить много вкусной еды, и это было непросто».



Святилище Оки (фотография автора)



Музей семьи Мураками (фотография автора)

Остров был богат дарами моря и гор, там также процветало рисоводство. Кроме того, жители острова развлекали бывшего императора состязаниями уси-цуки, боем быков, когда они борются друг с другом рогами. Согласно книге Масукавы Коити «История сёги» (изд-во «Хэйбонся»), экс-император также любил играть в японские шахматы сёги.



Традиционное мероприятие уси-цуки было проведено в Ама впервые за 23 года и имело большой успех (фотография Исполнительного комитета мероприятий в память экс-императора Го-Тоба)

Тоска по столице

Несмотря на то, что жизнь на острове была весьма комфортной, бывший император потерял связь с утончённым мира утончённых нравов, в котором он ранее жил. Ему этого очень не хватало, экс-императору было трудно смириться с изменением своего статуса правителя Поднебесной на нынешний. Печаль и тоска по родине не оставляли его. Эти чувства нашли яркое выражение в стихотворениях вака сборника «Сто стихов с далёкого острова» (Энто хякусю), которые он сочинил в изгнании. Даже приезд людей из столицы на острова Оки был строго ограничен, что временами раздражало бывшего императора.



«Сто стихов с далёкого острова» (Энто хякусю) (предоставлено музеем экс-императора Го-Тоба)

В сборнике в стихотворении 79 он говорит: «Если и спросят – // Не радостно мне // От участья людей, // Что не стали // Переплывать это море», то есть экс-император обижен на людей, которые в письмах осведомляются о его самочувствии, но не приезжают лично.

Сукэкуро говорит, что представители рода Мураками много раз ходили на кораблях в Киото, и, согласно историческим документам, они переправляли от бывшего императора через императорский двор сёгунату письма, в которых он выражал желание вернуться в столицу, но получал только отказы. Говорят, что он всё равно каждый раз с нетерпением ждал прибытия корабля. В более поздние времена императора Го-Дайго также сослали на острова Оки, но ему удалось бежать через год – отчасти из-за того, что власть сёгуната к тому времени ослабла. Но Го-Тоба провёл на острове 18 лет и скончался в 1239 году в возрасте 60 лет.



Письмо с отпечатками рук экс-императора Го-Тоба с выражением благодарности верному вассалу Фудзивара-но Тиканари и своего рода завещанием (репродукция, предоставлена архивом Го-Тоба-ин, оригинал находится в собрании святилища Минасэ дзингу)

Поворотный момент в истории Японии

В Киото после того, как экс-императора Го-Тоба был отправлен в ссылку, а титул императора по указанию сёгуната перешёл к императору Го-Хорикава и потом к Го-Такакура, сёгунат учредил должность инспектора Рокухара (рокухара тандай) на месте усадьбы дома Тайра в столице для контроля за императорским двором. Кроме того, сёгунат конфисковал территории в западной части Японии и передал их вассалам из восточной части в качестве вознаграждения, тем самым сильно изменив распределение сил в стране.



Слева – храм Рокухарамицудзи был основан в 951 году сыном императора Дайго, святым Куя, позднее там располагалась усадьба Рокухара дома Тайра; справа – место резиденции Рокухара тандай на территории храма (фотографии автора)

В чём состояла суть смуты годов Дзёкю? Ямамото Минами, куратор Музея истории и культуры Камакура, говорит: «Полностью изменились отношения между императорским двором и воинскими родами – политическая власть в первую очередь определялась воинами, и установилась главная тенденция японской истории, когда в центре политики были воины буси. Это имело очень важное значение. Был создан прецедент вмешательства самураев в вопросы о праве наследования престола».

С другой стороны, профессор Кондо Сэйити из Открытого университета Японии отмечает: «Ёситоки сослал экс-императора Го-Тоба, но не стал разрушать существующий порядок. В системе, когда в столице находился императорский двор, а в Камакуре – сёгунат, Камакура стала играть ведущую роль». Это также создало условия для того, чтобы из такой двойственной политической системы императорская власть вновь вышла на первый план, что и произошло в период Мэйдзи (1868-1912), примерно через 650 лет после смуты годов Дзёкю.

Кто такой Ёситоки?

Ёситоки, сославший троих императоров, когда-то имел неоднозначную историческую репутацию. Араи Сираиси, который также являлся конфуцианским учёным начала периода Эдо, критиковал его как «самого низкого человека в Японии». В государственных учебниках при правительстве Мэйдзи его описывали как «неверного вассала», и в период Сёва до конца войны его даже не упоминали в имперской истории. Ямамото Минами говорит, что сейчас появление Ёситоки в качестве главного героя исторического сериала, показывает, что взгляды полностью изменились.

Однако Ёситоки нельзя назвать и героем. Инцидент Хики и убийство Минамото-но Ёрииэ, уничтожение рода Вада и смута годов Дзёкю – при нём было пролито слишком много крови. В сериале не раз встречаются сцены, когда Ясутоки, сын Ёситоки, возмущается: «Отец, ты не прав!». В своё время Ёситоки адресовал эти же слова и своему отцу, Токимасе. По мере того, как он поднимался по лестнице власти, он оказывался в ситуации «или убей, или умри», и постоянно был вынужден принимать решения в другом ценностном измерении, вне представлений о добре и зле.

Профессор Кондо говорит: «Ёситоки был честным человеком. Он не столько старался выделиться среди других, сколько изо всех сил выполнял свою работу. Он не стремился к захвату власти, а просто оказался в такой ситуации». Такая «работа» Ёситоки заложила основу для создания самурайского общества, и на этом фундаменте Ясутоки построил систему управления, которая знаменовала собой период расцвета правления самураев.



Обнаруженное при раскопках 2005 года место, где находился павильон Хоккэдо (погребальный павильон) Ходзё Ёситоки. Он был построен с восточной стороны от павильона Хоккэдо Минамото-но Ёритомо (фотография автора)

Фотография к заголовку: Холм, где кремировали экс-императора Го-Тоба. Мураками Сукэкуро как сотруднику Управления императорского двора поручен уход за холмом (фотография автора)

● Как добраться

Мост Удзи на реке Удзи: сядьте на линию JR Нара от станции Киото, сойдите на станции Удзи и пройдите пешком 5 минут. С южной стороны реки находится Павильон Феникса в монастыре Бёдоин.

Руины резиденции Рокухара тандай: расположены на территории храма Рокухарамицудзи в 10 минутах ходьбы от станции Киёмидзу Годзё на линии Кэйхан хонсэн.

Город Ама на островах Оки: около 45 минут на самолёте от аэропорта Осака Итами до аэропорта Оки. Около 1 часа на пароме от порта Сайго в городе Окиносима до порта Хисиура в городе Ама. Там расположено много исторических мест, связанных с экс-императором Го-Тоба.

Руины павильона Хоккэдо Ходзё Ёситоки: у восточного выхода со станции Камакура сядьте на автобус, следующий в Дайтономия и сойдите на остановке Вакарэмити. Поднимитесь по правой из двух каменных лестниц за начальной школой Сэйсэн.