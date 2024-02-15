Санада Масаюки: военачальник периода Сэнгоку, военной хитростью побеждавший Иэясу

Токугава Иэясу: загадки первого сёгуна периода Эдо

Было всего два человека, в сражениях с которыми Токугава Иэясу не мог добиться победы. Один из них – Такэда Сингэн, а вторым был Санада Масаюки, которого называли «двуличным хитрецом» – и при этом он являлся одним из лучших военачальников периода Сэнгоку, который своими уловками расстраивал планы Иэясу.

Стратегический талант Масаюки

В восьмую луну 13 года Тэнсё (1585) Иэясу направил свои войска в замок Уэда (город Уэда, префектура Нагано) в земле Синано, где скрывался Масаюки. По данным «Повести о земле Микава» (Микава моногатари), его армия насчитывала около 7000 человек.

С другой стороны, армия Санады насчитывала 200 всадников и более 1500 разных прочих воинов. Исходя из количественного соотношения войск, шансов на победу у него не было.



Схема первой битвы при Уэда: 1) армия Токугавы уклоняется от засады Санады и продвигается к замку Уэда; 2) войска Санады из замка Тоиси атакуют с фланга; 3) войска замка также совершают вылазку из замка Уэда и атакуют; 4) армия Токугавы отступает; 5) войска Санады из Тоиси и войска замка Уэда преследуют Токугаву; 6) армия Токугавы при отступлении несёт большие потери

Оказавшись в такой ситуации, Масаюки разработал стратегию заманивания армии Токугавы. По данным «Повести о земле Микава» и пояснений экспозиции в городе Уэда, ход битвы, как полагают, был следующим.

Войска Масаюки совершают внезапную атаку, но делают вид, что не выдерживают натиска и отступают. В результате армия Токугавы преследует их, пересекает линию обороны и надвигается на замок Уэда. Тогда Нобуюки, сын Масаюки, находившийся в замке Тоиси, ведёт подкрепление и атакует армию Токугавы с фланга. Говорят, что армия Токугавы также допустила тактические ошибки – например, не стала поджигать замок, что было обычной практикой сражений.

Войска Токугавы смешались, а по мере того, как всё больше воинов выходило из замка Уэда в контратаку, они начали отступать. Отряды Нобуюки тоже присоединились к преследованию. Отступающие войска Токугавы безжалостно уничтожали. Говорят, что некоторые утонули, пытаясь пересечь реку во время побега.

«Повесть о земле Микава» указывает, что в армии Токугавы погибло 300 человек. Однако цель этой книги – рассказать будущим поколениям о достижениях Токугавы, поэтому в ней вряд ли можно ожидать плохих оценок, так что в действительности погибших могло быть больше. С другой стороны, как указывают записи со стороны Санады, Нобуюки сообщил в письме своим вассалам о том, что он «убил более 1300 человек», но это может быть преувеличением военных успехов.

Другими словами, мы не знаем точного числа погибших. Понятно, что Санада победил, поскольку, судя по всему, с его стороны погибло лишь небольшое количество воинов. Можно сказать, что в этой битве в полной мере проявилось тактическое мастерство Масаюки.

Затем Токугава и Санада сражались у замка Марико неподалёку (также на территории современного города Уэда, префектура Нагано), но Санада снова смог защитить замок. Эти сражения у замков Уэда и Марико называют Первой битвой при Уэда.

Стычки между Токугавой и Санадой продолжались до одиннадцатой луны, но в конце концов Иэясу решил полностью вывести войска из Синано. Одной из причин этого было то, что Исикава Кадзумаса, старший вассал Токугавы, внезапно покинул свою семью. Риск того, что уход знакомого с секретами Токугавы вассала повлечёт за собой битву, был крайне велик.

Сражения вокруг стратегической точки в Нумата в земле Кодзукэ

Кто же такой Санада Масаюки?

Сюзереном военачальника Масаюки был Такэда Сингэн. Отец Масаюки, Санада Юкицуна, служил вассалом Сингэна примерно в 13-15 годах Тэмбун (1544-1546), а позже Масаюки стал у Сингэна заложником и приближенным учеником. Сингэн отметил его способности и сделал своим близким помощником около 4 года Эйроку (1561). В этом году между Сингэном и Уэсуги Кэнсином произошла жестокая битва при Каванакадзиме.



Портрет Санады Масаюки (предоставлено городским музеем Уэда)

Даже после смерти Сингэна в 1573 году он продолжал служить роду Такэда и воевал под руководством наследника Сингэна, Кацуёри. Однако в 3 году Тэнсё (1575) Ода и Токугава, объединив силы, нанесли роду Такэда сокрушительное поражение в битве при Нагасино, и это стало поворотным моментом в жизни Масаюки. Нобуцуна, глава семьи Санада и старший брат Масаюки, был убит в бою при Нагасино, а Масаюки, ставший после него главой рода, перебрался в западную часть земли Кодзукэ, находившуюся под контролем рода Такэда и близкую к его владениям в Уэда.

Однако восточной частью земли Кодзукэ правил род Уэсуги из земли Этиго, а на юге в регионе Канто находился род Ходзё, из-за чего ситуация на этой территории была очень сложной. На востоке Кодзукэ, на территории Уэсуги, также находилась Нумата, стратегический пункт. Это террасная местность, со всех сторон окружённая горами, а на высоте 400 метров стоял замок Нумата – укреплённая военная база.

Нумата и стала точкой преткновения.

В то время Такэда состояли в союзе с родом Ходзё («Союз Каи и Сагами»), но стремились захватить крепость Нумата, которой также хотели обладать Ходзё. Однако перехитрить друг друга, чтобы занять этот стратегический пункт, было непросто. В этой ситуации наиболее быстро действовал Масаюки, которому удалось отвлечь внимание Ходзё и сговориться с жителями Нуматы. Ходзё направили Кацуёри протест, и тот был вынужден отправить Масаюки письмо, в котором просит его быть осторожным в своих действиях.

Однако, в конце концов, в девятой луне 6 года Тэнсё (1578) Ходзё захватили Нумату.

В результате в седьмом лунном месяце 7 года Тэнсё (1579) союз распался. Отсюда начались битвы за Нумату между Масаюки и Ходзё, и в конце концов в борьбу вмешался Иэясу.

Быстрые перемены

Чтобы спланировать контратаку, Масаюки снова попытался договориться с жителями Нуматы. Он умел завоевать доверие противника и переманить его на свою сторону. В шестую луну 9 года Тэнсё (1581) ему удалось восстановить контроль над Нуматой.

Девять месяцев спустя, в 11-й день третьей луны 10 года Тэнсё (1582), на Кацуёри напал Ода Нобунага, Кацуёри покончил с собой, и род Такэда прекратил своё существование. После смерти сюзерена Масаюки действовал удивительно быстро.

Действия Масаюки в 10 году Тэнсё

Сразу после смерти Кацуёри он подарил Нобунаге серого коня и получил вассальное свидетельство.

Во второй день шестой луны Нобунага погиб в ходе инцидента в Хоннодзи, и Масаюки тут же переметнулся к Уэсуги.

В девятый день седьмой луны он отправил гонца к роду Ходзё, признавая подчинение.

В 28-й день девятой луны по требованию Иэясу он стал подчиняться роду Токугава.

Такие действия Масаюки могут выглядеть хаотичными, но это не просто означало готовность принять сторону сильного. «Считается, что он стремился обезопасить замки Ивабицу и Нумата», – говорит историк Хираяма Масару. Масаюки отчаянно старался выжить.

Масаюки, который отказался подчиняться Ходзё всего через несколько месяцев после того, как признал себя их вассалом, выступил против рода Ходзё вместе с Иэясу. Ослабевшие Ходзё предложили Иэясу мир. В 29-й день десятой луны между Токугава и Ходзё был заключён союз. Однако условия союза таили в себе большую проблему.

Правительство Токугавы признало контроль рода Ходзё над Кодзукэ и передало ему замок Нумата, принадлежавший Масаюки. Иэясу принял условия, которые Масаюки никогда не мог принять. Иэясу тоже, как обычно, схитрил.

Более того, он не сообщал Масаюки об этих условиях до 13 года Тэнсё (1585) – возможно потому, что в то время он был занят противостоянием с Тоётоми Хидэёси. С четвёртого по шестой месяц того же года Иэясу оказывал давление на Масаюки и приказал ему отдать Нумату.

Масаюки оказывал сильное сопротивление. Он взял под свой контроль Нумату собственными силами ещё до того, как получил покровительство Иэясу, у него не было причин подчиняться. В конечном итоге их пути разошлись.

Масаюки тут же договорился с Уэсуги и начал готовиться к предстоящему прямому противостоянию. Иэясу же в восьмом месяце собрал армию и отправил её в Синано, где и произошла первая битва при Уэда.



Вступительная часть «Нападения на замок Уэда в Синсю», подаренная Токугавой Иэтацу, потомком рода Токугава. В тексте описывается, как Масаюки поступил в подчинение Иэясу после падения рода Такэда (коллекция Национального архива)

В той битве Иэясу потерпел болезненное поражение, которое сказалось и на вскоре произошедшей битве при Сэкигахара (5-й год Кэйтё, 1600), и Токугава снова исполнился ненависти к Санаде Масаюки.

Изображение к заголовку: «Гравюра нисикиэ, изображение отца и сына Санада в осаждённом замке Уэда» (Нисикиэ санада фуси уэда родзё дзу) изображает вторую битву при Уэда в 5 году Кэйтё (1600), которая предшествовала битве при Сэкигахара. В центре – Масаюки, слева – Юкимура (Нобусигэ). Кроме того, в семейных записях рода Санада «Записи о войнах Уэда» (Уэда гунки) говорится, что Юкимура участвовал в Первой битве Уэда, однако в точности это неизвестно (коллекция городского музея Уэда)